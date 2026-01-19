В базовую систему NetBSD вернули компилятор языка Fortran

> Инженерам? Всё на линуксе давно.

Настоящих инженеров от линукса и его, кхм, тухесохендмаде мягко говоря выворачивает.

> Ни разу не встречал вживую ни сервера, ни встраиваемые устройства, ни в каком-либо виде netbsd. Везде линукс.

Жизнь домохозяйки не отличается разнообразием...



Линукс это не религия, а всего лишь одна из ОС.

