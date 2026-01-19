В базовую систему NetBSD вернули компилятор языка Fortran

|
1.6, Аноним (6), 22:14, 19/01/2026
Хм, есть люди котрые пишут программы на Фортране? И пущают их на NetBSD?
2.19, Аноним (19), 00:46, 20/01/2026
MKL частично на фортране, лапак на фортране. От них зависят opencv, numpy, gsl. Easyeffects есть на каждом ПК, получается, все используют фортран. Да и десяток копий numpy скорее всего найдётся. На чём ты будешь матрицы складывать, не на матлабе же.
1.8, Аноним (8), 22:28, 19/01/2026
У меня ровно нуль идей кому все эти годы был нужен нетбсд без Фортрана.
1.10, Джон Титор (ok), 23:18, 19/01/2026
> Кому оно надо? Кому оно надо?
Учёным и инженерам оно надо. А вам лиж бы воздух потрясти. Язык программирования с отличным математическим аппаратом. В ИИ его элементарно можно применить. А если вычисления начнутся на NPU или GPU да с высокой скоростью, то и ИИ можно получить неплохой. Модели для автономных человекоподобных роботов ещё нет. Но будут
2.11, Аноним (11), 23:30, 19/01/2026
Учёным оно не надо. Учёные далеки от ИТ индустрии. Им бы научиться поставить матлаб в винде – их потолок. Исключения редки.
Инженерам? Всё на линуксе давно. Ни разу не встречал вживую ни сервера, ни встраиваемые устройства, ни в каком-либо виде netbsd. Везде линукс.
> А если вычисления начнутся на NPU или GPU
Мечтать не вредно. Драйверы там доисторические. Глядишь освоят npu, лет через 5-10 после линукса.
4.14, Аноним (14), 23:45, 19/01/2026
1. Есть ли поддержка аппаратного ускорения intel графики в netbsd для 13 поколения? Нет.
2. Списочек у вас короткий. По линуксу всяко больше.
3. Кекнул со статьи "некоторые спутники". А некоторые нет. И по большей части нет.
3.18, Аноним (18), 00:45, 20/01/2026
> Инженерам? Всё на линуксе давно.
Настоящих инженеров от линукса и его, кхм, тухесохендмаде мягко говоря выворачивает.
> Ни разу не встречал вживую ни сервера, ни встраиваемые устройства, ни в каком-либо виде netbsd. Везде линукс.
Жизнь домохозяйки не отличается разнообразием...
Линукс это не религия, а всего лишь одна из ОС.
1.15, Аноним (14), 23:46, 19/01/2026
Сейчас налетят эксперты, которые сто лет как ею не пользовались (если вообще не), но вес имеют, дескать, лутшая ОС!
|