В базовую систему NetBSD вернули компилятор языка Fortran

19.01.2026 21:40 (MSK)

20 лет назад, когда был выпущен gcc4, компилятор g77 был заменён на gfortran. Однако из-за некоторых возникших с ним проблем он был исключён из базового образа NetBSD. Благодаря недавно внесённым изменениям в NetBSD-current, gfortran теперь снова поставляется в базовом образе операционной системы. В скором будущем планируют добавить соответствующие переменные в pkgsrc для компиляции программ с использованием этого системного компилятора, без необходимости установки пакета gcc12 из репозитория pkgsrc.

Автор новости: Vitaly_loki
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64642-netbsd
Ключевые слова: netbsd, fortran
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 21:59, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Спасибо!

    // Написано из под NetBSD

     
  • 1.6, Аноним (6), 22:14, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм, есть люди котрые пишут программы на Фортране? И пущают их на NetBSD?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:46, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MKL частично на фортране, лапак на фортране. От них зависят opencv, numpy, gsl. Easyeffects есть на каждом ПК, получается, все используют фортран. Да и десяток копий numpy скорее всего найдётся. На чём ты будешь матрицы складывать, не на матлабе же.
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:28, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    У меня ровно нуль идей кому все эти годы был нужен нетбсд без Фортрана.
     
  • 1.10, Джон Титор (ok), 23:18, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Кому оно надо? Кому оно надо?

    Учёным и инженерам оно надо. А вам лиж бы воздух потрясти. Язык программирования с отличным математическим аппаратом. В ИИ его элементарно можно применить. А если вычисления начнутся на NPU или GPU да с высокой скоростью, то и ИИ можно получить неплохой. Модели для автономных человекоподобных роботов ещё нет. Но будут

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:30, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Учёным оно не надо. Учёные далеки от ИТ индустрии. Им бы научиться поставить матлаб в винде – их потолок. Исключения редки.
    Инженерам? Всё на линуксе давно. Ни разу не встречал вживую ни сервера, ни встраиваемые устройства, ни в каком-либо виде netbsd. Везде линукс.
    > А если вычисления начнутся на NPU или GPU

    Мечтать не вредно. Драйверы там доисторические. Глядишь освоят npu, лет через 5-10 после линукса.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:37, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуглить тоже полезный навык!

    https://www.netbsd.org/gallery/research.html
    https://machaddr.substack.com/p/why-some-satellites-use-netbsd

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 23:45, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Есть ли поддержка аппаратного ускорения intel графики в netbsd для 13 поколения? Нет.
    2. Списочек у вас короткий. По линуксу всяко больше.
    3. Кекнул со статьи "некоторые спутники". А некоторые нет. И по большей части нет.
     
  • 3.18, Аноним (18), 00:45, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Инженерам? Всё на линуксе давно.

    Настоящих инженеров от линукса и его, кхм, тухесохендмаде мягко говоря выворачивает.

    > Ни разу не встречал вживую ни сервера, ни встраиваемые устройства, ни в каком-либо виде netbsd. Везде линукс.

    Жизнь домохозяйки не отличается разнообразием...


    Линукс это не религия, а всего лишь одна из ОС.

     
  • 3.22, Аноним (22), 01:06, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fortran применяется на кластере Уран:
    https://parallel.uran.ru/node/160

    Применение gfortran
    https://web.archive.org/web/20251206123914/http://gcc.gnu.org/wiki/GfortranApp

     

  • 1.13, eugener (ok), 23:40, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая новость, тёплая и ламповая… ☺️
     
  • 1.15, Аноним (14), 23:46, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас налетят эксперты, которые сто лет как ею не пользовались (если вообще не), но вес имеют, дескать, лутшая ОС!
     

  • 1.16, Анонимчег (?), 00:01, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость! Теперь ещё  нужно навести порядок с Коболом.
     
  • 1.17, Аноним (17), 00:41, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И откопал стюардессу
     
  • 1.20, Аноним (22), 00:47, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ссылка не открывается
     
     
  • 2.23, Аноним (19), 01:28, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В РФ открывается, какой у тебя айпи? Можешь спросить по ссылке https://duckduckgo.com/?q=my%20ip&ia=answer
     

