Выпуск smolBSD 0.2, инструментария для создания быстозагружаемых микро-сборок NetBSD

1.3, Аноним (3), 12:38, 09/11/2025
Фигня - это направление. Есть механизм снапшотов. Можно насоздавать миллион образов виртуалок или узлов кластера на базе одного исходного образа. Весить снапшоты почти ничего не будут потому что содержат только измененые блоки.
2.12, Anom (?), 15:24, 09/11/2025
|
Более того, можно использовать оверлеи с фс поверх снапшотов и тогда вообще пушка, только компилить нужно используя fil-c чтобы не верить концепцию безопасности используя не безопасные userland компоненты
2.10, Аноним (10), 15:21, 09/11/2025
|
Какой к свиньям хурд?! Рамп - это родная технология netbsd, одна из самых интересных
1.5, Аноним (5), 12:46, 09/11/2025
|
На дискету не поместится, не зачёт. А иксы штатно идут, как насчёт драйвера nvidia и линуксатора? Кому сегодня интересно без cuda.
1.6, Аноним (6), 12:49, 09/11/2025
|
У меня такой вопрос к xBSD сообществу: есть мини-компьютер Morefine M9 Intel N100 SSD Crucial, на котором успешно работают все операционные системы (включая лицензионную Win 10/11, Linux, NetBSD, OpenBSD, Google ChromeOS Flex, FreeBSD с ZFS), но не работает FreeBSD в режиме UFS (Auto-UFS и ручной разбивки), в режиме UFS паника ядра FreeBSD 14-15. Причем эта же самая FreeBSD успешно работает на всех других имеющихся у меня компьютерах (в режиме ZFS и UFS) на других имеющихся у меня компьютерах с CPU Intel. С NetBSD 11-BETA FFS проблем на данном компе нет. В какую сторону примерно копать? Если ли смысл отправить логи в списки рассылки, или в случае FreeBSD просто использовать ZFS? В данный момент на компе Google ChromeOS Flex, к FreeBSD могу вернуться позднее.
2.9, Аноним (9), 13:27, 09/11/2025
|
настало время бисектить коммиты :^) ну или попробуй найти что-то типа UART на этой микропечке и вытащи логи, а потом на багтрекер
2.11, Аноним (10), 15:23, 09/11/2025
|
Нет никакого смысла. Никто твоими логами заниматься не будет, ибо для этого нужна сама железка. Легче поставить то что работает и забить на фри, времени чтоль лишнего много?
1.14, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:35, 09/11/2025
Ну вот и дожили до того, что у бзди появилась "более легковесная бздя, которая работает шустрее и запускается быстрее в отличие от обычной бзди"
Академичные академики и архитекторные архитекторы прямо-таки мастера своего дела. Лишних сущностей не плодят, зоопарка систем не разводят, всё сразу делают правильно
