Выпуск smolBSD 0.2, инструментария для создания быстозагружаемых микро-сборок NetBSD

09.11.2025 11:44

Опубликован выпуск инструментария smolBSD, позволяющего создавать специализированные минималистичные сборки NetBSD, включающие только необходимый набор системных компонентов и быстрозагружаемое ядро netbsd-MICROVM. Одним из применений smolBSD является создание урезанных системных окружений (micro VM) для выполнения отдельных серверных приложений в виртуальных машинах. Размер создаваемого базового окружения около 10 МБ. Запуск сервиса в новой виртуальной машине при использовании подобных микро-VM осуществляется примерно за 10 микросекунд, т.е. сопоставимо со скоростью запуска контейнеров. Код распространяется под лицензией BSD. Проект развивается французским сообществом разработчиков NetBSD.

Для создания окружений применяется утилита mksmolnb, которая может запускаться в NetBSD, GNU/Linux и macOS. При сборке в NetBSD в формируемом системном образе применяется файловая система FFS, а при сборке в Linux и macOS - ext2. Проектом обеспечиваются воспроизводимые сборки, позволяющие убедиться, что распространяемые бинарные файлы собраны из предоставляемого исходного кода и не содержат скрытых изменений.

Проектом предоставляются примеры скриптов для запуска создаваемых окружений в QEMU и системе виртуализации Firecracker, реализующей концепцию microVM для достижения производительности на уровне обычных контейнеров при использовании аппаратной виртуализации на базе гипервизора KVM.

Изменения, подготовленные проектом для прямого запуска ядра менеджером виртуальных машин и оптимизации работы в виртуальных машинах, уже приняты в основной состав ядра NetBSD и будут доступны в выпуске NetBSD 11. До выхода релиза NetBSD 11 оптимизированные ядра отдельно публикуются проектом для архитектур x86_64 и i386.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64207-smolbsd
Ключевые слова: smolbsd, netbsd, bsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:22, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ого че бывает. Годнота.
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:38, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Фигня - это направление. Есть механизм снапшотов.  Можно насоздавать миллион образов виртуалок или узлов кластера на базе одного исходного образа. Весить снапшоты почти ничего не будут потому что содержат только измененые блоки.
     
     
  • 2.12, Anom (?), 15:24, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более того, можно использовать оверлеи с фс поверх снапшотов и тогда вообще пушка, только компилить нужно используя fil-c чтобы не верить концепцию безопасности используя не безопасные userland компоненты
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:44, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По-моему что-то похожее используется в rump kernel в Hurd.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:15, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rump это и есть netbsd
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:21, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой к свиньям хурд?! Рамп - это родная технология netbsd, одна из самых интересных
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:46, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    На дискету не поместится, не зачёт. А иксы штатно идут, как насчёт драйвера nvidia и линуксатора? Кому сегодня интересно без cuda.
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:49, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня такой вопрос к xBSD сообществу: есть мини-компьютер Morefine M9 Intel N100 SSD Crucial, на котором успешно работают все операционные системы (включая лицензионную Win 10/11, Linux, NetBSD, OpenBSD, Google ChromeOS Flex, FreeBSD с ZFS), но не работает FreeBSD в режиме UFS (Auto-UFS и ручной разбивки), в режиме UFS паника ядра FreeBSD 14-15. Причем эта же самая FreeBSD успешно работает на всех других имеющихся у меня компьютерах (в режиме ZFS и UFS) на других имеющихся у меня компьютерах с CPU Intel. С NetBSD 11-BETA FFS проблем на данном компе нет. В какую сторону примерно копать? Если ли смысл отправить логи в списки рассылки, или в случае FreeBSD просто использовать ZFS? В данный момент на компе Google ChromeOS Flex, к FreeBSD могу вернуться позднее.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:27, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    настало время бисектить коммиты :^) ну или попробуй найти что-то типа UART на этой микропечке и вытащи логи, а потом на багтрекер
     
  • 2.11, Аноним (10), 15:23, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет никакого смысла. Никто твоими логами заниматься не будет, ибо для этого нужна сама железка. Легче поставить то что работает и забить на фри, времени чтоль лишнего много?
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:30, 09/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, eugener (ok), 12:50, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 10 микросекунд

    Эк вы загнули-то при переводе.) Миллисекунд.

     
  • 1.14, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:35, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот и дожили до того, что у бзди появилась "более легковесная бздя, которая работает шустрее и запускается быстрее в отличие от обычной бзди"
    Академичные академики и архитекторные архитекторы прямо-таки мастера своего дела. Лишних сущностей не плодят, зоопарка систем не разводят, всё сразу делают правильно
     

