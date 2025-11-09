Выпуск smolBSD 0.2, инструментария для создания быстозагружаемых микро-сборок NetBSD

Опубликован выпуск инструментария smolBSD, позволяющего создавать специализированные минималистичные сборки NetBSD, включающие только необходимый набор системных компонентов и быстрозагружаемое ядро netbsd-MICROVM. Одним из применений smolBSD является создание урезанных системных окружений (micro VM) для выполнения отдельных серверных приложений в виртуальных машинах. Размер создаваемого базового окружения около 10 МБ. Запуск сервиса в новой виртуальной машине при использовании подобных микро-VM осуществляется примерно за 10 микросекунд, т.е. сопоставимо со скоростью запуска контейнеров. Код распространяется под лицензией BSD. Проект развивается французским сообществом разработчиков NetBSD.

Для создания окружений применяется утилита mksmolnb, которая может запускаться в NetBSD, GNU/Linux и macOS. При сборке в NetBSD в формируемом системном образе применяется файловая система FFS, а при сборке в Linux и macOS - ext2. Проектом обеспечиваются воспроизводимые сборки, позволяющие убедиться, что распространяемые бинарные файлы собраны из предоставляемого исходного кода и не содержат скрытых изменений.

Проектом предоставляются примеры скриптов для запуска создаваемых окружений в QEMU и системе виртуализации Firecracker, реализующей концепцию microVM для достижения производительности на уровне обычных контейнеров при использовании аппаратной виртуализации на базе гипервизора KVM.

Изменения, подготовленные проектом для прямого запуска ядра менеджером виртуальных машин и оптимизации работы в виртуальных машинах, уже приняты в основной состав ядра NetBSD и будут доступны в выпуске NetBSD 11. До выхода релиза NetBSD 11 оптимизированные ядра отдельно публикуются проектом для архитектур x86_64 и i386.



