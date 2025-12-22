Доступен язык программирования Lua 5.5

После пяти лет разработки доступен релиз Lua 5.5, быстрого и компактного скриптового языка программирования, получившего большое распространение в качестве встраиваемого языка для определения конфигурации и для написания расширений. Код интерпретатора Lua написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT. Lua сочетает простой процедурный синтаксис с возможностями описания данных через использование ассоциативных массивов и расширяемой семантики языка. В Lua используется динамическая типизация, а языковые конструкции преобразуются в байт-код, выполняющийся поверх регистровой виртуальной машины с автоматическим сборщиком мусора. Интерпретатор оформлен в виде библиотеки, интегрируемой в проекты на языках Си и Си++. Основные новшества: Для большей части операций сборки мусора задействован инкрементальный режим, при котором цикл сборки мусора разбивается на отдельные шаги, чередующиеся с выполнением программы, что позволяет избавиться от длительных приостановок выполнения приложений с большим числом объектов в памяти.

Предложена компактная реализация массивов, требующая на 60% меньше памяти для массивов с однотипными данными (экономия достигается благодаря тому, что данные о типе сохраняются не для каждого элемента, а для группы элементов).

Добавлена возможность явного объявления глобальных переменных в любых блоках кода при помощи ключевого слова "global". При указании в блоке кода выражений с ключевым словом "global", все переменные обязательно должны объявляется явно. Если объявление "global" отсутствует, то неявно выставляется выражение "global *" при котором сохраняется старое поведение и все переменные трактуются, как глобальные. Также добавлено выражение "global<const> *" при котором все неявно определённые глобальные переменные становятся доступны в режиме только для чтения. X = 1 -- Ok, X - глобальная переменная, старое поведение по умолчанию. do global Y -- объявление переменой Y как глобальной, все остальные переменные в блоке должны объявляться явно Y = 1 -- Ok, переменная Y ранее определена X = 1 -- Ошибка, переменная X не определена end X = 2 -- Ok, вне блока global с действует старое поведение

Указываемые в циклах "for" управляющие переменные теперь доступны только для чтения и не могут быть изменены в теле цикла. Например, переменная i, объявленная в цикле "for i = 1, 5 do", не может быть изменена в теле цикла.

При выводе чисел с плавающей запятой через функцию print теперь выводится достаточное число цифр для корректного обратного преобразования из строки в исходное представление.

Увеличено допустимое число уровней вложенности конструкторов таблиц.

Добавлена функция table.create(nseq, nrec) для добавления пустой таблицы и предварительного выделения памяти для указанного числа элементов.

В функции utf8.offset обеспечен возврат не только байтового смещения до начала символа, но и позиции конца символа.

Добавлена поддержка создания внешних строк, размещаемых в памяти, не управляемой сборщиком мусора Lua.

Добавлена функция luaL_openselectedlibs для загрузки выбранной библиотеки, а также функция luaL_makeseed, формирующая seed-затравку для функции lua_newstate.

В lua.c обеспечена динамическая загрузка библиотеки 'readline' при её наличии (если библиотека есть в системе - она загружается и становятся доступны функции редактирования строк).

Включена оптимизация для экономии памяти при загрузке предварительно скомпилированного байткода - Lua теперь может повторно использовать память в некоторых внутренних структурах без создания дубликатов при загрузке дублирующегося байткода.

Обеспечено повторное использование всех строк в операциях "dump" и "undump".

Во вспомогательных буферах обеспечено повторное использование буферов (без копирования в новый буфер) при создании финальной строки.



