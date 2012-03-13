Выпуск офисного пакета LibreOffice 26.2

|
|1.1, Фонтимос (?), 17:24, 04/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> В конечном счёте решено убрать метку "Community"
Умные манагеры как всегда всех перехитрили.
|
|1.3, Аноним (3), 17:43, 04/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Сборки для Linux теперь формируются для систем с архитектурой x86-64-v2 или новее.
Это требует поддержки SSSE3, а значит, камни AMD до Bulldozer'ов в пролёте...
А что в таких случаях происходит? Процесс пытается выполнить инструкцию из набора и просто валится?
|
|
|
|
|
|3.8, Павел (??), 18:15, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"В пролете" - довольно популярные в свое время Athlon II, которые до 2012 года активно продавались. И на которых этот самый LibreOffice вполне бодро может работать.
Свинство, конечно, такие ограничения ставить. Интересно, зачем они это вообще сделали?
|
|
|
|4.12, Аноним (12), 19:11, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Интересно, зачем они это вообще сделали?
Тут вариантов три, а, скорее всего, все вместе:
1) Эффективный менеджер сделал красивые графики увеличения производительности и упрощения разработки и сопровождения;
2) Cмyзиxлeбы из команды разработчиков испытывают удовольствие от использования новейших фич, которые не работают на не таком уж и старом оборудовании, как веб-мakakи при использовании фич, добавленных во вчера выпущенной версии Chromium.
3) Производители железа пообещали вознаграждение за такой поступок или отсутствие проблем (например, могли угрожать затормозить LibreOffice в новых процессорах, если их условия не будут выполнены).
|
|4.16, Аноним (16), 19:54, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Свинство, конечно, такие ограничения ставить. Интересно, зачем они это вообще сделали?
А что, должно быть наоборот, чтобы пользователи с актуальным железом не получали софта с SSE-оптимизациями только лишь потому, что у каких-то там нескольких процентов бедолаг древняя "кора дуба"?
|
|4.17, dannyD (?), 20:05, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>Свинство, конечно, такие ограничения ставить. Интересно, зачем они это вообще сделали?
а что мешает собрать самому под свой проц?
|
|4.18, mm (??), 20:21, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пользователи Windows страдают, как обычно. В линуксе такой проблемы не будет, если весь дистрибутив не под x86-64 v2.
|
|2.9, Admino (ok), 18:15, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Процесс пытается выполнить инструкцию из набора и просто валится?
Процесс получает SIGILL, а уж что он с этим делает - это как программисты напишут. Может и свалиться.
В любом случае, это только официальные сборки, твой дистрибутив может собирать по-другому. А если у тебя гента, то ты сам себе сборщик.
|
|1.5, Аноним (5), 17:51, 04/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хорошо. Здорово. Спасибо. А вообще, где бы посмотреть видео со "всеми" неочевидными и удобными фичами либры. Я в таблицах работаю по мелочи делаю всё как во времена царя Гороха. Надо бы обновить знания. В документации - традиционно, даже то, что очевидно становится непонятно иногда.
|
|1.11, rvs2016 (ok), 19:09, 04/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В диалог создания скриншотов добавлена возможность
Ещё уразуметь бы откуда-нибудь о том, как этот диалог открывать...
|
|
|
|2.14, DIM (??), 19:38, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но LibreOffice по прежнему лучше в некоторых сценариях. Например, с файлами CSV он работает намного лучше других редакторов.
|
|2.15, Аноним (2), 19:47, 04/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>на onlyoffice
Он и раньше был большим компромиссом, а сейчас там VK с ними, так, что сразу мимо.
|