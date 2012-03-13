The OpenNET Project / Index page

Выпуск офисного пакета LibreOffice 26.2

04.02.2026 16:47 (MSK)

Организация The Document Foundation опубликовала релиз офисного пакета LibreOffice 26.2. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. В версии 26.2 проект прекратил поставляться с меткой "Community" (LibreOffice Community) и вернулся к поставке просто как LibreOffice.

Ранее метка "Community" добавлялась, чтобы подчеркнуть, что сборка поддерживаться энтузиастами и не нацелена на применение на предприятиях. Несколько лет назад наименование LibreOffice Community было введено для более явного разделения с продуктами для предприятий семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями предоставляется коммерческая поддержка, возможность получать обновления длительное время (LTS) и дополнительные функции, такие как SLA (Service Level Agreements). В конечном счёте решено убрать метку "Community", так как её наличие при загрузке сбивало с толку и вводило пользователей в замешательство - некоторые считали, что это только версия для некоммерческого применения, в то время как она была без ограничений доступна бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям.

Наиболее заметные изменения:

  • Добавлена поддержка импорта и экспорта документов в формате Markdown, а также вставки текста с разметкой в формате Markdown через буфер обмена. При импорте документов Markdown возможно использование шаблонов ODT/DOCX для настройки внешнего вида.
  • Проведена работа по повышению производительности и отзывчивости интерфейса при открытии, редактировании и сохранении больших файлов. Значительно ускорен экспорт в файлов в формате EPUB. Ускорена отрисовка форм и SVG-изображений с шаблонной заливкой.
  • Улучшена совместимость с документами, созданными в проприетарных офисных пакетах. Улучшена поддержка открытых стандартов.
  • В Linuх по умолчанию задействованы диалоги выбора цвета, предоставляемые библиотеками GTK и Qt, вместо специфичного для LibreOffice диалога. Изменить данное поведение можно через настройки "Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ General".
  • Во всех диалоговых окнах задействованы вертикальные вкладки с пиктограммами.
  • Добавлена опция для использования в диалогах горизонтальных вкладок вместо вертикальных.
  • Добавлена возможность вставки гиперссылки через контекстное меню, показываемое для выделенного текста.
  • В диалог создания скриншотов добавлена возможность копирования изображения в буфер обмена, а не только сохранения в файл.
  • Предложен новый набор символов для пометки элементов в неупорядоченных списках. Обновлена библиотека изображений для неупорядоченных списков.
  • На использование виджета IconView вместо ValueSet переведены диалог выбора темы оформления, боковая панель Layouts в Impress, а также пресеты и стили теней при настройке оформления границ страницы.
  • Диалоги перехода к указанной странице, слайду или листу электронной таблицы переведены на работу в асинхронном режиме.
  • Добавлена поддержка встроенных в документы шрифтов, лицензия на которые запрещает использование при редактировании (ранее подобные шрифты игнорировались, а теперь могут показываться при открытии документа в режиме только для чтения).
  • Сборки для Linux теперь формируются для систем с архитектурой x86-64-v2 или новее.
  • На платформах Windows и macOS вместо GDI и Aqua для отрисовки задействована библиотека Skia, применяемая в Google Chrome, Firefox, ChromeOS, Android и Flutter, и поддерживающая отрисовку с использованием GPU.
  • Изменения в Writer:
    • Добавлены режимы выравнивания абзаца по началу или концу, позволяющие выравнивать абзацы в соответствии с направлением текста (слева направо или справа налево).
    • Обеспечена более заметная отрисовка сетки. В функции "Snap to Grid" реализовано более точное выравнивание объектов по сетке.

    • Добавлена опция для запрета перетаскивания выделенного текста в режиме Drag&Drop ("Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Writer ▸ Formatting Aids: Drag 'n Drop").
    • Улучшено отображение плавающих таблиц вместе с абзацами с атрибутами, запрещающими разделение на страницы или предписывающими вывод на одной странице со следующим абзацем.
    • При отслеживании изменений улучшено сохранение информации о старом форматировании текста для ODT и DOCX. Улучшено отслеживание частично удалённых абзацев.
    • При вставке изображения из буфера обмена обеспечено автоматическое добавление подписи под изображением при включении режима "AutoCaption".
  • Изменения в табличном процессоре Calc:
    • Добавлена поддержка соединительных линий (коннекторов),
    • Добавлена поддержка объекта xmlMaps.
    • Расширены возможности диалога сортировки. В режиме естественной сортировки (natural) появилась опция для обработки символа, отделяющего целую часть числа от дробной, как обычного символа, что, например, позволяет сортировать IP‑адреса в системах с локалями, использующими точку в качестве разделителя. Обеспечено сохранение и восстановление настроек локали, выставленных в диалоге сортировки. Выставление локали влияет не только на выбор алгоритма сортировки, но и на зависящие от локали свойства сортировки, такие как выбор символа разделителя.
    • Добавлена поддержка формата буфера обмена Biff12 (Excel 2007+), позволяющего переносить данные из Excel в Calc.
    • При сохранении в формате XLSX по умолчанию задействован формат из Excel 2010+.
    • Исключено наложение заголовков столбцов при столбцах небольшой ширины.
    • Повышена производительность прокрутки в электронных таблицах с большим числом скрытых столбцов. Ускорена работа с таблицами с большим числом фигур (shape). Ускорено удаление дубликатов. Оптимизирован экспорт в формате SVG с большим числом битмапов.
    • Добавлена функциональность для автоматического отражения данных в форматах XML и JSON, имеющих связываемые диапазоны значений (табличные данные), в листы Calc.
  • В системе создания презентаций Impress при запуске в Windows реализована поддержка API Microsoft Media Foundation для воспроизведения звука и видео. Для управления воспроизведением задействован MFPlay.
  • В Base реализована поддержка многопользовательского режима.
  • В Chart ускорена отрисвока 3D-диаграмм и частично обеспечена возможность корректного тройного преобразования стилей диаграмм (OOXML → LO → OOXML). При наведении указателя мыши на элементы палитры цветов в боковой панели, реализован предпросмотр изменения цвета на лету в активной диаграмме.
  • В настройки экспорта PDF добавлены опции с вариантами действий с внешними ссылками.
  • Система скриптов обновлена до Python 3.12. В состав включены python-библиотеки для sqlite3, dbm, venv и lzma.


