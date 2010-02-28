В госучреждениях Германии решено перевести 30 тысяч ПК на Linux и LibreOffice

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|3.11, Аноним (11), 08:09, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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нет . не логично , в прошлый раз был выбран дистр убунты limux =)
ну и да , сюська уже давно не немецкий дистр , ее сначала купил новел ( амер ) , потом перепродали ( бритам ) микрофокусам , а сейчас , вроде , шведам принадлежит , уже лет 5 как
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|5.74, Аноним (74), 10:21, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пошла по рукам.. Но шведы тоже европейцы, свои.
Ну тогда с такой позиции Debian тоже европейский дистр. ;)
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|3.64, Аноним (64), 09:56, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фу.Суся ппаразит Слаки. Сами ничего не умеют и Яст тормозной УГ.Выкинуть это легаси.
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|4.78, Аноним (74), 10:24, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Фу.Суся ппаразит Слаки. Сами ничего не умеют и Яст тормозной УГ.Выкинуть это
> легаси.
Толсто вбросил. )
Суся это лучшее что могло случиться со слакой, именно благодаря ей, слаке, как удобрению, на котором выросла Суся, можно найти хоть какое-то оправдание и почётное место в истории развития дистрибутивов!
А, ну и снисходительно-уважительное отношение к существованию слаки сегодня. ))
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|2.19, нах. (?), 08:45, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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тебе ж сказали - lubreoffice
"Дистрибутив" как был так и останется дисяточкой.
Просто всем госрабам принудительно впендюрят ненужное шва6одко. Надеюсь у них много документов с висячими таблицами и примерно этим все и закончится.
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|3.28, Аноним (29), 09:01, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А было ли решение о подарке легитимным? Не вернуть ли потеряшек в лоно семьи?
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|3.12, anonn (?), 08:25, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так наоборот же, не освоено. Будут осваивать. А потом в обратную сторону. Так профит двойной.
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|3.49, Стив Балмер (?), 09:30, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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*а не стоп, судя по
> Решение принято после успешного завершения пилотного проекта, продолжавшегося два с половиной года.
получается что пилотный проект по переводу 25000 компов уже завершился и при том успешно и досрочно (на два года раньше чем планировалось)
а это решили взяться за вторую партию в 30000 компов
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|4.77, Аноним (29), 10:23, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что входило в пилотный проект мы не знаем. возможно "пилотный проект" заключался в установке альтернативного коммуникатора на 5 компах в офисе и подключения этих 5 компов к облачному сервису..
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|1.14, Герострат (?), 08:27, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Где Германия, а где суверенитет) вангую, через полгода скажут "пук-среньк Линукс не оправдал надежд, остаёмся на винде"
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|2.30, Аноним (36), 09:03, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Цифровой суверенитет - это когда полностью локализовано производство процессоров. Подчеркиваю ключевые слова: цифровой (мы не говорим о политическом) и полностью (не контрактное). Если этого нет, все рассуждения по теме - рябь в цифровом пространстве.
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|3.33, Аноним (29), 09:10, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а в германии есть полная технологическая цепочка для процессоров?
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|5.40, Аноним (40), 09:16, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фабрики АМД (Дрезден) и Интеля (в процессе, Магдебург) считаются или как? Инфинеон, между прочим, вполне по силам штамповать микросхемы, но это не их бизнес.
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|6.47, Аноним (29), 09:24, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вы похоже не понимаете что такое технологическая цепочка. если у них есть фабрика в Дрездене, А неон для производственного процесса они закупают в России - то это значит что у них нет ни сувернитета и полной технологической цепочки. А вот в России такая есть. и все необходимое сырье, И ПОЛНАЯ технологическая цепочка.. от добычи руды и редкоземельных элементов заканчивая станками резки кремневых пластин и разработки ПО. размерность техпроцесса невысокая. и процессоры которые при этом производятся - не сильно производительные. Но от поставок сырья из за рубежа- не зависят.
А вот у германии- "или как".
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|7.48, Аноним (40), 09:29, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неон покупается там где дешево. Ничего личного, просто бизнес. Тоже самое с кремнием. И того и другого сырья везде навалом, но по разной цене. А вот куда без высоких технологий типа той же литографии от голландской ASML - да, вот это вопрос. Не к европейцам.
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|9.55, Аноним (40), 09:39, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что там такое особенное со своим неоном Он из воздуха берется между прочим, в п... текст свёрнут, показать
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|8.52, Аноним (29), 09:36, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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станков для литографии как собак нерезанных просто у ASML они самые крутые а д... текст свёрнут, показать
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|9.58, Аноним (40), 09:46, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас там, как я погляжу, своя атмосфера - скрепная, с неоном Еще раз - это поб... текст свёрнут, показать
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|7.61, Аноним (61), 09:51, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сырьё есть,
станки можно купить, (можно?)
ядро ЦПУ можно либо с нуля написать (RISV-V) либо использовать имеющиеся
Дистрибутивы Linux есть.
Внимание вопрос, почему в ДНС есть китайские лептопы с Ubuntu, а отечественных нубуков с Астрой и Альтом нет?
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|8.67, Аноним (29), 10:04, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Bitblaze Titan Обещают восстановить полную технологическую цепочку к 2028 году ... текст свёрнут, показать
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|7.68, Perlovka (ok), 10:04, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И поэтому рассея технологический лидер, а германия так, плетется в хвосте. Ох уж эти ватнички с методичками.
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|1.16, Аноним (16), 08:39, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Как мне помнится они уже лет 20 переходят на Linux и обратно. Помню эпический распиаренный переход администрации Мюнхена на Linux потом обратно на Windows потом обратно на Linux - туда-сюда обратно, даст ист фантастиш.
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|2.20, Аноним (20), 08:45, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Помню эпический распиаренный переход администрации Мюнхена на Linux потом обратно на Windows потом обратно на Linux - туда-сюда обратно, даст ист фантастиш.
откаты-распилы.de
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|2.21, Аноним (29), 08:47, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Точно, было такое. Сколько было пафоса и победных реляций... На Астру надо переходить и Битрикс.
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|2.54, Стив Балмер (?), 09:38, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да не, в новости есть ссылка на пилотный проект с 2021 года где они мигрировали на линь на 25000 компах, который успешно завершился. А это походу плановый переход следующих 30000 компов который скорее всего произойдёт еще быстрее так как пойдёт по уже накатанной колее.
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|3.71, Аноним (29), 10:16, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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может я невнимательно читаю, НО в 2021 году, было сказано так: "К концу 2026 года он планирует заменить Microsoft Office на Libre Office, а затем Windows на Linux – на компьютерах всех 25 000 государственных служащих и служащих штата, включая преподавателей. "
понимаете? небыло никакого завершения пилотного проекта на 25000 компов... ЭТО ОН И ЕСТЬ, тот самый проект о котором шла речь в 2021 году. это переводчик новости напутал
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|2.25, Аноним (29), 08:56, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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таки да. новые гранты под старые идеи :) но когда они начнут проворачивать это в третий раз наверное кто-то из местных налогоплательщиков чтото станет подозревать..
...
...
а может и нет :))
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|3.76, нах. (?), 10:23, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего подозревать - что шва6одка деньгов стоит? Да им и так это каждый день объясняют. Везите денежки бочками, мы будем осваивать. (И ничего, жрут!)
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|1.24, Аноним (29), 08:54, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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сайтик у этих бургеров непрофессиональный. при попытке переключится на другой язык - выкидывает с материала на стартовую страницу. если им даже сайт (официальный орган надо полагать)так делают- шо там и куда они переходить собрались- без разницы.
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|2.32, Аноним (36), 09:07, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> недостаточное внимание вопросам совместимости с ранее используемыми проприетарными форматами
Ага. Например, HTML файл с расширением XLS или ZIP с расширением CRX, как любят офтопики.
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|1.34, Аноним (34), 09:10, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> ... не только контролировать рабочие процессы, но и участвовать в работке для реализации желаемой функциональности ...
Мы СПО внедрим, да по наводке
Отринем всё закрытое ПО
И примем мы участие в работке -
Добавим там немножечко чего...
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|1.35, Аноним (35), 09:11, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самый сок не написали, о количестве денег, требуемых только лишь на 2024 год:
Die IT-Planungen der Ressorts überschreiten hingegen beide Summen: Rund 460 Millionen Euro bräuchte es für die Umsetzung aller Vorhaben.
С такими попилами скоро остальные федеральные земли начнут брать пример и тоже "переходить" на опенсорц.
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|2.41, Аноним (36), 09:17, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В других новостных каналах по данной теме пояснили, в чем сыр-бор. Они опасаются, что выкатят коммерческую поддержку Windows 10 после завершения цикла бесплатной поддержки. Так что не все однозначно.
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|2.75, нах. (?), 10:22, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что значит - "скоро"? Мюнхен уже третий раз, по-моему, переходит.
Год-то кончится, а денежки по прежнему будет нужно осваивать.
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|2.44, Аноним (36), 09:20, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как всегда, и как все - на те же грабли. Искоренять нужно не Windows, а MSO.
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|1.53, Аноним (53), 09:38, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то мне подсказывает, что таким образом они пытаются влить бабло в сусю
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|1.59, Аноним (59), 09:50, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да ужеж была новость году эдак в 2010 про Германию и линукс, неужели опять пиарятся?
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|1.62, Аноним (64), 09:53, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В который раз пробуют? Помню все гордились переходом Мюнхена на Линь и по итогу вышел очередной пшик.
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|1.65, Аноним (59), 09:56, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати, линукс пилят исключительно корпорации. Не понимаю восторга экспертов на опеннете, ведь платно или бесплатно для конечных юзеров, но хозяева линукса - корпорации. И все пользователи линукс зависят от корпораций. Поэтому разница не велика: или линукс или винда, корпорации и там и там :)
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|2.66, Аноним (64), 09:58, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Элитка не нужна МС,а без опенсурс вообще можно выкинуть диплом программиста и выйти замуж чтобы не сдохнуть с голода.
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|1.73, Аноним (73), 10:21, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда LibreOffice появится на Android и iOS? У всех конкурентов уже давно есть.
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