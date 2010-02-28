В госучреждениях Германии решено перевести 30 тысяч ПК на Linux и LibreOffice

2.30 , Аноним ( 36 ), 09:03, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Цифровой суверенитет - это когда полностью локализовано производство процессоров. Подчеркиваю ключевые слова: цифровой (мы не говорим о политическом) и полностью (не контрактное). Если этого нет, все рассуждения по теме - рябь в цифровом пространстве.

3.33 , Аноним ( 29 ), 09:10, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а в германии есть полная технологическая цепочка для процессоров?

4.37 , Аноним ( 36 ), 09:12, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В то-то и дело. Рад, что намек понят.

5.40 , Аноним ( 40 ), 09:16, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фабрики АМД (Дрезден) и Интеля (в процессе, Магдебург) считаются или как? Инфинеон, между прочим, вполне по силам штамповать микросхемы, но это не их бизнес.

6.47 , Аноним ( 29 ), 09:24, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – вы похоже не понимаете что такое технологическая цепочка. если у них есть фабрика в Дрездене, А неон для производственного процесса они закупают в России - то это значит что у них нет ни сувернитета и полной технологической цепочки. А вот в России такая есть. и все необходимое сырье, И ПОЛНАЯ технологическая цепочка.. от добычи руды и редкоземельных элементов заканчивая станками резки кремневых пластин и разработки ПО. размерность техпроцесса невысокая. и процессоры которые при этом производятся - не сильно производительные. Но от поставок сырья из за рубежа- не зависят.

А вот у германии- "или как".

7.48 , Аноним ( 40 ), 09:29, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неон покупается там где дешево. Ничего личного, просто бизнес. Тоже самое с кремнием. И того и другого сырья везде навалом, но по разной цене. А вот куда без высоких технологий типа той же литографии от голландской ASML - да, вот это вопрос. Не к европейцам.

8.50 , Аноним ( 36 ), 09:32, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать и возможность пока что иметь свой Согласитесь, это разные вещи ... 9.55 , Аноним ( 40 ), 09:39, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Что там такое особенное со своим неоном Он из воздуха берется между прочим, в п... 8.52 , Аноним ( 29 ), 09:36, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать станков для литографии как собак нерезанных просто у ASML они самые крутые а д... 8.56 , Аноним ( 29 ), 09:43, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать гхм неон покупается когда нет своего вообще никак ни за какие деньги... 9.58 , Аноним ( 40 ), 09:46, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У вас там, как я погляжу, своя атмосфера - скрепная, с неоном Еще раз - это поб... 10.63 , Аноним ( 29 ), 09:55, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать а вы воду из под крана пьете или в магазине в бутылках покупаете и там и там во... 7.61 , Аноним ( 61 ), 09:51, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сырьё есть,

станки можно купить, (можно?)

ядро ЦПУ можно либо с нуля написать (RISV-V) либо использовать имеющиеся

Дистрибутивы Linux есть.

Внимание вопрос, почему в ДНС есть китайские лептопы с Ubuntu, а отечественных нубуков с Астрой и Альтом нет?

8.67 , Аноним ( 29 ), 10:04, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Bitblaze Titan Обещают восстановить полную технологическую цепочку к 2028 году ... 8.70 , Аноним ( 64 ), 10:13, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так предустанови кто тебе мешает и Дипин за одно ... 7.68 , Perlovka ( ok ), 10:04, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И поэтому рассея технологический лидер, а германия так, плетется в хвосте. Ох уж эти ватнички с методичками.

