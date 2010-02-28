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В госучреждениях Германии решено перевести 30 тысяч ПК на Linux и LibreOffice

05.04.2024 07:26

Правительство Шлезвиг-Гольштейна, региона на севере Германии, утвердило миграцию с Windows на Linux и с MS Office на LibreOffice на 30 тысячах компьютеров в различных госучреждениях. Для организации совместной работы в новой инфраструктуре вместо Microsoft Sharepoint и Microsoft Exchange/Outlook будут задействованы Nextcloud, Open Xchange и Thunderbird, а вместо Active Directory предложена служба каталогов на базе открытого ПО. Переход на открытое ПО затронет все компьютеры госслужащих, включая рабочие станции учителей в школах. Решение принято после успешного завершения пилотного проекта, продолжавшегося два с половиной года.

В качестве основной причины замены Windows на Linux называется желание исключить зависимость от одного поставщика. Также упоминается движение к цифровому суверенитету, намерение повысить защищённость инфраструктуры и забота о соблюдении конфиденциальности, которую трудно гарантировать не имея возможности отслеживать процессы разработки и сопровождения облачных сервисов. Отмечается, что при использовании систем на базе проприетарного ПО или закрытых облачных сервисов невозможно контролировать IT-решения и действовать независимо. Использование открытого ПО позволяет не только контролировать рабочие процессы, но и участвовать в работке для реализации желаемой функциональности и устранения всплывающих проблем. Переход на открытое ПО также даёт возможность вместо траты бюджетных средств на оплату лицензионных сборов, инвестировать их в развитие открытых продуктов и поддержание рабочих мест в своём регионе.

Отмечается, что при внедрении учтены проблемы, возникавшие при переходе на Linux госучреждений города Мюнхен, и занимающаяся переходом команда попытается не допустить ошибок, совершённых в других похожих проектах, таких как недостаточное внимание вопросам совместимости с ранее используемыми проприетарными форматами и устаревание дистрибутива при попытках его самостоятельного сопровождения. Переход на открытое ПО будет произведён постепенно - на первом этапе миграции запланирована замена MS Office на LibreOffice.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: В Германии планируют перевести 25 тысяч ПК в госучреждениях на Linux и LibreOffice
  3. OpenNews: Госучреждения Франции, Германии, Швеции и Нидерландов переходят на платформу Nextcloud
  4. OpenNews: Администрация Мюнхена опубликовала итоговый отчёт о миграции на Linux
  5. OpenNews: Администрации Мюнхена предложен отчёт с анализом проблем в Linux-инфраструктуре
  6. OpenNews: В Мюнхене и Гамбурге согласован перевод госучреждений с продуктов Microsoft на открытое ПО
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60928-opensource
Ключевые слова: opensource, libreoffice, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (75) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:42, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    какой дистрибутив где-нибудь указано?
     
     
  • 2.6, аннаним (?), 07:53, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, но победит Azure Linux!
     
  • 2.8, DEF (?), 07:57, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenSUSE - логично же.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 08:09, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет . не логично , в прошлый раз был выбран дистр убунты limux =)

    ну и да , сюська уже давно не немецкий дистр , ее сначала купил новел ( амер ) , потом перепродали ( бритам ) микрофокусам , а сейчас , вроде , шведам принадлежит , уже лет 5 как  

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 08:26, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пошла по рукам.. Но шведы тоже европейцы, свои.
     
     
  • 5.27, Sw00p aka Jerom (?), 08:59, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а финский дистр есть? :)
     
     
  • 6.29, Аноним (29), 09:02, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    только ядро
     
     
  • 7.45, нейм (?), 09:21, 05/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.74, Аноним (74), 10:21, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пошла по рукам.. Но шведы тоже европейцы, свои.

    Ну тогда с такой позиции Debian тоже европейский дистр. ;)

     
  • 3.64, Аноним (64), 09:56, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фу.Суся ппаразит Слаки. Сами ничего не умеют и Яст тормозной УГ.Выкинуть это легаси.
     
     
  • 4.78, Аноним (74), 10:24, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Фу.Суся ппаразит Слаки. Сами ничего не умеют и Яст тормозной УГ.Выкинуть это
    > легаси.

    Толсто вбросил. )
    Суся это лучшее что могло случиться со слакой, именно благодаря ей, слаке, как удобрению, на котором выросла Суся, можно найти хоть какое-то оправдание и почётное место в истории развития дистрибутивов!

    А, ну и снисходительно-уважительное отношение к существованию слаки сегодня. ))

     
  • 2.19, нах. (?), 08:45, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    тебе ж сказали - lubreoffice

    "Дистрибутив" как был так и останется дисяточкой.

    Просто всем госрабам принудительно впендюрят ненужное шва6одко. Надеюсь у них много документов с висячими таблицами и примерно этим все и закончится.

     
     
  • 3.60, BeLord (ok), 09:51, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При нормальном СЭД электронные таблицы на хрен не нужны-)
     
  • 2.22, Аноним (22), 08:48, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    АстраЛинукс же!

    man "Готторпский вопрос" :)

     
     
  • 3.28, Аноним (29), 09:01, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А было ли решение о подарке легитимным? Не вернуть ли потеряшек в лоно семьи?
     
     
  • 4.69, Аноним (22), 10:09, 05/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (15)

  • 1.3, Аноним (3), 07:45, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Опять?
     
     
  • 2.4, КО (?), 07:50, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не опять, а освоено!
     
     
  • 3.12, anonn (?), 08:25, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так наоборот же, не освоено. Будут осваивать. А потом в обратную сторону. Так профит двойной.
     
  • 2.36, Аноним (36), 09:11, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поворот на 360 градусов. Они так и делают.
     
  • 2.46, Стив Балмер (?), 09:23, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    судя по прошлой связной новости 2021 года, они просто решили расширить масштаб миграции на 5к с 25000 до 30000 компов, до конца 2026 года.
    здесь же почему-то новость подаётся как нечто новое

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56201

     
     
  • 3.49, Стив Балмер (?), 09:30, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *а не стоп, судя по
    > Решение принято после успешного завершения пилотного проекта, продолжавшегося два с половиной года.

    получается что пилотный проект по переводу 25000 компов уже завершился и при том успешно и досрочно (на два года раньше чем планировалось)
    а это решили взяться за вторую партию в 30000 компов

     
     
  • 4.72, Аноним (29), 10:21, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это он и есть,  тот проект про 25000 из 2021 года...
     
  • 4.77, Аноним (29), 10:23, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что входило в пилотный проект мы не знаем.  возможно "пилотный проект" заключался в установке альтернативного коммуникатора на 5 компах в офисе и подключения этих 5 компов к облачному сервису..
     

  • 1.5, Аноним (5), 07:50, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Debian, наверное)
     
  • 1.9, Аноним (9), 08:00, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не опять, а снова. Ну хоть не Мюнхен.
     
  • 1.10, Потомок изобретателя колеса (?), 08:04, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Похоже Микрософт переместит представительство из Мюнхена.
     
  • 1.14, Герострат (?), 08:27, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Где Германия, а где суверенитет) вангую, через полгода скажут "пук-среньк Линукс не оправдал надежд, остаёмся на винде"
     
     
  • 2.30, Аноним (36), 09:03, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Цифровой суверенитет - это когда полностью локализовано производство процессоров. Подчеркиваю ключевые слова: цифровой (мы не говорим о политическом) и полностью (не контрактное). Если этого нет, все рассуждения по теме - рябь в цифровом пространстве.
     
     
  • 3.33, Аноним (29), 09:10, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а в германии есть полная технологическая цепочка для процессоров?
     
     
  • 4.37, Аноним (36), 09:12, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В то-то и дело. Рад, что намек понят.
     
     
  • 5.40, Аноним (40), 09:16, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фабрики АМД (Дрезден) и Интеля (в процессе, Магдебург) считаются или как? Инфинеон, между прочим, вполне по силам штамповать микросхемы, но это не их бизнес.
     
     
  • 6.47, Аноним (29), 09:24, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вы похоже не понимаете что такое технологическая цепочка. если у них есть фабрика в Дрездене, А неон для производственного процесса они закупают в России - то это значит что у них нет ни сувернитета и полной технологической цепочки. А вот в России такая есть. и все необходимое сырье, И ПОЛНАЯ технологическая цепочка.. от добычи руды и редкоземельных элементов заканчивая станками резки кремневых пластин и разработки ПО. размерность техпроцесса невысокая. и процессоры которые при этом производятся - не сильно производительные. Но от поставок сырья из за рубежа- не зависят.
    А вот у германии- "или как".
     
     
  • 7.48, Аноним (40), 09:29, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неон покупается там где дешево. Ничего личного, просто бизнес. Тоже самое с кремнием. И того и другого сырья везде навалом, но по разной цене. А вот куда без высоких технологий типа той же литографии от голландской ASML - да, вот это вопрос. Не к европейцам.
     
     
  • 8.50, Аноним (36), 09:32, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и возможность пока что иметь свой Согласитесь, это разные вещи ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.55, Аноним (40), 09:39, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там такое особенное со своим неоном Он из воздуха берется между прочим, в п... текст свёрнут, показать
     
  • 8.52, Аноним (29), 09:36, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    станков для литографии как собак нерезанных просто у ASML они самые крутые а д... текст свёрнут, показать
     
  • 8.56, Аноним (29), 09:43, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гхм неон покупается когда нет своего вообще никак ни за какие деньги... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.58, Аноним (40), 09:46, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас там, как я погляжу, своя атмосфера - скрепная, с неоном Еще раз - это поб... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.63, Аноним (29), 09:55, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вы воду из под крана пьете или в магазине в бутылках покупаете и там и там во... текст свёрнут, показать
     
  • 7.61, Аноним (61), 09:51, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сырьё есть,
    станки можно купить, (можно?)
    ядро ЦПУ можно либо с нуля написать (RISV-V) либо использовать имеющиеся
    Дистрибутивы Linux есть.
    Внимание вопрос, почему в ДНС есть китайские лептопы с Ubuntu, а отечественных нубуков с Астрой и Альтом нет?
     
     
  • 8.67, Аноним (29), 10:04, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bitblaze Titan Обещают восстановить полную технологическую цепочку к 2028 году ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.70, Аноним (64), 10:13, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так предустанови кто тебе мешает и Дипин за одно ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.68, Perlovka (ok), 10:04, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И поэтому рассея технологический лидер, а германия так, плетется в хвосте. Ох уж эти ватнички с методичками.
     

  • 1.15, Аноним (15), 08:32, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы! Так держать!
     
  • 1.16, Аноним (16), 08:39, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как мне помнится они уже лет 20 переходят на Linux и обратно. Помню эпический распиаренный переход администрации Мюнхена на Linux потом обратно на Windows потом обратно на Linux - туда-сюда обратно, даст ист фантастиш.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 08:45, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Помню эпический распиаренный переход администрации Мюнхена на Linux потом обратно на Windows потом обратно на Linux - туда-сюда обратно, даст ист фантастиш.

    откаты-распилы.de

     
  • 2.21, Аноним (29), 08:47, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Точно, было такое. Сколько было пафоса и победных реляций... На Астру надо переходить и Битрикс.
     
  • 2.54, Стив Балмер (?), 09:38, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да не, в новости есть ссылка на пилотный проект с 2021 года где они мигрировали на линь на 25000 компах, который успешно завершился. А это походу плановый переход следующих 30000 компов который скорее всего произойдёт еще быстрее так как пойдёт по уже накатанной колее.
     
     
  • 3.71, Аноним (29), 10:16, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может я невнимательно читаю, НО  в 2021 году, было сказано так: "К концу 2026 года он планирует заменить Microsoft Office на Libre Office, а затем Windows на Linux – на компьютерах всех 25 000 государственных служащих и служащих штата, включая преподавателей. "

    понимаете? небыло никакого завершения пилотного проекта на 25000 компов...  ЭТО ОН И ЕСТЬ, тот самый проект о котором шла речь в 2021 году. это переводчик новости напутал

     

  • 1.17, Аноним (22), 08:44, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ах, моя бедная Голштиния! (с) Петр 3
     
  • 1.18, YetAnotherOnanym (ok), 08:44, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "Главное - движение капитала!"
     
  • 1.23, блабла (?), 08:52, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Шо, опять? У меня дежавю
     
     
  • 2.25, Аноним (29), 08:56, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таки да. новые гранты под старые идеи :)  но когда они начнут проворачивать это в третий раз наверное кто-то из местных налогоплательщиков чтото станет подозревать..


    ...
    ...

    а может и нет :))

     
     
  • 3.76, нах. (?), 10:23, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего подозревать - что шва6одка деньгов стоит? Да им и так это каждый день объясняют. Везите денежки бочками, мы будем осваивать. (И ничего, жрут!)

     

  • 1.24, Аноним (29), 08:54, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    сайтик у этих бургеров непрофессиональный. при попытке переключится на другой язык - выкидывает с материала на стартовую страницу. если им даже сайт (официальный орган надо полагать)так делают- шо там и куда они переходить собрались- без разницы.
     
  • 1.26, 111 (??), 08:57, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шо!!! Опять???!!!
     
     
  • 2.32, Аноним (36), 09:07, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > недостаточное внимание вопросам совместимости с ранее используемыми проприетарными форматами

    Ага. Например, HTML файл с расширением XLS или ZIP с расширением CRX, как любят офтопики.

     

  • 1.31, Аноним (31), 09:05, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное выбрать дистр с правильными уязвимостями.
     
  • 1.34, Аноним (34), 09:10, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > ... не только контролировать рабочие процессы, но и участвовать в работке для реализации желаемой функциональности ...

    Мы СПО внедрим, да по наводке
    Отринем всё закрытое ПО
    И примем мы участие в работке -
    Добавим там немножечко чего...

     

  • 1.35, Аноним (35), 09:11, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый сок не написали, о количестве денег, требуемых только лишь на 2024 год:

    Die IT-Planungen der Ressorts überschreiten hingegen beide Summen: Rund 460 Millionen Euro bräuchte es für die Umsetzung aller Vorhaben.

    С такими попилами скоро остальные федеральные земли начнут брать пример и тоже "переходить" на опенсорц.

     
     
  • 2.41, Аноним (36), 09:17, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В других новостных каналах по данной теме пояснили, в чем сыр-бор. Они опасаются, что выкатят коммерческую поддержку Windows 10 после завершения цикла бесплатной поддержки. Так что не все однозначно.
     
  • 2.75, нах. (?), 10:22, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что значит - "скоро"? Мюнхен уже третий раз, по-моему, переходит.

    Год-то кончится, а денежки по прежнему будет нужно осваивать.

     

  • 1.38, Тот_ещё_аноним (ok), 09:13, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Традиционная немецкая забава)
     
     
  • 2.44, Аноним (36), 09:20, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как всегда, и как все - на те же грабли. Искоренять нужно не Windows, а MSO.
     
     
  • 3.51, arthi747 (ok), 09:33, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано же что оффис тоже заменять собрались.
     

  • 1.42, IdeaFix (ok), 09:18, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем открытия Шлезвиг-Гольштейнского отделения MS по аналогии с Мюнхенским.
     
  • 1.43, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 09:19, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Коррупция-с.
     
  • 1.53, Аноним (53), 09:38, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то мне подсказывает, что таким образом они пытаются влить бабло в сусю
     
  • 1.57, Аноним (61), 09:45, 05/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.59, Аноним (59), 09:50, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да ужеж была новость году эдак в 2010 про Германию и линукс, неужели опять пиарятся?
     
  • 1.62, Аноним (64), 09:53, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В который раз пробуют? Помню все гордились переходом Мюнхена на Линь и по итогу вышел очередной пшик.
     
  • 1.65, Аноним (59), 09:56, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, линукс пилят исключительно корпорации. Не понимаю восторга экспертов на опеннете, ведь платно или бесплатно для конечных юзеров, но хозяева линукса - корпорации. И все пользователи линукс зависят от корпораций. Поэтому разница не велика: или линукс или винда, корпорации и там и там :)
     
     
  • 2.66, Аноним (64), 09:58, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Элитка не нужна МС,а без опенсурс вообще можно выкинуть диплом программиста и выйти замуж чтобы не сдохнуть с голода.
     

  • 1.73, Аноним (73), 10:21, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда LibreOffice появится на Android и iOS? У всех конкурентов уже давно есть.
     

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