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В Германии планируют перевести 25 тысяч ПК в госучреждениях на Linux и LibreOffice

21.11.2021 17:46

Шлезвиг-Гольштейн, регион на севере Германии, в рамках инициативы по избавлению от зависимости от одного поставщика планирует перевести все компьютеры госслужащих, включая учителей в школах, на открытое ПО. На первом этапе до конца 2026 года планируют заменить MS Office на LibreOffice, а позднее заменить Windows на Linux. Миграции затронет около 25 тысяч компьютеров в различных госучреждениях и будет проведена с учётом проблем, возникших при переходе на Linux госучреждений города Мюнхен.

Решение о миграции уже рассмотрено парламентом Шлезвиг-Гольштейна и подтверждено в интервью с министром цифровых технологий данного региона. Отмечается, что переход на открытое ПО уже находится в процессе - в настоящее время осуществлён переход на открытую платформу для проведения видеоконференций Jitsi и в течение двух лет ведётся тестирование LibreOffice и браузерных решений на базе открытого пакета Phoenix (OnlyOffice, nextCloud, Matrix). На стадии тестирования также находятся решения на базе пяти различных дистрибутивов Linux, которые позволят определить оптимальный для миграции дистрибутив.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: В Мюнхене и Гамбурге согласован перевод госучреждений с продуктов Microsoft на открытое ПО
  3. OpenNews: Городской совет Мюнхена одобрил подготовку к возврату на проприетарное ПО
  4. OpenNews: Две партии пытаются вернуть госучреждения Мюнхена на проприетарное ПО
  5. OpenNews: Администрации Мюнхена предложен отчёт с анализом проблем в Linux-инфраструктуре
  6. OpenNews: Администрация Мюнхена опубликовала итоговый отчёт о миграции на Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56201-linux
Ключевые слова: linux, libreoffice
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Обсуждение (79) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 918 (?), 17:52, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +26 +/
    терпение и труд -- и винде капут
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:58, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ubuntu'пут
     
  • 2.43, Тот_Самый_Анонимус (?), 19:41, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да не, это очередные попилы. Сначала пилят на внедрении линуха, потом на возврате. Было же в гермашке такое. Либо с линухом, либо с офисом.
     
  • 2.86, DmA (??), 22:08, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C Windows будут трудности, больше чем с Office! Но выгоднее уйти от Office за 300 баксов, и не испытывать больших проблем с переучиванием пользователей и железом, чем сэкономить 400 (+ 100 за винду) и иметь эти проблемы!!!
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:54, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +22 +/
    Не опять, а снова.
     
     
  • 2.29, анончик (?), 18:39, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я бы сказал дежавю:)
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:55, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Такими темпами мс задолбается открывать офисы в провинциях DE...
     
     
  • 2.6, пох. (?), 18:01, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не, ну обещали ж опыт Мюнхена учесть. Наверное, дадут MS теперь не один год, а целых три на подготовку.

    Бюджет сам себя-то не попилит...

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 18:11, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >Бюджет сам себя-то не попилит...

    Зачем свои представления о жизни переносить на остальной мир. В Германии антиамериканизм развит достаточно сильно, но он у них не в ботах на форумах выражается, а в законах о запрете распознавания лиц камерами, уважением персональной информации. В Германии наверное лучше всего из всех стран Европы всё что связанно с СПО развито. Slackware, KDE и т.д.  

     
     
  • 4.17, пох. (?), 18:17, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Зачем свои представления о жизни переносить на остальной мир.

    затем что опыт мюнхена таки очень показателен.

     
     
  • 5.23, Аноним (14), 18:22, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и что ты хочешь сказать? Что переходить надо на windows 11?
     
     
  • 6.32, Ant (??), 18:50, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не надо, это опасно для жизни разработчиков! Лучше позаботься о безопасности разработчиков Microsoft.
     
  • 6.56, пох. (?), 20:13, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну коллеги вон перешли - не плакают. Видать не все их данные залочились в облаках, что-то им осталось.

    Один я ср-ный неудачник со своей семеркой без апгрейдов.

     
     
  • 7.73, Аноним (-), 21:33, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неудачник и нытик. Не забывай.
     
  • 4.44, Bx (ok), 19:42, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да-да, везде хорошо, где нас нет. Посмотри про "Спасибо, мама Меркель" - законом двоеженство запрещено, но бешенцам можно, и он о третьей подумывает, мол, дом еще больше дадут и денек ежемесячно платить тоже, семья же вырастет. Нету на венду денек, другие статьи расходов в приоритете!
     
     
  • 5.49, ананим.orig (?), 20:00, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    смотри, не смотри, а газа с нефтью там нет.

    другими словами, пофиг на бюршеров, но сами то они (элитка) выжить хотят?
    подумайте об этом.

     
     
  • 6.81, Bx (ok), 21:59, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там лучше есть - резервная валюта. И ЦБ, который теперь даже печатный станок не включает, а сразу нолики дорисовывает на счетах. Не поиграть современным детишкам в замки из денежных пачек, впрочем, всего остального "добра" на их век хватит, кто доживет, расхлебывать и расхлебывать. У элитки есть куда свалить и частные армии, на бюргеров им действитеоьно плевать.
    До наших в конце концов дошло, что не ждут нас(да и их) "на Западе", не все можно за доллары/евры купить, надо еще правильной породы быть.
     
  • 4.45, Тот_Самый_Анонимус (?), 19:43, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >уважением персональной информации

    И в сказках братьев Гримм. Там тоже документальные сведения, по вашему. Ведь вы же верите в сказки?

     
  • 4.59, Аноним (59), 20:23, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Германии антиамериканизм развит достаточно сильно

    Оно и понятно с таким количеством чуркобесов в стране.

     
  • 4.67, Michael Shigorin (ok), 21:17, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Бюджет сам себя-то не попилит...
    > Зачем свои представления о жизни переносить на остальной мир.

    "Зри в корень" (ц)

    > В Германии антиамериканизм развит достаточно сильно

    ...и конкретно в случае windows vs linux выражается (я не свои догадки, как Вы, транслирую, а информацию с мест) в том, что когда ко власти приходят условно "либералы" -- то MS во все поля, поскольку транснациональная солидарность же; а когда "государственники" -- то линуксы в мюнхенах и прочая поддержка отечественного производителя (или хотя бы в пику ТНК).

    Соответственно внешне это всё напоминает ритмичные движения двуручной пилой.

     
     
  • 5.80, Аноним (80), 21:58, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О дивный момент, Шигорин что-то дельное сказал!
     
  • 5.83, Аноним (83), 22:04, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это танец жабы с гадюкой.
     
  • 3.48, Самый Лучший Гусь (?), 19:56, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    С чего вы это взяли, что в Германии даже теоретически могут попилить бюджет?
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 20:03, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что по ящику каждый день говорят - ТАМ вся власть купленная  :)
     
  • 4.68, Michael Shigorin (ok), 21:19, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никак не могут.  И впаривать дойч-ТВ даже тем, у кого тель-авизора дома нет -- тоже никак не могут.

    Но по факту впаривают.

     
  • 4.72, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:32, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >С чего вы это взяли, что в Германии даже теоретически могут попилить бюджет?

    Какое незамутнённое сознание. Неужели такие наивные люди всё ещё существуют? Похоже на жирный троллинг.

     
     
  • 5.74, Аноним (-), 21:35, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пилят только в России.
     

  • 1.5, Аноним (5), 17:59, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Туда, сюда, обратно... По моему с налогоплательщиками Германии делают, что то 18+.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 18:16, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Налогоплательщиков везде насильно сношают. Не только в Германии. А везде. Судьба у них такая. И предназначение.
     

  • 1.7, Аноним (7), 18:02, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еще б они minetest доделали (для образования и т.д.) Раз так любят опен-сорс
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 19:00, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто "они"? и причём тут это?
     
     
  • 3.38, Урри (ok), 19:19, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Призрак в доспехах" читал/смотрел?

    Так вот - это новый разум, зародившийся в сети, пытается с нами общаться.
    Пока, правда, получается не очень - тест тьюринга не проходит. Но оно учится и, возможно, скоро мы сможем поговорить как разум с разумом.

     
  • 3.87, Аноним (7), 22:10, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Образование это не касается госучреждений?
     

  • 1.8, Rev (?), 18:03, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, что именно они учтут во второй попытке перейти? В Мюнхене ведь не просто так ничего не получилось.
     
  • 1.9, Аноним (9), 18:03, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если так дела будут продолжаться, Саксония может на АстраЛинукс перейти..... Микрософт, видать, совсем откаты не обеспечивает...
     
     
  • 2.11, A no Nimu (?), 18:06, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пора уже ползти на Эльбрус. Там поле непаханное
     
     
  • 3.21, пох. (?), 18:20, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Где они тебе возьмут 25тыщ ель-брусов? У нас столько леса нет!

     
     
  • 4.69, Michael Shigorin (ok), 21:21, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто к сведению: по словам Кима (если правильно помню, в прошлогоднем интервью "Эксперту"), их уже цельных >20000 было тогда.  Сейчас явно больше.  Всё равно мало, конечно ("спасибо" IBM со шестёрки и лично иноагенту Галицкому), но и над этим работают.
     
     
  • 5.75, Аноним (-), 21:40, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Защищать-то олигархов надо… Нервничают… В рай не верят, что Ботокс пообещал.
     

  • 1.10, A no Nimu (?), 18:03, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как только появляется новая версия форточек, они сразу же начинают «переходить»
     
     
  • 2.15, Аноним (51), 18:14, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    TPM и принудительная ms-учётка хороший пинок дали .
     
     
  • 3.19, Аноним (16), 18:18, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    TPM - вещь хорошая. Он просто хеши аккумулирует. И хешом ключ расшифровывает. Тупая пассивная железка, зондов нет. Все зонды - в биосе. Это про обычный TPM, а не про тот, что софтовый на основе TEE.
     
     
  • 4.27, Аноним (51), 18:35, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Владелец компьютера передаёт свои права производителям по , которые разрешают (или не разрешают) его использование . Неполный список : привязка софта к конкретному пк , блокировка любых изменений , блокировка установки "неугодного" софта , ограничение обработки данных только "разрешёнными" программами , удалённо читаемый уникальный идентификатор (зашитый на железном уровне) . Действительно - вещь хорошая . Для кого то .
     

  • 1.12, deusbase (ok), 18:08, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    шо, опять ?!
     
  • 1.13, Аноним (13), 18:09, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да не это майки опять занесли  чемоданы кому надо.
     
     
  • 2.18, пох. (?), 18:18, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/

    В смысле наоборот, не донесли. Ну ничего, донесут.

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 18:36, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они настолько явно лепят вендор-лок на их собственные облака, что попытка отказа от сингл-вендор лок очень разумна.

    Лок на облака: это когда вообще всё у M$, включая файлы, а у тебя только интернет до датацентра.

    Перспектива зависимости, когда по щелчку всё недоступно и попытка ухода.

     

  • 1.20, Аноним (20), 18:20, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что, опять?
     
     
  • 2.65, Аноним (65), 21:02, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    звук с картинкой
     

  • 1.22, Аноним (22), 18:21, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опыт Баварии ничему не научил. Ну ладно.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 18:31, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Наоборот научил: хочешь денег от микрософт, переходи на linux,
    после этого микрософт тебе и откат больше даст и офис у тебя откроет,
    а по желанию и в ж*пу поцелует.
     
     
  • 3.34, Аноним (-), 18:53, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Наоборот научил: хочешь денег от микрософт, переходи на linux,
    > после этого микрософт тебе и откат больше даст и офис у тебя
    > откроет,  а по желанию и в ж*пу поцелует.

    Кто о чем, а опеннетчики о жопах и откатах (и по*рен на то, что на ремонт дорог и поддержание инфраструктуры и бюджет в пару сотен раз выше и "концы" прятать куда легче).


     
     
  • 4.52, пох. (?), 20:10, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Видишь ли, у нас тут сайт немного не про ремонт дорог - поэтому в нем мы хорошо спрятанное вряд ли увидим. А вот в понятных нам вещах - таки да, тем более что прятать особо и не пытаются даже, видать, масштабы не те, вот и не боятся совсем.

    Ковидла/борьба с парниковыми газами Треты Хрюнберг/бешенцы/etc все спишут.

     
     
  • 5.62, Аноним (-), 20:36, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Видишь ли, у нас тут сайт немного не про ремонт дорог - поэтому в нем мы хорошо спрятанное вряд ли увидим.

    А сайт обынковенных форумных балаболов с умным видом - ты же сам недавно, в соседней теме уличал "мамкиных ынтырпрайзников", но "это другое!"©.

    > А вот в понятных нам вещах - таки да, тем более что прятать
    > особо и не пытаются даже, видать, масштабы не те, вот и не боятся совсем.

    Ну раз тебе все понятно, то тебя же не затруднит схему - кто, как, кому и какие суммы, каким образом "не палятся".

     
  • 4.63, Аноним (25), 20:58, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что, любого желающего допустят пилить бюджет на автобаны? Это рассуждения из разряда «а зачем он стал программистом, мог бы президентом работать»
     
     
  • 5.78, Аноним (-), 21:55, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И что, любого желающего допустят пилить бюджет на автобаны?

    1) Причем тут автобаны? Канализация, улицы, школы и т.д. - в общем, городская инфраструктура.
    2) И что, любого желающего допустят пилить бюджет на "компуктеры"?

    > Это рассуждения из разряда «а зачем он стал программистом, мог бы президентом работать»

    То ли дело опеннетное балаб^W рассуждизьмы © от опеннетных Ыкспертов, которые даже не в курсе, что решение на "отремонтировать улицу" и "перевести компутеры на XXX" принимаются одними и теми же людьми (в том же в Мюнхене - на уровне горсовета, в новости - на уровне земельного управления, а не каким-то отдельным "цифровым министерством").

     
  • 2.26, ыы (?), 18:31, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таких "переходов" можно делать много...
     

  • 1.24, ыы (?), 18:24, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > на базе открытого пакета Phoenix

    "отечественное ПО" в разрезе Германии вид сбоку... Госзакупка, натыренный отовсюду опенсорс, некая карманная компания интегратор-автор пакета...

     
     
  • 2.76, Аноним (-), 21:41, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > "отечественное ПО" в разрезе Германии вид сбоку... Госзакупка, натыренный отовсюду опенсорс,
    > некая карманная компания интегратор-автор пакета...

    Точно-точно вид сбоку?
    https://f-droid.org/en/packages/com.governikus.ausweisapp2/
    https://github.com/Governikus/AusweisApp2
    оф. приложение для гражданского паспорта https://www.ausweisapp.bund.de/ausweisapp2/

    https://f-droid.org/en/packages/de.rki.covpass.app/
    https://gitlab.com/covpass-android-foss/covpass-android

    оф. приложение ковидло-"паспорт" https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung/f

     
     
  • 3.84, Аноним (83), 22:07, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Arbeit macht frei
     

  • 1.30, Songo (ok), 18:40, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А добровольно не хотят переходить, только из под палки?
     
     
  • 2.39, Урри (ok), 19:23, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Добровольно вообще никто ничего не меняет.
     
  • 2.70, 1 (??), 21:24, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты прикалываешься, админов работать заставят! Не останеться времени пить пиво.
     
     
  • 3.88, пох. (?), 22:18, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, ведь любой виндовый админ (причем в системах с тыщами пк, то есть умеющий и знающий про ту винду довольно немало и вряд ли имеющий дофига свободного времени) с легкостью может разобраться почему бубунточка после автоматического апгрейда грузится в чорный экран.
    (Нет.)

    Админов, очевидно, просто уволят нахрен. И наймут бешенцев на освободившиеся места.
    Те, разумеется, отлично умеют или на ходу научатся быстро-быстро переставлять бубунту, а документы... да подумаешь, заново вобьют (облака ведь немодно и вендорлок!) - государственные же ж, не жалко.

     

  • 1.31, Стас Михайлов (?), 18:48, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Молодцы, всё правильно делают. И надеюсь у них всё получится!
     
     
  • 2.33, Songo (ok), 18:52, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Денег они от мелкософта получат и успокоятся. Может скидки какие на продукты для ГОС сектора.
     
     
  • 3.53, пох. (?), 20:10, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чего это успокоятся? Апетит, знаешь ли, во время еды приходит.

     

  • 1.37, Аноним (37), 19:16, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, это у них там suse немецкий или другой какой линукс американский? 🙄
     
     
  • 2.50, iPony129412 (?), 20:01, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В многосерийной эпопее была своя сборка Ubuntu
     
     
  • 3.54, пох. (?), 20:11, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В этой тоже будет.

    Сам понимаешь - своя сборка suse немного другой квалификации требует, а просто так поменять логотип могут и не дать.

     

  • 1.40, Аноним (-), 19:24, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шо, опять хотят ?! Ох уж эти немцы.
     
  • 1.55, Аноним (55), 20:12, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то звучит слишком космически круто чтоб быть реальным
     
  • 1.58, Аноним (58), 20:21, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > На первом этапе до конца 2026 года планируют заменить MS Office на LibreOffice

    Второй этап не нужен. Главное - заменить не Windows, а Office.

     
  • 1.60, Аноним (58), 20:23, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > осуществлён переход на открытую платформу для проведения видеоконференций Jitsi

    С его-то требованиями к аппаратной части рабочих станций ... Хотя, если соблюдать нормативы амортизации, то старше 5 лет компьютеров остаться и не должно уже.

     
  • 1.71, Kuromi (ok), 21:28, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это все уже было и не один раз. Показательно начнут переводит, Микросы прибегут с криками "это не рыночно", потом предложат хорошую скидку и на этом все и успокоются.
    Печально, но факт.
     
  • 1.77, Аноним (77), 21:41, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удивительно, что до сих пор госучреждения всех стран не переключились на Linux. Денег много? Некуда тратить?

    Уже есть Fedora, OpenSuse, Ubuntu, ElementaryOS. Всё просто работает.

     
  • 1.79, flexagoon (ok), 21:55, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждем пока в России переведут гос. предприятия с Windows XP на Windows Vista
     
  • 1.82, Аноним (82), 21:59, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, какой из пяти дистрибутивов они посчитают оптимальным для перехода и по каким критериям.
     
  • 1.85, Аноним (85), 22:08, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У нас в какой то момент начали менять на Альт, но это достаточно кривая поделка и в итоге она была постепенно заменена на винду. Если бы разрешили Минт ставить, было бы круто, но от проблем с принтерами и другим железом, типа проекторов, работающих через Wi-Fi только через проприетарные проги, это бы все равно не избавило.
     

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