В Германии планируют перевести 25 тысяч ПК в госучреждениях на Linux и LibreOffice

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|2.43, Тот_Самый_Анонимус (?), 19:41, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да не, это очередные попилы. Сначала пилят на внедрении линуха, потом на возврате. Было же в гермашке такое. Либо с линухом, либо с офисом.
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|2.86, DmA (??), 22:08, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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C Windows будут трудности, больше чем с Office! Но выгоднее уйти от Office за 300 баксов, и не испытывать больших проблем с переучиванием пользователей и железом, чем сэкономить 400 (+ 100 за винду) и иметь эти проблемы!!!
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|2.6, пох. (?), 18:01, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не, ну обещали ж опыт Мюнхена учесть. Наверное, дадут MS теперь не один год, а целых три на подготовку.
Бюджет сам себя-то не попилит...
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|3.14, Аноним (14), 18:11, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>Бюджет сам себя-то не попилит...
Зачем свои представления о жизни переносить на остальной мир. В Германии антиамериканизм развит достаточно сильно, но он у них не в ботах на форумах выражается, а в законах о запрете распознавания лиц камерами, уважением персональной информации. В Германии наверное лучше всего из всех стран Европы всё что связанно с СПО развито. Slackware, KDE и т.д.
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|4.17, пох. (?), 18:17, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Зачем свои представления о жизни переносить на остальной мир.
затем что опыт мюнхена таки очень показателен.
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|5.23, Аноним (14), 18:22, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и что ты хочешь сказать? Что переходить надо на windows 11?
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|6.32, Ant (??), 18:50, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не надо, это опасно для жизни разработчиков! Лучше позаботься о безопасности разработчиков Microsoft.
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|6.56, пох. (?), 20:13, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну коллеги вон перешли - не плакают. Видать не все их данные залочились в облаках, что-то им осталось.
Один я ср-ный неудачник со своей семеркой без апгрейдов.
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|4.44, Bx (ok), 19:42, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да-да, везде хорошо, где нас нет. Посмотри про "Спасибо, мама Меркель" - законом двоеженство запрещено, но бешенцам можно, и он о третьей подумывает, мол, дом еще больше дадут и денек ежемесячно платить тоже, семья же вырастет. Нету на венду денек, другие статьи расходов в приоритете!
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|5.49, ананим.orig (?), 20:00, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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смотри, не смотри, а газа с нефтью там нет.
другими словами, пофиг на бюршеров, но сами то они (элитка) выжить хотят?
подумайте об этом.
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|6.81, Bx (ok), 21:59, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там лучше есть - резервная валюта. И ЦБ, который теперь даже печатный станок не включает, а сразу нолики дорисовывает на счетах. Не поиграть современным детишкам в замки из денежных пачек, впрочем, всего остального "добра" на их век хватит, кто доживет, расхлебывать и расхлебывать. У элитки есть куда свалить и частные армии, на бюргеров им действитеоьно плевать.
До наших в конце концов дошло, что не ждут нас(да и их) "на Западе", не все можно за доллары/евры купить, надо еще правильной породы быть.
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|4.45, Тот_Самый_Анонимус (?), 19:43, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>уважением персональной информации
И в сказках братьев Гримм. Там тоже документальные сведения, по вашему. Ведь вы же верите в сказки?
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|4.59, Аноним (59), 20:23, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В Германии антиамериканизм развит достаточно сильно
Оно и понятно с таким количеством чуркобесов в стране.
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|4.67, Michael Shigorin (ok), 21:17, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Бюджет сам себя-то не попилит...
> Зачем свои представления о жизни переносить на остальной мир.
"Зри в корень" (ц)
> В Германии антиамериканизм развит достаточно сильно
...и конкретно в случае windows vs linux выражается (я не свои догадки, как Вы, транслирую, а информацию с мест) в том, что когда ко власти приходят условно "либералы" -- то MS во все поля, поскольку транснациональная солидарность же; а когда "государственники" -- то линуксы в мюнхенах и прочая поддержка отечественного производителя (или хотя бы в пику ТНК).
Соответственно внешне это всё напоминает ритмичные движения двуручной пилой.
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|4.51, Аноним (51), 20:03, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что по ящику каждый день говорят - ТАМ вся власть купленная :)
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|4.68, Michael Shigorin (ok), 21:19, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никак не могут. И впаривать дойч-ТВ даже тем, у кого тель-авизора дома нет -- тоже никак не могут.
Но по факту впаривают.
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|4.72, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:32, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>С чего вы это взяли, что в Германии даже теоретически могут попилить бюджет?
Какое незамутнённое сознание. Неужели такие наивные люди всё ещё существуют? Похоже на жирный троллинг.
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|1.5, Аноним (5), 17:59, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Туда, сюда, обратно... По моему с налогоплательщиками Германии делают, что то 18+.
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|2.16, Аноним (16), 18:16, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Налогоплательщиков везде насильно сношают. Не только в Германии. А везде. Судьба у них такая. И предназначение.
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|1.7, Аноним (7), 18:02, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Еще б они minetest доделали (для образования и т.д.) Раз так любят опен-сорс
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|3.38, Урри (ok), 19:19, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Призрак в доспехах" читал/смотрел?
Так вот - это новый разум, зародившийся в сети, пытается с нами общаться.
Пока, правда, получается не очень - тест тьюринга не проходит. Но оно учится и, возможно, скоро мы сможем поговорить как разум с разумом.
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|1.8, Rev (?), 18:03, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, что именно они учтут во второй попытке перейти? В Мюнхене ведь не просто так ничего не получилось.
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|1.9, Аноним (9), 18:03, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если так дела будут продолжаться, Саксония может на АстраЛинукс перейти..... Микрософт, видать, совсем откаты не обеспечивает...
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|3.21, пох. (?), 18:20, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Где они тебе возьмут 25тыщ ель-брусов? У нас столько леса нет!
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|4.69, Michael Shigorin (ok), 21:21, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто к сведению: по словам Кима (если правильно помню, в прошлогоднем интервью "Эксперту"), их уже цельных >20000 было тогда. Сейчас явно больше. Всё равно мало, конечно ("спасибо" IBM со шестёрки и лично иноагенту Галицкому), но и над этим работают.
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|5.75, Аноним (-), 21:40, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Защищать-то олигархов надо… Нервничают… В рай не верят, что Ботокс пообещал.
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|3.19, Аноним (16), 18:18, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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TPM - вещь хорошая. Он просто хеши аккумулирует. И хешом ключ расшифровывает. Тупая пассивная железка, зондов нет. Все зонды - в биосе. Это про обычный TPM, а не про тот, что софтовый на основе TEE.
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|4.27, Аноним (51), 18:35, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Владелец компьютера передаёт свои права производителям по , которые разрешают (или не разрешают) его использование . Неполный список : привязка софта к конкретному пк , блокировка любых изменений , блокировка установки "неугодного" софта , ограничение обработки данных только "разрешёнными" программами , удалённо читаемый уникальный идентификатор (зашитый на железном уровне) . Действительно - вещь хорошая . Для кого то .
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|3.28, Аноним (28), 18:36, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Они настолько явно лепят вендор-лок на их собственные облака, что попытка отказа от сингл-вендор лок очень разумна.
Лок на облака: это когда вообще всё у M$, включая файлы, а у тебя только интернет до датацентра.
Перспектива зависимости, когда по щелчку всё недоступно и попытка ухода.
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|2.25, Аноним (25), 18:31, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Наоборот научил: хочешь денег от микрософт, переходи на linux,
после этого микрософт тебе и откат больше даст и офис у тебя откроет,
а по желанию и в ж*пу поцелует.
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|3.34, Аноним (-), 18:53, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Наоборот научил: хочешь денег от микрософт, переходи на linux,
> после этого микрософт тебе и откат больше даст и офис у тебя
> откроет, а по желанию и в ж*пу поцелует.
Кто о чем, а опеннетчики о жопах и откатах (и по*рен на то, что на ремонт дорог и поддержание инфраструктуры и бюджет в пару сотен раз выше и "концы" прятать куда легче).
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|4.52, пох. (?), 20:10, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Видишь ли, у нас тут сайт немного не про ремонт дорог - поэтому в нем мы хорошо спрятанное вряд ли увидим. А вот в понятных нам вещах - таки да, тем более что прятать особо и не пытаются даже, видать, масштабы не те, вот и не боятся совсем.
Ковидла/борьба с парниковыми газами Треты Хрюнберг/бешенцы/etc все спишут.
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|5.62, Аноним (-), 20:36, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Видишь ли, у нас тут сайт немного не про ремонт дорог - поэтому в нем мы хорошо спрятанное вряд ли увидим.
А сайт обынковенных форумных балаболов с умным видом - ты же сам недавно, в соседней теме уличал "мамкиных ынтырпрайзников", но "это другое!"©.
> А вот в понятных нам вещах - таки да, тем более что прятать
> особо и не пытаются даже, видать, масштабы не те, вот и не боятся совсем.
Ну раз тебе все понятно, то тебя же не затруднит схему - кто, как, кому и какие суммы, каким образом "не палятся".
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|4.63, Аноним (25), 20:58, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что, любого желающего допустят пилить бюджет на автобаны? Это рассуждения из разряда «а зачем он стал программистом, мог бы президентом работать»
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|5.78, Аноним (-), 21:55, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И что, любого желающего допустят пилить бюджет на автобаны?
1) Причем тут автобаны? Канализация, улицы, школы и т.д. - в общем, городская инфраструктура.
2) И что, любого желающего допустят пилить бюджет на "компуктеры"?
> Это рассуждения из разряда «а зачем он стал программистом, мог бы президентом работать»
То ли дело опеннетное балаб^W рассуждизьмы © от опеннетных Ыкспертов, которые даже не в курсе, что решение на "отремонтировать улицу" и "перевести компутеры на XXX" принимаются одними и теми же людьми (в том же в Мюнхене - на уровне горсовета, в новости - на уровне земельного управления, а не каким-то отдельным "цифровым министерством").
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|1.24, ыы (?), 18:24, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> на базе открытого пакета Phoenix
"отечественное ПО" в разрезе Германии вид сбоку... Госзакупка, натыренный отовсюду опенсорс, некая карманная компания интегратор-автор пакета...
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|2.70, 1 (??), 21:24, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты прикалываешься, админов работать заставят! Не останеться времени пить пиво.
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|3.88, пох. (?), 22:18, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, ведь любой виндовый админ (причем в системах с тыщами пк, то есть умеющий и знающий про ту винду довольно немало и вряд ли имеющий дофига свободного времени) с легкостью может разобраться почему бубунточка после автоматического апгрейда грузится в чорный экран.
(Нет.)
Админов, очевидно, просто уволят нахрен. И наймут бешенцев на освободившиеся места.
Те, разумеется, отлично умеют или на ходу научатся быстро-быстро переставлять бубунту, а документы... да подумаешь, заново вобьют (облака ведь немодно и вендорлок!) - государственные же ж, не жалко.
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|2.33, Songo (ok), 18:52, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Денег они от мелкософта получат и успокоятся. Может скидки какие на продукты для ГОС сектора.
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|3.53, пох. (?), 20:10, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чего это успокоятся? Апетит, знаешь ли, во время еды приходит.
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|1.37, Аноним (37), 19:16, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, это у них там suse немецкий или другой какой линукс американский? 🙄
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|3.54, пох. (?), 20:11, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В этой тоже будет.
Сам понимаешь - своя сборка suse немного другой квалификации требует, а просто так поменять логотип могут и не дать.
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|1.58, Аноним (58), 20:21, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> На первом этапе до конца 2026 года планируют заменить MS Office на LibreOffice
Второй этап не нужен. Главное - заменить не Windows, а Office.
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|1.60, Аноним (58), 20:23, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> осуществлён переход на открытую платформу для проведения видеоконференций Jitsi
С его-то требованиями к аппаратной части рабочих станций ... Хотя, если соблюдать нормативы амортизации, то старше 5 лет компьютеров остаться и не должно уже.
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|1.71, Kuromi (ok), 21:28, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это все уже было и не один раз. Показательно начнут переводит, Микросы прибегут с криками "это не рыночно", потом предложат хорошую скидку и на этом все и успокоются.
Печально, но факт.
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|1.77, Аноним (77), 21:41, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Удивительно, что до сих пор госучреждения всех стран не переключились на Linux. Денег много? Некуда тратить?
Уже есть Fedora, OpenSuse, Ubuntu, ElementaryOS. Всё просто работает.
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|1.82, Аноним (82), 21:59, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, какой из пяти дистрибутивов они посчитают оптимальным для перехода и по каким критериям.
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|1.85, Аноним (85), 22:08, 21/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У нас в какой то момент начали менять на Альт, но это достаточно кривая поделка и в итоге она была постепенно заменена на винду. Если бы разрешили Минт ставить, было бы круто, но от проблем с принтерами и другим железом, типа проекторов, работающих через Wi-Fi только через проприетарные проги, это бы все равно не избавило.
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