В Германии планируют перевести 25 тысяч ПК в госучреждениях на Linux и LibreOffice

4.17 , пох. ( ? ), 18:17, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – > Зачем свои представления о жизни переносить на остальной мир. затем что опыт мюнхена таки очень показателен. 5.23 , Аноним ( 14 ), 18:22, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так и что ты хочешь сказать? Что переходить надо на windows 11?

6.32 , Ant ( ?? ), 18:50, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не надо, это опасно для жизни разработчиков! Лучше позаботься о безопасности разработчиков Microsoft.

6.56 , пох. ( ? ), 20:13, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ну коллеги вон перешли - не плакают. Видать не все их данные залочились в облаках, что-то им осталось. Один я ср-ный неудачник со своей семеркой без апгрейдов. 7.73 , Аноним ( - ), 21:33, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неудачник и нытик. Не забывай.

4.44 , Bx ( ok ), 19:42, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да-да, везде хорошо, где нас нет. Посмотри про "Спасибо, мама Меркель" - законом двоеженство запрещено, но бешенцам можно, и он о третьей подумывает, мол, дом еще больше дадут и денек ежемесячно платить тоже, семья же вырастет. Нету на венду денек, другие статьи расходов в приоритете!

5.49 , ананим.orig ( ? ), 20:00, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – смотри, не смотри, а газа с нефтью там нет. другими словами, пофиг на бюршеров, но сами то они (элитка) выжить хотят?

подумайте об этом.

6.81 , Bx ( ok ), 21:59, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Там лучше есть - резервная валюта. И ЦБ, который теперь даже печатный станок не включает, а сразу нолики дорисовывает на счетах. Не поиграть современным детишкам в замки из денежных пачек, впрочем, всего остального "добра" на их век хватит, кто доживет, расхлебывать и расхлебывать. У элитки есть куда свалить и частные армии, на бюргеров им действитеоьно плевать.

До наших в конце концов дошло, что не ждут нас(да и их) "на Западе", не все можно за доллары/евры купить, надо еще правильной породы быть.

4.45 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 19:43, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >уважением персональной информации И в сказках братьев Гримм. Там тоже документальные сведения, по вашему. Ведь вы же верите в сказки?

4.59 , Аноним ( 59 ), 20:23, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В Германии антиамериканизм развит достаточно сильно Оно и понятно с таким количеством чуркобесов в стране.

4.67 , Michael Shigorin ( ok ), 21:17, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Бюджет сам себя-то не попилит...

> Зачем свои представления о жизни переносить на остальной мир. "Зри в корень" (ц) > В Германии антиамериканизм развит достаточно сильно ...и конкретно в случае windows vs linux выражается (я не свои догадки, как Вы, транслирую, а информацию с мест) в том, что когда ко власти приходят условно "либералы" -- то MS во все поля, поскольку транснациональная солидарность же; а когда "государственники" -- то линуксы в мюнхенах и прочая поддержка отечественного производителя (или хотя бы в пику ТНК). Соответственно внешне это всё напоминает ритмичные движения двуручной пилой.

5.80 , Аноним ( 80 ), 21:58, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О дивный момент, Шигорин что-то дельное сказал!

5.83 , Аноним ( 83 ), 22:04, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это танец жабы с гадюкой.