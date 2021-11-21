В Германии планируют перевести 25 тысяч ПК в госучреждениях на Linux и LibreOffice

2.25 , Аноним ( 25 ), 18:31, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Наоборот научил: хочешь денег от микрософт, переходи на linux,

после этого микрософт тебе и откат больше даст и офис у тебя откроет,

а по желанию и в ж*пу поцелует.

3.34 , Аноним ( - ), 18:53, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Наоборот научил: хочешь денег от микрософт, переходи на linux,

> после этого микрософт тебе и откат больше даст и офис у тебя

> откроет, а по желанию и в ж*пу поцелует. Кто о чем, а опеннетчики о жопах и откатах (и по*рен на то, что на ремонт дорог и поддержание инфраструктуры и бюджет в пару сотен раз выше и "концы" прятать куда легче).

4.52 , пох. ( ? ), 20:10, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Видишь ли, у нас тут сайт немного не про ремонт дорог - поэтому в нем мы хорошо спрятанное вряд ли увидим. А вот в понятных нам вещах - таки да, тем более что прятать особо и не пытаются даже, видать, масштабы не те, вот и не боятся совсем. Ковидла/борьба с парниковыми газами Треты Хрюнберг/бешенцы/etc все спишут. 5.62 , Аноним ( - ), 20:36, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Видишь ли, у нас тут сайт немного не про ремонт дорог - поэтому в нем мы хорошо спрятанное вряд ли увидим. А сайт обынковенных форумных балаболов с умным видом - ты же сам недавно, в соседней теме уличал "мамкиных ынтырпрайзников", но "это другое!"©. > А вот в понятных нам вещах - таки да, тем более что прятать

> особо и не пытаются даже, видать, масштабы не те, вот и не боятся совсем. Ну раз тебе все понятно, то тебя же не затруднит схему - кто, как, кому и какие суммы, каким образом "не палятся". 4.63 , Аноним ( 25 ), 20:58, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что, любого желающего допустят пилить бюджет на автобаны? Это рассуждения из разряда «а зачем он стал программистом, мог бы президентом работать»

5.78 , Аноним ( - ), 21:55, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И что, любого желающего допустят пилить бюджет на автобаны? 1) Причем тут автобаны? Канализация, улицы, школы и т.д. - в общем, городская инфраструктура.

2) И что, любого желающего допустят пилить бюджет на "компуктеры"? > Это рассуждения из разряда «а зачем он стал программистом, мог бы президентом работать» То ли дело опеннетное балаб^W рассуждизьмы © от опеннетных Ыкспертов, которые даже не в курсе, что решение на "отремонтировать улицу" и "перевести компутеры на XXX" принимаются одними и теми же людьми (в том же в Мюнхене - на уровне горсовета, в новости - на уровне земельного управления, а не каким-то отдельным "цифровым министерством"). 2.26 , ыы ( ? ), 18:31, 21/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Таких "переходов" можно делать много...

