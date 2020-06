В Мюнхене и Гамбурге согласован перевод госучреждений с продуктов Microsoft на открытое ПО

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:47, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +11 + / – Дубль два. MS уже готовит откаты.

3.11 , Аноним84701 ( ok ), 13:08, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Дубль два. MS уже готовит откаты. И сколько тех откатов-то c максимум 15 000 лицензий (да поделенные не на 1-2 "рыла")? С учетом размера городского бюджета в 7мрд. € в 2018 (и затрат 78 млн. € на переделку _одного_ школьного центра или 86 млн на "дорожные работы") -- смех один. А политически:

неплохоий источник доходов города, штабквартира МС, в отличие от коммандного центра терранов, (пока еще) летать не умеет и из Мюнхена никуда не денется. ЗЫ:

Для минусующих местных оналитегов-любителей заговоров а ля "чинуши пилят отакты", разжевываю:

эта тема обсасывается не только тут на опеннете, но и в местных СМИ и том же "сообществе налогоплатильщиков" (причем не один год).

Т.е. повышенный интерес общественности обеспечен.

Далее: попастьтся на "откатах" -- для рядового чинуши равнозначно как минимум лишению пенсии и увольнению, для политика/мэра еще и "политическая смерть" . Достаточно вспомнить судьбу президента, попавшегося на ипотечном кредите в аж 500 000 под 4% годовых.

При этом "рядом", на никому особо не интересных дорожных работах и строительстве, крутятся на порядок (причем, не метафорический -- мильенов под 400 € в год там наберется точно) большие суммы денег. Перефразируя известную фразу: иногда глупость (или политика) - это именно глупость/политика.

4.35 , Михрютка ( ok ), 14:19, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – и много у вас там лишилось и политически умерло от BER например? кстати, на когда там в очередной раз открытие перенесли?

5.40 , Аноним84701 ( ok ), 14:40, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > и много у вас там лишилось и политически умерло от BER например? И много у вас там еще сравнений похожих масштабов - перевод 15000 "компуктеров" и _стройка_ (внимательный читатель углядит в предыдущем комментарии "при этом ... на никому особо не интересных дорожных работах и строительстве ... крутятся на порядок ... большие суммы денег.") интернационального аэропорта?

6.61 , Михрютка ( ok ), 15:36, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – у вас в германии закон чтоль что воровать можно только по-крупному, а по мелочи не воруем - страшно-с? и да, вы уж не выкручивайтесь - много там у вас народу вышло в отставку на откатах на строительстве BER, отвечающий-вопросом-на-вопрос вы наш? 7.76 , Аноним84701 ( ok ), 16:19, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > у вас в германии закон чтоль что воровать можно только по-крупному, а по мелочи не воруем - страшно-с? Именно так. Иначе вы бы не педалировали столь усиленно в качестве "контраргумента" несчастный BER (кторый, ЧСХ, стройка), а привели список более-менее сравнимых масштабом и тематикой проектов. > и да, вы уж не выкручивайтесь - много там у вас народу вышло в отставку на откатах на строительстве BER, отвечающий-вопросом-на-вопрос вы наш? Т.е. соотнести масштабы стройки/затрат и "трудности с поиском концов и крайнего-виноватого" вы не в силах, не-переводящий-стрелки-и-совсем-не-подменяющий-понятия вы наш? Последний раз разжевываю для "ехидных, но не читающих разоблачителей" -- "откусывать" от ~80 млн. в течении 5 лет, т.е. от 20 млн. в год, при повышенном внимании всех кому не лень и заниженной возможности каких-то "схем", когда рядом есть более 400 млн. в _год_ (да та же перестройка какой-то школы "оценивается" в сумму 78 млн), с проверенными десятилетиями "схемами откуса" и "хрен что потом докажешь"? Да не упало горсовету никуда.

В политические игрища а ля "город с штабквартирой МС сидит на СПО, ай-яй!" и соотв. договоренности -- верится куда больше, но это ж не так завлекательно, как очередные опеннетные "разоблачения".

8.82 , Михрютка ( ok ), 16:33, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать заведите у себя домашнего навального, он вам приведет мне не хватало еще ради о... 4.39 , zzz ( ?? ), 14:35, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если бы то же самое происходило в Санкт-Петербурге - ты бы тоже говорил за "И сколько тех откатов-то c максимум 15 000 лицензий" и "оналитегов-любителей заговоров а ля "чинуши пилят отакты", или всё сразу стало бы не так однозначно?

5.49 , Аноним84701 ( ok ), 14:57, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Если бы то же самое происходило в Санкт-Петербурге Еще бы с Москвой сравнил, чего стесняться-то!

> - ты бы тоже говорил за "И сколько тех откатов-то c максимум 15 000 лицензий" и "оналитегов-любителей заговоров а ля "чинуши пилят отакты", или всё сразу стало бы не так однозначно? Мне интересно, ты специально проигнорировал отсылку на размер городского бюджета и порядок сумм выделямых и "освояемых" на различное строительство? Мне нужно объяснить, что "увести деньги с концами" со стройки куда проще, чем с этими вашими цифровыми непотребствами, где чуть ли не каждый байтик лицензий прослеживается (это помимо того, что "кусочек" от большой суммой денег откусывается банально проще)? Для "однозначности" не хватает твоей ссылки на похожий по масштабам с "бундеспрезидентом и кредитом на 500 000 под 4% для покупки домика" случай. И ссылки на координаты штабквартиры МС в Санкт-Петербурге (на договоренности мэра-"переводчика на МС" о строительстве/переносе этой самой штабквартиры в С-П, в обмен на <неоглашено>, тоже до кучи приложи). Ну и ссылочку на то, где Мюнхен _уже_ перешел с СПО на МС -- тоже неплохо было бы. А то мне вообще не понятно, откуда у вас тут "откаты от МС, дубль два" при переводе на СПО (Гамбург и т.д.) или _отказе от перевода обратно на МС_(Мюнхен) берутся. Такое ощущение, что комментаторы читают по диагонали, додумывая все остальное по ключевым словам.

6.62 , Михрютка ( ok ), 15:39, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ну и ссылочку на то, где Мюнхен _уже_ перешел с СПО на

> МС -- тоже неплохо было бы. товарищ разговаривает с голосами в своей голове. ясно-понятно.

6.96 , Аноним ( 96 ), 17:34, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В Ивропе ни варуют! Ни варуют, вы слышате!???

7.99 , Аноним84701 ( ok ), 17:51, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > В Ивропе ни варуют! Ни варуют, вы слышате!??? О, какие экспрессивные и аргументативные кривляни^W аргументы, сразу же подтвержадющие ваше "ценное анонимное мнение" и втаптывающие меня прямо в грязь :(

Правда, одновременно демонстрирующие и неумение читать целиком и глазками ... но это же, право, такая мелкая мелочь, особенно при наличии буйной фантазии и шустрого пальчика на минусующей мышке. В общем, сдаюсь перед вашим напором и преклоняюсь перед продемонстрированной анонимом мудростью и уровнем знаний *аж завидно* :'( "Такое ощущение, что комментаторы читают по диагонали, додумывая все остальное по ключевым словам." (c) ЗЫ: хаброиды со своими глупыми минусиками ну совсем-совсем не палят свою свербящую "нижнуюю часть спины" *g*

8.106 , Михрютка ( ok ), 18:21, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать НУ НИ БАМБИТ У МЕНЯ СЛЫШИТЕ НИ БАМБИТ 11 ... 7.105 , zzz ( ?? ), 18:20, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну конечно же не воруют. А то, что "Мы оцениваем, что коррупция наносит удар по ВВП в масштабах всего Евросоюза в размере €904 млрд каждый год" - так это всё вранье и москальска пропаганда.

6.104 , zzz ( ?? ), 18:17, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне нет никакого дела до размера городского бюджета. Я задал вопрос - если бы всё ровно то же самое сделали депутаты в Питере - ты бы точно так же говорил, мол, да что там откатов с 15000 компов - смех один, и вообще это никому не интересно, потому что на дорожных работах можно срубить кратно больше?

4.74 , expert ( ?? ), 16:04, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ну вот и кончина Microsoft.

2.26 , Аноним ( 26 ), 13:46, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – В прошлый раз продукты M$ продавил депутатик, у которого в собственности компания-поставщик продуктов M$...

3.54 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 15:06, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – А в этот раз продавил тот, что внедряет линухи. В следующей итерации бабло получит прежний чиновник.

2.36 , Аноним ( 36 ), 14:20, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Теперь будут использовать WSL:

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52985

2.53 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 15:05, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну так чинуши за откаты и не такое провернут. Чем чаще будут менять туда-сюда, тем больше отмоют.