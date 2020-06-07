В Мюнхене и Гамбурге согласован перевод госучреждений с продуктов Microsoft на открытое ПО

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|3.11, Аноним84701 (ok), 13:08, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дубль два. MS уже готовит откаты.
И сколько тех откатов-то c максимум 15 000 лицензий (да поделенные не на 1-2 "рыла")? С учетом размера городского бюджета в 7мрд. € в 2018 (и затрат 78 млн. € на переделку _одного_ школьного центра или 86 млн на "дорожные работы") -- смех один.
А политически:
неплохоий источник доходов города, штабквартира МС, в отличие от коммандного центра терранов, (пока еще) летать не умеет и из Мюнхена никуда не денется.
ЗЫ:
Для минусующих местных оналитегов-любителей заговоров а ля "чинуши пилят отакты", разжевываю:
эта тема обсасывается не только тут на опеннете, но и в местных СМИ и том же "сообществе налогоплатильщиков" (причем не один год).
Т.е. повышенный интерес общественности обеспечен.
Далее: попастьтся на "откатах" -- для рядового чинуши равнозначно как минимум лишению пенсии и увольнению, для политика/мэра еще и "политическая смерть" . Достаточно вспомнить судьбу президента, попавшегося на ипотечном кредите в аж 500 000 под 4% годовых.
При этом "рядом", на никому особо не интересных дорожных работах и строительстве, крутятся на порядок (причем, не метафорический -- мильенов под 400 € в год там наберется точно) большие суммы денег.
Перефразируя известную фразу: иногда глупость (или политика) - это именно глупость/политика.
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|4.35, Михрютка (ok), 14:19, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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и много у вас там лишилось и политически умерло от BER например? кстати, на когда там в очередной раз открытие перенесли?
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|5.40, Аноним84701 (ok), 14:40, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> и много у вас там лишилось и политически умерло от BER например?
И много у вас там еще сравнений похожих масштабов - перевод 15000 "компуктеров" и _стройка_ (внимательный читатель углядит в предыдущем комментарии "при этом ... на никому особо не интересных дорожных работах и строительстве ... крутятся на порядок ... большие суммы денег.") интернационального аэропорта?
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|6.61, Михрютка (ok), 15:36, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у вас в германии закон чтоль что воровать можно только по-крупному, а по мелочи не воруем - страшно-с?
и да, вы уж не выкручивайтесь - много там у вас народу вышло в отставку на откатах на строительстве BER, отвечающий-вопросом-на-вопрос вы наш?
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|7.76, Аноним84701 (ok), 16:19, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> у вас в германии закон чтоль что воровать можно только по-крупному, а по мелочи не воруем - страшно-с?
Именно так. Иначе вы бы не педалировали столь усиленно в качестве "контраргумента" несчастный BER (кторый, ЧСХ, стройка), а привели список более-менее сравнимых масштабом и тематикой проектов.
> и да, вы уж не выкручивайтесь - много там у вас народу вышло в отставку на откатах на строительстве BER, отвечающий-вопросом-на-вопрос вы наш?
Т.е. соотнести масштабы стройки/затрат и "трудности с поиском концов и крайнего-виноватого" вы не в силах, не-переводящий-стрелки-и-совсем-не-подменяющий-понятия вы наш?
Последний раз разжевываю для "ехидных, но не читающих разоблачителей" -- "откусывать" от ~80 млн. в течении 5 лет, т.е. от 20 млн. в год, при повышенном внимании всех кому не лень и заниженной возможности каких-то "схем", когда рядом есть более 400 млн. в _год_ (да та же перестройка какой-то школы "оценивается" в сумму 78 млн), с проверенными десятилетиями "схемами откуса" и "хрен что потом докажешь"? Да не упало горсовету никуда.
В политические игрища а ля "город с штабквартирой МС сидит на СПО, ай-яй!" и соотв. договоренности -- верится куда больше, но это ж не так завлекательно, как очередные опеннетные "разоблачения".
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|4.39, zzz (??), 14:35, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если бы то же самое происходило в Санкт-Петербурге - ты бы тоже говорил за "И сколько тех откатов-то c максимум 15 000 лицензий" и "оналитегов-любителей заговоров а ля "чинуши пилят отакты", или всё сразу стало бы не так однозначно?
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|5.49, Аноним84701 (ok), 14:57, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Если бы то же самое происходило в Санкт-Петербурге
Еще бы с Москвой сравнил, чего стесняться-то!
> - ты бы тоже говорил за "И сколько тех откатов-то c максимум 15 000 лицензий" и "оналитегов-любителей заговоров а ля "чинуши пилят отакты", или всё сразу стало бы не так однозначно?
Мне интересно, ты специально проигнорировал отсылку на размер городского бюджета и порядок сумм выделямых и "освояемых" на различное строительство? Мне нужно объяснить, что "увести деньги с концами" со стройки куда проще, чем с этими вашими цифровыми непотребствами, где чуть ли не каждый байтик лицензий прослеживается (это помимо того, что "кусочек" от большой суммой денег откусывается банально проще)?
Для "однозначности" не хватает твоей ссылки на похожий по масштабам с "бундеспрезидентом и кредитом на 500 000 под 4% для покупки домика" случай. И ссылки на координаты штабквартиры МС в Санкт-Петербурге (на договоренности мэра-"переводчика на МС" о строительстве/переносе этой самой штабквартиры в С-П, в обмен на <неоглашено>, тоже до кучи приложи).
Ну и ссылочку на то, где Мюнхен _уже_ перешел с СПО на МС -- тоже неплохо было бы. А то мне вообще не понятно, откуда у вас тут "откаты от МС, дубль два" при переводе на СПО (Гамбург и т.д.) или _отказе от перевода обратно на МС_(Мюнхен) берутся. Такое ощущение, что комментаторы читают по диагонали, додумывая все остальное по ключевым словам.
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|6.62, Михрютка (ok), 15:39, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну и ссылочку на то, где Мюнхен _уже_ перешел с СПО на
> МС -- тоже неплохо было бы.
товарищ разговаривает с голосами в своей голове. ясно-понятно.
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|7.99, Аноним84701 (ok), 17:51, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В Ивропе ни варуют! Ни варуют, вы слышате!???
О, какие экспрессивные и аргументативные кривляни^W аргументы, сразу же подтвержадющие ваше "ценное анонимное мнение" и втаптывающие меня прямо в грязь :(
Правда, одновременно демонстрирующие и неумение читать целиком и глазками ... но это же, право, такая мелкая мелочь, особенно при наличии буйной фантазии и шустрого пальчика на минусующей мышке.
В общем, сдаюсь перед вашим напором и преклоняюсь перед продемонстрированной анонимом мудростью и уровнем знаний *аж завидно* :'(
"Такое ощущение, что комментаторы читают по диагонали, додумывая все остальное по ключевым словам." (c)
ЗЫ: хаброиды со своими глупыми минусиками ну совсем-совсем не палят свою свербящую "нижнуюю часть спины" *g*
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|7.105, zzz (??), 18:20, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну конечно же не воруют. А то, что "Мы оцениваем, что коррупция наносит удар по ВВП в масштабах всего Евросоюза в размере €904 млрд каждый год" - так это всё вранье и москальска пропаганда.
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|6.104, zzz (??), 18:17, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне нет никакого дела до размера городского бюджета. Я задал вопрос - если бы всё ровно то же самое сделали депутаты в Питере - ты бы точно так же говорил, мол, да что там откатов с 15000 компов - смех один, и вообще это никому не интересно, потому что на дорожных работах можно срубить кратно больше?
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|2.26, Аноним (26), 13:46, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В прошлый раз продукты M$ продавил депутатик, у которого в собственности компания-поставщик продуктов M$...
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|1.2, InuYasha (??), 12:47, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>данный город всегда был более агрессивно ориентирован
не город, наверное, а его администрация
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|3.80, Аноним (-), 16:29, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ну ладно тебе, у дедов истории еще веселее случаются. Если кому-то вызывает вопросы BER, пусть сравнит с Восточным и проникнется.
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|2.37, patients (?), 14:21, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>Cколько там уже баянов порвали?
Это не баян, a про жисть, тама на стыке двух анекдотоффююю..
first: Про папу полкновика и иво сына
second: Про кошерную юридическую семью
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|2.27, Аноним (26), 13:48, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это же прибыльно, под каждый переход на M$ - закупка новых компов через свои компании.
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|1.8, Beta Version (ok), 13:01, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Будет теперь чем ткнуть в хари тем, кто думал, что возврат на Венду обусловлен техническими аспектами.
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|2.22, iPony129412 (?), 13:41, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Будет теперь чем ткнуть в хари тем, кто думал, что возврат на Венду обусловлен техническими аспектами.
И чем именно? Я прочитал, так и не нашёл.
Ну у фанатиков понятно, что всё ясно, и заговор.
А в реальности всё было написано. Сделали линукс дистрибутив, а оно всё же устаревает со скоростью света... И технические трудности тоже никто не отменял.
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|3.28, Аноним (26), 13:50, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конечно не найдёшь технических аспектов возврата на Венду... Потому что "за" были те чиновники, у кого в собственности компании-поставщики продуктов M$.
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|4.29, iPony129412 (?), 13:55, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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У некоторых были. И что с того?
Почему дефолтное десктопное решение воспринимается, как «заговор! Не может вменяемый человек без заноса такое выбрать!».
Типичный фанатизм.
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|4.32, iPony129412 (?), 14:03, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Конечно не найдёшь технических аспектов возврата на Венду...
Да легко найду. Ну вот стоит у них там этот самый линукс на основе ubuntu 12.04 и 14.04 (где такой, где такой).
К 2017 году это уже люто устаревший кусок того самого. Устаревает всё гораздо быстрее Windows.
И делать то что? Обновлять - куча боли, и всё такое... Я их легко понимаю.
Тут выбор из двух стульев. И каждый непростой.
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|5.42, Аноним (42), 14:49, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Одинаково всё устаревает. Только винда стала роллингом, поэтому в ней боль постоянная, но смазанная, а убунту обновил раз в два года — и спокойно работаешь.
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|6.45, iPony129412 (?), 14:55, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> а убунту обновил раз в два года
Там такой трах-бабах что мало не покажется в этом раз. Да и смазанная ну не меньше...
Интересно, когда иконки в "Панели задач" починят в Ubuntu. Уже второй год как не работают для многооконных приложений virtualbox, steam...
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|6.47, iPony129412 (?), 14:56, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Одинаково всё устаревает
Ну а то, что тебя всё устраивает, если это в линуксе - он ои понятно, мог бы не писать.
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|7.71, Аноним (71), 15:57, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет ойфоня. Это ты могло бы не писать. Туева куча текста - и ничего осмысленного.
Обновляю регулярно кубунту-лтс, без единого разрыва(хотя да, кнопка к-меню постоянно меняет иконку).
В манджаре - был прикол. Однажды пришлось снова раскладки настроить. Такой вот он, троллинг-релиз.
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|2.57, Тот_Самый_Анонимус (?), 15:09, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Будет теперь чем ткнуть в хари тем
Чем же? Это очередной попил бабла, а не продуманное внедрение. Через пару лет за откат винду вернут.
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|1.9, Аноним (9), 13:01, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Как можно называть открытое ПО конкурентным или нет по отношению к закрытому? Всю жизнь воровать, быть бандитом и обманщиком, потом сказать ну вот, мы не хуже добрых и честных людей, и делали тоже самое - это конкуренция? Майкрософт как всегда выражает мысли с позиции бандитов. В остальном - чтобы делать добро не нужно 200 страничных документов или миллионных бюджетов: служат злу, добро - творят!
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|1.10, Омноним (?), 13:04, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Т.е. сначала соцдемы идею с переходом загубили, а теперь предлагают попробовать ещё раз?
Хе
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|1.12, царь (?), 13:15, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Новости о том, что делают разработчики падали никому неинтересны.
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|1.13, mos87 (ok), 13:16, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Шо опять?
Такие решения не делаются демократическим путем, иначе результат будет как и раньше. Ит отрасль на всех уровнях всегда была подвержена взяткам всяким CIO, что и снова произойдёт.
Особенно когда вендору дали разрастись.
Такие решения можно продавить только волевым путем.
Все ит-закупки на бюджетные деньги должны ограничиваться открытым ПО и железом. Привет эль-бруску.
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|2.59, Аноним (59), 15:21, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Такие решения не делаются демократическим путем
Какая мякотка. Даже комментировать нечего.
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|1.14, Сейд (ok), 13:18, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Использую Линукс уже 9 лет и не понимаю, зачем нужна Виндовс.
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|3.21, Аноним (71), 13:41, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Работаю - 14 лет, линуксом пользуюсь - 13. Тоже не знаю зачем мне некрософт/макось.
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|4.30, anonymous (??), 13:59, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Макось чтобы пилить под яблофоны. Там все ан@льно прибито к xcode. Венда для игор
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|5.81, Аноним (-), 16:31, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Там все ан@льно прибито к xcode.
Ну так пусть кто-нибудь другой под это и програмит, если хочет.
> Венда для игор
Блин, в линухе стим уж давно и там 1500 игр чтоли, включая AAA. Так что смысл держать ради этого винду практически нулевой. И все благодаря теркам MS с Valve.
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|3.24, Ivan_83 (ok), 13:43, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я на работе пилю софт под фрю, иногда саму фрю.
Сам сижу на фре и на работе и дома.
Вы о какой работе говорили, бухгалтером в 1ц?)
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|4.34, Hck3r (?), 14:16, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Без бухгалтеров (хоть в чем, если твоя контора выбрала 1с, значит 1с) ты, такой умник, не получишь зарплату.
Если только биткоинами и донатами побираться.
PS сам не бухгалтер, закончил CS, в универе в машзале тоже фрю использовали. Но бомбит от такой узколобой логики вроде бы как не самых глупых людей (хотя в юниксе как раз всё понятно, это в бухгалтерии сложно разобраться)
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|5.83, Аноним (-), 16:34, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если только биткоинами и донатами побираться.
Да? А вон разработчики cedrus'а хорошо так на кикстартере побрались - спросили народ "вам надо?". Народ сказал "shut up and take my money". Они именно это и сделали - и теперь в линухе опенсорсный драйвер декода видео на allwinner-ах есть.
А то что в чьей-то орчьей норе еще каменный век - ну так ты не Hck3r а Lm3r если еще не понял это.
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|4.41, alex (??), 14:43, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я извиняюсь, а в какм это городском совете есть работа по попилю фри ?
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|5.70, Аноним (65), 15:55, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Во всех нормальных сегментах где нужно взаимодействовать хоть с чем-то вроде железа или сетью.
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|4.43, Аноним (43), 14:50, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я на работе пилю софт под фрю, иногда саму фрю.
На ЛОРе и здесь любят рассказывать про русских линукс разработчиков, а тут ещё более экхотичный, русский фрибсд разработчик. Любопытство разбирает, что это за софт такой?
>Вы о какой работе говорили, бухгалтером в 1ц?)
Подавляющее большинство рабоает на винде. Если на этой сайте обитают айтишники, которые не только знают про альтернативы винде, но используют их, то это не значит СПО завоевало мир.
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|4.68, Аноним (65), 15:54, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1ц уже давно пропилили под PostgreSQL и сделали ей Web-интерфейс.
Как жопой чувствовали бум всех этих Модуль банков и прочей херни
вроде CRM.
Так что 1ц для десктопа только у какх-то махровых консерваторов и стагнистов.
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|3.67, Аноним (65), 15:52, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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10 лет сотрудничаем с западными компаниями у всех в требованиях заявлена пддержка MacOS и Linux.
Как-то раз спросили почему не Windows, а ответ очень простой компанию в основном используют в
гос. секторе для сокращения издержек, а остальные хотят "надежное и качесвтенное" решение.
Так что по словам максимально близких к MS пользователей, то Widnows для бедноты.
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|4.85, Аноним (-), 16:36, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для лохоты. Если все время платить за воздух - то конечно будешь бедным.
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|3.78, Аноним (79), 16:24, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> На работу устройся, узнаешь
Сейчас навалом линусных вакансий.
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|3.102, Сейд (ok), 18:12, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я работаю. Встроенные системы, мобильные, серверы-облака-суперкомпьютеры — везде преобладают системы на ядре Linux.
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|2.18, iPony129412 (?), 13:29, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Такого специалиста надо сразу в Мюнхен отправлять
Там ему дадут переписывать софт учёта приезжих написанного на MSO 2003 + макросы на VisualBasic + FoxPro
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|3.44, Аноним (42), 14:55, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> может, им еще и ядерную физику с нейробиологией тоже надо выучить?
Тем, кто ведает вопросами атомной энергетики и медицины с психологией, не помешало бы.
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|2.72, Аноним (65), 16:00, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты вот зря йорничаешь. Если бы была нормальная версия LaTeX без зоопарка всякого говнища,
то был бы вполне удобный инструмент, а так сейчас это все хакерские инструменты.
В этом плане обычный Word сообразил и пока продолжает соображать, что обычным пользователям нужно
уметь написать документ не задумываясь о том как это сделать.
В этом как раз и была гениальность решений от MS, что пока СПО не смогла достигнуть. Хотя верной дорогой идут, но пока еще все эти LaTeX просто не юзабельные и я помню, что когда в универе пытался конвертить лекции с математикой на ноутбуке с LaTeX я просто заколебался придумывать как сделать так что бы у меня хоть как-то не кончалась память.
Одним словом это сложно, ресурсоемко и нефига не удобно.
Это основная причина нежелания учить LaTeX.
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|1.33, Михрютка (ok), 14:10, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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полистал ссылочки под новостью, аж прослезился от ностальгии.
>>>По словам главы гамбургско-миттеского отделения Партии зелёных город хочет стать примером цифровой независимости
почему у меня последние лет десять упоминание партии зеленых вызывает устойчивую ассоциацию с совершенно другим цветом, причем в самом паскудном смысле?
>>> Проект поручен некоммерческой организацией Dataport, занимающейся разработкой IT-систем для госучреждений. Phoenix будет развиваться как модульный продукт, который можно развернуть как в арендуемых облачных окружениях, так и на своём оборудовании.
але, авторы, вы мне последние шаблоны рвете.
_некоммерческая_ организация, занимающаяся разработкой IT-систем для _госучреждений_.
может, вы просто стесняетесь написать "прокладка для попила госбюджета"?
а и да, как положено, у себя на страничке они гордятся своими достижениями:
30 %women in management
ОК
про облачные окружения и прочие потроха я даже говорить не буду, ведь понятно же, что раньше мюнхенскому проекту не хватало именно облаков и модульности. "Я почему раньше такой злой был? У меня просто велосипеда не было!"
светлое будущее перехода на линуnс в Мюнхене прекрасно, как никогда. процитирую этого прекрасного анонима из треда десятилетней давности:
https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/90249.html#2
"Аж сердце светом наполняется, когда линукс побеждает в небольшой битве"
попкорну мне, попкорну!
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|1.52, srgazh (?), 15:01, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Партиями подготовлен и согласован, но пока не подписан, 200-страничный документ..
Так что все еще хорошо
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|1.60, КО (?), 15:25, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну а почему бы и нет?
Игр им не надо, а перейдут авось и игры подтянутся
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|1.77, Аноним (79), 16:22, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Сейчас Мюнхен опять возрождает проект по внедрению Linux и открытого ПО.
Теперь они уберут штаб-квартиру? :)
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|1.86, Аноним (86), 16:39, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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опять они, сколько уже таких "переходов" у них было, а винда там как стояла, так и стоит
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|1.90, Аноним (90), 17:05, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> запущен проект по созданию открытого облачного офисного пакета Phoenix
> пресс-секретарь Microsoft рассказал, что компания не видит ничего плохого в желании расширить применение открытого ПО
Корпорасты сменили стратегию:
теперь они под видом "открытого ПО" переводят паству в облака.
ОБЛАКА, Карл!
А вы уже уши развесили.
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|2.92, Аноним (92), 17:06, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем мюнхенскому документообороту локальные решения? Чтобы админам всех учреждений работы побольше было?
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|1.91, Аноним (92), 17:05, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>По словам главы гамбургско-миттеского отделения Партии зелёных город хочет стать примером цифровой независимости и будет расширять применение открытого ПО в системах цифрового управления, а также намерен создавать собственный код, который останется открытым.
Когда партия зеленых оказалась адекватнее всех остальных.
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|1.93, б.б. (?), 17:09, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ежегодный переход Мюнхена на свободное ПО объявляется открытым.
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|1.95, YetAnotherOnanym (ok), 17:28, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Где-то презрительно ухмыляется одна Дергунова (да, я знаю, она давно не при делах, но дело её живёт и побеждает).
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