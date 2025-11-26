В KDE Plasma 6.8 решено прекратить поддержку X11

2.32 , Аноним ( 40 ), 22:25, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – со скриншотами такая же фигня - это всё из-за вялой безопасности.

3.37 , Анонимусс (-), 22:30, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это всё из-за вялой безопасности Ну уж простите, любителей дидового эксгибиционизма становится все меньше и меньше.

Даже 20 лет назад светить окном и буфером любому работающему приложению было так себе идеей, а сейчас - так вообще.

4.42 , Аноним ( 40 ), 22:32, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – И как скрины делать? Телефоном фоткать экран?

4.52 , Аноним ( 64 ), 22:38, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ну уж простите, любителей дидового эксгибиционизма становится все меньше и меньше. Что, меньше 4%? Ничего, сейчас 96% пользователей как узнают, что на Вяленом скриншоты через одно место (но безопасно!) делаются - так и ломануться все со своих Виндовсов с Маков на Линукс!

5.134 , Аноним ( - ), 23:55, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Что, меньше 4%? Ничего, сейчас 96% пользователей как узнают, что на Вяленом скриншоты ...делаются гораздо проще чем на каком-нибудь пардон андроиде. Где вообще сделать скрин чужой программы сильно отдельный квест. Требующий от пользака явно дать правов на это действо.

6.147 , Аноним ( 64 ), 00:15, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > делаются гораздо проще чем на каком-нибудь пардон андроиде. Где вообще сделать скрин чужой программы сильно отдельный квест. Шта? Два тапа буквально на 15 Андроиде. Причем можно удобненько выбрать прлистыванием, какую именно прогу скриншотнуть.

7.150 , Аноним ( - ), 00:19, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Шта? Два тапа буквально на 15 Андроиде. Причем можно удобненько выбрать прлистыванием,

> какую именно прогу скриншотнуть. Вообще-то 1 аккорд из хардварных кнопок. Но. Там таки - пермишны кому и что можно. Поэтому _произвольная_ программа возжелавшая это - ага, вот ща! Все будет еще жестче чем в вэйланде, надо декларить сии пермишны проги и юзер должен их одобрить (кроме преинстальнутых прог, ессно). В этом смысле с точки зрения програмизма вэйланд куда проще вон того так то. Хоть и навеян теми же идеями. По тем же причинам.

3.45 , Аноним ( 31 ), 22:33, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – При этом блендер с питоном хакает всю систему.

2.35 , Анонимусс (-), 22:28, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во-первых во всех нормальных работает. Во-вторых, как раз в том-то и нюанс, что "какой смысл поддерживать вейланд, если есть исксы?". А если "ахаха, не будет ваших иксов!", то это будет поводом исправить оставшиеся ненормальные. Или просто закопать.

3.136 , Аноним ( 159 ), 00:00, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А не дешевле ли некоторых по методу Цинь Шихуанди?

2.44 , Аноним ( 13 ), 22:33, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У Вейланда много проблем...

Но, когда понадобилось записывать экран, поставил OBS и ни разу проблем с этим не испытывал.

Ну, разве что, каждый раз дэб..е окошко системы выскакивает с просьбой выбрать из 100 тыщ вариантов, что можно скармливать на запись.

3.47 , Аноним ( 40 ), 22:34, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Падажи... а как ты записываешь экран, если в вейленде приложения не видят содержимое других окон?

4.57 , Аноним ( 49 ), 22:41, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Покормлю. Через pipewire и xdg-portal.

5.61 , Аноним ( 40 ), 22:43, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а зловреды тоже так могут?

6.63 , Аноним ( 49 ), 22:45, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Естественно. Только вам придется как минимум два раза разрешить это действие на всплывающем окне вашей реализации xdg-portal. А вот в ксорге никто спрашивать не будет :)

7.73 , Аноним ( 13 ), 22:56, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Только вам придется как минимум два раза разрешить это действие на всплывающем окне вашей реализации xdg-portal. Два? У меня, вроде, только один...

текст свёрнут, показать В зависимости от клиентского приложения, некоторые кривоватые для превью использ... 4.59 , Sunderland93 ( ok ), 22:42, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – pipewire + xdg-desktop-portal

4.71 , Аноним ( 13 ), 22:54, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну там 49-й Аноним уже ответил за меня... да...

большой текст свёрнут, показать Ну ты не находишь, что запускать OBS, когда тебе надо записать гифку с куском эк... 4.76 , Жыжа ( ? ), 23:02, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – (у иксов, кстати, тут есть проблема, которой где-то тыщу лет - глобальные хоткеи не работают пока открыто попап-меню, но с этим я жить научился)

4.78 , Аноним ( 49 ), 23:02, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Моментально он стартует, выкинете сво 5400 RPM HDD, пожалуйста. Скопировал все бинды со своего конфига hyprland в KDE за 20 минут один раз, очень удобно, ношу уже пару-тройку версий. Если почитать аргументы, а не писать бред на опеннете, то окажется, что spectacle можно полностью без подтверждений на разные действия по разным хоткеям запускать. Но вы же даже не пробовали, лол.

5.133 , Аноним ( 159 ), 23:55, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мы лучше тех, кто указывает другим, что нам выкинуть, а что купить, выкинем.

большой текст свёрнут, показать Ну, к сожалению, так мир устроен Что-то мелкое по конкретную нужду из такого сл... 4.92 , Аноним ( 13 ), 23:16, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, ну еще добавлю к своей простынке выше. Спектакль... тут немного порвёж ж.. у любителей "бизапаснасти" Вейланда... можно и скриптовать, если это надо.

spectacle -anbo /tmp/test.png

Делает моментально скриншот активного окна (с другими параметрами и другое можно). Разок выручило.

2.79 , Skullnet ( ok ), 23:03, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Будешь использовать только софт, который разрешит партия. Чего не понятно-то?

3.89 , Аноним ( - ), 23:14, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Будешь использовать только софт, который разрешит партия. Чего не понятно-то? То ли дело когда партия решила что будет один единственный хорг, вот тогда было нормально!

С вейландом у тебя огромный выбор, не меньше чем у иксов.

А дидовый хлам вполне себе работает через xwayland. 4.131 , Аноним ( 159 ), 23:54, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – иксорг хотя-бы работал. Пока вредители софт не начали умышленно ломать чтобы его поддержку выломать.

