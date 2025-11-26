The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В KDE Plasma 6.8 решено прекратить поддержку X11

26.11.2025 21:43

Проект KDE принял решение прекратить поддержку протокола X11 в выпуске KDE Plasma 6.8, запланированном на начало 2027 года. После этого KDE Plasma будет содержать только сеанс для работы с использованием протокола Wayland, возможность запуска X11-приложений в котором будет обеспечиваться при помощи DDX-сервера XWayland. До этого поддержку X11 было решено прекратить в GNOME 50, намеченном на весну 2026 года.

По июньской статистике 73% пользователей KDE Plasma 6, активировавших отправку телеметрии, уже применяют сеанс на базе Wayland. Пользователям, желающим продолжить использование сеанса KDE на базе X-сервера рекомендовано использовать дистрибутивы с длительным сроком поддержки, продолжающих сопровождение пакетов с X11. В качестве примера приводится дистрибутив AlmaLinux 9, сопровождаемый до 2032 года и предоставляющий сеанс KDE Plasma на базе X11.

Прекращение поддержки X11 затрагивает только сеанс среды рабочего стола KDE Plasma и не касается возможности запуска приложений KDE в окружениях на базе X-сервера (планов по прекращению поддержки X11 в приложениях KDE пока нет). Кроме того, для тех кому требуется X11 по возможности будет сохранена поддержка данного протокола в различных компонентах рабочего стола и будут добавлены дополнительные изменения для улучшения совместимости при запуске приложений поверх XWayland. Например, при работе поверх XWayland намерены обеспечить поддержку глобальных комбинаций клавиш, дробного масштабирования и эмуляции устройств ввода.

Среди причин прекращения поддержки X11 упоминается общая стагнация разработки X-сервера и желание не распылять ограниченные ресурсы разработчиков на параллельную поддержку двух дисплейных систем и типов сеансов. Заявлено, что в долгосрочной перспективе избавление от X11 предоставит новые возможности для расширения функциональности, повышения стабильности, оптимизации кода и ускорения процесса разработки.

В текущем виде X11 не может удовлетворить современные потребности, касающиеся многомониторных конфигураций, экранов с высокой плотностью пикселей, HDR, VRR (адаптивное изменение частоты обновления монитора), одновременной работы с несколькими GPU, устойчивости к сбоям, обработки ввода и обеспечения безопасности. При этом в сеансе KDE на базе Wayland имеются нерешённые проблемы, большую часть из которых намерены устранить до выпуска KDE Plasma 6.8.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2025/11/...)
  2. OpenNews: Планы KDE по прекращению поддержки сеанса X11
  3. OpenNews: Сравнение производительности сеансов KDE Plasma на базе X11 и Wayland
  4. OpenNews: Первый выпуск Wayback, прослойки для запуска рабочих столов X11, используя компоненты Wayland
  5. OpenNews: Kubuntu прекращает поставку сеанса X11 в установочных сборках
  6. OpenNews: Разработчики САПР KiCad раскритиковали Wayland и рекомендовали использовать X11
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64328-kde
Ключевые слова: kde, x11, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (149) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, anonymous (??), 21:51, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > X11 упоминается общая стагнация разработки X-сервера

    Чем это отличается от стагнации вейланда? Чего достигли разработчики вейланда за 16 лет?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:59, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    достигли любимой опен сурс фрагментации
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 22:07, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Этот Аноним необычайно точно подметил...
     
  • 3.30, Аноним (-), 22:24, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Или избавились от застоя и болота.
    Я понимаю что финдузятники любят "айн фуррер, айн ХОрг", но не всем такое нравится.
    Теперь есть выбор из нескольких вариантов реализации вейланда, хоть на СИ, хоть на С++, хоть на, упаси боже, раст.
     
     
  • 4.64, Аноним (64), 22:45, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я понимаю что финдузятники любят "айн фуррер, айн ХОрг", но не всем такое нравится.

    Финдузятники вообще о таких глупостях не думают и просто юзают софт.

    > Теперь есть выбор из нескольких вариантов реализации вейланда, хоть на СИ, хоть на С++, хоть на, упаси боже, раст.

    Осталось только понять, зачем.

     
     
  • 5.85, Самый Лучший Гусь (?), 23:11, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Финдузятники вообще о таких глупостях не думают

    И все равно несчастны

     
  • 5.95, Аноним (-), 23:19, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Финдузятники вообще о таких глупостях не думают и просто юзают софт.

    А если еще посмотреть с чем они там [x] agree - уважать их уж точно не стоит. Потому что они даже сами себя - не уважают.

     
     
  • 6.144, Аноним (64), 00:10, 27/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 7.160, Аноним (160), 00:37, 27/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.112, Аноним (112), 23:40, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фрагментация там изначально заложена в архитектуру. Так что, за 17 лет и это не достижение.
     
  • 2.19, Аноним (19), 22:13, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    На софт со стабильным АПИ не дают гранты.
     
  • 2.77, Skullnet (ok), 23:02, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чего достигли разработчики вейланда за 16 лет?

    Нет никаких разработчиков вейланда. Есть партия-комитет, которая просто пишет XML-ки, а графический сервер ты реализуешь сам. Вот только ресурсов для этого самопального безумия только у KDE и GNOME. Вместо нормальной десктопной архитектуры происходит самопальное окукливание.

     
     
  • 3.97, Аноним (-), 23:20, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вместо нормальной десктопной архитектуры происходит самопальное окукливание.

    Ну так никто не показал мастеркласс как сделать лучше. Вы только на форумах ныть умеете. А как работают Xorg уже много кому - надоело. И с их качеством кода и архитектурой - швах.

     
     
  • 4.105, Skullnet (ok), 23:29, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Xlibre показали. Куколды делают вид что его не существует.
     
     
  • 5.146, Аноним (-), 00:14, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Xlibre показали.

    "Я достаю из широких штанин, и мне возмущенно кричат: ВЫ ЧТО, ГРАЖДАНИН?!"

    > Куколды делают вид что его не существует.

    А на что там смотрет то? На циркача который XOR и возведение в степень путает? Зато крутой ядерный майнтайнер и вообще. Но мы то по таким деталям видим что реалии и декларации расходятся.

    Там что-то с момента забивания болтом RH вот прям так заметно улучшилось? Долговременные проблемы решили? Или... что...?

     
  • 3.98, Аноним (19), 23:21, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Напоминает разработку и внедрение гуглом (ой, международными коммитетами) веб-стандартов, которые никто кроме гугла не успевает закодить до появления новых стандартов.
     
  • 3.166, Аноним (166), 00:42, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Niri.
    Cosmic.
    Hyprland.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:52, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    ура, пошел прогресс, еще бы AI интегрировать в KDE везде
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 22:07, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В моё время говорили: "Типун тебе на язык".
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:57, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Туда эти иксы
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 22:44, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну да, теперь придётся всем запускать то же самое, но только через дополнительную прослойку в виду XWayland (или как он там). Вот это - современный, хороший подход! И ядра в 16-ядерниках простаивать не будут.
     
     
  • 3.145, th3m3 (ok), 00:13, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, Зионам вторая жизнь :)
     
  • 3.149, Аноним (-), 00:16, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну да, теперь придётся всем запускать то же самое, но только через
    > дополнительную прослойку в виду XWayland (или как он там). Вот это
    > - современный, хороший подход! И ядра в 16-ядерниках простаивать не будут.

    Намного прикольнее когда сервер графония уперся в 1 ядро - и дико тормозит вообще совсем все. Вплоть до отрисовки таскменеджера чтобы гадскую задачу вообще убить. И мы с позором валим в консольку, ибо графическая система облажалась.

    Хотя есть и более прикольные варианты. Например GPU Recovery спасет отцов русской демократии от задолбавших программ в сессии. Да и остальных - тоже!

     

  • 1.5, pic (??), 21:58, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну вот, в прошлой новости про GNOME X11 написал, что эти два проекта синхронизируют свои решения по ключевым вопросам.
    Так они и сделали. Похороны X11 намечены.
     
     
  • 2.33, Псевдонимус (?), 22:26, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне наплевать на все эти интегрированные дрисктопы. Но без иксов не запустить ледяного.
     
     
  • 3.50, Аноним (-), 22:36, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Но без иксов не запустить ледяного.

    Хм... думаю всем пофиг на твои трудности.
    IceWM это просто древняя поделка с рыгательным дизайном, который может понравиться только людям без вкуса и самоуважения.
    Ладно его можно было использовать, когда не было альтернатив, но сейчас...


     
  • 3.65, pic (??), 22:46, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не против, пока X11 будет в репах, нет проблем, но ведь дело может дойти до вынесения X11 и приложений работающих с ним в отдельный репозиторий, который ради безопасности будет по умолчанию отключен или включаться вручную перед установкой. Потом багрепорты увянут из-за сокращения обратной связи и прощай-конец.

    Типа как non-free-firmware в Debian.

     
     
  • 4.99, Аноним (-), 23:23, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я не против, пока X11 будет в репах, нет проблем, но ведь дело может дойти до
    > вынесения X11 и приложений работающих с ним в отдельный репозиторий, который

    ...который будет майнтайнить антипрививочник путающий XOR и возведение в степень? А что, это майнтайнеры и девелоперы которых вы заслужили. Ведь лучше вы - не могете. Значит будет так. Ибо редхату надоело гальванизировать Xorg и они более этот банкет оплачивать не хотят.

     
  • 3.167, name (??), 00:43, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно запустить на xwayland, для этого даже композитор сделали - wayback, чтобы иксы не тащить.
     
  • 2.159, Аноним (159), 00:36, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Налицо картельный сговор.
     

  • 1.6, Аноним (8), 21:58, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "устойчивости к сбоям"
    а вайленд уже всё? на Расте написан?
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 22:01, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вейланд может иметь разные реализации.
    В том числе и на расте github.com/Smithay/wayland-rs

    Но если у тебя аллергия на ржавчину, то можно найти и на С++, что уже на голову выше ущербной дыряшки.

    А Х11 имеет единственную монопольную реализацию, Х-ОРГ.
    Которую писали ногами диды бракоделы.

     
     
  • 3.165, Аноним (112), 00:42, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    libwayland.so уже на Расте переписали?
     
  • 2.31, Аноним (31), 22:25, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а вайленд уже всё? на Расте написан?

    Написание на расте даёт 100% гарантию падений, как у клаудфляри.

     
     
  • 3.82, Аноним (82), 23:08, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дать тебе оригинальные дискеты BSDi прямиком из 1993 года? Там нет ни байта на расте, я гарантирую! Установишь, и будешь пользоваться тёплым ламповым кодом невиданной надёжности!
    Будешь?
     
     
  • 4.96, Kilrathi (ok), 23:20, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толку от BSDi сейчас на современном железе. А вот FreeBSD времен чистого Си и Си++ была весьма хороша. И сейчас много где применить можно.
     
     
  • 5.101, Аноним (-), 23:25, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот FreeBSD времен чистого Си и Си++ была весьма хороша. И сейчас много
    > где применить можно.

    Всегла была невнятной шляпой с высокомерным сообществом, странными девами и - никаким управлением проектом в целом, с контрпродуктивными ритуалами, цеплянием за SVN, игнором важности бинарных пакетов и полисей вокруг, и что там еще за некромансия и кошмары.

     
  • 2.87, Аноним (87), 23:13, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "устойчивости к сбоям"
    > а вайленд уже всё? на Расте написан?

    * не понял, в чем там вообще проблема у иксов *
    [CODE]
    % w
    USER       TTY      FROM    LOGIN@  IDLE WHAT
    анон        v1       -      30мая24 133days xinit /home/анон/.xinitrc -- /usr/local/bin/X :0 -auth
    % grep log /var/log/Xorg.0.log
    [   517.963] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu May 30 22:18:03 2024
    [/CODE]

     
     
  • 3.103, Аноним (-), 23:28, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > * не понял, в чем там вообще проблема у иксов *

    1) В том что при фокусах программ иксы может начать неиллюзорно клинить или они могут сожрать нехило ресурсов и даже умереть по OOM.
    2) При первом намеке на GPU Recovery Xorg норовит отлететь в страну вечной охоты. Со всем сеансом внагрузку, бдж.

     

  • 1.7, Танкист (?), 21:59, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот если бы все пользователи иксов включили телеметрию, то было бы, а хотя, ничего бы не было
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:03, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так есть Valve Gamescope в SteamOS
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 22:22, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СтимОС основана на Раче.
    И вот меня терзают смутные сомнения, захотят ли они (и потянут ли) поддержку иксов в одиночку.
     
     
  • 4.49, Аноним (49), 22:36, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арч ничего не поддерживает сам, это дистрибутив. И он старается как можно меньше платить апстрим. Выводы очевидны.
     
     
  • 5.54, Аноним (-), 22:40, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Арч ничего не поддерживает сам, это дистрибутив. И он старается как можно меньше платить апстрим. Выводы очевидны.

    Да, согласен.
    Но там есть неучтенный параметр как вальв.
    Если им сильно захочется - то могут и посадить рабов на г̶а̶л̶е̶р̶у̶ колупать копролит.


     
     
  • 6.60, Аноним (49), 22:43, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Платить

    Патчить, конечно. Но капча сломалась.

    А так валв в целом самим интересно с ксорга съехать, Steam Frame уже полностью на Wayland, если что.

     
  • 4.173, Марк Шаттлврот (?), 00:54, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у них давно wayland в gamescope. Игры, правда запускаются по xwayland, но так его и не планируют закапывать.
     
  • 2.109, Аноним (-), 23:32, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот если бы все пользователи иксов включили телеметрию, то было бы,
    > а хотя, ничего бы не было

    Это не так работает. Скорее как с Халявой. Той которая девка, которую можно иметь забесплатно. Вот так фигакс, фигакс, все замечают что вас можно бесплатно иметь. Так что вот вам и вэйланд, и телеметрия, и вы в пролете дважды. И по приваси и по хотелкам.

    ...потому что лох это судьба. И главный лохотрон в том что на майнтенанс Xorg все забили. Там можно качать права. Можно не качать. Но толку будет - фиг. Софт живет пока его девелопают. А с этим как раз факап.

     

  • 1.9, Доктор Альба (?), 22:00, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    От старья нужно избавляться. Рано или поздно это произошло бы.
     
     
  • 2.23, BlackRot (ok), 22:18, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А виндовс не умирает, как филип кирковор шкурки на себя молодильные натягивает что бы казаться молодым
     
     
  • 3.124, Аноним (-), 23:48, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А виндовс не умирает, как филип кирковор шкурки на себя молодильные натягивает
    > что бы казаться молодым

    Винды 11 и выглядят как этот филипп киркоров. И пользователи просто прутся от их фишек... путем перехода на линухи и маки :)). Как гласит шутка - никто не сделал столько для популяризации Linux, сколько корпорация Майкрософт.

     
  • 2.34, Аноним (31), 22:27, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > От старья нужно избавляться

    Вяленду уже сколько лет? 16? Почему его не закапывают?

     
     
  • 3.38, Аноним (-), 22:30, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что 16 это совсем молодой.
    А Х11 это сентябрь 1987 года.
    Дидовый окаменевший кал, рассчитанный на "у вас на терминале будут храниться примитивы, потому что сеть дорогая и медленная".
     
     
  • 4.104, анон (?), 23:29, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сеть в любой момент может отвалиться.
     
  • 4.164, Аноним (159), 00:42, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >у вас на терминале будут храниться примитивы, потому что сеть дорогая и медленная

    Абсолютно правильный и актуальный подход. А потребители могут на моржовый проследовать.

     
  • 3.40, Аноним (40), 22:31, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да скоро видимо начнут - помрёт, так и не стабилизировавшись. Когда вейленд появился иксами было +/- столько же сколько вейленду щас. Так что его конец близок.
     
  • 3.155, Аноним (159), 00:25, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как корпорасты прикажут - так сразу.
     

  • 1.15, Аноним (-), 22:10, 26/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +4 +/
     

  • 1.16, Аноним (13), 22:10, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > 73% пользователей KDE Plasma 6, активировавших отправку телеметрии

    А сколько раз писали на Опеннете - нравится х11, включайте телеметрию!

     
     
  • 2.20, Анонимусс (-), 22:14, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И по делом.
    Если ты отключаешь телеметрию - то не хочешь принимать участие в жизни проекта.
    А раз так, то тебя для него не существует, про все твои хотелки никто не узнает.
     
     
  • 3.36, жыжа (?), 22:29, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я принимаю участие в жизни проекта не отправкой телеметрии, а отправкой репортов. А на моё мнение кладут болт, потому что у них есть более важные дела (например, чтоб когда в поиске в кедах вбивали winver, запускалась приложуха с инфой о системе, благодаря чему сразу прибегут сотни миллионов пользователей винды, видимо).
     
     
  • 4.41, Анонимусс (-), 22:32, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А на моё мнение кладут болт, потому что

    ты такой особенный один. Ну может вас полтора землекопа.
    А бывших пользователей винды - десятки тысяч.

    Вот просто задумайся, кому в первую очередь разумнее сделать хорошо - молчаливому большинству или крикливому меньшинству?

     
     
  • 5.56, Аноним (64), 22:40, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот просто задумайся, кому в первую очередь разумнее сделать хорошо - молчаливому большинству или крикливому меньшинству?

    Молчаливому большинству (96% пользователей) этот Linux даже за бесплатно не сдался. А на тех, кому таки сдался и кто сообщает о проблемах - на тех кладут болт. Стратегия надежная, как швейцарские часы.

     
     
  • 6.68, Аноним (-), 22:51, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как бы да но мы рассматриваем популяцию линуксоидов, а не всех пользовате... большой текст свёрнут, показать
     
  • 6.153, Аноним (159), 00:24, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А на тех, кому таки сдался и кто сообщает о проблемах - на тех кладут болт

    Подтверждение денежного перевода видимо к багу не прикладывают.

     
  • 4.53, Аноним (49), 22:39, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну-ка, списочек ваших репортов с WONTFIX студию.
     
  • 4.168, Rfgbnfy Jxtdblyjcnm (?), 00:43, 27/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.81, Аноним (19), 23:07, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю ни одной программы которая была улучшена на основе данных телеметрии. Как раз наоборот - функционал выпиливается, а на юай кедов и гнома страшно смотреть.
     
  • 2.51, Мимопроходил (?), 22:36, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> 73% пользователей KDE Plasma 6, активировавших отправку телеметрии
    > А сколько раз писали на Опеннете - нравится х11, включайте телеметрию!

    То есть из 100% включивших 27% используют, что немало на самом деле, учитывая что вяленый идёт из коробки, а сессию с иксами надо специально нашаманивать, устанавливая дополнительные пакеты.
    Хоть это и несложно, но учитывая то, что даже на линуксах часто за DE сидят ленивые опы, которые жрут что дают на дефолте и особо дальше никуда не лезут, то 27% сознательно переключившихся это прям совсем немало, но KDE-разрабам всегда было не сильно интересно кто там, за пределами их кучки разрабов, что хочет, из простых пользователей, они всегда ориентировались ТОЛЬКО на свои хотелки, это не плохо и не хорошо, это просто факт.

     
     
  • 3.70, Аноним (13), 22:53, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > учитывая что вяленый идёт из коробки

    Ты забываешь про "суперстабильные" дистры, которые на пару-тройку лет отстают и еще в "коробку" не запихнули. Думается мне, их там большая часть из этиъх 27%.

    А еще желательно проанализировать, когда и как появилась телеметрия в КДЕ. Там же может быть и по дефолту отключенная, и по дефолту включенная... и в какой версии как она работает.

     

  • 1.21, Аноним (24), 22:15, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "В качестве примера приводится дистрибутив AlmaLinux 9, сопровождаемый до 2032 года и предоставляющий сеанс KDE Plasma на базе X11."

    Офигенный пример, у Alma дефолтная DE это GNOME, а c KDE, XFCE, MATE это Live Media, никто для KDE не обещал в Alma поддержки до 2032 даже обновлениями безопасности. Откуда они взяли это предположение, ведь ни один дистр KDE в LTS релизах на весь цикл жизни этого LTS не поддерживает.

    Даже Kubuntu кубунтуи кое-как, с натягом, обещали всего 3 года поддерживать (3 года, Карл!), даже в LTS Убунте, даже не 5 лет, как стандартная Ubuntu LTS, не говоря уже там о какой-то поддержке по Ubuntu Pro.

     
     
  • 2.28, Анонимусс (-), 22:22, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у Alma дефолтная DE это GNOME

    А ты думаешь Gnome будет поддерживать иксы до 2032 года?))
    Это скорее альмавцам придется заморозить версию и багфиксить все самим - пусть тратят заработанное на своем рхело-клоне баблишко.

     
     
  • 3.48, Аноним (24), 22:35, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю, что RHEL и клоны будут поддерживать секурити апдейты гнома до 2032, в р... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.26, Аноним (26), 22:21, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Значит, в qemu на virtio-gpu будет перевёрнутый курсор
     
  • 1.29, жыжа (?), 22:23, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как можно, блин, закапывать иксы, когда в вейланде до сих пор нет даже нормальной фиговины для записи экрана, которая просто работала бы везде? Обязательно надо искать какую-то особенную, подходящую именно в твоём случае, которая поддерживает wl-fdsfds-v3...
     
     
  • 2.32, Аноним (40), 22:25, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    со скриншотами такая же фигня - это всё из-за вялой безопасности.
     
     
  • 3.37, Анонимусс (-), 22:30, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это всё из-за вялой безопасности

    Ну уж простите, любителей дидового эксгибиционизма становится все меньше и меньше.
    Даже 20 лет назад светить окном и буфером любому работающему приложению было так себе идеей, а сейчас - так вообще.

     
     
  • 4.42, Аноним (40), 22:32, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И как скрины делать? Телефоном фоткать экран?
     
  • 4.52, Аноним (64), 22:38, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну уж простите, любителей дидового эксгибиционизма становится все меньше и меньше.

    Что, меньше 4%? Ничего, сейчас 96% пользователей как узнают, что на Вяленом скриншоты через одно место (но безопасно!) делаются - так и ломануться все со своих Виндовсов с Маков на Линукс!

     
     
  • 5.134, Аноним (-), 23:55, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Что, меньше 4%? Ничего, сейчас 96% пользователей как узнают, что на Вяленом скриншоты

    ...делаются гораздо проще чем на каком-нибудь пардон андроиде. Где вообще сделать скрин чужой программы сильно отдельный квест. Требующий от пользака явно дать правов на это действо.

     
     
  • 6.147, Аноним (64), 00:15, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > делаются гораздо проще чем на каком-нибудь пардон андроиде. Где вообще сделать скрин чужой программы сильно отдельный квест.

    Шта? Два тапа буквально на 15 Андроиде. Причем можно удобненько выбрать прлистыванием, какую именно прогу скриншотнуть.

     
     
  • 7.150, Аноним (-), 00:19, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Шта? Два тапа буквально на 15 Андроиде. Причем можно удобненько выбрать прлистыванием,
    > какую именно прогу скриншотнуть.

    Вообще-то 1 аккорд из хардварных кнопок. Но. Там таки - пермишны кому и что можно. Поэтому _произвольная_ программа возжелавшая это - ага, вот ща! Все будет еще жестче чем в вэйланде, надо декларить сии пермишны проги и юзер должен их одобрить (кроме преинстальнутых прог, ессно).

    В этом смысле с точки зрения програмизма вэйланд куда проще вон того так то. Хоть и навеян теми же идеями. По тем же причинам.

     
  • 3.45, Аноним (31), 22:33, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При этом блендер с питоном хакает всю систему.
     
  • 2.35, Анонимусс (-), 22:28, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых во всех нормальных работает.

    Во-вторых, как раз в том-то и нюанс, что "какой смысл поддерживать вейланд, если есть исксы?". А если "ахаха, не будет ваших иксов!", то это будет поводом исправить оставшиеся ненормальные. Или просто закопать.

     
     
  • 3.136, Аноним (159), 00:00, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не дешевле ли некоторых по методу Цинь Шихуанди?
     
  • 2.44, Аноним (13), 22:33, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Вейланда много проблем...
    Но, когда понадобилось записывать экран, поставил OBS и ни разу проблем с этим не испытывал.
    Ну, разве что, каждый раз дэб..е окошко системы выскакивает с просьбой выбрать из 100 тыщ вариантов, что можно скармливать на запись.
     
     
  • 3.47, Аноним (40), 22:34, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Падажи... а как ты записываешь экран, если в вейленде приложения не видят содержимое других окон?
     
     
  • 4.57, Аноним (49), 22:41, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покормлю. Через pipewire и xdg-portal.
     
     
  • 5.61, Аноним (40), 22:43, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зловреды тоже так могут?
     
     
  • 6.63, Аноним (49), 22:45, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Естественно. Только вам придется как минимум два раза разрешить это действие на всплывающем окне вашей реализации xdg-portal. А вот в ксорге никто спрашивать не будет :)
     
     
  • 7.73, Аноним (13), 22:56, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только вам придется как минимум два раза разрешить это действие на всплывающем окне вашей реализации xdg-portal.

    Два? У меня, вроде, только один...

     
     
  • 8.75, Аноним (49), 22:58, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В зависимости от клиентского приложения, некоторые кривоватые для превью использ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.59, Sunderland93 (ok), 22:42, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pipewire + xdg-desktop-portal
     
  • 4.71, Аноним (13), 22:54, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну там 49-й Аноним уже ответил за меня... да...
     
  • 3.72, Жыжа (?), 22:55, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты не находишь, что запускать OBS, когда тебе надо записать гифку с куском эк... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.76, Жыжа (?), 23:02, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (у иксов, кстати, тут есть проблема, которой где-то тыщу лет - глобальные хоткеи не работают пока открыто попап-меню, но с этим я жить научился)
     
  • 4.78, Аноним (49), 23:02, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Моментально он стартует, выкинете сво 5400 RPM HDD, пожалуйста.

    Скопировал все бинды со своего конфига hyprland в KDE за 20 минут один раз, очень удобно, ношу уже пару-тройку версий. Если почитать аргументы, а не писать бред на опеннете, то окажется, что spectacle можно полностью без подтверждений на разные действия по разным хоткеям запускать.

    Но вы же даже не пробовали, лол.

     
     
  • 5.133, Аноним (159), 23:55, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы лучше тех, кто указывает другим, что нам выкинуть, а что купить, выкинем.
     
  • 4.86, Аноним (13), 23:12, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, к сожалению, так мир устроен Что-то мелкое по конкретную нужду из такого сл... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.92, Аноним (13), 23:16, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну еще добавлю к своей простынке выше.

    Спектакль... тут немного порвёж ж.. у любителей "бизапаснасти" Вейланда... можно и скриптовать, если это надо.
    spectacle -anbo /tmp/test.png
    Делает моментально скриншот активного окна (с другими параметрами и другое можно). Разок выручило.

     
  • 2.79, Skullnet (ok), 23:03, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будешь использовать только софт, который разрешит партия. Чего не понятно-то?
     
     
  • 3.89, Аноним (-), 23:14, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Будешь использовать только софт, который разрешит партия. Чего не понятно-то?

    То ли дело когда партия решила что будет один единственный хорг, вот тогда было нормально!
    С вейландом у тебя огромный выбор, не меньше чем у иксов.
    А дидовый хлам вполне себе работает через xwayland.

     
     
  • 4.131, Аноним (159), 23:54, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    иксорг хотя-бы работал. Пока вредители софт не начали умышленно ломать чтобы его поддержку выломать.
     

  • 1.39, Аноним (39), 22:30, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Я тут запустил плазму на иксах после 2 лет вейланда и всё просто идеально. Даже тиринга нигде нет и даже без композитинга (раньше тиринг без композитинга был). Это они конечно поспешили, плазма с вейландом до сих по не работает нормально. Лучше бы egl с opengl/es выкинули и перешли на вейланд, больше толку было бы. Ничего нигде не жрёт память, производительность не деградирует со временем, окна позиционируются без проблем (10 лет проблемы с модальными окнами не решат тоже).
     
     
  • 2.43, Аноним (39), 22:33, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >перешли на вейланд

    я имел в виду перешли на вулкан и тогда уже перешли на вейланд, вулкан гораздо лучше поддерживается вейландом почему-то, но реально пора бы уже решить вопросы позиционирования окон. и только программы на кутях отностельно юзабельны -- где переподключение окон?

     
     
  • 3.58, Анонимусс (-), 22:41, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я имел в виду перешли на вулкан

    Так сразу бы набежали владельцы древних карт без вулкана и началось бы нытье.
    Впрочем, что так ноют, что так.

     

  • 1.46, Аноним (64), 22:34, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Заявлено, что в долгосрочной перспективе избавление от X11 предоставит новые возможности для расширения функциональности, повышения стабильности, оптимизации кода и ускорения процесса разработки.

    В долгосрочной перспективе уже более 10 лет поют про повышение стабильности и расширении функциональности. Вот сперва повысили бы и расширили (окончательно) - а потом бы и втюхивали пользователям. Но нет же, у нас тут опенсорс: мы новое еще не стабилизировали, зато старое уже закопали.

    Ибо ни ресурсов, ни желания тащить Иксы ни у кого нет. Поэтому кушаем, господа, что дают...

     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.137, Аноним (137), 00:03, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > LxQt

    ехал жирный поезд пассажирный. оно пожирает опаративы в 2 раза больше. для 3-пня это КОТострофа...

     
     
  • 5.151, Аноним (-), 00:22, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ехал жирный поезд пассажирный. оно пожирает опаративы в 2 раза больше. для
    > 3-пня это КОТострофа...

    Ну так и софт на третьем пне юзай - соврменный тому третьепню. Современный может навернуть красивостей и фич под перфоманс современного железа - от чего пня3 будет дико клинить.

    Один только современный браузер вынесет третьепень в своп и жор проца нахрен.

     
     
  • 6.157, Аноним (159), 00:31, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ан333ним, залогиньтесь.
     
  • 6.171, Аноним (39), 00:50, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой elinks 20 мегабайт оперативки где-то. Жирно, но терпимо.
     
  • 5.158, Аноним (159), 00:35, 27/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 6.170, Аноним (159), 00:45, 27/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.66, Аноним (66), 22:50, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проблема x11 в том, что wayland очень хр..вая замена ему.
     
     
  • 2.93, Аноним (-), 23:17, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проблема x11 в том, что wayland очень хр..вая замена ему.

    Других замен не написали - а ситуация с Xorg пришла к довольно известному изречению на тему "караул устал". Так что теперь желающие возиться с Xorg майнтайнят их сами - и пилят поддержку сами. Бухая на эту гальванизацию трупа свои силы и время.

     
     
  • 3.126, Аноним (159), 23:50, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно! А кто поумнее - просто деньгами майкрософту башляет, винду 11 юзает и в ус не дует.
     
     
  • 4.152, Аноним (-), 00:23, 27/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.156, Аноним (159), 00:29, 27/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.163, Аноним (-), 00:40, 27/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.125, Аноним (159), 23:48, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема KDE в том, что у нынешних членов команды с крышами всё очень плохо.
     

  • 1.74, Skullnet (ok), 22:57, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вялендоповесточные ничему не учатся. После выкидывания X11, KDE можно сразу закапывать. Тяжелое и громоздкое, что почти операционная система - туда ему и дорога.
     
     
  • 2.84, Sunderland93 (ok), 23:11, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обожаю смотреть как разрывает иксонутых :)
     
  • 2.94, Аноним (49), 23:17, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Разрешаю, выкидывайте.

    У меня вот основной дисплей 32" 4k OLED, а правый — 27" 1080p IPS, так что я, пожалуй, современными технологиями буду пользоваться, где могу 1.25 скейл для основного монитора и 1.0 для второго поставить. И большинство меня поддержит.

     
     
  • 3.102, Аноним (13), 23:25, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 27" 1080p

    А я думаю, кто их покупает и зачем... Там же пиксель размером с палец.

     
     
  • 4.107, Аноним (13), 23:31, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1.25 скейл

    Всегда интересовало... А это как. Как из 1 пикселя можно сделать 1.25 пикселя.
    Ну, без интерполяций и мыльца.

     
     
  • 5.110, Аноним (49), 23:32, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скейлятся не пиксели же. Иначе моментальная смерть шрифтам.
     
  • 5.111, Аноним (111), 23:35, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лолед, @ebassi, вы?
    Если совсем примитивно — ты задаешь в тулките высоту кнопки в 200 пикселей. Тулкит умножает это число на скейл. Проблемы?
     
     
  • 6.115, Аноним (13), 23:42, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тулкит умножает это число на скейл.

    Но для этого надо, чтобы все тулкиты как-то это поддерживали..

     
     
  • 7.119, Аноним (111), 23:45, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их, в целом, два всего осталось. И электрон, конечно.
    Оба умеют, но гномовцы очень долго сопротивлялись fractional scaling, бггггг. Фридесктоп делает все что возможное, чтобы десктопных линукс не наступил.
     
     
  • 8.129, Аноним (13), 23:53, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, хз-хз Всё равно, ИМХО, покупать 4к, если это не телек на стену, затея не ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.138, Аноним (49), 00:03, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, прикидывал такой вариант Но в итоге крайне рад, что взял именно 4к В... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.141, Аноним (49), 00:06, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну и прошлый основной монитор был Odyssey G7 27 1440p, те же шрифты сильно л... текст свёрнут, показать
     
  • 4.108, Аноним (49), 23:32, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, это было около 7-8 лет назад, денег тогда ещё не было.
    Да, сетка здоровая, но не прям смертельно, особенно с неидеальным зрением.
     
     
  • 5.113, Аноним (49), 23:41, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут скорее от разницы между 240 Гц и 75 Гц больно. Единственное устройство с рефрешем меньше 90 Гц в доме.
     
     
  • 6.120, Аноним (13), 23:45, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 75 Гц больно

    А вот тут сочуствую. Не знаю, так ли нужны 240-500 Гц, но после 120 Гц смотреть на всё, что ниже - это прям...

     
  • 5.116, Аноним (13), 23:44, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > денег тогда ещё не было

    А 27" 1080p когда-то стоили дешевле аналогичных 24"? Хм...

     
     
  • 6.122, Аноним (49), 23:47, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, но тогда ещё школьнику хотелось апгрейд в том числе и по размеру экрана :)
     
     
  • 7.130, Аноним (13), 23:53, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Окей
     
  • 2.118, Аноним (159), 23:44, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да этих наташек вот уже 5 лет нужно стало закапывать, и год как совсем-совсем закапывать (лагать стало жутко, а в настройках KDE пишет llvmpipe, хотя если через консольку kwinа посмотреть или через dbus, то пишет аппаратное ускорение).
     
  • 2.162, Аноним (-), 00:40, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > После выкидывания X11, KDE можно сразу закапывать.

    Обожаю копиум иксонутых!
    Помню сей поциэнт вещал, что как только гном выкинет иксы - от него все откажутся.
    Сейчас вещает про кеды))

    Напомню, что даже 6omжы вроде крысы и минта начали двигаться в сторону вейланда.
    Так что сдохнет только вообще лютая маргинальщина, но туда ей и дорога.

     

  • 1.80, Аноним (80), 23:05, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пример гнома заразителен. Собирались же в 7 версии только wayland оставить. Прослышали про 50 гном и решили: а чем мы хуже?
     
     
  • 2.88, morphe (?), 23:14, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Таймлайн выхода KDE 7 от них не зависит, потому что они берут нумерацию от Qt

    А выкинуть тонну костылей сделанных под иксы всегда полезно, зачем нормальным пользователям страдать из-за них, и разработчикам тратить на них время вместо разработки того что пользователям действительно нужно?

     
  • 2.91, Аноним (19), 23:16, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпы ликвидируют опенсурс, начинают с популярных программ.
     
     
  • 3.169, Аноним (-), 00:44, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Корпы ликвидируют опенсурс

    Простите, а иксы кто написал?
    Не корпы ли (DEC + IBM + MIT)?
    Который потом подобрали какие 6omжы из сообщества, а ниасилили и дописывала в основном корпа шапка?

     

  • 1.121, Аноним (159), 23:45, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В текущем виде X11 не может удовлетворить современные потребности

    Конфигурация плача с лихвой удовлетворит все их потребности.

     
  • 1.148, Аноним (148), 00:16, 27/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >По июньской статистике 73% пользователей KDE Plasma 6, активировавших отправку телеметрии

    Помнится, когда-то плюсом линукса по сравнению с виндой считалось отсутствие телеметрии.

     
     
  • 2.154, Аноним (-), 00:25, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Помнится, когда-то плюсом линукса по сравнению с виндой считалось отсутствие телеметрии.

    Походу дурной пример бывает заразителен.


     
  • 2.161, Аноним (49), 00:39, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она opt-in, спрашивает при первом запуске KDE на новом профиле.
    В Windows, начиная с 10, полностью отключить телеметрию можно только в корпоративных сборках. И compattelrunner все ещё будет работать.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру