В KDE Plasma 6.8 решено прекратить поддержку X11

1.1, anonymous (??), 21:51, 26/11/2025
> X11 упоминается общая стагнация разработки X-сервера
Чем это отличается от стагнации вейланда? Чего достигли разработчики вейланда за 16 лет?
3.30, Аноним (-), 22:24, 26/11/2025
|–2 +/–
|
Или избавились от застоя и болота.
Я понимаю что финдузятники любят "айн фуррер, айн ХОрг", но не всем такое нравится.
Теперь есть выбор из нескольких вариантов реализации вейланда, хоть на СИ, хоть на С++, хоть на, упаси боже, раст.
4.64, Аноним (64), 22:45, 26/11/2025
|+/–
|
> Я понимаю что финдузятники любят "айн фуррер, айн ХОрг", но не всем такое нравится.
Финдузятники вообще о таких глупостях не думают и просто юзают софт.
> Теперь есть выбор из нескольких вариантов реализации вейланда, хоть на СИ, хоть на С++, хоть на, упаси боже, раст.
Осталось только понять, зачем.
5.95, Аноним (-), 23:19, 26/11/2025
|+/–
|
> Финдузятники вообще о таких глупостях не думают и просто юзают софт.
А если еще посмотреть с чем они там [x] agree - уважать их уж точно не стоит. Потому что они даже сами себя - не уважают.
3.112, Аноним (112), 23:40, 26/11/2025
|+/–
|
Фрагментация там изначально заложена в архитектуру. Так что, за 17 лет и это не достижение.
2.77, Skullnet (ok), 23:02, 26/11/2025
|+1 +/–
|
> Чего достигли разработчики вейланда за 16 лет?
Нет никаких разработчиков вейланда. Есть партия-комитет, которая просто пишет XML-ки, а графический сервер ты реализуешь сам. Вот только ресурсов для этого самопального безумия только у KDE и GNOME. Вместо нормальной десктопной архитектуры происходит самопальное окукливание.
3.97, Аноним (-), 23:20, 26/11/2025
|–1 +/–
|
> Вместо нормальной десктопной архитектуры происходит самопальное окукливание.
Ну так никто не показал мастеркласс как сделать лучше. Вы только на форумах ныть умеете. А как работают Xorg уже много кому - надоело. И с их качеством кода и архитектурой - швах.
5.146, Аноним (-), 00:14, 27/11/2025
|+/–
|
> В Xlibre показали.
"Я достаю из широких штанин, и мне возмущенно кричат: ВЫ ЧТО, ГРАЖДАНИН?!"
> Куколды делают вид что его не существует.
А на что там смотрет то? На циркача который XOR и возведение в степень путает? Зато крутой ядерный майнтайнер и вообще. Но мы то по таким деталям видим что реалии и декларации расходятся.
Там что-то с момента забивания болтом RH вот прям так заметно улучшилось? Долговременные проблемы решили? Или... что...?
3.98, Аноним (19), 23:21, 26/11/2025
|+1 +/–
|
Напоминает разработку и внедрение гуглом (ой, международными коммитетами) веб-стандартов, которые никто кроме гугла не успевает закодить до появления новых стандартов.
2.62, Аноним (62), 22:44, 26/11/2025
|+2 +/–
|
Ну да, теперь придётся всем запускать то же самое, но только через дополнительную прослойку в виду XWayland (или как он там). Вот это - современный, хороший подход! И ядра в 16-ядерниках простаивать не будут.
3.149, Аноним (-), 00:16, 27/11/2025
|+/–
|
> Ну да, теперь придётся всем запускать то же самое, но только через
> дополнительную прослойку в виду XWayland (или как он там). Вот это
> - современный, хороший подход! И ядра в 16-ядерниках простаивать не будут.
Намного прикольнее когда сервер графония уперся в 1 ядро - и дико тормозит вообще совсем все. Вплоть до отрисовки таскменеджера чтобы гадскую задачу вообще убить. И мы с позором валим в консольку, ибо графическая система облажалась.
Хотя есть и более прикольные варианты. Например GPU Recovery спасет отцов русской демократии от задолбавших программ в сессии. Да и остальных - тоже!
1.5, pic (??), 21:58, 26/11/2025
|+1 +/–
|
Ну вот, в прошлой новости про GNOME X11 написал, что эти два проекта синхронизируют свои решения по ключевым вопросам.
Так они и сделали. Похороны X11 намечены.
2.33, Псевдонимус (?), 22:26, 26/11/2025
|+/–
|
Мне наплевать на все эти интегрированные дрисктопы. Но без иксов не запустить ледяного.
3.50, Аноним (-), 22:36, 26/11/2025
|+1 +/–
|
> Но без иксов не запустить ледяного.
Хм... думаю всем пофиг на твои трудности.
IceWM это просто древняя поделка с рыгательным дизайном, который может понравиться только людям без вкуса и самоуважения.
Ладно его можно было использовать, когда не было альтернатив, но сейчас...
3.65, pic (??), 22:46, 26/11/2025
|+/–
|
Я не против, пока X11 будет в репах, нет проблем, но ведь дело может дойти до вынесения X11 и приложений работающих с ним в отдельный репозиторий, который ради безопасности будет по умолчанию отключен или включаться вручную перед установкой. Потом багрепорты увянут из-за сокращения обратной связи и прощай-конец.
Типа как non-free-firmware в Debian.
4.99, Аноним (-), 23:23, 26/11/2025
|+/–
|
> Я не против, пока X11 будет в репах, нет проблем, но ведь дело может дойти до
> вынесения X11 и приложений работающих с ним в отдельный репозиторий, который
...который будет майнтайнить антипрививочник путающий XOR и возведение в степень? А что, это майнтайнеры и девелоперы которых вы заслужили. Ведь лучше вы - не могете. Значит будет так. Ибо редхату надоело гальванизировать Xorg и они более этот банкет оплачивать не хотят.
3.167, name (??), 00:43, 27/11/2025
|+/–
|
Можно запустить на xwayland, для этого даже композитор сделали - wayback, чтобы иксы не тащить.
2.10, Аноним (-), 22:01, 26/11/2025
|+/–
|
Вейланд может иметь разные реализации.
В том числе и на расте github.com/Smithay/wayland-rs
Но если у тебя аллергия на ржавчину, то можно найти и на С++, что уже на голову выше ущербной дыряшки.
А Х11 имеет единственную монопольную реализацию, Х-ОРГ.
Которую писали ногами диды бракоделы.
2.31, Аноним (31), 22:25, 26/11/2025
|+1 +/–
|
> а вайленд уже всё? на Расте написан?
Написание на расте даёт 100% гарантию падений, как у клаудфляри.
3.82, Аноним (82), 23:08, 26/11/2025
|+/–
|
Дать тебе оригинальные дискеты BSDi прямиком из 1993 года? Там нет ни байта на расте, я гарантирую! Установишь, и будешь пользоваться тёплым ламповым кодом невиданной надёжности!
Будешь?
4.96, Kilrathi (ok), 23:20, 26/11/2025
|+/–
|
Толку от BSDi сейчас на современном железе. А вот FreeBSD времен чистого Си и Си++ была весьма хороша. И сейчас много где применить можно.
5.101, Аноним (-), 23:25, 26/11/2025
|+/–
|
> А вот FreeBSD времен чистого Си и Си++ была весьма хороша. И сейчас много
> где применить можно.
Всегла была невнятной шляпой с высокомерным сообществом, странными девами и - никаким управлением проектом в целом, с контрпродуктивными ритуалами, цеплянием за SVN, игнором важности бинарных пакетов и полисей вокруг, и что там еще за некромансия и кошмары.
2.87, Аноним (87), 23:13, 26/11/2025
|+/–
|
> "устойчивости к сбоям"
> а вайленд уже всё? на Расте написан?
* не понял, в чем там вообще проблема у иксов *
[CODE]
% w
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE WHAT
анон v1 - 30мая24 133days xinit /home/анон/.xinitrc -- /usr/local/bin/X :0 -auth
% grep log /var/log/Xorg.0.log
[ 517.963] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu May 30 22:18:03 2024
[/CODE]
3.103, Аноним (-), 23:28, 26/11/2025
|+/–
|
> * не понял, в чем там вообще проблема у иксов *
1) В том что при фокусах программ иксы может начать неиллюзорно клинить или они могут сожрать нехило ресурсов и даже умереть по OOM.
2) При первом намеке на GPU Recovery Xorg норовит отлететь в страну вечной охоты. Со всем сеансом внагрузку, бдж.
1.7, Танкист (?), 21:59, 26/11/2025
|+/–
|
А вот если бы все пользователи иксов включили телеметрию, то было бы, а хотя, ничего бы не было
3.27, Аноним (-), 22:22, 26/11/2025
|+/–
|
СтимОС основана на Раче.
И вот меня терзают смутные сомнения, захотят ли они (и потянут ли) поддержку иксов в одиночку.
4.49, Аноним (49), 22:36, 26/11/2025
|+/–
|
Арч ничего не поддерживает сам, это дистрибутив. И он старается как можно меньше платить апстрим. Выводы очевидны.
5.54, Аноним (-), 22:40, 26/11/2025
|+/–
|
> Арч ничего не поддерживает сам, это дистрибутив. И он старается как можно меньше платить апстрим. Выводы очевидны.
Да, согласен.
Но там есть неучтенный параметр как вальв.
Если им сильно захочется - то могут и посадить рабов на г̶а̶л̶е̶р̶у̶ колупать копролит.
6.60, Аноним (49), 22:43, 26/11/2025
|+/–
|
> Платить
Патчить, конечно. Но капча сломалась.
А так валв в целом самим интересно с ксорга съехать, Steam Frame уже полностью на Wayland, если что.
4.173, Марк Шаттлврот (?), 00:54, 27/11/2025
|+/–
|
Так у них давно wayland в gamescope. Игры, правда запускаются по xwayland, но так его и не планируют закапывать.
2.109, Аноним (-), 23:32, 26/11/2025
|+/–
|
> А вот если бы все пользователи иксов включили телеметрию, то было бы,
> а хотя, ничего бы не было
Это не так работает. Скорее как с Халявой. Той которая девка, которую можно иметь забесплатно. Вот так фигакс, фигакс, все замечают что вас можно бесплатно иметь. Так что вот вам и вэйланд, и телеметрия, и вы в пролете дважды. И по приваси и по хотелкам.
...потому что лох это судьба. И главный лохотрон в том что на майнтенанс Xorg все забили. Там можно качать права. Можно не качать. Но толку будет - фиг. Софт живет пока его девелопают. А с этим как раз факап.
2.23, BlackRot (ok), 22:18, 26/11/2025
|+3 +/–
|
А виндовс не умирает, как филип кирковор шкурки на себя молодильные натягивает что бы казаться молодым
3.124, Аноним (-), 23:48, 26/11/2025
|+/–
|
> А виндовс не умирает, как филип кирковор шкурки на себя молодильные натягивает
> что бы казаться молодым
Винды 11 и выглядят как этот филипп киркоров. И пользователи просто прутся от их фишек... путем перехода на линухи и маки :)). Как гласит шутка - никто не сделал столько для популяризации Linux, сколько корпорация Майкрософт.
2.34, Аноним (31), 22:27, 26/11/2025
|+/–
|
> От старья нужно избавляться
Вяленду уже сколько лет? 16? Почему его не закапывают?
3.38, Аноним (-), 22:30, 26/11/2025
|+/–
|
Потому что 16 это совсем молодой.
А Х11 это сентябрь 1987 года.
Дидовый окаменевший кал, рассчитанный на "у вас на терминале будут храниться примитивы, потому что сеть дорогая и медленная".
4.164, Аноним (159), 00:42, 27/11/2025
|+/–
|
>у вас на терминале будут храниться примитивы, потому что сеть дорогая и медленная
Абсолютно правильный и актуальный подход. А потребители могут на моржовый проследовать.
3.40, Аноним (40), 22:31, 26/11/2025
|+/–
|
Да скоро видимо начнут - помрёт, так и не стабилизировавшись. Когда вейленд появился иксами было +/- столько же сколько вейленду щас. Так что его конец близок.
1.16, Аноним (13), 22:10, 26/11/2025
|+1 +/–
|
> 73% пользователей KDE Plasma 6, активировавших отправку телеметрии
А сколько раз писали на Опеннете - нравится х11, включайте телеметрию!
2.20, Анонимусс (-), 22:14, 26/11/2025
|+/–
|
И по делом.
Если ты отключаешь телеметрию - то не хочешь принимать участие в жизни проекта.
А раз так, то тебя для него не существует, про все твои хотелки никто не узнает.
3.36, жыжа (?), 22:29, 26/11/2025
|+3 +/–
|
Я принимаю участие в жизни проекта не отправкой телеметрии, а отправкой репортов. А на моё мнение кладут болт, потому что у них есть более важные дела (например, чтоб когда в поиске в кедах вбивали winver, запускалась приложуха с инфой о системе, благодаря чему сразу прибегут сотни миллионов пользователей винды, видимо).
4.41, Анонимусс (-), 22:32, 26/11/2025
|+/–
|
> А на моё мнение кладут болт, потому что
ты такой особенный один. Ну может вас полтора землекопа.
А бывших пользователей винды - десятки тысяч.
Вот просто задумайся, кому в первую очередь разумнее сделать хорошо - молчаливому большинству или крикливому меньшинству?
5.56, Аноним (64), 22:40, 26/11/2025
|+/–
|
> Вот просто задумайся, кому в первую очередь разумнее сделать хорошо - молчаливому большинству или крикливому меньшинству?
Молчаливому большинству (96% пользователей) этот Linux даже за бесплатно не сдался. А на тех, кому таки сдался и кто сообщает о проблемах - на тех кладут болт. Стратегия надежная, как швейцарские часы.
6.68, Аноним (-), 22:51, 26/11/2025
|+/–
Это как бы да но мы рассматриваем популяцию линуксоидов, а не всех пользовате... большой текст свёрнут, показать
6.153, Аноним (159), 00:24, 27/11/2025
|+/–
|
>А на тех, кому таки сдался и кто сообщает о проблемах - на тех кладут болт
Подтверждение денежного перевода видимо к багу не прикладывают.
3.81, Аноним (19), 23:07, 26/11/2025
|+/–
|
Не знаю ни одной программы которая была улучшена на основе данных телеметрии. Как раз наоборот - функционал выпиливается, а на юай кедов и гнома страшно смотреть.
2.51, Мимопроходил (?), 22:36, 26/11/2025
|+/–
|
>> 73% пользователей KDE Plasma 6, активировавших отправку телеметрии
> А сколько раз писали на Опеннете - нравится х11, включайте телеметрию!
То есть из 100% включивших 27% используют, что немало на самом деле, учитывая что вяленый идёт из коробки, а сессию с иксами надо специально нашаманивать, устанавливая дополнительные пакеты.
Хоть это и несложно, но учитывая то, что даже на линуксах часто за DE сидят ленивые опы, которые жрут что дают на дефолте и особо дальше никуда не лезут, то 27% сознательно переключившихся это прям совсем немало, но KDE-разрабам всегда было не сильно интересно кто там, за пределами их кучки разрабов, что хочет, из простых пользователей, они всегда ориентировались ТОЛЬКО на свои хотелки, это не плохо и не хорошо, это просто факт.
3.70, Аноним (13), 22:53, 26/11/2025
|+/–
|
> учитывая что вяленый идёт из коробки
Ты забываешь про "суперстабильные" дистры, которые на пару-тройку лет отстают и еще в "коробку" не запихнули. Думается мне, их там большая часть из этиъх 27%.
А еще желательно проанализировать, когда и как появилась телеметрия в КДЕ. Там же может быть и по дефолту отключенная, и по дефолту включенная... и в какой версии как она работает.
1.21, Аноним (24), 22:15, 26/11/2025
|+/–
|
"В качестве примера приводится дистрибутив AlmaLinux 9, сопровождаемый до 2032 года и предоставляющий сеанс KDE Plasma на базе X11."
Офигенный пример, у Alma дефолтная DE это GNOME, а c KDE, XFCE, MATE это Live Media, никто для KDE не обещал в Alma поддержки до 2032 даже обновлениями безопасности. Откуда они взяли это предположение, ведь ни один дистр KDE в LTS релизах на весь цикл жизни этого LTS не поддерживает.
Даже Kubuntu кубунтуи кое-как, с натягом, обещали всего 3 года поддерживать (3 года, Карл!), даже в LTS Убунте, даже не 5 лет, как стандартная Ubuntu LTS, не говоря уже там о какой-то поддержке по Ubuntu Pro.
2.28, Анонимусс (-), 22:22, 26/11/2025
|+/–
|
> у Alma дефолтная DE это GNOME
А ты думаешь Gnome будет поддерживать иксы до 2032 года?))
Это скорее альмавцам придется заморозить версию и багфиксить все самим - пусть тратят заработанное на своем рхело-клоне баблишко.
3.48, Аноним (24), 22:35, 26/11/2025
|+/–
Я думаю, что RHEL и клоны будут поддерживать секурити апдейты гнома до 2032, в р... большой текст свёрнут, показать
1.29, жыжа (?), 22:23, 26/11/2025
|+1 +/–
|
Как можно, блин, закапывать иксы, когда в вейланде до сих пор нет даже нормальной фиговины для записи экрана, которая просто работала бы везде? Обязательно надо искать какую-то особенную, подходящую именно в твоём случае, которая поддерживает wl-fdsfds-v3...
2.32, Аноним (40), 22:25, 26/11/2025
|+2 +/–
|
со скриншотами такая же фигня - это всё из-за вялой безопасности.
3.37, Анонимусс (-), 22:30, 26/11/2025
|+/–
|
> это всё из-за вялой безопасности
Ну уж простите, любителей дидового эксгибиционизма становится все меньше и меньше.
Даже 20 лет назад светить окном и буфером любому работающему приложению было так себе идеей, а сейчас - так вообще.
4.52, Аноним (64), 22:38, 26/11/2025
|+1 +/–
|
> Ну уж простите, любителей дидового эксгибиционизма становится все меньше и меньше.
Что, меньше 4%? Ничего, сейчас 96% пользователей как узнают, что на Вяленом скриншоты через одно место (но безопасно!) делаются - так и ломануться все со своих Виндовсов с Маков на Линукс!
5.134, Аноним (-), 23:55, 26/11/2025
|–1 +/–
|
> Что, меньше 4%? Ничего, сейчас 96% пользователей как узнают, что на Вяленом скриншоты
...делаются гораздо проще чем на каком-нибудь пардон андроиде. Где вообще сделать скрин чужой программы сильно отдельный квест. Требующий от пользака явно дать правов на это действо.
6.147, Аноним (64), 00:15, 27/11/2025
|+/–
|
> делаются гораздо проще чем на каком-нибудь пардон андроиде. Где вообще сделать скрин чужой программы сильно отдельный квест.
Шта? Два тапа буквально на 15 Андроиде. Причем можно удобненько выбрать прлистыванием, какую именно прогу скриншотнуть.
7.150, Аноним (-), 00:19, 27/11/2025
|+/–
|
> Шта? Два тапа буквально на 15 Андроиде. Причем можно удобненько выбрать прлистыванием,
> какую именно прогу скриншотнуть.
Вообще-то 1 аккорд из хардварных кнопок. Но. Там таки - пермишны кому и что можно. Поэтому _произвольная_ программа возжелавшая это - ага, вот ща! Все будет еще жестче чем в вэйланде, надо декларить сии пермишны проги и юзер должен их одобрить (кроме преинстальнутых прог, ессно).
В этом смысле с точки зрения програмизма вэйланд куда проще вон того так то. Хоть и навеян теми же идеями. По тем же причинам.
2.35, Анонимусс (-), 22:28, 26/11/2025
|+/–
|
Во-первых во всех нормальных работает.
Во-вторых, как раз в том-то и нюанс, что "какой смысл поддерживать вейланд, если есть исксы?". А если "ахаха, не будет ваших иксов!", то это будет поводом исправить оставшиеся ненормальные. Или просто закопать.
2.44, Аноним (13), 22:33, 26/11/2025
|+/–
|
У Вейланда много проблем...
Но, когда понадобилось записывать экран, поставил OBS и ни разу проблем с этим не испытывал.
Ну, разве что, каждый раз дэб..е окошко системы выскакивает с просьбой выбрать из 100 тыщ вариантов, что можно скармливать на запись.
3.47, Аноним (40), 22:34, 26/11/2025
|+/–
|
Падажи... а как ты записываешь экран, если в вейленде приложения не видят содержимое других окон?
6.63, Аноним (49), 22:45, 26/11/2025
|+/–
|
Естественно. Только вам придется как минимум два раза разрешить это действие на всплывающем окне вашей реализации xdg-portal. А вот в ксорге никто спрашивать не будет :)
7.73, Аноним (13), 22:56, 26/11/2025
|+/–
|
> Только вам придется как минимум два раза разрешить это действие на всплывающем окне вашей реализации xdg-portal.
Два? У меня, вроде, только один...
8.75, Аноним (49), 22:58, 26/11/2025
|+/–
В зависимости от клиентского приложения, некоторые кривоватые для превью использ... текст свёрнут, показать
3.72, Жыжа (?), 22:55, 26/11/2025
|+/–
Ну ты не находишь, что запускать OBS, когда тебе надо записать гифку с куском эк... большой текст свёрнут, показать
4.76, Жыжа (?), 23:02, 26/11/2025
|+/–
|
(у иксов, кстати, тут есть проблема, которой где-то тыщу лет - глобальные хоткеи не работают пока открыто попап-меню, но с этим я жить научился)
4.78, Аноним (49), 23:02, 26/11/2025
|+/–
|
Моментально он стартует, выкинете сво 5400 RPM HDD, пожалуйста.
Скопировал все бинды со своего конфига hyprland в KDE за 20 минут один раз, очень удобно, ношу уже пару-тройку версий. Если почитать аргументы, а не писать бред на опеннете, то окажется, что spectacle можно полностью без подтверждений на разные действия по разным хоткеям запускать.
Но вы же даже не пробовали, лол.
5.133, Аноним (159), 23:55, 26/11/2025
|+/–
|
Мы лучше тех, кто указывает другим, что нам выкинуть, а что купить, выкинем.
4.86, Аноним (13), 23:12, 26/11/2025
|+/–
Ну, к сожалению, так мир устроен Что-то мелкое по конкретную нужду из такого сл... большой текст свёрнут, показать
4.92, Аноним (13), 23:16, 26/11/2025
|+/–
|
А, ну еще добавлю к своей простынке выше.
Спектакль... тут немного порвёж ж.. у любителей "бизапаснасти" Вейланда... можно и скриптовать, если это надо.
spectacle -anbo /tmp/test.png
Делает моментально скриншот активного окна (с другими параметрами и другое можно). Разок выручило.
2.79, Skullnet (ok), 23:03, 26/11/2025
|+/–
|
Будешь использовать только софт, который разрешит партия. Чего не понятно-то?
3.89, Аноним (-), 23:14, 26/11/2025
|+/–
|
> Будешь использовать только софт, который разрешит партия. Чего не понятно-то?
То ли дело когда партия решила что будет один единственный хорг, вот тогда было нормально!
С вейландом у тебя огромный выбор, не меньше чем у иксов.
А дидовый хлам вполне себе работает через xwayland.
4.
|+1 +/–
|
иксорг хотя-бы работал. Пока вредители софт не начали умышленно ломать чтобы его поддержку выломать.
|1.39, Аноним (39), 22:30, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Я тут запустил плазму на иксах после 2 лет вейланда и всё просто идеально. Даже тиринга нигде нет и даже без композитинга (раньше тиринг без композитинга был). Это они конечно поспешили, плазма с вейландом до сих по не работает нормально. Лучше бы egl с opengl/es выкинули и перешли на вейланд, больше толку было бы. Ничего нигде не жрёт память, производительность не деградирует со временем, окна позиционируются без проблем (10 лет проблемы с модальными окнами не решат тоже).
|2.43, Аноним (39), 22:33, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>перешли на вейланд
я имел в виду перешли на вулкан и тогда уже перешли на вейланд, вулкан гораздо лучше поддерживается вейландом почему-то, но реально пора бы уже решить вопросы позиционирования окон. и только программы на кутях отностельно юзабельны -- где переподключение окон?
|3.58, Анонимусс (-), 22:41, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> я имел в виду перешли на вулкан
Так сразу бы набежали владельцы древних карт без вулкана и началось бы нытье.
Впрочем, что так ноют, что так.
|1.46, Аноним (64), 22:34, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Заявлено, что в долгосрочной перспективе избавление от X11 предоставит новые возможности для расширения функциональности, повышения стабильности, оптимизации кода и ускорения процесса разработки.
В долгосрочной перспективе уже более 10 лет поют про повышение стабильности и расширении функциональности. Вот сперва повысили бы и расширили (окончательно) - а потом бы и втюхивали пользователям. Но нет же, у нас тут опенсорс: мы новое еще не стабилизировали, зато старое уже закопали.
Ибо ни ресурсов, ни желания тащить Иксы ни у кого нет. Поэтому кушаем, господа, что дают...
|4.137, Аноним (137), 00:03, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> LxQt
ехал жирный поезд пассажирный. оно пожирает опаративы в 2 раза больше. для 3-пня это КОТострофа...
|5.151, Аноним (-), 00:22, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> ехал жирный поезд пассажирный. оно пожирает опаративы в 2 раза больше. для
> 3-пня это КОТострофа...
Ну так и софт на третьем пне юзай - соврменный тому третьепню. Современный может навернуть красивостей и фич под перфоманс современного железа - от чего пня3 будет дико клинить.
Один только современный браузер вынесет третьепень в своп и жор проца нахрен.
|2.93, Аноним (-), 23:17, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Проблема x11 в том, что wayland очень хр..вая замена ему.
Других замен не написали - а ситуация с Xorg пришла к довольно известному изречению на тему "караул устал". Так что теперь желающие возиться с Xorg майнтайнят их сами - и пилят поддержку сами. Бухая на эту гальванизацию трупа свои силы и время.
|3.126, Аноним (159), 23:50, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Правильно! А кто поумнее - просто деньгами майкрософту башляет, винду 11 юзает и в ус не дует.
|2.125, Аноним (159), 23:48, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Проблема KDE в том, что у нынешних членов команды с крышами всё очень плохо.
|1.74, Skullnet (ok), 22:57, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Вялендоповесточные ничему не учатся. После выкидывания X11, KDE можно сразу закапывать. Тяжелое и громоздкое, что почти операционная система - туда ему и дорога.
|2.94, Аноним (49), 23:17, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Разрешаю, выкидывайте.
У меня вот основной дисплей 32" 4k OLED, а правый — 27" 1080p IPS, так что я, пожалуй, современными технологиями буду пользоваться, где могу 1.25 скейл для основного монитора и 1.0 для второго поставить. И большинство меня поддержит.
|3.102, Аноним (13), 23:25, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 27" 1080p
А я думаю, кто их покупает и зачем... Там же пиксель размером с палец.
|4.107, Аноним (13), 23:31, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 1.25 скейл
Всегда интересовало... А это как. Как из 1 пикселя можно сделать 1.25 пикселя.
Ну, без интерполяций и мыльца.
|5.111, Аноним (111), 23:35, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лолед, @ebassi, вы?
Если совсем примитивно — ты задаешь в тулките высоту кнопки в 200 пикселей. Тулкит умножает это число на скейл. Проблемы?
|6.115, Аноним (13), 23:42, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Тулкит умножает это число на скейл.
Но для этого надо, чтобы все тулкиты как-то это поддерживали..
|7.119, Аноним (111), 23:45, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Их, в целом, два всего осталось. И электрон, конечно.
Оба умеют, но гномовцы очень долго сопротивлялись fractional scaling, бггггг. Фридесктоп делает все что возможное, чтобы десктопных линукс не наступил.
|4.108, Аноним (49), 23:32, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, это было около 7-8 лет назад, денег тогда ещё не было.
Да, сетка здоровая, но не прям смертельно, особенно с неидеальным зрением.
|5.113, Аноним (49), 23:41, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут скорее от разницы между 240 Гц и 75 Гц больно. Единственное устройство с рефрешем меньше 90 Гц в доме.
|6.120, Аноним (13), 23:45, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 75 Гц больно
А вот тут сочуствую. Не знаю, так ли нужны 240-500 Гц, но после 120 Гц смотреть на всё, что ниже - это прям...
|5.116, Аноним (13), 23:44, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> денег тогда ещё не было
А 27" 1080p когда-то стоили дешевле аналогичных 24"? Хм...
|6.122, Аноним (49), 23:47, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет, но тогда ещё школьнику хотелось апгрейд в том числе и по размеру экрана :)
|2.118, Аноним (159), 23:44, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да этих наташек вот уже 5 лет нужно стало закапывать, и год как совсем-совсем закапывать (лагать стало жутко, а в настройках KDE пишет llvmpipe, хотя если через консольку kwinа посмотреть или через dbus, то пишет аппаратное ускорение).
|2.162, Аноним (-), 00:40, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> После выкидывания X11, KDE можно сразу закапывать.
Обожаю копиум иксонутых!
Помню сей поциэнт вещал, что как только гном выкинет иксы - от него все откажутся.
Сейчас вещает про кеды))
Напомню, что даже 6omжы вроде крысы и минта начали двигаться в сторону вейланда.
Так что сдохнет только вообще лютая маргинальщина, но туда ей и дорога.
|1.80, Аноним (80), 23:05, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пример гнома заразителен. Собирались же в 7 версии только wayland оставить. Прослышали про 50 гном и решили: а чем мы хуже?
|2.88, morphe (?), 23:14, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Таймлайн выхода KDE 7 от них не зависит, потому что они берут нумерацию от Qt
А выкинуть тонну костылей сделанных под иксы всегда полезно, зачем нормальным пользователям страдать из-за них, и разработчикам тратить на них время вместо разработки того что пользователям действительно нужно?
|3.169, Аноним (-), 00:44, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Корпы ликвидируют опенсурс
Простите, а иксы кто написал?
Не корпы ли (DEC + IBM + MIT)?
Который потом подобрали какие 6omжы из сообщества, а ниасилили и дописывала в основном корпа шапка?
|1.121, Аноним (159), 23:45, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>В текущем виде X11 не может удовлетворить современные потребности
Конфигурация плача с лихвой удовлетворит все их потребности.
|1.148, Аноним (148), 00:16, 27/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>По июньской статистике 73% пользователей KDE Plasma 6, активировавших отправку телеметрии
Помнится, когда-то плюсом линукса по сравнению с виндой считалось отсутствие телеметрии.
|2.154, Аноним (-), 00:25, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Помнится, когда-то плюсом линукса по сравнению с виндой считалось отсутствие телеметрии.
Походу дурной пример бывает заразителен.
|2.161, Аноним (49), 00:39, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Она opt-in, спрашивает при первом запуске KDE на новом профиле.
В Windows, начиная с 10, полностью отключить телеметрию можно только в корпоративных сборках. И compattelrunner все ещё будет работать.
