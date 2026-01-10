Доступна среда рабочего стола Budgie 10.10, переведённая на Wayland

2.4 , windows10 ( ok ), 00:15, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > На GTK3? Устарело же уже, неактуально. Почему?

2.6 , Frestein ( ok ), 00:22, 11/01/2026
Щас налетят иксперданутые на коре дуба, которым гпу ускорения и не надо и вообще 640 кб хватит всем.

3.13 , windows10 ( ok ), 00:35, 11/01/2026
> Щас налетят иксперданутые на коре дуба, которым гпу ускорения и не надо и вообще 640 кб хватит всем. ГПУ ускорение не нужно даже на 32-ядерном Райзене. Потому что оно лишь устраняет ваши собственные косяки возникшие из-за оверинжиниринга.

И если ты не в курсе, то Линукс - это не только Жифорсы 4060 ТИ, это еще и SPI-дисплеи к примеру, где GPU вообще не участвует в выводе. А ты поди и не знал что такое существует, да? 4.19 , Аноним ( - ), 00:47, 11/01/2026
> Жифорсы 4060 ТИ, это еще и SPI-дисплеи к примеру, где GPU

> вообще не участвует в выводе. А ты поди и не знал

> что такое существует, да? И зафиг кому сабж на SPI дисплее? Ну и да - у SPI fps так то довольно похабный при минимально потребном разрешении. И максимум что на нем делают это типа 320x480. Выше это уж совсем капец тормоза. И врядли кто на таком скрине будет - именно сабжа, со всякими GTK3. А GTK4 - должен умереть. Это гуано даже темы не умеет и вообще сделано инопланетянами. При том на вон тот экран - GPU может и не быть - а на 30" LCD их мобилочные полтора контрола размером с кулак и метровые расстояния между ними хтонически неуместны. И ведут к тому факту что я вбухал кучу денег в дисплей - без увеличения моей эффективности работинга. Т.е. непригодное для эффективной работы окружение и софт.

5.23 , windows10 ( ok ), 00:59, 11/01/2026
> И зафиг кому сабж на SPI дисплее? Затем же, зачем линукс в роутерах. Он работает. > Ну и да - у SPI fps так то довольно похабный при минимально потребном разрешении Это не отменяет его функционирования. > И врядли кто на таком скрине будет - именно сабжа, со всякими GTK3. Конечно же будет. Ради интереса загугли. - - - Остальное честно говоря я не распарсил. Давай начну с конца: я программирую непосредственно используя GTK, и ты врешь ;)

4.39 , Аноним ( 39 ), 04:13, 11/01/2026
> ГПУ ускорение не нужно даже на 32-ядерном Райзене. На 32-ядерном райзене не нужно, а вот на каком-нибудь ноутбуке с N100 ой как нужно.

Впрочем, какой линукс на ноутбуках.

5.40 , windows10 ( ok ), 04:51, 11/01/2026
> На 32-ядерном райзене не нужно, а вот на каком-нибудь ноутбуке с N100 ой как нужно. Нужно для чего? Чтобы отрисовать свистоперделки ниасиляторов из KDE и Gnome, которые тени под окнами рисуют через шейдеры GLSL, вместо того чтобы просто добавить две темные полосы с opacity 0.5 и координатами на пять пикселей выступающих за координаты окна? Никогда не задумывался, как мелкомягкие рисовали в 98-й винде градиенты при 16-ти цветах? Подсказываю: головой думали. http://toastytech.com/guis/win98start.png - присмотрись. Людям 28 лет назад хватило 512-килобайтной видюхи на ISA, чтобы отрисовать тени, объем и градиент, а тебе нужен GPU с гигабайтами и гигагерцами? Ты абсолютно прав, какой линукс на ноутбуках. Ноутбуки лучше работают на ChromeOS, даже если они на Селеронах с 4 Гб ОЗУ.


