Доступна среда рабочего стола Budgie 10.10, переведённая на Wayland

|1.1, Аноним (1), 00:09, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Начинался 2026 год, возможность использовать чисто иксовые приложения пока ещё возможна без проблем. Иксолюбители пока-что форкнули только Xorg в виде Xlibre и начали разработку Phoenix, большего пока не делают.
|2.3, windows10 (ok), 00:15, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Начинался 2026 год, возможность использовать чисто иксовые приложения пока ещё возможна без проблем. Иксолюбители пока-что форкнули только Xorg в виде Xlibre и начали разработку Phoenix, большего пока не делают.
А больше пока и не нужно. Иксы - это ж не вяленный где проблема на проблеме и проблемой погоняют. Здесь все работает.
|3.5, Аноним (5), 00:20, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Проблемы с Wayland, о которых вы говорите, сейчас находятся с вами в одной комнате?
|4.8, windows10 (ok), 00:25, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Проблемы с Wayland, о которых вы говорите, сейчас находятся с вами в одной комнате?
Wayland не существует, это набор протоколов.
Проблем с композиторами - полно.
|5.25, Аноним (25), 01:02, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Wayland не существует, это набор протоколов.
точнее, набор нестабильных и пока несуществующих протоколов.
|6.28, windows10 (ok), 01:05, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> точнее, набор нестабильных и пока несуществующих протоколов.
Еще точнее, набор нестабильных, несовместимых, и пока несуществующих протоколов.
Представляю такой зоопарк с X11 =)
|3.9, Аноним (9), 00:32, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Благо в иксах проблем не существует!
Кстати не подкскажешь как в иксах сделать скриншот меню по нажатию клавиши?
|4.18, Аноним (18), 00:46, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
а как в вяленом на win+space повесить переключение клавиш так, чтоб хоткеи win+space+что-то работали?
|5.27, Аноним (25), 01:03, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сначала надо спросить, почему в вейлянде нету стабильного хоткей протокола...
|6.29, windows10 (ok), 01:07, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Сначала надо спросить, почему в вейлянде нету стабильного хоткей протокола...
Потому что вяленда нет - это же любимая отмазка тех у кого вялый, призванная спрятаться от гнилых помидор.
Если что-то работает - то вяленный огого, и это его заслуга. Если что-то не работает, то вяленного нет, это просто набор протоколов, композитор не тот, тулкит не тот, драйвер не тот =)
|5.32, Аноним (1), 01:36, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Иксопроблема. В вейленде обратитесь к документации вашего композитора.
|5.38, жыжа (?), 03:38, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так, то есть мы поменяли неработающие Ctrl+Shift хоткеи в X11 на неработающие Super+Space хоткеи в Wayland?
|4.22, windows10 (ok), 00:55, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Кстати не подкскажешь как в иксах сделать скриншот меню по нажатию клавиши?
1. При чем здесь иксы к меню? Меню - это прямоугольник с текстом, рисуемый и обрабатываемый программой;
2. Поэтому подскажу конечно. Для начала делать нормальное меню. Снял специально для тебя видео: https://i.ibb.co/84TGGC0T/Peek-2026-01-10-23-48.gif
Словами: на этом видео я открываю меню программ, делаю его скриншот, открываю ФМ, открываю скриншот.
|3.16, Аноним (-), 00:43, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А больше пока и не нужно. Иксы - это ж не вяленный
> где проблема на проблеме и проблемой погоняют. Здесь все работает.
Ну вам то с вашим ником из дрисняточки виднее у кого какие проблемы. Тем временем в очередном апдейте 11 майки почти зарубили возможность локальных аккаунтов откровенно навязывая ремотные. А десятку уже с майнтенанса сняли. Так что ваше будущее будет намного более интересным. Вот и будете вы мыкаться между поимением от майкрософта и неподдерживаемым хламом на задворках истории. Можно и так, конечно. Но ни к чему хорошему не ведет.
|2.6, Frestein (ok), 00:22, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Щас налетят иксперданутые на коре дуба, которым гпу ускорения и не надо и вообще 640 кб хватит всем.
|3.13, windows10 (ok), 00:35, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Щас налетят иксперданутые на коре дуба, которым гпу ускорения и не надо и вообще 640 кб хватит всем.
ГПУ ускорение не нужно даже на 32-ядерном Райзене.
Потому что оно лишь устраняет ваши собственные косяки возникшие из-за оверинжиниринга.
И если ты не в курсе, то Линукс - это не только Жифорсы 4060 ТИ, это еще и SPI-дисплеи к примеру, где GPU вообще не участвует в выводе. А ты поди и не знал что такое существует, да?
|4.19, Аноним (-), 00:47, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Жифорсы 4060 ТИ, это еще и SPI-дисплеи к примеру, где GPU
> вообще не участвует в выводе. А ты поди и не знал
> что такое существует, да?
И зафиг кому сабж на SPI дисплее? Ну и да - у SPI fps так то довольно похабный при минимально потребном разрешении. И максимум что на нем делают это типа 320x480. Выше это уж совсем капец тормоза. И врядли кто на таком скрине будет - именно сабжа, со всякими GTK3.
А GTK4 - должен умереть. Это гуано даже темы не умеет и вообще сделано инопланетянами. При том на вон тот экран - GPU может и не быть - а на 30" LCD их мобилочные полтора контрола размером с кулак и метровые расстояния между ними хтонически неуместны. И ведут к тому факту что я вбухал кучу денег в дисплей - без увеличения моей эффективности работинга. Т.е. непригодное для эффективной работы окружение и софт.
|5.23, windows10 (ok), 00:59, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> И зафиг кому сабж на SPI дисплее?
Затем же, зачем линукс в роутерах. Он работает.
> Ну и да - у SPI fps так то довольно похабный при минимально потребном разрешении
Это не отменяет его функционирования.
> И врядли кто на таком скрине будет - именно сабжа, со всякими GTK3.
Конечно же будет. Ради интереса загугли.
- - -
Остальное честно говоря я не распарсил.
Давай начну с конца: я программирую непосредственно используя GTK, и ты врешь ;)
|4.39, Аноним (39), 04:13, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> ГПУ ускорение не нужно даже на 32-ядерном Райзене.
На 32-ядерном райзене не нужно, а вот на каком-нибудь ноутбуке с N100 ой как нужно.
Впрочем, какой линукс на ноутбуках.
|5.40, windows10 (ok), 04:51, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> На 32-ядерном райзене не нужно, а вот на каком-нибудь ноутбуке с N100 ой как нужно.
Нужно для чего? Чтобы отрисовать свистоперделки ниасиляторов из KDE и Gnome, которые тени под окнами рисуют через шейдеры GLSL, вместо того чтобы просто добавить две темные полосы с opacity 0.5 и координатами на пять пикселей выступающих за координаты окна?
Никогда не задумывался, как мелкомягкие рисовали в 98-й винде градиенты при 16-ти цветах? Подсказываю: головой думали. http://toastytech.com/guis/win98start.png - присмотрись. Людям 28 лет назад хватило 512-килобайтной видюхи на ISA, чтобы отрисовать тени, объем и градиент, а тебе нужен GPU с гигабайтами и гигагерцами?
Ты абсолютно прав, какой линукс на ноутбуках. Ноутбуки лучше работают на ChromeOS, даже если они на Селеронах с 4 Гб ОЗУ.
|1.7, Аноним (7), 00:25, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> но в ветке Budgie 11 обещают добавить поддержку Kwin и композитных серверов на базе библиотек Mir
Больше wayland, больше фрагментации!
|2.11, Аноним (9), 00:34, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А ты что против разнообразия? Может тебе тогда лучше на виндовс перейти? Там тебе понравится, один "графический сервер", один ДЕ. Все как ты любишь ни какой фрагментации.
|3.21, Аноним (-), 00:49, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А ты что против разнообразия? Может тебе тогда лучше на виндовс перейти?
> Там тебе понравится, один "графический сервер", один ДЕ. Все как ты
> любишь ни какой фрагментации.
И еще онлайн аккаунты впринудуловку, реклама там всякая, AI в блокноте и отсылка клавиш для улучшения качества обслуживания. Все как вы любите, эталонный master-slave. Роль master уже занята, конечно.
|3.33, Аноним (10), 02:07, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Одна система инициализации вместо зоопарка из sysvinit, openrc, runit... Ой, это другое.
|1.12, Nicho (ok), 00:34, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Может стоило им перейти на Wayland лишь с Budgie 11
И как думаете, почему Budgie не популярная, разве это не улучшенный Gnome?
|2.26, Комиссар (?), 01:02, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> почему Budgie не популярная
> разве это не улучшенный Gnome
Так разве этого не достаточно?
Кому сдался точно такой же "дубовый" гнум, только не на проклятой libadwaita™, а на gtk3.
Без гибкости, без тонкой кастомизации, без фичастости, без тайлинга, да даже без "маусовер" фокусинга (кек).
|1.17, Аноним (18), 00:44, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> В конфигураторе (Budgie Control Center) убрана завязанная на X11 панель управления цветом
а зачем убрали? Что в Wayland этого до сих пор нет? о_О
|3.37, Аноним (37), 02:48, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Как это? Как раз только в wayland их из коробки можно как угодно настраивать, а не только прибитую гвоздями убогую гамму как в X11, мгновенно делающую переходы тёмных цветов видимыми. При том в 10 битах.
