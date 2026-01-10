The OpenNET Project / Index page

Доступна среда рабочего стола Budgie 10.10, переведённая на Wayland

10.01.2026 23:46

Опубликован выпуск среды рабочего стола Budgie 10.10, в котором полностью отказались от поддержки X11 и оставили только возможность работы в окружениях на базе протокола Wayland. Одновременно сформированы аналогичные выпуски для сопутствующих компонентов, таких как менеджер сеансов Budgie Session (форк gnome-session), рабочий стол Budgie Desktop View, интерфейс для настройки системы Budgie Control Center (форк GNOME Control Center) и набор сервисов Budgie Desktop Services. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы.

Выпуск Budgie 10.10 примечателен достижением паритета функциональности апплетов при использовании Wayland со старым окружением на базе X11. В качестве композитного сервера рекомендовано использовать labwc на базе библиотеки wlroots, но в ветке Budgie 11 обещают добавить поддержку Kwin и композитных серверов на базе библиотек Mir. Среди необходимых для сборки зависимостей заявлена библиотека libxfce4windowing, реализующая не зависящий от графической системы слой с элементами управления окнами (экраны, корневые окна, виртуальные рабочие столы и т.п.). Для создания панели и компонентов рабочего стола задействована библиотека gtk-layer-shell, использующая GTK3 и Wayland-протокол Layer Shell.

В связи с переходом на Wayland заменены многие вспомогательные компоненты: Для создания скриншотов и выделения области экрана задействованы утилиты grim и slurp. Блокировка экрана, активация хранителя экрана при неактивности и управление энергопотреблением реализованы при помощи swayidle, gtklock (или swaylock) и wlopm. Для управления обоями рабочего стола задействована утилита swaybg. Для совместного доступа к экрану и записи скринкастов из приложений задействованы XDG-порталы xdg-desktop-portal-gtk и xdg-desktop-portal-wlr. Для настройки многомониторных конфигураций предложено использовать wdisplays.

Другие изменения:

  • Обновлены и переведены на Wayland апплеты для переключения задач, управления режимом ночной подсветки ("Night Light", меняет цветовую температуру в зависимости от времени суток), вывода уведомлений, переключения между виртуальными рабочими столами.
  • Панель и рабочий стол переведены на использование Wayland-протокола layer-shell. Улучшена логика позиционирования и центровки панели.
  • В конфигураторе (Budgie Control Center) убрана завязанная на X11 панель управления цветом; сделана опциональной панель настройки Bluetooth; настройки блокировки экрана и режима ночной подсветки перемещены в отдельные секции; добавлены опции для людей с ограниченными возможностями (например, лупа для увеличения областей экрана).

После релиза Budgie 10.10 ветка 10.x переведена в режим сопровождения, в котором допускается только исправление ошибок. В дальнейшем все ресурсы будут брошены на развитие ветки Budgie 11, примечательной отделением функциональности рабочего стола от слоя, обеспечивающего визуализацию и вывод информации. Разделение позволит абстрагировать код от конкретных графических тулкитов и библиотек.

  1. Главная ссылка к новости (https://buddiesofbudgie.org/bl...)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64587-budgie
Ключевые слова: budgie
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:09, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начинался 2026 год, возможность использовать чисто иксовые приложения пока ещё возможна без проблем. Иксолюбители пока-что форкнули только Xorg в виде Xlibre и начали разработку Phoenix, большего пока не делают.
     
     
  • 2.3, windows10 (ok), 00:15, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Начинался 2026 год, возможность использовать чисто иксовые приложения пока ещё возможна без проблем. Иксолюбители пока-что форкнули только Xorg в виде Xlibre и начали разработку Phoenix, большего пока не делают.

    А больше пока и не нужно. Иксы - это ж не вяленный где проблема на проблеме и проблемой погоняют. Здесь все работает.

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 00:20, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Проблемы с Wayland, о которых вы говорите, сейчас находятся с вами в одной комнате?
     
     
  • 4.8, windows10 (ok), 00:25, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проблемы с Wayland, о которых вы говорите, сейчас находятся с вами в одной комнате?

    Wayland не существует, это набор протоколов.

    Проблем с композиторами - полно.

     
     
  • 5.25, Аноним (25), 01:02, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Wayland не существует, это набор протоколов.

    точнее, набор нестабильных и пока несуществующих протоколов.

     
     
  • 6.28, windows10 (ok), 01:05, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > точнее, набор нестабильных и пока несуществующих протоколов.

    Еще точнее, набор нестабильных, несовместимых, и пока несуществующих протоколов.

    Представляю такой зоопарк с X11 =)

     
     
  • 7.31, IdeaFix (ok), 01:13, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пфф... каждый [рабочий] день смотрю в xnewt...
     
  • 3.9, Аноним (9), 00:32, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Благо в иксах проблем не существует!

    Кстати не подкскажешь как в иксах сделать скриншот меню по нажатию клавиши?

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 00:46, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а как в вяленом на win+space повесить переключение клавиш так, чтоб хоткеи win+space+что-то работали?
     
     
  • 5.27, Аноним (25), 01:03, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала надо спросить, почему в вейлянде нету стабильного хоткей протокола...
     
     
  • 6.29, windows10 (ok), 01:07, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сначала надо спросить, почему в вейлянде нету стабильного хоткей протокола...

    Потому что вяленда нет - это же любимая отмазка тех у кого вялый, призванная спрятаться от гнилых помидор.

    Если что-то работает - то вяленный огого, и это его заслуга. Если что-то не работает, то вяленного нет, это просто набор протоколов, композитор не тот, тулкит не тот, драйвер не тот =)

     
  • 5.32, Аноним (1), 01:36, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иксопроблема. В вейленде обратитесь к документации вашего композитора.
     
  • 5.38, жыжа (?), 03:38, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, то есть мы поменяли неработающие Ctrl+Shift хоткеи в X11 на неработающие Super+Space хоткеи в Wayland?
     
  • 4.22, windows10 (ok), 00:55, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кстати не подкскажешь как в иксах сделать скриншот меню по нажатию клавиши?

    1. При чем здесь иксы к меню? Меню - это прямоугольник с текстом, рисуемый и обрабатываемый программой;

    2. Поэтому подскажу конечно. Для начала делать нормальное меню. Снял специально для тебя видео: https://i.ibb.co/84TGGC0T/Peek-2026-01-10-23-48.gif

    Словами: на этом видео я открываю меню программ, делаю его скриншот, открываю ФМ, открываю скриншот.

     
  • 3.16, Аноним (-), 00:43, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А больше пока и не нужно. Иксы - это ж не вяленный
    > где проблема на проблеме и проблемой погоняют. Здесь все работает.

    Ну вам то с вашим ником из дрисняточки виднее у кого какие проблемы. Тем временем в очередном апдейте 11 майки почти зарубили возможность локальных аккаунтов откровенно навязывая ремотные. А десятку уже с майнтенанса сняли. Так что ваше будущее будет намного более интересным. Вот и будете вы мыкаться между поимением от майкрософта и неподдерживаемым хламом на задворках истории. Можно и так, конечно. Но ни к чему хорошему не ведет.

     
     
  • 4.24, windows10 (ok), 01:01, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я смотрю ты о многом не в курсе =)
     
  • 4.36, Вплохрн (?), 02:20, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж лучше c2d с Ненаглядным продолжать теребить.
     
  • 1.2, Аноним (25), 00:14, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На GTK3? Устарело же уже, неактуально.
     
     
  • 2.4, windows10 (ok), 00:15, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > На GTK3? Устарело же уже, неактуально.

    Почему?

     
  • 2.6, Frestein (ok), 00:22, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Щас налетят иксперданутые на коре дуба, которым гпу ускорения и не надо и вообще 640 кб хватит всем.
     
     
  • 3.13, windows10 (ok), 00:35, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Щас налетят иксперданутые на коре дуба, которым гпу ускорения и не надо и вообще 640 кб хватит всем.

    ГПУ ускорение не нужно даже на 32-ядерном Райзене.

    Потому что оно лишь устраняет ваши собственные косяки возникшие из-за оверинжиниринга.
    И если ты не в курсе, то Линукс - это не только Жифорсы 4060 ТИ, это еще и SPI-дисплеи к примеру, где GPU вообще не участвует в выводе. А ты поди и не знал что такое существует, да?

     
     
  • 4.19, Аноним (-), 00:47, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Жифорсы 4060 ТИ, это еще и SPI-дисплеи к примеру, где GPU
    > вообще не участвует в выводе. А ты поди и не знал
    > что такое существует, да?

    И зафиг кому сабж на SPI дисплее? Ну и да - у SPI fps так то довольно похабный при минимально потребном разрешении. И максимум что на нем делают это типа 320x480. Выше это уж совсем капец тормоза. И врядли кто на таком скрине будет - именно сабжа, со всякими GTK3.

    А GTK4 - должен умереть. Это гуано даже темы не умеет и вообще сделано инопланетянами. При том на вон тот экран - GPU может и не быть - а на 30" LCD их мобилочные полтора контрола размером с кулак и метровые расстояния между ними хтонически неуместны. И ведут к тому факту что я вбухал кучу денег в дисплей - без увеличения моей эффективности работинга. Т.е. непригодное для эффективной работы окружение и софт.

     
     
  • 5.23, windows10 (ok), 00:59, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И зафиг кому сабж на SPI дисплее?

    Затем же, зачем линукс в роутерах. Он работает.

    > Ну и да - у SPI fps так то довольно похабный при минимально потребном разрешении

    Это не отменяет его функционирования.

    > И врядли кто на таком скрине будет - именно сабжа, со всякими GTK3.

    Конечно же будет. Ради интереса загугли.

    - - -

    Остальное честно говоря я не распарсил.

    Давай начну с конца: я программирую непосредственно используя GTK, и ты врешь ;)

     
  • 4.39, Аноним (39), 04:13, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ГПУ ускорение не нужно даже на 32-ядерном Райзене.

    На 32-ядерном райзене не нужно, а вот на каком-нибудь ноутбуке с N100 ой как нужно.
    Впрочем, какой линукс на ноутбуках.

     
     
  • 5.40, windows10 (ok), 04:51, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На 32-ядерном райзене не нужно, а вот на каком-нибудь ноутбуке с N100 ой как нужно.

    Нужно для чего? Чтобы отрисовать свистоперделки ниасиляторов из KDE и Gnome, которые тени под окнами рисуют через шейдеры GLSL, вместо того чтобы просто добавить две темные полосы с opacity 0.5 и координатами на пять пикселей выступающих за координаты окна?

    Никогда не задумывался, как мелкомягкие рисовали в 98-й винде градиенты при 16-ти цветах? Подсказываю: головой думали. http://toastytech.com/guis/win98start.png - присмотрись. Людям 28 лет назад хватило 512-килобайтной видюхи на ISA, чтобы отрисовать тени, объем и градиент, а тебе нужен GPU с гигабайтами и гигагерцами?

    Ты абсолютно прав, какой линукс на ноутбуках. Ноутбуки лучше работают на ChromeOS, даже если они на Селеронах с 4 Гб ОЗУ.

     

  • 1.7, Аноним (7), 00:25, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > но в ветке Budgie 11 обещают добавить поддержку Kwin и композитных серверов на базе библиотек Mir

    Больше wayland, больше фрагментации!

     
     
  • 2.11, Аноним (9), 00:34, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты что против разнообразия? Может тебе тогда лучше на виндовс перейти? Там тебе понравится, один "графический сервер", один ДЕ. Все как ты любишь ни какой фрагментации.
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 00:49, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ты что против разнообразия? Может тебе тогда лучше на виндовс перейти?
    > Там тебе понравится, один "графический сервер", один ДЕ. Все как ты
    > любишь ни какой фрагментации.

    И еще онлайн аккаунты впринудуловку, реклама там всякая, AI в блокноте и отсылка клавиш для улучшения качества обслуживания. Все как вы любите, эталонный master-slave. Роль master уже занята, конечно.

     
     
  • 4.35, Вплохрн (?), 02:16, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох, ах!
     
  • 3.33, Аноним (10), 02:07, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одна система инициализации вместо зоопарка из sysvinit, openrc, runit... Ой, это другое.
     

  • 1.12, Nicho (ok), 00:34, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может стоило им перейти на Wayland лишь с Budgie 11
    И как думаете, почему Budgie не популярная, разве это не улучшенный Gnome?
     
     
  • 2.26, Комиссар (?), 01:02, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > почему Budgie не популярная
    > разве это не улучшенный Gnome

    Так разве этого не достаточно?
    Кому сдался точно такой же "дубовый" гнум, только не на проклятой libadwaita™, а на gtk3.

    Без гибкости, без тонкой кастомизации, без фичастости, без тайлинга, да даже без "маусовер" фокусинга (кек).

     

  • 1.17, Аноним (18), 00:44, 11/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В конфигураторе (Budgie Control Center) убрана завязанная на X11 панель управления цветом

    а зачем убрали? Что в Wayland этого до сих пор нет? о_О

     
     
  • 2.30, Аноним (25), 01:09, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с цветами в вейленде туго... очень.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 02:48, 11/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это? Как раз только в wayland их из коробки можно как угодно настраивать, а не только прибитую гвоздями убогую гамму как в X11, мгновенно делающую переходы тёмных цветов видимыми. При том в 10 битах.
     

