План развития рабочего стола Budgie после превращения в независимый проект

Джошуа Стробл (Joshua Strobl), недавно отстранившийся от разработки дистрибутива Solus и основавший независимую организацию Buddies Of Budgie, опубликовал планы по дальнейшему развитию рабочего стола Budgie. Ветка Budgie 10.x продолжит развиваться в направлении предоставления универсальных компонентов, не привязанных к конкретному дистрибутиву. В том числе для включения в репозитории Fedora Linux предложены пакеты с Budgie Desktop, Budgie Control Center, Budgie Desktop View и Budgie Screensaver. В дальнейшем планируется подготовить отдельную редакцию (spin) Fedora с рабочим столом Budgie по аналогии с редакцией Ubuntu Budgie. Ветка Budgie 11 будет развиваться в направлении разделения слоя с реализацией основной функциональности рабочего стола и слоя, обеспечивающего визуализацию и вывод информации. Подобное разделение позволит абстрагировать код от конкретных графических тулкитов и библиотек, а также начать экспериментировать с другими моделями представления информации и подключения иных систем вывода. Например, можно будет начать эксперименты с ранее намеченным переходом на набор библиотек EFL (Enlightenment Foundation Library), разрабатываемых проектом Enlightenment. Из других планов и целей в отношении ветки Budgie 11 упоминается: Предоставление первичной поддержки протокола Wayland с сохранением возможности использования X11 в качестве опции (для пользователей видеокарт NVIDIA, у которых могут быть проблемы с поддержкой Wayland).

Использование в библиотеках и оконном менеджере кода на языке Rust (основная часть останется на Си, но Rust будет применяться для критичных областей).

Полная функциональная идентичность c Budgie 10 на уровне поддержки апплетов.

Предоставление преднастроек для панелей и рабочего стола, в том числе предлагающих варианты оформления, меню и компоновки панели в стиле GNOME Shell, macOS, Unity и Windows 11. Допускается подключение внешних интерфейсов запуска приложений.

Предоставление интерфейса переключения между приложениями в стиле обзорных режимов GNOME Shell и macOS.

Улучшенная поддержка размещения пиктограмм на рабочем столе, возможность произвольного размещения и группировки пиктограмм.

Улучшение поддержки мозаичной компоновки окон (горизонтальная и вертикальная привязки, разбивки окон 2x2, 1x3 и 3x1).

Новый менеджер виртуальных рабочих столов с поддержкой перетаскивания мышью окон на другой рабочий стол и возможностью привязки запуска приложений к определённому рабочему столу.

Использование для работы с настройками формата TOML вместо gsettings.

Адаптация панели для использования в многомониторгных конфигурациях, возможность динамического размещения панели при подключении дополнительных мониторов.

Расширение возможностей меню, поддержка альтернативных режимов работы меню, таких как сетка пиктограмм и полноэкранный режим навигации по имеющимся приложениям.

Новый центр управления настройками.

Поддержка работы на системах с архитектурой RISC-V и расширение поддержки ARM-систем. Активная разработка ветки Budgie 11 начнётся после того, как завершиться адаптация ветки Budgie 10 для нужд дистрибутивов. Среди планов по развитию ветки Budgie 10: Подготовка к поддержке Wayland;

Вынос функций отслеживания (индексации) приложений в отдельную библиотеку, которая будет использоваться в ветках 10 и 11;

Отказ от использования gnome-bluetooth в пользу связки из bluez и upower;

Отказ от использования libgvc (GNOME Volume Control library) в пользу Pipewire и API MediaSession;

Перевод диалога запуска на новый бэкенд индексации приложений;

Задействование в апплете настойки сети libnm и D-Bus API NetworkManager;

Переработка реализации меню;

Переработка управления питанием;

Переписывание на Rust кода для импорта и экспорта конфигурации;

Улучшение поддержки стандартов FreeDesktop;

Улучшение обработчика апплетов;

Добавление возможности работы с темами оформления EFL и Qt.



