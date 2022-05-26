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План развития рабочего стола Budgie после превращения в независимый проект

26.05.2022 08:18

Джошуа Стробл (Joshua Strobl), недавно отстранившийся от разработки дистрибутива Solus и основавший независимую организацию Buddies Of Budgie, опубликовал планы по дальнейшему развитию рабочего стола Budgie. Ветка Budgie 10.x продолжит развиваться в направлении предоставления универсальных компонентов, не привязанных к конкретному дистрибутиву. В том числе для включения в репозитории Fedora Linux предложены пакеты с Budgie Desktop, Budgie Control Center, Budgie Desktop View и Budgie Screensaver. В дальнейшем планируется подготовить отдельную редакцию (spin) Fedora с рабочим столом Budgie по аналогии с редакцией Ubuntu Budgie.

Ветка Budgie 11 будет развиваться в направлении разделения слоя с реализацией основной функциональности рабочего стола и слоя, обеспечивающего визуализацию и вывод информации. Подобное разделение позволит абстрагировать код от конкретных графических тулкитов и библиотек, а также начать экспериментировать с другими моделями представления информации и подключения иных систем вывода. Например, можно будет начать эксперименты с ранее намеченным переходом на набор библиотек EFL (Enlightenment Foundation Library), разрабатываемых проектом Enlightenment.

Из других планов и целей в отношении ветки Budgie 11 упоминается:

  • Предоставление первичной поддержки протокола Wayland с сохранением возможности использования X11 в качестве опции (для пользователей видеокарт NVIDIA, у которых могут быть проблемы с поддержкой Wayland).
  • Использование в библиотеках и оконном менеджере кода на языке Rust (основная часть останется на Си, но Rust будет применяться для критичных областей).
  • Полная функциональная идентичность c Budgie 10 на уровне поддержки апплетов.
  • Предоставление преднастроек для панелей и рабочего стола, в том числе предлагающих варианты оформления, меню и компоновки панели в стиле GNOME Shell, macOS, Unity и Windows 11. Допускается подключение внешних интерфейсов запуска приложений.
  • Предоставление интерфейса переключения между приложениями в стиле обзорных режимов GNOME Shell и macOS.
  • Улучшенная поддержка размещения пиктограмм на рабочем столе, возможность произвольного размещения и группировки пиктограмм.
  • Улучшение поддержки мозаичной компоновки окон (горизонтальная и вертикальная привязки, разбивки окон 2x2, 1x3 и 3x1).
  • Новый менеджер виртуальных рабочих столов с поддержкой перетаскивания мышью окон на другой рабочий стол и возможностью привязки запуска приложений к определённому рабочему столу.
  • Использование для работы с настройками формата TOML вместо gsettings.
  • Адаптация панели для использования в многомониторгных конфигурациях, возможность динамического размещения панели при подключении дополнительных мониторов.
  • Расширение возможностей меню, поддержка альтернативных режимов работы меню, таких как сетка пиктограмм и полноэкранный режим навигации по имеющимся приложениям.
  • Новый центр управления настройками.
  • Поддержка работы на системах с архитектурой RISC-V и расширение поддержки ARM-систем.

Активная разработка ветки Budgie 11 начнётся после того, как завершиться адаптация ветки Budgie 10 для нужд дистрибутивов. Среди планов по развитию ветки Budgie 10:

  • Подготовка к поддержке Wayland;
  • Вынос функций отслеживания (индексации) приложений в отдельную библиотеку, которая будет использоваться в ветках 10 и 11;
  • Отказ от использования gnome-bluetooth в пользу связки из bluez и upower;
  • Отказ от использования libgvc (GNOME Volume Control library) в пользу Pipewire и API MediaSession;
  • Перевод диалога запуска на новый бэкенд индексации приложений;
  • Задействование в апплете настойки сети libnm и D-Bus API NetworkManager;
  • Переработка реализации меню;
  • Переработка управления питанием;
  • Переписывание на Rust кода для импорта и экспорта конфигурации;
  • Улучшение поддержки стандартов FreeDesktop;
  • Улучшение обработчика апплетов;
  • Добавление возможности работы с темами оформления EFL и Qt.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.buddiesofbudgie.o...)
  2. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.6, ознаменовавший реорганизацию проекта
  3. OpenNews: Джошуа Стробл ушёл из проекта Solus и будет отдельно развивать рабочий стол Budgie
  4. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK на библиотеки EFL от проекта Enlightenment
  5. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK+ и библиотек GNOME на Qt
  6. OpenNews: Budgie Desktop возвращается в Solus и пересматривает планы миграции c GTK на Qt
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57251-budgie
Ключевые слова: budgie, desktop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Fracta1L (ok), 09:25, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Использование в библиотеках и оконном менеджере кода на языке Rust

    Одобряю

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:26, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >> Использование в библиотеках и оконном менеджере кода на языке Rust
    > Одобряю

    то, что в скобках, тактично опускаешь?)

     
     
  • 3.6, Fracta1L (ok), 09:29, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лиха беда начало. Я ж не максималист какой-нибудь)
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 09:48, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какое начало на Раст все равно никогда не перепишут. Раст - небезопасный язык.
     

  • 1.7, Shura (??), 09:32, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где скриншоты, Билли? Нам нужны скриншоты.
     
     
  • 2.8, Аноним (4), 09:35, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а что от них толку? лучше пощупать самому ради определения удобства лично тебе
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 09:49, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К такому лучше не прикасаться и смотреть скриншоты
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:37, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нажми Shift + PrintScreen
     
     
  • 3.14, Ooiiii (?), 09:53, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На линух так не работает
     
  • 2.11, Fracta1L (ok), 09:41, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    12
     

  • 1.15, Ooiiii (?), 09:58, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "план развития рабочего стола " - вот куда нас привела эволюция
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:11, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не там повернули
     

  • 1.16, ЭнергоГригорий (?), 10:08, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "ниасилили". Vala
     
  • 1.17, Аноним (18), 10:10, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Улучшенная поддержка размещения пиктограмм на рабочем столе, возможность произвольного размещения и группировки пиктограмм.

    шол два тысяча двадцатый два год...

     
  • 1.20, deusbase (ok), 10:16, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классическая панель внушает надежду на адекватность создателя.
     
     
  • 2.21, AleksK (ok), 10:19, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С чего вдруг виндостайл стал классикой?
     
  • 2.23, Самый Лучший Гусь (?), 10:30, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классика это командная строка, а не этот ваш голимый новодел.
     

  • 1.22, Любитель Монеточки (?), 10:29, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Через сколько будет готов Budgie на базе EFL.

    Сначала хотели переписать на Qt - Qt не устроил, решили на GTK4. Хотели переписать на GTK4 - GTK4 угадайте что... не устроил.

    Так уже длится как минимум 5 лет

     
  • 1.24, Аноним (24), 10:37, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мерзость уровня гнома.
     

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