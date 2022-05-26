План развития рабочего стола Budgie после превращения в независимый проект

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|1.3, Fracta1L (ok), 09:25, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Использование в библиотеках и оконном менеджере кода на языке Rust
Одобряю
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|2.4, Аноним (4), 09:26, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Использование в библиотеках и оконном менеджере кода на языке Rust
> Одобряю
то, что в скобках, тактично опускаешь?)
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|4.12, Аноним (12), 09:48, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какое начало на Раст все равно никогда не перепишут. Раст - небезопасный язык.
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|2.8, Аноним (4), 09:35, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а что от них толку? лучше пощупать самому ради определения удобства лично тебе
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|1.17, Аноним (18), 10:10, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Улучшенная поддержка размещения пиктограмм на рабочем столе, возможность произвольного размещения и группировки пиктограмм.
шол два тысяча двадцатый два год...
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|1.22, Любитель Монеточки (?), 10:29, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Через сколько будет готов Budgie на базе EFL.
Сначала хотели переписать на Qt - Qt не устроил, решили на GTK4. Хотели переписать на GTK4 - GTK4 угадайте что... не устроил.
Так уже длится как минимум 5 лет
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