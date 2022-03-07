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Выпуск рабочего стола Budgie 10.6, ознаменовавший реорганизацию проекта

07.03.2022 08:34

Опубликован выпуск рабочего стола Budgie 10.6, который стал первым выпуском после решения развивать проект независимо от дистрибутива Solus. Проект теперь курирует независимая организация Buddies Of Budgie. Budgie 10.6 продолжает базироваться на технологиях GNOME и собственной реализации оболочки GNOME Shell, но для ветки Budgie 11 запланирован переход на набор библиотек EFL (Enlightenment Foundation Library), разрабатываемых проектом Enlightenment. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Для ознакомления с Budgie можно использовать такие дистрибутивы, как Ubuntu Budgie, Solus, GeckoLinux и EndeavourOS.

Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы.

Основные новшества:

  • Пересмотрено позиционирование проекта - вместо конечного продукта, Budgie теперь преподносится как платформа, на базе которой дистрибутивы и пользователи могут создавать решения, адаптированные для собственных предпочтений. Например, предоставлена возможность выбора оформления, набора приложений и стиля рабочего стола.
  • В организационном плане проделана работа по исключению разделения между организацией, непосредственно занимающейся разработкой, и downstream-проектами, такими как Ubuntu Budgie, которые создают конечные продукты на основе Budgie. Подобным downstream-проектам предоставлено больше возможностей для участия в разработке Budgie.
  • Для упрощения создания собственных решений на базе Budgie кодовая база разделена на несколько компонентов, которые теперь поставляются по отдельности:
    • Budgie Desktop - непосредственно пользовательская оболочка.
    • Budgie Desktop View - набор пиктограмм для рабочего стола.
    • Budgie Control Center - конфигуратор, ответвлённый от GNOME Control Center.
  • Переписан код для отслеживания активности приложений и улучшен апплет Icon Tasklist, обеспечивающий вывод списка активных задач. Добавлена поддержка группировки приложений. Решена проблема с исключением из списка корректных приложений с нетипичным типом окна, например, раньше в списке не показывались некоторые программы KDE, такие как Spectacle и KColorChooser.
  • Переделана тема оформления для унификации внешнего вида всех компонентов Budgie. Приведены к единому виду границы диалогов, отступы и цветовая схема, сокращено применение прозрачности и теней, улучшена поддержка тем GTK.
  • Модернизирована панель задач. Улучшена настройка размера панели. Доработаны размещаемые на панели виджеты для показа заряда аккумулятора и отображения часов. Изменены настройки панели по умолчанию для уменьшения расхождения местоположения панели и показываемых виджетов в разных дистрибутивах.
  • Переписана система вывода уведомлений, которая выделена из апплета Raven, который теперь отвечает только за отображение боковой панели. Систему уведомлений теперь можно использовать не только в Raven, но и в других компонентах рабочего стола, например, планируется организовать вывод списка уведомлений в области задач (Icon Tasklist). Для вывода всплывающих окон задействован GTK.Stack. Улучшено отслеживание последних уведомлений и приостановка показа уведомлений.
  • В оконном менеджере исключены лишние вызовы, приводящие к перерисовке содержимого.
  • Возвращена поддержка GNOME 40 и Ubuntu LTS.
  • Для работы с переводами вместо Weblate задействован сервис Transifex.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/BuddiesOfBu...)
  2. OpenNews: Джошуа Стробл ушёл из проекта Solus и будет отдельно развивать рабочий стол Budgie
  3. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK на библиотеки EFL от проекта Enlightenment
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 4.3, развивающего рабочий стол Budgie
  5. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.5.3
  6. OpenNews: Budgie Desktop возвращается в Solus и пересматривает планы миграции c GTK на Qt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56814-budgie
Ключевые слова: budgie, desktop
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 09:35, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    https://dev.getsol.us/T9844

    писал что бы добавили удобный апплет из форка Ubuntu, непонятно, добавили или нет

     
     
  • 2.42, DrSheppard (ok), 19:53, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, добавили, но апплет не очень
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:54, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Очень мало DE/WM, нужен ещё хотя бы один (нет).
     
  • 1.8, user90 (?), 10:36, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Все эти вендоподобные рабочие столы вызывают чувство тошноты. Про "гибкую настройку" подобного треша повеселило особенно :)
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:00, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Рили все интуитивно. Трекс-бекс и готово - магия.D
     
  • 2.15, Аноним (6), 11:27, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну извините, лучше win95 так ничего и не придумали.
     
     
  • 3.20, tarian (?), 13:22, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    imho, os/2  warp4 таки получше был
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 14:43, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки нет.
     
  • 4.33, аноним1234 (?), 15:54, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты его, кроме как на картинках-то, видел?
     

  • 1.9, КО (?), 10:51, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чисто линуксвей, разделять на компоненты, чтобы их потом было фиг собрать
     
  • 1.10, Аноним (11), 10:57, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Souls linux хорошо его готовят.
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:20, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Возвращена поддержка GNOME 40

    Budgie же по сути форк гнома, о какой поддержке речь?

     
  • 1.13, VZ (??), 11:20, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрим, может что получиться с EFL.
     
     
  • 2.35, АнонимусШифропанк (?), 17:06, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по этому крику души, ничего хорошего:
    https://what.thedailywtf.com/topic/15001/enlightened
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:25, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Уже много раз говорилось, что проприетарщина и опенсурц - это две крайности. Проприетарщина как тоталитарный режим, где меньшинство решает, как будет лучше большинству. А опенсурц как анархия, где лебедь рак и щука тянут воз в разные стороны, из за чего в действительности он никуда не двигается. Уже 100500 раз говорилось. НАМ НУЖНА ЗАМЕНЫ ВИНДЫ И ВИНДОВОГО СОФТА! Работать нужно в этом направлении, а не лепить 100500 никому не нужных дистров, библиотек, десктопов и т.д.
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 12:14, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уже 100500 раз говорилось. НАМ НУЖНА ЗАМЕНЫ ВИНДЫ И ВИНДОВОГО СОФТА! Работать нужно в этом направлении, а не лепить 100500 никому не нужных дистров, библиотек, десктопов и т.д.

    Еще больше "вам" нужна замена губозакатывательной машинки.

     
     
  • 3.30, Аноним (25), 14:59, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ещё один аргумент от линуксоидов. Ему говорят, дай нам рабочий инструмент, а он говорит что интерфейс не нужен, неосилятор, все можно сделать в терминале.
     
     
  • 4.32, Аноним (-), 15:36, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Ещё один аргумент от линуксоидов. Ему говорят, дай нам рабочий инструмент, а
    > он говорит что интерфейс не нужен, неосилятор, все можно сделать в терминале.

    Еще одно сражение с соломенными чучелами и прочими плодами своих фантазий от любителей раздавать ЦУ "Нам нужно все как в венде, только на халяву! Какое еще спонсирование-финансирование? Совсем оборзели! Быстро пшли работать, солнце еще высоко!".

     
     
  • 5.40, Аноним (25), 18:57, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разработчики не важно свободного или собственнического ПО должны делать приятно ПОТРЕБИТЕЛЮ. Корпорации это понимаю, т.к. от этого зависит их доход. А так называемые СПО разработчики видимо имеют дефекты вроде шизофрении и аутизма, других причин пихать vi в качестве текстового редактора по дефолту при наличии mcedit который по сравнению с ним просто вверх удобства.
     
     
  • 6.43, kir1984 (ok), 20:40, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    100500 плюсов тебе )) все правильно написал. Просто разрабы как правило не имеют ни вкуса, ни воображения.. создали функцию, ну и ладно - вот и стоит все на месте десятилетиями ) но зато функционально, а обычному пользователю пользоваться этим го%ном невозможно в итоге.
     
  • 4.36, 1111 (??), 17:39, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Ещё один аргумент от линуксоидов. Ему говорят, дай нам рабочий инструмент, а он говорит что интерфейс не нужен, неосилятор, все можно сделать в терминале.

    Что за инфантилизм? Кто ты такой чтобы требовать то что тебе нужно? Ещё возмущаешься что все  не выстроились и не выполнили твои хотелки...
    Даю бесплатный совет: Попробуй заинтересовать тех людей, которые тебя не слушают - предложи им что то им интересное (деньги самое простое).

     
     
  • 5.38, Аноним (25), 18:35, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я потребитель я не должен никого ничем заинтересовывать. Это меня должны заинтересовывать. На таком высококультурном рынке, я ещё буду деньги предлагать. Это мне должны принести на блюдечке с золотой каёмочкой, а я ещё буду нос воротить.
     
     
  • 6.39, Аноним (39), 18:39, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тебе и приносят, то что тебе не нужно...
     
     
  • 7.41, Аноним (25), 18:58, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У  меня есть Trinity TDE, самая удобная среда из всех, практически идеальная, меня устраивает.
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:17, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Подписываюсь.

    Есть GNOME, есть KDE. А занимаемся ерундой, вместо того, чтобы создать FineReader, Acrobat и плавную прокрутку в LibreOffice.

     
  • 2.19, user90 (?), 13:01, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > НАМ

    Офесным сотрудникам? ;)

     
  • 2.21, Аноним (21), 13:25, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тем, кто разрабатывает, нужно контролировать долю рынка. Чем больше разброда и шатаний, тем ниже средний уровень, тем больше монетарного профита всяким отбросам от айти.
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:56, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > НАМ НУЖНА ЗАМЕНЫ ВИНДЫ И ВИНДОВОГО СОФТА!

    Не нужно. Всем довольны.

    > Работать нужно

    Что-то много Вам нужно. Нужно - работайте или платите другим. Для меня программирование - отдых.

     
     
  • 3.23, Аноним (4), 14:15, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для меня программирование - отдых

    в смысле хобби?

     
  • 2.26, Аноним (25), 14:46, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Проприетарщина как тоталитарный режим, где меньшинство решает, как будет лучше большинству.

    Ты так говоришь, будто это что-то плохое. Ты посмотри на это большинство. Они не хотят ничего решать, они хотят жрать то что им дают.

     
  • 2.27, Аноним (25), 14:51, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >НАМ НУЖНА ЗАМЕНЫ ВИНДЫ И ВИНДОВОГО СОФТА! Работать нужно в этом направлении, а не лепить 100500 никому не нужных дистров, библиотек, десктопов и т.д.

    Trinity TDE наиболее похожая, наиболее удобная среда. С неё надо начинать, от неё надо отталкиваться. На основе её фреймворка TQT/TDE писать СПО клоны продуктов: Autodesk, Graphisoft, Adobe и т.д. и т.п.

     

  • 1.24, Аноним12345 (?), 14:36, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше оконных плагинов - хороших и разных !
     
  • 1.29, Аноним (25), 14:57, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На скриншоте видно, что главное меню не прилегает к нижней панели. В чем дизайнерская находка? Хотелось услышать мнение любителей "дизайна".
     
  • 1.31, Аноним (25), 15:03, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И везде эти поля поиска, вся эта ересь пола из макос. Ну там поиск это был костыль из-за ужасного интерфейса самой макос, потом перекочевал в винду и теперь в линухи. Добавляя поле поиска по главному меню вы расписывать в том что интерфейс ужасен, что в нем невозможно ничего найти.
     
  • 1.37, Витек с боярой (?), 18:00, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До KDE им всем как до луны
     
  • 1.44, Смузихлёб (?), 20:44, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной гном с нескучными обоями!!
     

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