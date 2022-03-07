Выпуск рабочего стола Budgie 10.6, ознаменовавший реорганизацию проекта

2.17 , Аноним ( - ), 12:14, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Уже 100500 раз говорилось. НАМ НУЖНА ЗАМЕНЫ ВИНДЫ И ВИНДОВОГО СОФТА! Работать нужно в этом направлении, а не лепить 100500 никому не нужных дистров, библиотек, десктопов и т.д. Еще больше "вам" нужна замена губозакатывательной машинки. 3.30 , Аноним ( 25 ), 14:59, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ещё один аргумент от линуксоидов. Ему говорят, дай нам рабочий инструмент, а он говорит что интерфейс не нужен, неосилятор, все можно сделать в терминале.

4.32 , Аноним ( - ), 15:36, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Ещё один аргумент от линуксоидов. Ему говорят, дай нам рабочий инструмент, а

> он говорит что интерфейс не нужен, неосилятор, все можно сделать в терминале. Еще одно сражение с соломенными чучелами и прочими плодами своих фантазий от любителей раздавать ЦУ "Нам нужно все как в венде, только на халяву! Какое еще спонсирование-финансирование? Совсем оборзели! Быстро пшли работать, солнце еще высоко!".

5.40 , Аноним ( 25 ), 18:57, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Разработчики не важно свободного или собственнического ПО должны делать приятно ПОТРЕБИТЕЛЮ. Корпорации это понимаю, т.к. от этого зависит их доход. А так называемые СПО разработчики видимо имеют дефекты вроде шизофрении и аутизма, других причин пихать vi в качестве текстового редактора по дефолту при наличии mcedit который по сравнению с ним просто вверх удобства.

6.43 , kir1984 ( ok ), 20:40, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 100500 плюсов тебе )) все правильно написал. Просто разрабы как правило не имеют ни вкуса, ни воображения.. создали функцию, ну и ладно - вот и стоит все на месте десятилетиями ) но зато функционально, а обычному пользователю пользоваться этим го%ном невозможно в итоге.

4.36 , 1111 ( ?? ), 17:39, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Ещё один аргумент от линуксоидов. Ему говорят, дай нам рабочий инструмент, а он говорит что интерфейс не нужен, неосилятор, все можно сделать в терминале. Что за инфантилизм? Кто ты такой чтобы требовать то что тебе нужно? Ещё возмущаешься что все не выстроились и не выполнили твои хотелки...

Даю бесплатный совет: Попробуй заинтересовать тех людей, которые тебя не слушают - предложи им что то им интересное (деньги самое простое).

5.38 , Аноним ( 25 ), 18:35, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я потребитель я не должен никого ничем заинтересовывать. Это меня должны заинтересовывать. На таком высококультурном рынке, я ещё буду деньги предлагать. Это мне должны принести на блюдечке с золотой каёмочкой, а я ещё буду нос воротить.

6.39 , Аноним ( 39 ), 18:39, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот тебе и приносят, то что тебе не нужно...

7.41 , Аноним ( 25 ), 18:58, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У меня есть Trinity TDE, самая удобная среда из всех, практически идеальная, меня устраивает.

2.18 , Аноним ( 18 ), 12:17, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Подписываюсь. Есть GNOME, есть KDE. А занимаемся ерундой, вместо того, чтобы создать FineReader, Acrobat и плавную прокрутку в LibreOffice.

2.19 , user90 ( ? ), 13:01, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > НАМ Офесным сотрудникам? ;)

2.21 , Аноним ( 21 ), 13:25, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А тем, кто разрабатывает, нужно контролировать долю рынка. Чем больше разброда и шатаний, тем ниже средний уровень, тем больше монетарного профита всяким отбросам от айти.

2.22 , Аноним ( 22 ), 13:56, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > НАМ НУЖНА ЗАМЕНЫ ВИНДЫ И ВИНДОВОГО СОФТА! Не нужно. Всем довольны. > Работать нужно Что-то много Вам нужно. Нужно - работайте или платите другим. Для меня программирование - отдых.

3.23 , Аноним ( 4 ), 14:15, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Для меня программирование - отдых в смысле хобби?

2.26 , Аноним ( 25 ), 14:46, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Проприетарщина как тоталитарный режим, где меньшинство решает, как будет лучше большинству. Ты так говоришь, будто это что-то плохое. Ты посмотри на это большинство. Они не хотят ничего решать, они хотят жрать то что им дают.

2.27 , Аноним ( 25 ), 14:51, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >НАМ НУЖНА ЗАМЕНЫ ВИНДЫ И ВИНДОВОГО СОФТА! Работать нужно в этом направлении, а не лепить 100500 никому не нужных дистров, библиотек, десктопов и т.д. Trinity TDE наиболее похожая, наиболее удобная среда. С неё надо начинать, от неё надо отталкиваться. На основе её фреймворка TQT/TDE писать СПО клоны продуктов: Autodesk, Graphisoft, Adobe и т.д. и т.п.

