Выпуск рабочего стола Budgie 10.6, ознаменовавший реорганизацию проекта

|
|1.8, user90 (?), 10:36, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Все эти вендоподобные рабочие столы вызывают чувство тошноты. Про "гибкую настройку" подобного треша повеселило особенно :)
|
|1.9, КО (?), 10:51, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Чисто линуксвей, разделять на компоненты, чтобы их потом было фиг собрать
|
|1.12, Аноним (12), 11:20, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Возвращена поддержка GNOME 40
Budgie же по сути форк гнома, о какой поддержке речь?
|
|1.14, Аноним (14), 11:25, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Уже много раз говорилось, что проприетарщина и опенсурц - это две крайности. Проприетарщина как тоталитарный режим, где меньшинство решает, как будет лучше большинству. А опенсурц как анархия, где лебедь рак и щука тянут воз в разные стороны, из за чего в действительности он никуда не двигается. Уже 100500 раз говорилось. НАМ НУЖНА ЗАМЕНЫ ВИНДЫ И ВИНДОВОГО СОФТА! Работать нужно в этом направлении, а не лепить 100500 никому не нужных дистров, библиотек, десктопов и т.д.
|
|
|
|2.17, Аноним (-), 12:14, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Уже 100500 раз говорилось. НАМ НУЖНА ЗАМЕНЫ ВИНДЫ И ВИНДОВОГО СОФТА! Работать нужно в этом направлении, а не лепить 100500 никому не нужных дистров, библиотек, десктопов и т.д.
Еще больше "вам" нужна замена губозакатывательной машинки.
|
|
|
|3.30, Аноним (25), 14:59, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Ещё один аргумент от линуксоидов. Ему говорят, дай нам рабочий инструмент, а он говорит что интерфейс не нужен, неосилятор, все можно сделать в терминале.
|
|
|
|4.32, Аноним (-), 15:36, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Ещё один аргумент от линуксоидов. Ему говорят, дай нам рабочий инструмент, а
> он говорит что интерфейс не нужен, неосилятор, все можно сделать в терминале.
Еще одно сражение с соломенными чучелами и прочими плодами своих фантазий от любителей раздавать ЦУ "Нам нужно все как в венде, только на халяву! Какое еще спонсирование-финансирование? Совсем оборзели! Быстро пшли работать, солнце еще высоко!".
|
|
|
|5.40, Аноним (25), 18:57, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Разработчики не важно свободного или собственнического ПО должны делать приятно ПОТРЕБИТЕЛЮ. Корпорации это понимаю, т.к. от этого зависит их доход. А так называемые СПО разработчики видимо имеют дефекты вроде шизофрении и аутизма, других причин пихать vi в качестве текстового редактора по дефолту при наличии mcedit который по сравнению с ним просто вверх удобства.
|
|
|
|6.43, kir1984 (ok), 20:40, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
100500 плюсов тебе )) все правильно написал. Просто разрабы как правило не имеют ни вкуса, ни воображения.. создали функцию, ну и ладно - вот и стоит все на месте десятилетиями ) но зато функционально, а обычному пользователю пользоваться этим го%ном невозможно в итоге.
|
|4.36, 1111 (??), 17:39, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Ещё один аргумент от линуксоидов. Ему говорят, дай нам рабочий инструмент, а он говорит что интерфейс не нужен, неосилятор, все можно сделать в терминале.
Что за инфантилизм? Кто ты такой чтобы требовать то что тебе нужно? Ещё возмущаешься что все не выстроились и не выполнили твои хотелки...
Даю бесплатный совет: Попробуй заинтересовать тех людей, которые тебя не слушают - предложи им что то им интересное (деньги самое простое).
|
|
|
|5.38, Аноним (25), 18:35, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я потребитель я не должен никого ничем заинтересовывать. Это меня должны заинтересовывать. На таком высококультурном рынке, я ещё буду деньги предлагать. Это мне должны принести на блюдечке с золотой каёмочкой, а я ещё буду нос воротить.
|
|
|
|
|
|7.41, Аноним (25), 18:58, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У меня есть Trinity TDE, самая удобная среда из всех, практически идеальная, меня устраивает.
|
|2.18, Аноним (18), 12:17, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Подписываюсь.
Есть GNOME, есть KDE. А занимаемся ерундой, вместо того, чтобы создать FineReader, Acrobat и плавную прокрутку в LibreOffice.
|
|2.21, Аноним (21), 13:25, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А тем, кто разрабатывает, нужно контролировать долю рынка. Чем больше разброда и шатаний, тем ниже средний уровень, тем больше монетарного профита всяким отбросам от айти.
|
|2.22, Аноним (22), 13:56, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> НАМ НУЖНА ЗАМЕНЫ ВИНДЫ И ВИНДОВОГО СОФТА!
Не нужно. Всем довольны.
> Работать нужно
Что-то много Вам нужно. Нужно - работайте или платите другим. Для меня программирование - отдых.
|
|2.26, Аноним (25), 14:46, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Проприетарщина как тоталитарный режим, где меньшинство решает, как будет лучше большинству.
Ты так говоришь, будто это что-то плохое. Ты посмотри на это большинство. Они не хотят ничего решать, они хотят жрать то что им дают.
|
|2.27, Аноним (25), 14:51, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>НАМ НУЖНА ЗАМЕНЫ ВИНДЫ И ВИНДОВОГО СОФТА! Работать нужно в этом направлении, а не лепить 100500 никому не нужных дистров, библиотек, десктопов и т.д.
Trinity TDE наиболее похожая, наиболее удобная среда. С неё надо начинать, от неё надо отталкиваться. На основе её фреймворка TQT/TDE писать СПО клоны продуктов: Autodesk, Graphisoft, Adobe и т.д. и т.п.
|
|1.29, Аноним (25), 14:57, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
На скриншоте видно, что главное меню не прилегает к нижней панели. В чем дизайнерская находка? Хотелось услышать мнение любителей "дизайна".
|
|1.31, Аноним (25), 15:03, 07/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
И везде эти поля поиска, вся эта ересь пола из макос. Ну там поиск это был костыль из-за ужасного интерфейса самой макос, потом перекочевал в винду и теперь в линухи. Добавляя поле поиска по главному меню вы расписывать в том что интерфейс ужасен, что в нем невозможно ничего найти.
|