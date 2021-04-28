Разработчики Linux-дистрибутива Solus представили выпуск рабочего стола Budgie 10.5.3, который вобрал результаты работы за последний год. Рабочий стол Budgie основан на технологиях GNOME, но использует собственные реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Кроме дистрибутива Solus рабочий стол Budgie также поставляется в форме официальной редакции Ubuntu. Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. Основные новшества: Обеспечена совместимость с компонентами стека GNOME 40.

В апплете Raven (боковая панель и центр отображения уведомлений) реализована фильтрация назойливых уведомлений.

Скрыта тема оформления, предлагаемая по умолчанию в GTK (Adwaita), в пользу тем, официально поддерживаемых в Budgie (Materia, Plata).

В апплете Status с реализацией статусной строки появилась возможность настройки отступов.

Переработан код для отслеживая работы приложений в полноэкранном режиме для корректного восстановления состояния после завершения подобных приложений.

В настройки (Budgie Desktop Settings -> Windows) добавлена опция для автоматической приостановки вывода уведомлений при нахождении в полноэкранном режиме, чтобы они не мешали при запуске игр и при просмотре видео.

В комплект включены предлагаемые по умолчанию обои рабочего стола, что упрощает поставку Budgie в дистрибутивах, таких как Arch Linux (избавляет от необходимости сопровождения отдельного пакета с обоями).

Прекращена фильтрация уведомлений о добавлении и извлечении устройств.

При наличии утилиты xdotool в апплете Lock Keys реализована возможность изменения состояния клавиш CapsLock и NumLock, а не только его отображение.



