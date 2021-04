Выпуск рабочего стола Budgie 10.5.3

2.3 , Аноним ( 3 ), 08:38, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати вот да, этого не хватает. Где я такое видел? Меня бы устроило всегда дефолтом английский для всех приложений, а на русский можно переключаться. Ещё лучше по таймауту (секунд 10) сбрасывать обратно на английский.

3.4 , kravich ( ok ), 08:39, 28/04/2021 >Ещё лучше по таймауту (секунд 10) сбрасывать обратно на английский. Мьсе знает толк в извращениях

4.6 , Аноним ( 3 ), 08:44, 28/04/2021 Это личное, единственное место в интернет где я упражняюсь в русском это опеннет. Так например мне понадобится ввести адрес или найти закладки, а там русский стоит. Неудобненько.

5.7 , Аноним ( 3 ), 08:46, 28/04/2021 > Это личное, единственное место в интернет где я упражняюсь в русском это

> опеннет. Так например мне понадобится ввести адрес или найти закладки, а

> там русский стоит. Неудобненько. Или можно английский для нового таба в браузере. Браузер умеет вообще раскладки по табам разделять? Это вообще идеально было бы.

6.8 , Леголас ( ok ), 08:51, 28/04/2021 если только разрабы извратятся и вкладки будут представлять в виде отдельных окон

5.9 , Аноним ( 9 ), 08:57, 28/04/2021 Punto Switcher всем в помощь

6.10 , Леголас ( ok ), 08:59, 28/04/2021 > Punto Switcher всем в помощь мало того, что только для винды, так ещё и от Яндекса

7.11 , DiabloPC ( ok ), 09:06, 28/04/2021 Xneur никто не отменял.