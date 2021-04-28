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Выпуск рабочего стола Budgie 10.5.3

28.04.2021 07:53

Разработчики Linux-дистрибутива Solus представили выпуск рабочего стола Budgie 10.5.3, который вобрал результаты работы за последний год. Рабочий стол Budgie основан на технологиях GNOME, но использует собственные реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Кроме дистрибутива Solus рабочий стол Budgie также поставляется в форме официальной редакции Ubuntu.

Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы.

Основные новшества:

  • Обеспечена совместимость с компонентами стека GNOME 40.
  • В апплете Raven (боковая панель и центр отображения уведомлений) реализована фильтрация назойливых уведомлений.
  • Скрыта тема оформления, предлагаемая по умолчанию в GTK (Adwaita), в пользу тем, официально поддерживаемых в Budgie (Materia, Plata).
  • В апплете Status с реализацией статусной строки появилась возможность настройки отступов.
  • Переработан код для отслеживая работы приложений в полноэкранном режиме для корректного восстановления состояния после завершения подобных приложений.
  • В настройки (Budgie Desktop Settings -> Windows) добавлена опция для автоматической приостановки вывода уведомлений при нахождении в полноэкранном режиме, чтобы они не мешали при запуске игр и при просмотре видео.
  • В комплект включены предлагаемые по умолчанию обои рабочего стола, что упрощает поставку Budgie в дистрибутивах, таких как Arch Linux (избавляет от необходимости сопровождения отдельного пакета с обоями).
  • Прекращена фильтрация уведомлений о добавлении и извлечении устройств.
  • При наличии утилиты xdotool в апплете Lock Keys реализована возможность изменения состояния клавиш CapsLock и NumLock, а не только его отображение.


  1. Главная ссылка к новости (https://getsol.us/2021/04/27/f...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 4.2, развивающего рабочий стол Budgie
  3. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.5.2
  4. OpenNews: Ubuntu Budgie получил статус официальной редакции Ubuntu
  5. OpenNews: Budgie Desktop возвращается в Solus и пересматривает планы миграции c GTK на Qt
  6. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK+ и библиотек GNOME на Qt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55037-budgie
Ключевые слова: budgie, desktop
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Леголас (ok), 08:06, 28/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И такая мелочь, как индивидуальная раскладка для каждого окна, по-прежнему не работает, хотя опция предусмотрена. Вообще, этому рабочему столу нужен свой полноценный центр настроек, а не тупо гномовский. А так добро пожаловать в dconf.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:38, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати вот да, этого не хватает. Где я такое видел? Меня бы устроило всегда дефолтом английский для всех приложений, а на русский можно переключаться. Ещё лучше по таймауту (секунд 10) сбрасывать обратно на английский.
     
     
  • 3.4, kravich (ok), 08:39, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Ещё лучше по таймауту (секунд 10) сбрасывать обратно на английский.

    Мьсе знает толк в извращениях

     
     
  • 4.6, Аноним (3), 08:44, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это личное, единственное место в интернет где я упражняюсь в русском это опеннет. Так например мне понадобится ввести адрес или найти закладки, а там русский стоит. Неудобненько.
     
     
  • 5.7, Аноним (3), 08:46, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это личное, единственное место в интернет где я упражняюсь в русском это
    > опеннет. Так например мне понадобится ввести адрес или найти закладки, а
    > там русский стоит. Неудобненько.

    Или можно английский для нового таба в браузере. Браузер умеет вообще раскладки по табам разделять? Это вообще идеально было бы.

     
     
  • 6.8, Леголас (ok), 08:51, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если только разрабы извратятся и вкладки будут представлять в виде отдельных окон
     
  • 5.9, Аноним (9), 08:57, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Punto Switcher всем в помощь
     
     
  • 6.10, Леголас (ok), 08:59, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Punto Switcher всем в помощь

    мало того, что только для винды, так ещё и от Яндекса

     
     
  • 7.11, DiabloPC (ok), 09:06, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xneur никто не отменял.
     

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