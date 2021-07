Выпуск дистрибутива Solus 4.3, развивающего рабочий стол Budgie

После пяти месяцев разработки опубликован релиз Linux-дистрибутива Solus 4.3, не основанного на пакетах других дистрибутивов и развивающего собственный рабочий стол Budgie, установщик, пакетный менеджер и конфигуратор. Код наработок проекта распространяется под лицензией GPLv2, для разработки используются языки Си и Vala. Дополнительно предоставляются сборки с рабочими столами GNOME, KDE Plasma и MATE. Размер iso-образов 1.8-2 ГБ (x86_64). Для управления пакетами задействован пакетный менеджер eopkg (форк PiSi из Pardus Linux), предоставляющий привычные средства для установки/удаления пакетов, поиска в репозитории и управления репозиториями. Пакеты могут выделяться в тематические компоненты, которые в свою очередь образуют категории и подкатегории. Например, Firefox отнесён к компоненту network.web.browser, входящему в категорию сетевых приложений и подкатегорию приложений для Web. Для установки из репозитория предлагается более 2000 пакетов. Дистрибутив придерживается гибридной модели разработки, в соответствии с которой периодически выпускаются значительные выпуски, в которых предлагаются новые технологии и значительные улучшения, а в промежутке между значительными выпусками дистрибутив развивается с применением rolling-модели обновления пакетов. Рабочий стол Budgie основан на технологиях GNOME, но использует собственные реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений. Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. Для воспроизведения музыки в редакциях с рабочими столами Budgie, GNOME и MATE предложен проигрыватель Rhythmbox c расширением Alternate Toolbar, предлагающим интерфейс с компактной панелью, реализованной с применением декорирования окон на стороне клиента (CSD). Для воспроизведения видео в редакциях Budgie и GNOME поставляется GNOME MPV, а в MATE - VLC. В редакции KDE для воспроизведения музыки доступен Elisa, а для видео - SMPlayer. Основные улучшения: Ядро Linux обновлено до выпуска 5.13 с включением VIRTIO SND, CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CHECKSUM для улучшения поддержки lxd и X86_SGX_KVM для создания SGX-анклавов в гостевых системах KVM. Для улучшения работы звукового сервера JACK отключена настройка RT_GROUP_SCHED. Добавлены новые драйверы, в том числе для поддержки платформ Dell X86, ASoC Intel Elkhart Lake, Jasper Lake, Tiger Lake, контроллеров Sony PS5, клавиатур SemiTek и устройств Microsoft Surface.

Графический стек переведён на Mesa 21.1.3. Добавлена поддержка графических карт AMD Radeon RX 6700 XT, 6800, 6800 XT и 6900 XT. В драйвере RADV для видеокарт AMD добавлена поддержка технологии Resizable BAR, предоставляемой в интерфейсах PCI Express и позволяющей ускорить обмен данными между CPU и GPU. Улучшена поддержка игр Cyberpunk 2077, DOTA 2, DIRT 5, Elite Dangerous: Odyssey, Halo: The Master Chief Collection, Path of Exile.

Обновлены версии программ и системных компонентов, в том числе bluez 5.60, ffmpeg 4.4, gstreamer 1.18.4, dav1d 0.9.0, Pulseaudio 14.2, Firefox 89.0.2, LibreOffice 7.1.4.2, Thunderbird 78.11.0.

Рабочий стол Budgie обновлён до выпуска 10.5.3, обзор новшеств в котором предложен в отдельной новости.

Рабочий стол GNOME обновлён до выпуска 40.0. Тема GTK изменена с Plata-noir на Materia-dark, которая близка по оформлению, но адаптирована для GNOME Shell 40 и GTK4. Задействованы дополнения: Impatience для отключения лишней анимации и Tray-Icons-Reloaded для реализации системного лотка.

Окружение с рабочим столом MATE поставляется с версией 1.24, в которую перенесены накопившиеся исправления.

Сборка на базе KDE Plasma обновлена до выпусков Plasma Desktop 5.22.2, KDE Frameworks 5.83, KDE Applications 21.04.2 и Qt 5.15.2 c бэкпортированными патчами. Из специфичных для дистрибутива изменений отмечается новая светлая тема SolusLight, которая напоминает Breeze Light, но соответствует стилю темы SolusDark. В теме SolusDark улучшена поддержка размытия и адаптивной прозрачности. Вместо Ksysguard по умолчанию задействован Plasma-Systemmonitor. IRC-клиент konversation по умолчанию переведён на сервер Libera.chat с включённым TLS-шифрованием.