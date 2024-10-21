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Выпуск iwd 3.0, пакета для организации подключения к Wi-Fi в Linux

21.10.2024 15:54

Доступен выпуск Wi-Fi демона iwd 3.0 (iNet Wireless Daemon), развиваемого компанией Intel в качестве альтернативы инструментария wpa_supplicant для организации подключения Linux-систем к беспроводной сети. Iwd может использоваться как самодостаточно, так и выступать в качестве бэкенда для сетевых конфигураторов Network Manager и ConnMan. Проект подходит для применения на встраиваемых устройствах и оптимизирован для минимального потребления памяти и дискового пространства. Iwd не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux (для работы достаточно ядра Linux и Glibc). В состав входит собственная реализация DHCP-клиента и набор криптографических функций. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией LGPLv2.1.

В новом выпуске помимо исправления ошибок добавлена поддержка режима внешней аутентификации на системах с чипами на базе архитектуры FullMAC, подразумевающей реализацию беспроводного стека на стороне прошивки чипа, а не системного драйвера. Режим внешний аутентификации (CMD_EXTERNAL_AUTH) может применяться с драйверами, которые не поддерживают полную обработку протокола аутентификации SAE (Simultaneous Authentication of Equals) на стороне прошивки и при этом не предоставляют команды CMD_ASSOCIATE и CMD_AUTHENTICATE. В этом случае прошивка может предоставлять команду CMD_EXTERNAL_AUTH для задействования внешнего аутентификатора для обработки кадров SAE в пространстве пользователя.

  1. Главная ссылка к новости (https://git.kernel.org/pub/scm...)
  2. OpenNews: Проблемы, приводящие к обходу аутентификации Wi-Fi в IWD и wpa_supplicant
  3. OpenNews: Выпуск IWD 2.0, пакета для обеспечения подключения к Wi-Fi в Linux
  4. OpenNews: Выпуск hostapd и wpa_supplicant 2.11, реализации стека беспроводных протоколов
  5. OpenNews: Атака SSID Confusion, позволяющая подменить сеть Wi-Fi
  6. OpenNews: Атака Port Shadow, позволяющая перенаправлять соединения других пользователей VPN и Wi-Fi
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62083-iwd
Ключевые слова: iwd, wifi
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:35, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > собственная реализация DHCP-клиента

    Прально, давайте все его будем реализовывать каждый раз с нуля.

     
     
  • 2.2, Самый умный аноним (?), 16:44, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И ни одного нормального
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 17:01, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ни один не получает IP адрес?
    Вот беда.
     
  • 3.9, Аноним (9), 17:05, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем тебе dhcpcd не нормальный?
     
  • 3.14, 13 (??), 17:49, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И ни одного нормального

    Что не так с dhcpcd?

     
     
  • 4.23, Аноним (23), 18:49, 21/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.13, Аноним (13), 17:46, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От какого DHCP-клиента прикажешь сделать зависимость?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 20:10, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за бред в вопросе?
     

  • 1.3, Ember (?), 16:48, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >добавлена поддержка режима внешней аутентификации на системах с чипами на базе архитектуры FullMAC, подразумевающей реализацию беспроводного стека на стороне прошивки чипа, а не системного драйвера

    Линукс больше не имеет смысла использовать в качестве свободной альтернативы с открытым исходным кодом. Теперь это всего лишь прокладка для запуска проприетарных зондов. Лучше уж тогда винду юзать, там хотя бы фотошоп есть и ускорение в браузере работает.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:57, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и раньше был прокладкой, как и любая другая ос, ведь железо-то закрытое уже давно.
     
     
  • 3.29, Ember (?), 20:13, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и какой тогда смысл вопить про свободу и открытость, если в системе блоб на блобе и блобом погоняет? Открытое ядро? Ну так в macos оно тоже открытое вместе с львиной долей пользовательских утилит, но это ведь не делает её свободной.
     
  • 2.26, Аноним (26), 19:41, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У линукса есть то, чего у виндовс никогда не было, нету и не будет: МОДУЛЬНОСТЬ. Именно из-за монолитности винды я с неё в своё время не свалил.
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:02, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На удивление хороший софт с вменяемым UX, в отличие от наркоманского wpa_supplicant.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 17:28, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пробовал на нем точку доступа делать?
     
     
  • 3.20, Аноним (7), 18:37, 21/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.18, Аноним (-), 18:28, 21/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.12, mos87 (ok), 17:43, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Думал Icewind Dale 3.0...
     

  • 1.15, Аноним (15), 18:24, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отлично. Connman зашел, попробую и IWD. Писались явно людьми, которым не все равно на срач в системе вызванный зависимостями. Видели бы вы сколько зависимостей у Network Manager. Немногим не дотягивает до LibreOffice.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 19:54, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снова напомню, что здесь принято онанировать на «одна задача = одна программа»
    И зависимости NMа это как раз следствие следования такому принципу, вместо того, что бы разводить у себя в коде помойку они берут уже готовые решения под каждую задачу(l2tp, pppoe и прочий wireguard верхом на sstp)
     

  • 1.19, Аноним (-), 18:34, 21/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.21, Аноним (-), 18:38, 21/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.25, Аноним (25), 19:06, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Скоро будет наш отечественный аналог имеющий аналог!
     

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