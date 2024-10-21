Выпуск iwd 3.0, пакета для организации подключения к Wi-Fi в Linux

Доступен выпуск Wi-Fi демона iwd 3.0 (iNet Wireless Daemon), развиваемого компанией Intel в качестве альтернативы инструментария wpa_supplicant для организации подключения Linux-систем к беспроводной сети. Iwd может использоваться как самодостаточно, так и выступать в качестве бэкенда для сетевых конфигураторов Network Manager и ConnMan. Проект подходит для применения на встраиваемых устройствах и оптимизирован для минимального потребления памяти и дискового пространства. Iwd не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux (для работы достаточно ядра Linux и Glibc). В состав входит собственная реализация DHCP-клиента и набор криптографических функций. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией LGPLv2.1.

В новом выпуске помимо исправления ошибок добавлена поддержка режима внешней аутентификации на системах с чипами на базе архитектуры FullMAC, подразумевающей реализацию беспроводного стека на стороне прошивки чипа, а не системного драйвера. Режим внешний аутентификации (CMD_EXTERNAL_AUTH) может применяться с драйверами, которые не поддерживают полную обработку протокола аутентификации SAE (Simultaneous Authentication of Equals) на стороне прошивки и при этом не предоставляют команды CMD_ASSOCIATE и CMD_AUTHENTICATE. В этом случае прошивка может предоставлять команду CMD_EXTERNAL_AUTH для задействования внешнего аутентификатора для обработки кадров SAE в пространстве пользователя.



