Выпуск iwd 3.0, пакета для организации подключения к Wi-Fi в Linux

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|1.1, Аноним (1), 16:35, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> собственная реализация DHCP-клиента
Прально, давайте все его будем реализовывать каждый раз с нуля.
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|1.3, Ember (?), 16:48, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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>добавлена поддержка режима внешней аутентификации на системах с чипами на базе архитектуры FullMAC, подразумевающей реализацию беспроводного стека на стороне прошивки чипа, а не системного драйвера
Линукс больше не имеет смысла использовать в качестве свободной альтернативы с открытым исходным кодом. Теперь это всего лишь прокладка для запуска проприетарных зондов. Лучше уж тогда винду юзать, там хотя бы фотошоп есть и ускорение в браузере работает.
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|2.5, Аноним (5), 16:57, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он и раньше был прокладкой, как и любая другая ос, ведь железо-то закрытое уже давно.
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|3.29, Ember (?), 20:13, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и какой тогда смысл вопить про свободу и открытость, если в системе блоб на блобе и блобом погоняет? Открытое ядро? Ну так в macos оно тоже открытое вместе с львиной долей пользовательских утилит, но это ведь не делает её свободной.
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|2.26, Аноним (26), 19:41, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У линукса есть то, чего у виндовс никогда не было, нету и не будет: МОДУЛЬНОСТЬ. Именно из-за монолитности винды я с неё в своё время не свалил.
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|1.7, Аноним (7), 17:02, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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На удивление хороший софт с вменяемым UX, в отличие от наркоманского wpa_supplicant.
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|1.15, Аноним (15), 18:24, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отлично. Connman зашел, попробую и IWD. Писались явно людьми, которым не все равно на срач в системе вызванный зависимостями. Видели бы вы сколько зависимостей у Network Manager. Немногим не дотягивает до LibreOffice.
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|2.27, Аноним (27), 19:54, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Снова напомню, что здесь принято онанировать на «одна задача = одна программа»
И зависимости NMа это как раз следствие следования такому принципу, вместо того, что бы разводить у себя в коде помойку они берут уже готовые решения под каждую задачу(l2tp, pppoe и прочий wireguard верхом на sstp)
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