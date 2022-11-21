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Выпуск IWD 2.0, пакета для обеспечения подключения к Wi-Fi в Linux

21.11.2022 08:44

Доступен выпуск Wi-Fi демона IWD 2.0 (iNet Wireless Daemon), развиваемого компанией Intel в качестве альтернативы инструментария wpa_supplicant для организации подключения Linux-систем к беспроводной сети. IWD может использоваться как самодостаточно, так и выступать в качестве бэкенда для сетевых конфигураторов Network Manager и ConnMan. Проект подходит для применения на встраиваемых устройствах и оптимизирован для минимального потребления памяти и дискового пространства. IWD не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux (для работы достаточно ядра Linux и Glibc). В состав входит собственная реализация DHCP-клиента и набор криптографических функций. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией LGPLv2.1.

В новом выпуске предложены следующие новшества:

  • Добавлена поддержка настройки адресов, шлюзов и маршрутов для сетей IPv4 и IPv6 (силами iwd без использования дополнительных утилит).
  • Предоставлена возможность изменения MAC-адреса при запуске.
  • Задействован список c точками доступа, которые могут использоваться для роуминга (ранее для роуминга выбиралась одна точка доступа с наилучшими показателями, а теперь ведётся список, ранжированный по BSS, для быстрого выбора запасных точек доступа в случае сбоя при подключении к выбранной).
  • Реализовано кэширование и возобновление TLS-сеансов для EAP (Extensible Authentication Protocol).
  • Добавлена поддержка шифров с 256-битными ключами.
  • В реализации режима точки доступа добавлена поддержка аутентификации клиентов, использующих устаревший протокол TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Изменение позволило обеспечить поддержку старого оборудования, не поддерживающего другие шифры, кроме TKIP.


  1. Главная ссылка к новости (https://git.kernel.org/pub/scm...)
  2. OpenNews: Выпуск Wi-Fi демона IWD 1.10
  3. OpenNews: Доступен Nzyme 1.2.0, инструментарий для отслеживания атак на беспроводные сети
  4. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.40.0
  5. OpenNews: Выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38
  6. OpenNews: Выпуск hostapd и wpa_supplicant 2.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58158-iwd
Ключевые слова: iwd, wireless, wifi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:56, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Прошаренные ребята:

    ./configure --disable-systemd-service ...

     
     
  • 2.2, AleksK (ok), 09:00, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Просто они читают комментарии анонимов на opennet.
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:32, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Самый нормальный вайфай в ОпенБЗД - вкусно и точка. Я пробовал ваши эти впа-супликант, ивд - это всё НИХи и кромешный ад. Ничто не сравнится по простоте с ifconfing iwx0 join SSID wpakey KEY.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:37, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    $ ifconfing iwx0 join SSID wpakey KEY
    ifconfing command not found
     
     
  • 4.8, Аноним (6), 09:41, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    apt-get install net-Ntools
     
  • 4.25, Аноним (1), 11:12, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > $ ifconfing iwx0 join SSID wpakey KEY

    Б - безопасность...

     
  • 3.10, Аноним (-), 09:48, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Самый нормальный вайфай в ОпенБЗД - вкусно и точка

    А он хотя-бы .n поддерживает, не говоря уж про .ac? Или соответствует марке, так сказать? А покажешь сетап чего поинтереснее, типа миракаста с ноута на беспроводной дисплей?

     
     
  • 4.12, Аноним (6), 09:52, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    idea:~$ ifconfig iwx0                                                                                                                    
    iwx0: flags=a48843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST,AUTOCONF6TEMP,AUTOCONF6,AUTOCONF4> mtu 1500
            lladdr XXXXXXXXXXXXXXXXX
            index 1 priority 4 llprio 3
            groups: wlan egress
            media: IEEE802.11 autoselect (VHT-MCS9 mode 11ac)
    ...

    А миракаст и беспроводной дисплей это вообще какое-то излишество и никому не нужно, кроме 3,5 инвалидов, вы слишком избалованы.

     
     
  • 5.16, Аноним (16), 10:10, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Wi-Fi вообще не нужен, вы слишком избалованы
     
     
  • 6.29, Аноним (29), 12:53, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Точно, Сноуден говорил.
     
     
  • 7.41, Аноним (41), 17:50, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сноудену я сказал
     
  • 5.33, Аноним (-), 13:10, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А миракаст и беспроводной дисплей это вообще какое-то излишество

    Да и без электричества можно пережить, не то что вайвай.

    > и никому не нужно, кроме 3,5 инвалидов, вы слишком избалованы.

    Вообще его корпы для удобства хомяков двигают, может быть вы забыли уточнить "миллиарда" после 3.5? :)

     
  • 3.19, лютый ж.... (?), 10:29, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ничто не сравнится по простоте с ifconfing iwx0 join SSID wpakey KEY

    эхехе

    один раз
    wpa_passphrase myrouter mypassphrase > wpa.conf

    потом
    wpa_supplicant -iwlan1 -cwpa.conf

     
     
  • 4.21, Аноним (6), 10:34, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мне кажется вы забыли -DBSD во второй комманде - не заработает же
     
     
  • 5.34, лютый ж.... (?), 13:20, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >-DBSD во второй комманде

    может быть при каких-то условиях и требуется, но точно не всегда

     
  • 3.36, Аноним (-), 13:45, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Wpa supplicant не очень то и "наш", кроссплатформенное нечто, наполовину писаное вообще бсдшниками какими-то, во всяком случае, уделяет слишком много внимания их проблемам.

    При всем этом здоровенный и весьма продвинутый монстр. Позволяющий искать конкретно ту точку, с конкретным маком. Или во какой список точек. С конкретным режимом шифрования например. Полезно чтобы обманку не всучили.

    Поддерживает кучу режимов, включая меш сети или p2p (wifi-direct). И все это счастье в однострочнике прописывать может быть и немного утомительно уже. К тому же он может мониторить качество сигнала, роумиться между точками одного SSID, реконектиться и все такое. А ваш однострочник точно это все сделает? Или оно отлипнет после первого дисконекта?

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:00, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка настройки адресов, шлюзов и маршрутов для сетей IPv4 и IPv6 (силами iwd без использования дополнительных утилит).

    полноценный IPv6 ещё не скоро(

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:07, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что такое "полноценный" ipv6?
     
     
  • 3.11, Аноним (3), 09:49, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ipv6 без костылей
     
     
  • 4.13, anonim123 (?), 09:52, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что такое ipv6 без костылей?
     
     
  • 5.18, Аноним (3), 10:16, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    без туннелей
     
     
  • 6.30, Аноним (29), 12:55, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это вопрос к отечественным провайдерам. (Пока жив РКН, вопрос вряд ли решится.)
     
     
  • 7.35, А (??), 13:23, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж чего чего, но не они делают технологию. Как другие сделают, так оно и будет работать. Но не ноборот.
     
     
  • 8.40, Аноним (29), 15:08, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У других там уже работает и доступно ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:13, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно ли как то arch перевести на эту штуку? На данный момент в NetworkManager в зависимостях wpa_supplicant
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:42, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.archlinux.org/title/NetworkManager#Using_iwd_as_the_Wi-Fi_backend
     
  • 2.27, wpa_supplicant нинужон (?), 11:36, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше тебе кинули ссылку, но я бы ещё предложил к конфиге ниже wifi.backend=iwd добавить wifi.iwd.autoconnect=yes, чтобы за автоконнект отвечал не глючный networkmanager, а сам iwd
     
     
  • 3.28, Аноним (5), 12:19, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробую, спасибо. Но wpa_supplicant все равно ж останется по зависимостям?
     

  • 1.14, anonn (?), 10:06, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ищите eiwd если нужен iwd без dbus.
     
     
  • 2.37, Аноним (-), 13:52, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А это что и где обитает? Извините, искать у васянов важный системный компонент для доступа в сеть все же так себе, нельзя ли поконкретней?
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 19:26, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а эти ваши "васяны", они еще с нами в комнате?
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:08, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Его под Freebase нет если не ошибаюсь?
     
  • 1.17, Аноним (17), 10:15, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Проект подходит для применения на встраиваемых устройствах и оптимизирован для минимального потребления памяти и дискового пространства.
    >IWD не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux (для работы достаточно ядра Linux и Glibc).

    1. не использование внешних библиотек = жор памяти на копии реализаций криптоалгоритмов в каждом бинарнике
    2. В реально встраимовых устройствах нет Linux на борту, там даже MMU нет обычно. Для таких устройств реализация в виде sans-io статической библиотеки - единственно возможная, если надо максимально отвязаться от конкретного устройства и конкретной RTOS.

     
     
  • 2.22, Бывалый смузихлёб (?), 10:49, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наверняка есть линукс, чтобы его и где-то не было. Устройства-то разные бывают
    Тем более, симпатичный интерфейс с анимациями, работой с несколькими экранами и кучей фич надо же на чём-то лепить. Едва ли ртось под это заточена и сделать это там будет просто и поддерживаемо
    А уже ответственную логику, работу непосредственно с железом и кучу защит - там да, в мк зашить
     

  • 1.20, Аноним (20), 10:32, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вспоминается недавняя драма с IWD в генту... Ну его нафиг.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:55, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за драма? (За гентой не слежу, поэтому не в курсе)
     
     
  • 3.31, Аноним (29), 12:56, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Генте, но про драму не в курсе.
     

  • 1.24, Аноним (24), 11:08, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Icewind Dale 2 был неплох. Мне даже больше понравился, чем первая часть, хотя он слегка растянут.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:02, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Субъективно левел-дизайн нравится больше чем Baldur’s Gate, но вот геймплей построеный на настольной РПГ не работает в CRPG.
     
     
  • 3.39, Аноним (4), 14:50, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше Planescape: Torment ничего не придумали. Багов многовато было емнип, а так да. Но это у всех.
     
     
  • 4.42, Anonim (??), 19:08, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да были времена. BG больше понравилась чем IWD, а Planescape еще лучше. Сейчас есть Pathfinder, хоть какая то отдушина, а то всё ммо да арпг
     

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