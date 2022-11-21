Выпуск IWD 2.0, пакета для обеспечения подключения к Wi-Fi в Linux

> А миракаст и беспроводной дисплей это вообще какое-то излишество

Да и без электричества можно пережить, не то что вайвай.

> и никому не нужно, кроме 3,5 инвалидов, вы слишком избалованы.

Вообще его корпы для удобства хомяков двигают, может быть вы забыли уточнить "миллиарда" после 3.5? :)

