Выпуск IWD 2.0, пакета для обеспечения подключения к Wi-Fi в Linux

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|2.6, Аноним (6), 09:32, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Самый нормальный вайфай в ОпенБЗД - вкусно и точка. Я пробовал ваши эти впа-супликант, ивд - это всё НИХи и кромешный ад. Ничто не сравнится по простоте с ifconfing iwx0 join SSID wpakey KEY.
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|3.7, Аноним (7), 09:37, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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$ ifconfing iwx0 join SSID wpakey KEY
ifconfing command not found
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|3.10, Аноним (-), 09:48, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Самый нормальный вайфай в ОпенБЗД - вкусно и точка
А он хотя-бы .n поддерживает, не говоря уж про .ac? Или соответствует марке, так сказать? А покажешь сетап чего поинтереснее, типа миракаста с ноута на беспроводной дисплей?
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|4.12, Аноним (6), 09:52, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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idea:~$ ifconfig iwx0
iwx0: flags=a48843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST,AUTOCONF6TEMP,AUTOCONF6,AUTOCONF4> mtu 1500
lladdr XXXXXXXXXXXXXXXXX
index 1 priority 4 llprio 3
groups: wlan egress
media: IEEE802.11 autoselect (VHT-MCS9 mode 11ac)
...
А миракаст и беспроводной дисплей это вообще какое-то излишество и никому не нужно, кроме 3,5 инвалидов, вы слишком избалованы.
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|5.33, Аноним (-), 13:10, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А миракаст и беспроводной дисплей это вообще какое-то излишество
Да и без электричества можно пережить, не то что вайвай.
> и никому не нужно, кроме 3,5 инвалидов, вы слишком избалованы.
Вообще его корпы для удобства хомяков двигают, может быть вы забыли уточнить "миллиарда" после 3.5? :)
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|3.19, лютый ж.... (?), 10:29, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ничто не сравнится по простоте с ifconfing iwx0 join SSID wpakey KEY
эхехе
один раз
wpa_passphrase myrouter mypassphrase > wpa.conf
потом
wpa_supplicant -iwlan1 -cwpa.conf
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|4.21, Аноним (6), 10:34, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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мне кажется вы забыли -DBSD во второй комманде - не заработает же
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|5.34, лютый ж.... (?), 13:20, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>-DBSD во второй комманде
может быть при каких-то условиях и требуется, но точно не всегда
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|3.36, Аноним (-), 13:45, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Wpa supplicant не очень то и "наш", кроссплатформенное нечто, наполовину писаное вообще бсдшниками какими-то, во всяком случае, уделяет слишком много внимания их проблемам.
При всем этом здоровенный и весьма продвинутый монстр. Позволяющий искать конкретно ту точку, с конкретным маком. Или во какой список точек. С конкретным режимом шифрования например. Полезно чтобы обманку не всучили.
Поддерживает кучу режимов, включая меш сети или p2p (wifi-direct). И все это счастье в однострочнике прописывать может быть и немного утомительно уже. К тому же он может мониторить качество сигнала, роумиться между точками одного SSID, реконектиться и все такое. А ваш однострочник точно это все сделает? Или оно отлипнет после первого дисконекта?
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|1.3, Аноним (3), 09:00, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена поддержка настройки адресов, шлюзов и маршрутов для сетей IPv4 и IPv6 (силами iwd без использования дополнительных утилит).
полноценный IPv6 ещё не скоро(
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|6.30, Аноним (29), 12:55, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так это вопрос к отечественным провайдерам. (Пока жив РКН, вопрос вряд ли решится.)
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|7.35, А (??), 13:23, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уж чего чего, но не они делают технологию. Как другие сделают, так оно и будет работать. Но не ноборот.
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|1.5, Аноним (5), 09:13, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Можно ли как то arch перевести на эту штуку? На данный момент в NetworkManager в зависимостях wpa_supplicant
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|2.27, wpa_supplicant нинужон (?), 11:36, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выше тебе кинули ссылку, но я бы ещё предложил к конфиге ниже wifi.backend=iwd добавить wifi.iwd.autoconnect=yes, чтобы за автоконнект отвечал не глючный networkmanager, а сам iwd
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|3.28, Аноним (5), 12:19, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробую, спасибо. Но wpa_supplicant все равно ж останется по зависимостям?
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|2.37, Аноним (-), 13:52, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А это что и где обитает? Извините, искать у васянов важный системный компонент для доступа в сеть все же так себе, нельзя ли поконкретней?
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|1.17, Аноним (17), 10:15, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Проект подходит для применения на встраиваемых устройствах и оптимизирован для минимального потребления памяти и дискового пространства.
>IWD не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux (для работы достаточно ядра Linux и Glibc).
1. не использование внешних библиотек = жор памяти на копии реализаций криптоалгоритмов в каждом бинарнике
2. В реально встраимовых устройствах нет Linux на борту, там даже MMU нет обычно. Для таких устройств реализация в виде sans-io статической библиотеки - единственно возможная, если надо максимально отвязаться от конкретного устройства и конкретной RTOS.
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|2.22, Бывалый смузихлёб (?), 10:49, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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наверняка есть линукс, чтобы его и где-то не было. Устройства-то разные бывают
Тем более, симпатичный интерфейс с анимациями, работой с несколькими экранами и кучей фич надо же на чём-то лепить. Едва ли ртось под это заточена и сделать это там будет просто и поддерживаемо
А уже ответственную логику, работу непосредственно с железом и кучу защит - там да, в мк зашить
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|1.24, Аноним (24), 11:08, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Icewind Dale 2 был неплох. Мне даже больше понравился, чем первая часть, хотя он слегка растянут.
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|2.32, Аноним (32), 13:02, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Субъективно левел-дизайн нравится больше чем Baldur’s Gate, но вот геймплей построеный на настольной РПГ не работает в CRPG.
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|3.39, Аноним (4), 14:50, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше Planescape: Torment ничего не придумали. Багов многовато было емнип, а так да. Но это у всех.
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|4.42, Anonim (??), 19:08, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да были времена. BG больше понравилась чем IWD, а Planescape еще лучше. Сейчас есть Pathfinder, хоть какая то отдушина, а то всё ммо да арпг
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