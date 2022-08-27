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Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.40.0

27.08.2022 10:21

Доступен стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.40.0. Плагины для поддержки VPN (Libreswan, OpenConnect, Openswan, SSTP и др.) развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.40:

  • В интерфейсе командной строки nmcli реализован флаг "--offline", позволяющий обрабатывать профили соединений в формате keyfile без обращения к фоновому процессу NetworkManager. В частности, при создании, отображении, удалении и изменении привязанных к сетевому интерфейсу настроек, команда "nmcli connection" теперь может работать без обращается к фоновому процессу NetworkManager через D-Bus. Например, при выполнении команды "nmcli --offline connection add ..." утилита nmcli не будет отправлять фоновому процессу запрос на добавление профиля соединения, а напрямую выведет в stdout соответствующий блок настроек в формате keyfile, что позволяет использовать nmcli в скриптах для генерации и изменения профилей соединений. Для активации созданный профиль можно сохранить в каталоге /etc/NetworkManager/system-connections. 
    
   # Настраиваем сохранение файлов с правами "600" (доступны только владельцу).

   umask 077

   # Генерируем профиль в формате keyfile.

   nmcli --offline connection add type ethernet con-name my-profile \
      | tee /etc/NetworkManager/system-connections/my-profile.nmconnection

   # Изменяем профиль

   nmcli --offline connection modify connection.mptcp-flags enabled,signal \
     < /etc/NetworkManager/system-connections/my-profile.nmconnection \
     | tee /etc/NetworkManager/system-connections/my-profile.nmconnection~

   mv /etc/NetworkManager/system-connections/my-profile.nmconnection~ \
      /etc/NetworkManager/system-connections/my-profile.nmconnection

   # После перезаписи профиля на диске перезагружаем настройки  NetworkManager

   nmcli connection reload
  • Добавлена поддержка MPTCP (Multipath TCP), расширения протокола TCP для организации работы TCP-соединения с доставкой пакетов одновременно по нескольким маршрутам через разные сетевые интерфейсы, привязанные к разным IP-адресам. NetworkManager теперь может управлять IP-адресами, анонсируемыми или используемыми в дополнительных потоках MPTCP, в том числе настраивать данные адреса автоматически, по аналогии с тем, как это делает процесс mptcpd. NetworkManager также поддерживает включение MPTCP в ядре через выставление sysctl /proc/sys/net/mptcp/enabled и настройку ограничений, задаваемых командой "ip mptcp limits". Для управления обработкой MPTCP предложено новое свойство "connection.mptcp-flags", через которое можно включить MPTCP и выбрать параметры назначения адресов (signal, subflow, backup, fullmesh). По умолчанию MPTCP включается в NetworkManager автоматически, если в ядре выставлен sysctl /proc/sys/net/mptcp/enabled.
  • Обеспечена запись параметров привязки IP-адресов для DHCP (DHCP lease) в файл /run/NetworkManager/devices/$IFINDEX (информация сохраняется в секциях [dhcp4] и [dhcp6]), что позволяет определять привязки через простое чтение файла без обращения к D-Bus или выполнения команды "nmcli -f all device show eth0".
  • В профиль соединения добавлен параметр ipv4.link-local для привязки локальных линков IPv4 с интранет адресами 169.254.0.0/16 (IPv4LL, Link-local). Ранее адреса IPv4LL могли быть указаны либо вручную (ipv4.method=link-local), либо получены через DHCP.
  • Добавлен параметр "ipv6.mtu" для настройки MTU (Maximum Transmission Unit) для IPv6.
  • Удалён код неиспользуемой реализации клиента DHCPv4, основанной на коде из systemd. В качестве DHCP-клиента давно используется реализация n-dhcp4 из пакета nettools.
  • Обеспечен перезапуск DHCP при изменении MAC-адреса на устройстве.


  1. Главная ссылка к новости (https://networkmanager.dev/blo...)
  2. OpenNews: Релиз программы для настройки сетевых соединений Wicd 1.7
  3. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.38.0
  4. OpenNews: Новая версия ModemManager 1.4 и Modem Manager GUI 0.0.17
  5. OpenNews: Выпуск hostapd и wpa_supplicant 2.10
  6. OpenNews: Выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57685-networkmanager
Ключевые слова: networkmanager
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:42, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > для упрощения

    ?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:50, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    именно, для продакшна не заменим, ни разу не подводил, в отличие от васянских поделок
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 10:56, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ip - это васянская поделка?
     
     
  • 4.4, Аноним (2), 11:01, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    именно. и netctl, и прочий мусор. управлять кластерами через эти наколеночные поделки невозможно
     
     
  • 5.6, Аноним (6), 11:04, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А как гуёвая прога помогает управлять кластерами?
     
     
  • 6.8, llolik (ok), 11:18, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nmcli не гуёвый.
    NM - это сервис, гуй - это nm-connection-editor и network-manager-applet.
     
  • 4.5, Аноним (2), 11:04, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iptables и bpf вообще какие-то инвалиды пилили
     
     
  • 5.7, Аноним (7), 11:07, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они хотя бы предсказуемые, в отличие от сабжа.
     
  • 5.13, Тот Самый (?), 12:13, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не могу не вступиться за авторов iptables, ebtables, arptables, iproute2 и их продолжателя nftables
    Изумительные продуманные инструменты.

    >iptables и bpf вообще какие-то инвалиды пилили

    Сразу видно копипастера со StackOverflow и OpenNet. Этим не дано понять логику и оценить продуманность архитектуры.

     
  • 3.11, hohax (?), 11:45, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вот эта dbus-кака, котора в контейнерах себя ведет как ей вздумается? Для localhost-продакшна самое то, ага.
     
     
  • 4.12, Аноним (2), 12:11, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в контейнерах

    ... всё ясно с тобой. выросло поколение с "сервера=контейнеры" в голове, без них запускать кластеры уже разучились

     

  • 1.14, Аноним (14), 12:16, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять сломали USB модемы? После некоторых обновлений не устанавливается соединение или ещё хуже. Приходится откатывать.
     

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