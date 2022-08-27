Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.40.0

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|2.2, Аноним (2), 10:50, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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именно, для продакшна не заменим, ни разу не подводил, в отличие от васянских поделок
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|4.4, Аноним (2), 11:01, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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именно. и netctl, и прочий мусор. управлять кластерами через эти наколеночные поделки невозможно
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|6.8, llolik (ok), 11:18, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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nmcli не гуёвый.
NM - это сервис, гуй - это nm-connection-editor и network-manager-applet.
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|5.13, Тот Самый (?), 12:13, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не могу не вступиться за авторов iptables, ebtables, arptables, iproute2 и их продолжателя nftables
Изумительные продуманные инструменты.
>iptables и bpf вообще какие-то инвалиды пилили
Сразу видно копипастера со StackOverflow и OpenNet. Этим не дано понять логику и оценить продуманность архитектуры.
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|3.11, hohax (?), 11:45, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это вот эта dbus-кака, котора в контейнерах себя ведет как ей вздумается? Для localhost-продакшна самое то, ага.
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|4.12, Аноним (2), 12:11, 27/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в контейнерах
... всё ясно с тобой. выросло поколение с "сервера=контейнеры" в голове, без них запускать кластеры уже разучились
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|1.14, Аноним (14), 12:16, 27/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять сломали USB модемы? После некоторых обновлений не устанавливается соединение или ещё хуже. Приходится откатывать.
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