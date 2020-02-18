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Выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38

18.02.2020 12:05

После почти года разработки компания Intel представила выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38. Пакет отличается низким потреблением системных ресурсов и наличием гибких средств для расширения функциональности через плагины, что позволяет применять ConnMan на встраиваемых системах. Изначально проект был основан компаниями Intel и Nokia в процессе разработки платформы MeeGo, позднее система конфигурации сети на базе ConnMan была использована в платформе Tizen и некоторых специализированных дистрибутивах и проектах, таких как Yocto, Sailfish, Aldebaran Robotics и Nest, а также в различных потребительских устройствах с прошивками на базе Linux. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Новый выпуск примечателен обеспечением поддержки VPN WireGuard и Wi-Fi демона IWD (iNet Wireless Daemon), развиваемого компанией Intel в качестве легковесной альтернативы wpa_supplicant, подходящей для организации подключения встраиваемых Linux-систем к беспроводной сети.

Ключевым компонентом ConnMan является фоновый процесс connmand, управляющий сетевыми соединениями. Взаимодействие и настройка различных типов сетевых подсистем производится через плагины. Например, доступны плагины для Ethernet, WiFi, Bluetooth, 2G/3G/4G, VPN (Openconnect, OpenVPN, vpnc), PolicyKit, получения адреса по DHCP, работы через прокси-серверы, настройки DNS-резолвера, накопления статистики. Для взаимодействия с устройствами используется подсистема ядра Linux netlink, а для связи с другими приложениями команды передаются поверх D-Bus. Пользовательский интерфейс и логика управления полностью разделены, что позволяет интегрировать поддержку ConnMan в существующие конфигураторы.

Технологии, поддерживаемые в ConnMan:

  • Ethernet;
  • WiFi с поддержкой WEP40/WEP128 и WPA/WPA2;
  • Bluetooth (используется BlueZ);
  • 2G/3G/4G (используется oFono);
  • IPv4, IPv4-LL (link-local) и DHCP;
  • Поддержка ACD (Address Conflict Detection, RFC 5227) для выявления конфликтов адресов IPv4 (ACD);
  • Туннелинг IPv6, DHCPv6 и 6to4;
  • Расширенная маршрутизация и конфигурация DNS;
  • Встроенный DNS-прокси и система кэширования DNS-ответов;
  • Встроенная система обнаружения параметров входа и web-порталов аутентификации для точек беспроводного доступа (WISPr hotspot);
  • Настройка времени и часового пояса (ручная или через NTP);
  • Управление работой через прокси (ручное или через WPAD);
  • Режим Tethering для организации стевого доступа через текущее устройство. Поддерживается создание канала связи через USB, Bluetooth и Wi-Fi;
  • Накопление подробной статистики расхода трафика, в том числе с раздельным учётом работы в домашней сети и в режиме руминга;
  • Поддержка фонового процесса PACrunner для управления прокси;
  • Поддержка PolicyKit для управления политиками безопасности и разграничения доступа.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.01.org/hyperkitt...)
  2. OpenNews: Опасная уязвимость в сетевом конфигураторе ConnMan
  3. OpenNews: Первый стабильный релиз сетевого конфигуратора ConnMan
  4. OpenNews: В ядро Linux 5.6 принят код с поддержкой VPN WireGuard и расширения MPTCP (MultiPath TCP)
  5. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.22.0
  6. OpenNews: Выпуск Wi-Fi демона IWD 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: connman, intel, wireguard, iwd
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:08, 18/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Годно, вкусно! Так и хочется съесть!
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:09, 18/02/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Отличная штука, пользуюсь на десктопе. Но есть минусы: wifi не исчет новые, когда ноут переместился; "scan" не работает, надо выключать и затем включать wifi чтобы переподключиться; иногда даже требуется рестарт connmand.

    А так - вполне норм, без systemd, всё такое.

     
     
  • 2.4, Андрей (??), 12:12, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смысл избавляться от systemd чтобы другой комбайн зафигачить?
     
  • 2.7, Zenitur (ok), 12:22, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего себе. Это всё ещё актуально? Мне приходится рестартовать connmand, когда после спящего режима служба думала, что она по-прежнему соединена с точкой доступа. А ещё, служба иногда она сама падала, когда Ethernet-разъём часто входил и выходил (отломалась пластмасска, приходилось вставлять заново). Но справедливости ради, это очень редко. После двухсотого выпадания штекера из разъёма, или после десятой гибернации.
     
     
  • 3.8, Аноним2 (?), 12:46, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется проще переобжать кабель, чем потом разъём в ноуте менять.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:11, 18/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    GPLv2-only не очень кошерно.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:20, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Еще скажи без передачи всех прав GNU это не кошерно.
    Ну да.. Мозолеед не одобряет когда у него забирают что-то.
     

  • 1.5, Zenitur (ok), 12:19, 18/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Хорошая штука. Пользуюсь. Изначально разработана компанией Intel для Nokia и проекта MeeGo. Теперь можно использовать в Linux вместо ifup, NetworkManager и wicd.

    Осторожно, всё дальнейшее касается устаревшей версии, вышедшей 5 лет назад. Оболочка для GNOME2 была недоделана. В годы актуальности GNOME2, в Gentoo она была замаскирована. Не показывает силу сигнала сетей Wi-Fi. Ещё иногда соединение пропадало (у меня броадком вместо вай-фая) и соединялось не с той же самой, а с другой, которую connman знает и запомнил. Естественно все активные соединения были не рады.

    Ещё нельзя было заставить забыть вторую сеть, с которой сейчас не надо подключаться, кроме как удалить файл с настройками для этой сети.

    Ещё GNOME2-оболочка вообще не работала с Bluetooth, но уверенно блокировала устройство через rfkill. Чтобы скинуть файл по Bluetooth, приходилось выключать connmand.

    Зато в DE под названием E17 оболочка была хорошая.

     
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