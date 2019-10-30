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Выпуск Wi-Fi демона IWD 1.0

30.10.2019 21:51

Доступен выпуск Wi-Fi демона IWD 1.0 (iNet Wireless Daemon), развиваемого компанией Intel в качестве альтернативы wpa_supplicant для организации подключения Linux-систем к беспроводной сети. IWD может выступать в качестве бэкенда для таких сетевых конфигураторов как Network Manager и ConnMan. Ключевой целью разработки нового Wifi-демона является оптимизация потребления ресурсов, таких как потребление памяти и дисковый размер. IWD не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux (для работы достаточно ядра Linux и Glibc). Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией LGPLv2.1.

Значительное изменение номера версии обусловлено стабилизацией интерфейса для управления через D-Bus. Из других изменений отмечается только добавление документации для утилиты iwctl и новый пример файла конфигурации.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск Wi-Fi демона IWD 0.19
  3. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.20.0
  4. OpenNews: Уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
  5. OpenNews: Новые уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
  6. OpenNews: Выпуск hostapd и wpa_supplicant 2.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: iwd, wireless, wifi
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  • 1.1, Аноним (1), 22:37, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддержку сетей со скрытым SSID так и не добавили?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:52, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скрытые сети поддерживаются уже более года.
    Вот так можно к ним подключится:
    iwctl station <wlan> connect-hidden <"network name">

    Но имейте ввиду, что их использование не рекомендуется.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 23:58, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Но имейте ввиду, что их использование не рекомендуется.

    Кем не рекомендуется?

     
     
  • 4.18, Аноним (13), 00:38, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Всё дело в том, что для повторного подсоединения к скрытой сети, вместо того что-бы пассивно слушать бикены в эфире iwd
    или вынуждены постоянно посылать Probe Request пакеты с включенным в них скрытой SSID что-бы роутеры могли ответить и подключение состоятся. Таким образом после первого подключения скрытая сеть становится совсем не скрытой т.к. ваш компьютер постоянно кричит ее название на всех углах не зашифрованными пакетами. Также, увеличивается время необходимое на стандартное сканирование всех каналов WiFi, не говоря уже о энерго потреблении для радио вынужденного постоянно посылать Probe Request пакеты.
     
     
  • 5.24, виндотролль (ok), 02:52, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это особенность имплементации IWD или это справедливо для скрытых сетей вообще?
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:38, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для Android и OpenWrt будет?
     
     
  • 2.4, ievoochielaPh5Ph (ok), 22:46, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Жаждешь притащить D-Bus в OpenWRT и поддерживать его там? Вперед!
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 02:56, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там свой ubus может быть iwd начнет и его поддерживать?
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:44, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >IWD не использует внешних библиотек

    4.2

    использует D-bus

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:49, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.archlinux.org/packages/community/x86_64/iwd/

    Смотри dependencies и оправдывайся

     

  • 1.5, nikto_b (?), 22:48, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А поддерживается networkd? В чем преимущества перед wpa_supplicant? Скрытые сети не юзаю
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 22:51, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты читать умеешь?

    >> Ключевой целью разработки нового Wifi-демона является оптимизация потребления ресурсов

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:05, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В домашних роутерах wpa_supplicant прям все ресурсы сожрал
     
     
  • 4.14, Аноним (13), 23:55, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В роутерах wpa_supplicant не используется.
     
     
  • 5.19, JL2001 (ok), 00:39, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В роутерах wpa_supplicant не используется.

    а кто там используется??

     
     
  • 6.21, Аноним (13), 00:50, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в некоторых используется hostapd который разрабатывался параллельно с wpa_supplicant
     
  • 2.9, Аноним (6), 23:06, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, поддержку networkd добавили: https://github.com/systemd/systemd/issues/8157
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:17, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пробовал iwd, из-за постоянных отвалов сети вернулся к wpa_supplicant
     
  • 1.11, Аноним (11), 23:24, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Код проекта написан на языке Си" Образец правильного ПО, это не залупень на питонах растах, а настоящий мужской и правильной код!
     
     
  • 2.26, виндотролль (ok), 02:56, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > настоящий мужской и правильной код!

    Код с х*ем и щетиной?

    Но, кстати, что инетересно, в git log действительно одни мужские имена

     

  • 1.12, Аноним (12), 23:29, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > IWD не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux (для работы достаточно ядра Linux и Glibc)

    Они там что, настолько упоролись, что свой велосипед написали вместо libnl/libnl-genl?

     
     
  • 2.20, Аноним (13), 00:47, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мало того, они написали всю криптографию с нуля и максимально её оптимизировали. К слову сказать wpa_supplicant использует OPenSSL, а эта штука просто гигантская для встроенных устройств не говоря уже о самом саплике.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 01:33, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На OpenWrt достаточно wpad-mini без libopenssl
    https://openwrt.org/packages/pkgdata/wpad-mini
    Если нужно, то есть wpad-openssl
    https://openwrt.org/packages/pkgdata/wpad-openssl
     

  • 1.16, Аноним (13), 00:14, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    iwd теперь имеет встроенный DHCP клиент, который может быть активирован добавлением настройки enable_network_config=true в /etc/iwd/main.conf. С его  помощью подключение к сети: сканирование + ассоциация + DHCP занимает у iwd +-300мс. iwd может быть использовано для подключения к интернету без всяких networkd, NetworkManager, ConnMan, etc.
     
     
  • 2.22, Аноним (10), 00:51, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >iwd теперь имеет встроенный DHCP клиент,

    Since version 0.19, iwd can assign IP address(es) and set up routes using a built-in DHCP client or with static configuration.

     

  • 1.17, Аноним (17), 00:34, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Not invented here, типичный случай
     
  • 1.27, Аноним (25), 03:10, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как пользовать этот iwd поставил включил iwdctl написан scan ничерта нет. Куда копать ковырять. Какие USB брерлки подходят к этой программе?
     
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