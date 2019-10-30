Доступен выпуск Wi-Fi демона IWD 1.0 (iNet Wireless Daemon), развиваемого компанией Intel в качестве альтернативы wpa_supplicant для организации подключения Linux-систем к беспроводной сети. IWD может выступать в качестве бэкенда для таких сетевых конфигураторов как Network Manager и ConnMan. Ключевой целью разработки нового Wifi-демона является оптимизация потребления ресурсов, таких как потребление памяти и дисковый размер. IWD не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux (для работы достаточно ядра Linux и Glibc). Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией LGPLv2.1.

Значительное изменение номера версии обусловлено стабилизацией интерфейса для управления через D-Bus. Из других изменений отмечается только добавление документации для утилиты iwctl и новый пример файла конфигурации.



