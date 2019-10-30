Выпуск Wi-Fi демона IWD 1.0

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|2.13, Аноним (13), 23:52, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скрытые сети поддерживаются уже более года.
Вот так можно к ним подключится:
iwctl station <wlan> connect-hidden <"network name">
Но имейте ввиду, что их использование не рекомендуется.
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|3.15, Аноним (15), 23:58, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но имейте ввиду, что их использование не рекомендуется.
Кем не рекомендуется?
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|4.18, Аноним (13), 00:38, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё дело в том, что для повторного подсоединения к скрытой сети, вместо того что-бы пассивно слушать бикены в эфире iwd
или вынуждены постоянно посылать Probe Request пакеты с включенным в них скрытой SSID что-бы роутеры могли ответить и подключение состоятся. Таким образом после первого подключения скрытая сеть становится совсем не скрытой т.к. ваш компьютер постоянно кричит ее название на всех углах не зашифрованными пакетами. Также, увеличивается время необходимое на стандартное сканирование всех каналов WiFi, не говоря уже о энерго потреблении для радио вынужденного постоянно посылать Probe Request пакеты.
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|1.5, nikto_b (?), 22:48, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А поддерживается networkd? В чем преимущества перед wpa_supplicant? Скрытые сети не юзаю
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|2.7, Аноним (6), 22:51, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты читать умеешь?
>> Ключевой целью разработки нового Wifi-демона является оптимизация потребления ресурсов
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|3.8, Аноним (8), 23:05, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В домашних роутерах wpa_supplicant прям все ресурсы сожрал
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|5.19, JL2001 (ok), 00:39, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В роутерах wpa_supplicant не используется.
а кто там используется??
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|6.21, Аноним (13), 00:50, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в некоторых используется hostapd который разрабатывался параллельно с wpa_supplicant
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|1.11, Аноним (11), 23:24, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Код проекта написан на языке Си" Образец правильного ПО, это не залупень на питонах растах, а настоящий мужской и правильной код!
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|2.26, виндотролль (ok), 02:56, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> настоящий мужской и правильной код!
Код с х*ем и щетиной?
Но, кстати, что инетересно, в git log действительно одни мужские имена
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|1.12, Аноним (12), 23:29, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> IWD не использует внешних библиотек и обращается только к возможностям, предоставляемым штатным ядром Linux (для работы достаточно ядра Linux и Glibc)
Они там что, настолько упоролись, что свой велосипед написали вместо libnl/libnl-genl?
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|2.20, Аноним (13), 00:47, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мало того, они написали всю криптографию с нуля и максимально её оптимизировали. К слову сказать wpa_supplicant использует OPenSSL, а эта штука просто гигантская для встроенных устройств не говоря уже о самом саплике.
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|1.16, Аноним (13), 00:14, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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iwd теперь имеет встроенный DHCP клиент, который может быть активирован добавлением настройки enable_network_config=true в /etc/iwd/main.conf. С его помощью подключение к сети: сканирование + ассоциация + DHCP занимает у iwd +-300мс. iwd может быть использовано для подключения к интернету без всяких networkd, NetworkManager, ConnMan, etc.
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|2.22, Аноним (10), 00:51, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>iwd теперь имеет встроенный DHCP клиент,
Since version 0.19, iwd can assign IP address(es) and set up routes using a built-in DHCP client or with static configuration.
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|1.27, Аноним (25), 03:10, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как пользовать этот iwd поставил включил iwdctl написан scan ничерта нет. Куда копать ковырять. Какие USB брерлки подходят к этой программе?
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