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Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.22.0

18.12.2019 13:30

Опубликован новый стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.22. Плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.22:

  • В интерфейс nmcli добавлена команда "general reload" для перезагрузки настроек NetworkManager и параметров DNS;
  • Добавлена утилита nm-cloud-setup, для автоматической настройки NetworkManager в облачных окружениях (пока поддерживаются только облака EC2 с IPv4);
  • Предложен новый логотип NetworkManager;
  • Встроенный плагин для DHCPv4 переведён с кодовой базы systemd на использование библиотеки n-dhcp4, развиваемой проектом nettools;
  • Для IPv4-маршрутов добавлена поддержка атрибута "scope" (область достижимости);
  • В DHCP-запросах обеспечена поддержка указания флагов IAID и FQDN;
  • Добавлено свойство '802-1x.optional' для определения необязательности аутентификации 802.1X в проводных сетях;
  • При определении состояния устройства обеспечен учёт сведений о стоимости беспроводного соединения (элемент Network Cost Wi-Fi);
  • Предложена настройка main.auth-polkit=root-only для отключения PolicyKit и предоставления доступа только пользователю root;
  • Состояние завершения запуска теперь выставляется сразу после соединения устройства (состояние "connected"), но не дожидаясь присвоения IP-адреса, что позволяет избежать блокировки "NetworkManager-wait-online.service" и "network-online.target". В случае возникновения проблем можно использовать параметры "ipv4.may-fail=no" и "ipv6.may-fail=no", позволяющие отложить присвоение состояния "connected" до получения адреса;
  • Из libnm удалены API NMDeviceWimax и NMWimaxNsp, так как из самого NetworkManager поддержка WiMAX была удалена ещё в 2016 году;
  • В libnm API для обращения к D-Bus в синхронном режиме объявлено устаревшим;
  • Значительно переработаны внутренности NMClient, который может использоваться как урезанный вариант libnm;
  • Прекращена поддержка Blutooth-стека BlueZ 4 (с 2012 года развивается BlueZ 5).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/r...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.20.0
  3. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.18
  4. OpenNews: Релиз программы для настройки сетевых соединений Wicd 1.7
  5. OpenNews: Первый стабильный релиз сетевого конфигуратора ConnMan
  6. OpenNews: Выпуск Wi-Fi демона IWD 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: networkmanager
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  • 1.1, Иваня (?), 13:39, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Как обновить на Ubuntu ? Я новичок, не пинайте =(
     
     
  • 2.4, Иваня (?), 13:47, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    $ NetworkManager --version
    1.12.4

    $ dpkg -S $(which NetworkManager)
    network-manager: /usr/sbin/NetworkManager

    $ apt policy network-manager
    network-manager:
      Installed: 1.12.4-1ubuntu1.2
      Candidate: 1.12.4-1ubuntu1.2
      Version table:
    *** 1.12.4-1ubuntu1.2 500
            500 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu cosmic-updates/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         1.12.4-1ubuntu1.1 500
            500 http://security.ubuntu.com/ubuntu cosmic-security/main amd64 Packages
         1.12.4-1ubuntu1 500
            500 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu cosmic/main amd64 Packages


    =(

     
     
  • 3.123, networkmanager (?), 13:24, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    apt remove --purge network-manager
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:48, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если ты новичек, то тебе не надо. Обнови Убунту
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    и все какая версия прилетит той и радуйся.
     
     
  • 3.7, Иваня (?), 13:50, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я хочу свеженькую версию
     
     
  • 4.9, Аноним (5), 13:54, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Тогда тебе явно не в убунту тебе в арч https://www.archlinux.org/packages/extra/x86_64/networkmanager/. Но арч это для админов локалхоста, а крутые девопсы сидят на убунт/дебиане или центоси.

    Чтобы ты понимал арч это значит все снести и поставить вот это https://www.archlinux.org/download/

    Просто чтобы ты был в курсе тебе это не надо.

     
     
  • 5.65, Аноним (65), 18:43, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Если админ не может установить Арч, то это не админ, а секретарша.
     
     
  • 6.72, аноним3 (?), 19:36, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    секретарша подавшаяся в админы?)))
     
  • 5.77, Мамкин Хакер (?), 20:56, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На арче и без нетворг манагера можно обойтись, dhcpcd и netctl
     
     
  • 6.82, Аноним (82), 21:27, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для десктопа удобнее nm
     
     
  • 7.99, Аноним (99), 03:23, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем оно лучше connman?
     
  • 7.118, Аноним (118), 10:44, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем оно лучше rm?
     
  • 4.10, Аноним (10), 13:59, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тогда используй арч
     
  • 4.13, Аноним (13), 14:17, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда ставь свежую версию убунты, которая сейчас тестируется.
    Системные компоненты идут вместе с ОС, и обновление их в отдельности может привести к неработоспособности использующего их софта. Надо обновлять всё вместе. Если же хочется управлять этим процессом руками и выбирать версии компонентов самому, то тебе в gentoo.
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 14:26, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Даже в 20.04 Focal Стоит 1.20.4 https://packages.ubuntu.com/search?suite=focal&keywords=network-manager
    Так что хорошая попытка убунту но нет.

    А генту это из разряда вредные советы.

     
     
  • 6.37, Аноним (13), 17:23, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А генту это из разряда вредные советы.

    А что, есть альтернативные средства автоматической сборки системы из софта произвольных версий? Мне казалось, что source-based дистры, gentoo среди которых наиболее развит и распространён, являются единственным простым решением данной задачи.

     
     
  • 7.115, аппв (?), 08:37, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В портаже 1.18 и никакими новыми версиями и не пахнет. Чем оно проще в генте чем в дебиановском дистре пакетики собрать в пару команд? Не говоря уж о том что для бубунты наверняка есть ппа.
     
  • 5.24, lav (??), 15:19, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раз уж тут зашла речь про Арч - скажите, пожалуйста, насколько он стабилен? Часто ли что-нибудь падает?
    Кто-нибудь его в продакшене использует? Или бывает такая практика?
     
     
  • 6.27, Аноним (27), 15:27, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В продакшене его использует никто, но на десктопе он тут примерно у каждого третьего.
     
     
  • 7.30, анонн. (?), 16:22, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    > В продакшене его использует никто, но на десктопе он тут примерно у каждого третьего.

    Нет,  это эффект первых трех пунктов из Кодекса Арчеводов:
    1. Расскажи всем, что у тебя Arch!
    2. Независимо от темы обсуждения - никогда не забывай упоминать, что у тебя в Arch - все работает.
    3. Не забывай всегда и везде рекоммендавать установить Arch.
    Это во-первых.
    Во-вторых:
    > на десктопе он тут примерно у каждого третьего.

    У меня для вас плохие новости! У каждого третьего, а так же второго - совсем не арчик, а один из дистрибутивов Виндуза.


     
     
  • 8.38, фывфывфыв (?), 17:23, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Таки стоит отметить, что у Arch а неплохая Вики регулярно туда заглядываю, хоть... текст свёрнут, показать
     
  • 8.63, Аноним (65), 18:38, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У меня Арч Всё работает Рекомендую ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.80, AlexYeCu_not_logged (?), 21:10, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут Ключевое слово 8212 171 тут 187 ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.87, анонн. (?), 21:52, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если мы о 171 тут 187 , то комментарии в той же новости о Cygwin 8211 совс... текст свёрнут, показать
     
  • 9.93, пох. (?), 23:42, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да это как-то и для тут , по-моему, преувеличение Ну разьве что посчитали еще ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.41, pofigist (?), 17:27, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне попадалась хитрая корейская СХД, унутри которой был арч на арме :)
     
  • 7.84, виндотролль (ok), 21:28, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря что считать продакшном. Пост не о продакшне, но там есть фраза — "использую арч в продакшне". Если поискать, короче, встречается

    https://www.reddit.com/r/archlinux/comments/e5l6na/advanced_rollback_version_c

     
  • 6.29, Аноним (16), 15:56, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Максимально нестабилен.

    Для прода можно смотреть в сторону NixOS есть любители и такого.

     
     
  • 7.64, Аноним (65), 18:39, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Максимальная чушь.
     
  • 7.114, Васисуалий Лопата (?), 08:23, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо чел, всем отделом ржали :)
     
  • 6.47, Аноним (47), 18:00, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    В плане "падает" - всё очень стабильно, не помню чтобы что-то падало в принципе. Субъективно, намного стабильнее убунты.

    А вот получить апдейты, после которых придется час ковыряться в конфигах, чтобы оно опять заработало - это бывает. Именно поэтому арч не очень годится для продакшена, требующего постоянных обновлений.

     
  • 6.85, виндотролль (ok), 21:30, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все стабильно, ничего не падает.
    Арч это одна из терминальных стадий линуксоида (есть еще gentoo и void) — после него линуксоид прекращает поиск идеального дистрибутива.
     
     
  • 7.100, Аноним (99), 03:28, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насчет рача и войда. В текущий момент void это правильный arch, с KISS и прочими радостями.
     
  • 7.116, аппв (?), 08:43, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Бред. Терминальная стадия - это возврат на винду. т к все надежды за 10-20 лет возложенные на опесорс не оправдвлись. Этой стадии предшествует возврат на убунту с арчагенты, т к новейшие версии уже не интересны и надо чтобы все стабильно работало (без лишних усилий). Из арча убунту не сдлеать, как и винду. все это разные вещи. но кто-то тешит свое ЧСВ и не более.
     
     
  • 8.131, Аноним (99), 18:36, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не надежды, а твои скотские фантазии ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.86, Аноним (82), 21:44, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    юзаю года 4 на локалхостах и паре серверов очень приятно сидеть на testing ветк... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.36, Аноним (36), 16:59, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через некоторое время проблема повторится. Так себе решение
     
  • 5.52, Celcion (ok), 18:08, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Мелкопоместная российская говноконторка будет что-то отжимать у транснациональной корпорации? Спасибо, хорошая шутка.
     
     
  • 6.59, Аноним (59), 18:33, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты с теми, кто сильнее, да? Молодец, умеешь вылизывать пятые точки.
     
  • 4.57, Аноним (59), 18:32, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не слушай об этом Арче. Используй Генту. Нет никакого смысла переходить с одного бинарного дистра, коим является Убунта, на другой, но сложнее настраиваемый. Лучше сразу собрать систему под себя, пользуясь отточенными инструментаами, то есть Гентой.
     
     
  • 5.79, Мамкин Хакер (?), 21:07, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ради  свежего нетворогманагера на Генту переходить, "собрать систему под себя", я б не смог, да.
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:22, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Либо найти PPA с готовой сборкой, либо выполнить "apt source" и пересобрать. Правда, пересоберётся та же версия, нужно подменить архив с исходниками на новый.

    Ещё надо разрешить репозиторий с исходными кодами.

    Ещё надо выполнить apt build-dep перед пересборкой, чтобы установить зависимости.

     
     
  • 3.17, Аноним (16), 14:30, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потом у тебя поломаются все зависимости. И ты из репозитория больше ничего не поставишь пока не разрешишь конфликты. А когда ты новичек разрешать конфликты это как раз то чем ты собираешься заниматься, обычно.
     
  • 2.18, Молодёжь (?), 14:36, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    tar xf NetworkManager-1.22.0.tar.xz
    cd NetworkManager-1.22.0
    ./configure --prefix=/usr
    make
    sudo make install

    на все вопросы отвечать положительно

     
     
  • 3.20, пох. (?), 14:45, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    не соберет же ж - надо было сперва apt build-dep network-manager

    А так все правильно, единственный грамотный ответ.

     
     
  • 4.23, Аноним (16), 15:17, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это может быть для таких как ты, пользователь венды, это может быть грамотно. Но даже make install это уже явный перебор. Хоть бы checkinstall новичку советовали. Да и научите его плохому.
     
     
  • 5.35, пох. (?), 16:57, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем? checkinstall не поможет ему ничего спасти ;-)
    Зато, с моей поправкой - это действительно ответ на заданный им вопрос, а не что-то еще.

    В хорошем раскладе - ему повезет, и новое-еще-прям-дымится даже будет работать (вполне возможный случай). Правда, неотключенный unattended-update может принести через день немало лулзов, но зато нуб научится не то чтобы хорошему - но полезному ;-)

    В неудачном - он узнает, почему эта хотелка вредная. А ничего ценного на его системе по определению быть не может. А говоришь, плохому учим.

     
     
  • 6.39, Аноним (39), 17:24, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне может помочь удалить все собранное руками.

    А вот когда у него, как вариант, из-за этого менеджер отвалится сеть вот лулзов-то будет.

    По бразильской системе учите, молодцы продолжайте.

     
     
  • 7.49, пох. (?), 18:04, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну и чем при отвалившейся сети поможет "удалить собранное руками"? ;-)
    сеть-то от этого обратно ни разу не заведется.

    (кстати, недоудаленный nm вчера доставил мне самому массу лулзов, старательно снося ручные настройки и категорически не желая умирать штатными способами)


    > По бразильской системе учите, молодцы продолжайте.

    он первый начал!
    Ну, в смысле - хотел бы научиться чему другому - он бы не задавал подобных вопросов.

     
  • 4.61, Аноним (59), 18:34, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Единственно правильный ответ -- это здесь: https://wiki.gentoo.org/wiki/NetworkManager
     
  • 2.32, Аноним (32), 16:34, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Как обновить на Ubuntu?

    Вот так:
    opennet.ru###edit_link
    opennet.ru##.cnt
    opennet.ru##.vt_pp
    opennet.ru##.vt_mm
    opennet.ru##.ctxt
    opennet.ru##.thdr
    opennet.ru##table.ttxt2:nth-of-type(6)
    opennet.ru##table.ttxt2:nth-of-type(4)
    opennet.ru##table.tlist:nth-of-type(11)

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 16:54, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И еще вот https://forum.mozilla-russia.org/viewtopic.php?id=74976
     
  • 3.75, Аноним (75), 20:43, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда вот так:

    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/119231.html#42

     
  • 2.109, Гугел (?), 06:29, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тее дистрб бы поменять. Я, конечно, ни на что не намекаю, но...n/NetworkManager-1.22.0-x86_64-1.txz: Upgraded.
     

  • 1.2, amonimous (?), 13:40, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    А курсор на лого это фича?
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:41, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    NetworkManager-wait-online.service у меня это при загрузке почти минуиу висит.
     
     
  • 2.21, sanamail (?), 14:47, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отключи и замаскируй (disable, mask)
     
     
  • 3.50, пох. (?), 18:04, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вот этот товарищ - учит вас плохому. Не надо так делать.
     
  • 2.48, RH (?), 18:01, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    это фича, теперь ваш сетевой конфигуратор ждёт минуту если обнаруживает соединение с интернетом, чтобы за освободившееся у вас время вы могли прибраться у себя на столе, выпить чаю или сходить покурить! Позже таймаут увеличим до 15 минут.
     
     
  • 3.54, пох. (?), 18:11, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    нет, наоборот - смысл этой фичи в том, что весь из себя параллельно-стартующий новый-модный "системный менеджер" запускает все так быстро, что сетевой конфигуратор просто не успевает ничего сконфигурировать.

    Поэтому сделан _отдельный_ юнит, который ничего не конфигурирует, а просто висит, пока ты куришь и прибираешься на столе, возвращая success только когда угадает (методы угадава забавные, поэтому может угадывать неудачно - ну вы же хотели "как в винде"? Там такая ж фигня. Правда, безболезненно отключаемая) что сеть таки не просто сконфигурирована, а доступна - чтобы от него могли зависеть другие юниты, бессмысленные или вообще требующие рестарта, если их запустить до этого момента.

    Ну оно у нас так работает, никто не виноват.

     
     
  • 4.107, Аноним (107), 05:56, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >возвращая success только когда угадает (методы угадава забавные, поэтому может угадывать неудачно

    Да лол, что эти школьники могут понимать в архитектуре. Ждать события? Пфф, это только виндовоз может придумать. То ли дело поллинг со sleep'ами из шеллскриптов sysvinit. Вот это настоящий UNIX-way!

     
  • 3.101, Аноним (99), 03:42, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ВРЕТИ!!!!!!
     

  • 1.22, pda (?), 15:14, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Предложен новый логотип NetworkManager

    Даже если игнорировать на какое заняте похож логотип, то главное в том, что витую пару нельзя сгибать так, как это нарисовано в логотипе.

     
     
  • 2.25, Аноним (16), 15:22, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе нельзя ты и не сгибай. А у него экранированная да еще и вон какая толстенная. Ему можно.
     
     
  • 3.58, Аноним (58), 18:32, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От наличия экрана и толщины это не зависит.
     
  • 2.76, Аноним (76), 20:44, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто тебе сказал что там витая пара ?
    может это рука которая натягивает/стягивает ... кхм, носок
     

  • 1.26, Аномномномнимус (?), 15:25, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> поддержка WiMAX была удалена

    А что так?

     
     
  • 2.28, АнонАнон (?), 15:38, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это технология древних.

    А если серьёзно, то его никто не использует. Появился LTE

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 16:35, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где и у кого?
     
  • 2.73, fi2fi (?), 20:09, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После отзыва лицензии на WiMAX (отдали частоты LTE) - это мертвый протокол
     

  • 1.31, Аноним (31), 16:34, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Почему логотип похож на двух здоровающихся людей, у одного из которых встал?
     
     
  • 2.40, Аноним (39), 17:25, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Это ещё хуже, чем то что предлагали выше.
     
     
  • 3.66, Аноним (66), 18:56, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это RJ-11
     
     
  • 4.67, Аноним (66), 19:01, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неуместный логотип. Данный тип применяется в проводных телефонных соединениях. Рекомендуем заменить изображение на RJ-45.
     
  • 4.70, Аноним2 (?), 19:30, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В RJ-11 - 4 контакта, а здесь - 3.
     
  • 4.88, Аноним (88), 22:33, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да?
    А я думал - это кулак робота
     
  • 2.44, Аноним (44), 17:56, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неа, это инвалида с обрубком руки кто-то держит за зад.

    Хотя конечно идея о том, что там кто-то решил передёрнуть - лучше отражает суть приложения.

     
  • 2.51, Аноним (51), 18:05, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне логотип показался похож показался смокинг.
     
  • 2.55, пох. (?), 18:12, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хм, а разьве он не руки-из-задницы символизирует?

     
  • 2.62, Аноним (59), 18:36, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что тебе к психиатору пора.
     
  • 2.138, axredneck (?), 22:11, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вижу LAN-провод, согнутый в виде букв N и M. Доктор, это нормально?
     

  • 1.42, Sluggard (ok), 17:39, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новости скоро двое суток, а гражданина xm в комментариях почему-то нет. Кто же теперь раскроет нам глаза? Непорядок.
     
  • 1.53, user90 (?), 18:11, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чот с лого пробивает на хе-хе. Но он именно такой и должен быть, 100%, тут без вопросов!
     
     
  • 2.68, freehck (ok), 19:29, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю. Лого как картина маслом: NM держит упавший линк. =)
     
     
  • 3.111, ммнюмнюмус (?), 07:11, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ы?
     
  • 2.74, Аноним (66), 20:09, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни в коем случае. Он должен быть RJ-45, а не RJ-11.
     

  • 1.60, Аноним (60), 18:33, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    PPPoE over WiFi сделали?

    // b.

     
  • 1.71, freehck (ok), 19:35, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Встроенный плагин для DHCPv4 переведён с кодовой базы systemd на использование библиотеки n-dhcp4, развиваемой проектом nettools;

    Чего это они развязываются... Нехорошо так поступать, на карандашик их поставим... =)

     
     
  • 2.78, Аноним (78), 21:04, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Состояние завершения запуска теперь выставляется сразу после соединения устройства (состояние "connected"), но не дожидаясь присвоения IP-адреса, что позволяет избежать блокировки "NetworkManager-wait-online.service" и "network-online.target".

    Зато тут аж для всех ОС поведение поменяли, ради кривоsystemd.

     
     
  • 3.92, Аноним (44), 22:57, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не дожидаясь присвоения IP-адреса, что позволяет избежать блокировки "NetworkManager-wait-online.service"

    но ведь on-line подразумевает наличие IP!!! Есть мнение что какие-нибудь внешние сервисы, пытающиеся повиснуть на IP (вэбсэрвэр, апликейшн сэрвэр) оооочень этому удивятся.
    Ну ничего, ничего, мы слипами дырки позатыкаем. Не впервой.

     
  • 2.110, Аноним (110), 06:29, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еретики!
     

  • 1.89, Аноним (88), 22:37, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А почему в SLES - wicked, а в OpenSUSE - NetworkManager? Как такое возможно, а?..
     
     
  • 2.90, Аноним (34), 22:43, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что Суся злая, очевидно.
    Но вообще-то там своя приблуда, отключаемая.
     
  • 2.117, Аноним (117), 10:13, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NetworkManager только в десктопной установке у них. Если ставить серверный шаблон, то будет wicked.
     
     
  • 3.120, Аноим (?), 11:37, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл? Заставить людей знать в два раза больше о настройках сети?
     

  • 1.94, Аноним (94), 23:52, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите кто-нибудь, NM можно настроить таким образом, что бы он автоматически переподключался к vpn при кратковременном разрыве сети? Или только скриптовать с nm-cli?
     
     
  • 2.112, Аноним (112), 08:11, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там иногда работает, иногда нет... очередной нетестированный говнокод. Убедись, что установлено "Automatically connect to VPN when using this connection" на твоем нужном соединении (не на VPN соединении). И другие "automatically..." and "all users... "  как на соединении так и на VPN.
     
     
  • 3.121, Аноним (121), 12:20, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После отвала реконнекта не будет, насколько я помню.
     
     
  • 4.126, Аноним (112), 13:51, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такой вариант не исключаю. Надо смотреть логи. Лично у меня меня, часто, там продолжается долбежка, но всё состояние встало раком и только ручные переконнекты помогают или перезапуски этого самого сервиса NM. Но иногда реконнектится само.
     
  • 2.127, кккк (?), 13:51, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй ping-restart поддержка такого в NM есть.
     

  • 1.108, Аноним (108), 06:07, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А в чем облегчение конфигурирования NM?
     
     
  • 2.113, Аноним (112), 08:12, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По сравнению с чем?
     
  • 2.119, Аноим (?), 11:36, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Одной командой конфигуришь и обычные подключения, и тимы и бриджи, и wifi
    Удобно же! Знаешь всего одну команду.
    ...и миллиард опций для неё. (Но маркетологи про это не говорят)
     
  • 2.140, Aninomuz (?), 08:24, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    netplan знает
     

  • 1.122, Shura (??), 12:24, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Создание виланов так и не прикрутили?
     
  • 1.124, Аноним (124), 13:33, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну че, когда там в nm-applet сортировка по силе сигнала?
     
  • 1.129, Аноним (-), 17:16, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Встроенный плагин для DHCPv4 переведён с кодовой базы systemd

    всем шампанского за мой счет!

     
  • 1.130, Аноним (-), 17:18, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а как оно дружит с настройками сделанными в обход nm? Допустим, у меня часть приложений туннелится по впн через правила iptables - если через nm-applet включить другой впн от пользователя - отвалятся? Или будут через два туннеля коннектиться? Или все по прежнему будет?
     
  • 1.139, deeaitch (ok), 03:43, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В chroot он работать научился?
     

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