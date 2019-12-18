Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.22.0

5.16 , Аноним ( 16 ), 14:26, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Даже в 20.04 Focal Стоит 1.20.4 https://packages.ubuntu.com/search?suite=focal&keywords=network-manager

Так что хорошая попытка убунту но нет. А генту это из разряда вредные советы.

6.37 , Аноним ( 13 ), 17:23, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > А генту это из разряда вредные советы. А что, есть альтернативные средства автоматической сборки системы из софта произвольных версий? Мне казалось, что source-based дистры, gentoo среди которых наиболее развит и распространён, являются единственным простым решением данной задачи.

7.115 , аппв ( ? ), 08:37, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В портаже 1.18 и никакими новыми версиями и не пахнет. Чем оно проще в генте чем в дебиановском дистре пакетики собрать в пару команд? Не говоря уж о том что для бубунты наверняка есть ппа.

5.24 , lav ( ?? ), 15:19, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Раз уж тут зашла речь про Арч - скажите, пожалуйста, насколько он стабилен? Часто ли что-нибудь падает?

Кто-нибудь его в продакшене использует? Или бывает такая практика?

6.27 , Аноним ( 27 ), 15:27, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В продакшене его использует никто, но на десктопе он тут примерно у каждого третьего.

7.30 , анонн. ( ? ), 16:22, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – > В продакшене его использует никто, но на десктопе он тут примерно у каждого третьего. Нет, это эффект первых трех пунктов из Кодекса Арчеводов:

1. Расскажи всем, что у тебя Arch!

2. Независимо от темы обсуждения - никогда не забывай упоминать, что у тебя в Arch - все работает.

3. Не забывай всегда и везде рекоммендавать установить Arch.

Это во-первых.

Во-вторых:

> на десктопе он тут примерно у каждого третьего. У меня для вас плохие новости! У каждого третьего, а так же второго - совсем не арчик, а один из дистрибутивов Виндуза.

8.38 , фывфывфыв ( ? ), 17:23, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – текст свёрнут, показать Таки стоит отметить, что у Arch а неплохая Вики регулярно туда заглядываю, хоть... 8.63 , Аноним ( 65 ), 18:38, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – текст свёрнут, показать У меня Арч Всё работает Рекомендую ... 8.80 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 21:10, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Тут Ключевое слово 8212 171 тут 187 ... 9.87 , анонн. ( ? ), 21:52, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Если мы о 171 тут 187 , то комментарии в той же новости о Cygwin 8211 совс... 9.93 , пох. ( ? ), 23:42, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать да это как-то и для тут , по-моему, преувеличение Ну разьве что посчитали еще ... 7.41 , pofigist ( ? ), 17:27, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне попадалась хитрая корейская СХД, унутри которой был арч на арме :)

7.84 , виндотролль ( ok ), 21:28, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смотря что считать продакшном. Пост не о продакшне, но там есть фраза — "использую арч в продакшне". Если поискать, короче, встречается https://www.reddit.com/r/archlinux/comments/e5l6na/advanced_rollback_version_c

6.29 , Аноним ( 16 ), 15:56, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Максимально нестабилен. Для прода можно смотреть в сторону NixOS есть любители и такого.

7.64 , Аноним ( 65 ), 18:39, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Максимальная чушь.

7.114 , Васисуалий Лопата ( ? ), 08:23, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – спасибо чел, всем отделом ржали :)

6.47 , Аноним ( 47 ), 18:00, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – В плане "падает" - всё очень стабильно, не помню чтобы что-то падало в принципе. Субъективно, намного стабильнее убунты. А вот получить апдейты, после которых придется час ковыряться в конфигах, чтобы оно опять заработало - это бывает. Именно поэтому арч не очень годится для продакшена, требующего постоянных обновлений.

6.85 , виндотролль ( ok ), 21:30, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все стабильно, ничего не падает.

Арч это одна из терминальных стадий линуксоида (есть еще gentoo и void) — после него линуксоид прекращает поиск идеального дистрибутива.

7.100 , Аноним ( 99 ), 03:28, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Насчет рача и войда. В текущий момент void это правильный arch, с KISS и прочими радостями.

7.116 , аппв ( ? ), 08:43, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Бред. Терминальная стадия - это возврат на винду. т к все надежды за 10-20 лет возложенные на опесорс не оправдвлись. Этой стадии предшествует возврат на убунту с арчагенты, т к новейшие версии уже не интересны и надо чтобы все стабильно работало (без лишних усилий). Из арча убунту не сдлеать, как и винду. все это разные вещи. но кто-то тешит свое ЧСВ и не более.

8.131 , Аноним ( 99 ), 18:36, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Это не надежды, а твои скотские фантазии ... 6.86 , Аноним ( 82 ), 21:44, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать юзаю года 4 на локалхостах и паре серверов очень приятно сидеть на testing ветк... 5.36 , Аноним ( 36 ), 16:59, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Через некоторое время проблема повторится. Так себе решение

5.52 , Celcion ( ok ), 18:08, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Мелкопоместная российская говноконторка будет что-то отжимать у транснациональной корпорации? Спасибо, хорошая шутка.

6.59 , Аноним ( 59 ), 18:33, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А ты с теми, кто сильнее, да? Молодец, умеешь вылизывать пятые точки.

