Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.22.0

2.112 , Аноним ( 112 ), 08:11, 19/12/2019 Там иногда работает, иногда нет... очередной нетестированный говнокод. Убедись, что установлено "Automatically connect to VPN when using this connection" на твоем нужном соединении (не на VPN соединении). И другие "automatically..." and "all users... " как на соединении так и на VPN.

3.121 , Аноним ( 121 ), 12:20, 19/12/2019 После отвала реконнекта не будет, насколько я помню.

4.126 , Аноним ( 112 ), 13:51, 19/12/2019 Такой вариант не исключаю. Надо смотреть логи. Лично у меня меня, часто, там продолжается долбежка, но всё состояние встало раком и только ручные переконнекты помогают или перезапуски этого самого сервиса NM. Но иногда реконнектится само.

2.127 , кккк ( ? ), 13:51, 19/12/2019 Попробуй ping-restart поддержка такого в NM есть.