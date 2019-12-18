Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.22.0

|
|
|
|2.5, Аноним (5), 13:48, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Если ты новичек, то тебе не надо. Обнови Убунту
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
и все какая версия прилетит той и радуйся.
|
|
|
|
|
|
|
|5.65, Аноним (65), 18:43, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Если админ не может установить Арч, то это не админ, а секретарша.
|
|4.13, Аноним (13), 14:17, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тогда ставь свежую версию убунты, которая сейчас тестируется.
Системные компоненты идут вместе с ОС, и обновление их в отдельности может привести к неработоспособности использующего их софта. Надо обновлять всё вместе. Если же хочется управлять этим процессом руками и выбирать версии компонентов самому, то тебе в gentoo.
|
|
|
|
|
|6.37, Аноним (13), 17:23, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> А генту это из разряда вредные советы.
А что, есть альтернативные средства автоматической сборки системы из софта произвольных версий? Мне казалось, что source-based дистры, gentoo среди которых наиболее развит и распространён, являются единственным простым решением данной задачи.
|
|
|
|7.115, аппв (?), 08:37, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В портаже 1.18 и никакими новыми версиями и не пахнет. Чем оно проще в генте чем в дебиановском дистре пакетики собрать в пару команд? Не говоря уж о том что для бубунты наверняка есть ппа.
|
|5.24, lav (??), 15:19, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Раз уж тут зашла речь про Арч - скажите, пожалуйста, насколько он стабилен? Часто ли что-нибудь падает?
Кто-нибудь его в продакшене использует? Или бывает такая практика?
|
|
|
|6.27, Аноним (27), 15:27, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В продакшене его использует никто, но на десктопе он тут примерно у каждого третьего.
|
|
|
|7.30, анонн. (?), 16:22, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
> В продакшене его использует никто, но на десктопе он тут примерно у каждого третьего.
Нет, это эффект первых трех пунктов из Кодекса Арчеводов:
1. Расскажи всем, что у тебя Arch!
2. Независимо от темы обсуждения - никогда не забывай упоминать, что у тебя в Arch - все работает.
3. Не забывай всегда и везде рекоммендавать установить Arch.
Это во-первых.
Во-вторых:
> на десктопе он тут примерно у каждого третьего.
У меня для вас плохие новости! У каждого третьего, а так же второго - совсем не арчик, а один из дистрибутивов Виндуза.
|
|
|
|
|
|9.93, пох. (?), 23:42, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
да это как-то и для тут , по-моему, преувеличение Ну разьве что посчитали еще ... текст свёрнут, показать
|
|6.29, Аноним (16), 15:56, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Максимально нестабилен.
Для прода можно смотреть в сторону NixOS есть любители и такого.
|
|6.47, Аноним (47), 18:00, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
В плане "падает" - всё очень стабильно, не помню чтобы что-то падало в принципе. Субъективно, намного стабильнее убунты.
А вот получить апдейты, после которых придется час ковыряться в конфигах, чтобы оно опять заработало - это бывает. Именно поэтому арч не очень годится для продакшена, требующего постоянных обновлений.
|
|6.85, виндотролль (ok), 21:30, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все стабильно, ничего не падает.
Арч это одна из терминальных стадий линуксоида (есть еще gentoo и void) — после него линуксоид прекращает поиск идеального дистрибутива.
|
|
|
|7.100, Аноним (99), 03:28, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Насчет рача и войда. В текущий момент void это правильный arch, с KISS и прочими радостями.
|
|7.116, аппв (?), 08:43, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Бред. Терминальная стадия - это возврат на винду. т к все надежды за 10-20 лет возложенные на опесорс не оправдвлись. Этой стадии предшествует возврат на убунту с арчагенты, т к новейшие версии уже не интересны и надо чтобы все стабильно работало (без лишних усилий). Из арча убунту не сдлеать, как и винду. все это разные вещи. но кто-то тешит свое ЧСВ и не более.
|
|6.86, Аноним (82), 21:44, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
юзаю года 4 на локалхостах и паре серверов очень приятно сидеть на testing ветк... большой текст свёрнут, показать
|
|5.52, Celcion (ok), 18:08, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Мелкопоместная российская говноконторка будет что-то отжимать у транснациональной корпорации? Спасибо, хорошая шутка.
|
|
|
|6.59, Аноним (59), 18:33, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А ты с теми, кто сильнее, да? Молодец, умеешь вылизывать пятые точки.
|
|4.57, Аноним (59), 18:32, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не слушай об этом Арче. Используй Генту. Нет никакого смысла переходить с одного бинарного дистра, коим является Убунта, на другой, но сложнее настраиваемый. Лучше сразу собрать систему под себя, пользуясь отточенными инструментаами, то есть Гентой.
|
|
|
|5.79, Мамкин Хакер (?), 21:07, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ради свежего нетворогманагера на Генту переходить, "собрать систему под себя", я б не смог, да.
|
|2.15, Аноним (15), 14:22, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Либо найти PPA с готовой сборкой, либо выполнить "apt source" и пересобрать. Правда, пересоберётся та же версия, нужно подменить архив с исходниками на новый.
Ещё надо разрешить репозиторий с исходными кодами.
Ещё надо выполнить apt build-dep перед пересборкой, чтобы установить зависимости.
|
|
|
|3.17, Аноним (16), 14:30, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Потом у тебя поломаются все зависимости. И ты из репозитория больше ничего не поставишь пока не разрешишь конфликты. А когда ты новичек разрешать конфликты это как раз то чем ты собираешься заниматься, обычно.
|
|2.18, Молодёжь (?), 14:36, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
tar xf NetworkManager-1.22.0.tar.xz
cd NetworkManager-1.22.0
./configure --prefix=/usr
make
sudo make install
на все вопросы отвечать положительно
|
|
|
|3.20, пох. (?), 14:45, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
не соберет же ж - надо было сперва apt build-dep network-manager
А так все правильно, единственный грамотный ответ.
|
|
|
|4.23, Аноним (16), 15:17, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Это может быть для таких как ты, пользователь венды, это может быть грамотно. Но даже make install это уже явный перебор. Хоть бы checkinstall новичку советовали. Да и научите его плохому.
|
|
|
|5.35, пох. (?), 16:57, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Зачем? checkinstall не поможет ему ничего спасти ;-)
Зато, с моей поправкой - это действительно ответ на заданный им вопрос, а не что-то еще.
В хорошем раскладе - ему повезет, и новое-еще-прям-дымится даже будет работать (вполне возможный случай). Правда, неотключенный unattended-update может принести через день немало лулзов, но зато нуб научится не то чтобы хорошему - но полезному ;-)
В неудачном - он узнает, почему эта хотелка вредная. А ничего ценного на его системе по определению быть не может. А говоришь, плохому учим.
|
|
|
|6.39, Аноним (39), 17:24, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вполне может помочь удалить все собранное руками.
А вот когда у него, как вариант, из-за этого менеджер отвалится сеть вот лулзов-то будет.
По бразильской системе учите, молодцы продолжайте.
|
|
|
|7.49, пох. (?), 18:04, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ну и чем при отвалившейся сети поможет "удалить собранное руками"? ;-)
сеть-то от этого обратно ни разу не заведется.
(кстати, недоудаленный nm вчера доставил мне самому массу лулзов, старательно снося ручные настройки и категорически не желая умирать штатными способами)
> По бразильской системе учите, молодцы продолжайте.
он первый начал!
Ну, в смысле - хотел бы научиться чему другому - он бы не задавал подобных вопросов.
|
|2.32, Аноним (32), 16:34, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>Как обновить на Ubuntu?
Вот так:
opennet.ru###edit_link
opennet.ru##.cnt
opennet.ru##.vt_pp
opennet.ru##.vt_mm
opennet.ru##.ctxt
opennet.ru##.thdr
opennet.ru##table.ttxt2:nth-of-type(6)
opennet.ru##table.ttxt2:nth-of-type(4)
opennet.ru##table.tlist:nth-of-type(11)
|
|2.109, Гугел (?), 06:29, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тее дистрб бы поменять. Я, конечно, ни на что не намекаю, но...n/NetworkManager-1.22.0-x86_64-1.txz: Upgraded.
|
|1.3, Аноним (3), 13:41, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
NetworkManager-wait-online.service у меня это при загрузке почти минуиу висит.
|
|
|
|
|
|3.50, пох. (?), 18:04, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а вот этот товарищ - учит вас плохому. Не надо так делать.
|
|2.48, RH (?), 18:01, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
это фича, теперь ваш сетевой конфигуратор ждёт минуту если обнаруживает соединение с интернетом, чтобы за освободившееся у вас время вы могли прибраться у себя на столе, выпить чаю или сходить покурить! Позже таймаут увеличим до 15 минут.
|
|
|
|3.54, пох. (?), 18:11, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
нет, наоборот - смысл этой фичи в том, что весь из себя параллельно-стартующий новый-модный "системный менеджер" запускает все так быстро, что сетевой конфигуратор просто не успевает ничего сконфигурировать.
Поэтому сделан _отдельный_ юнит, который ничего не конфигурирует, а просто висит, пока ты куришь и прибираешься на столе, возвращая success только когда угадает (методы угадава забавные, поэтому может угадывать неудачно - ну вы же хотели "как в винде"? Там такая ж фигня. Правда, безболезненно отключаемая) что сеть таки не просто сконфигурирована, а доступна - чтобы от него могли зависеть другие юниты, бессмысленные или вообще требующие рестарта, если их запустить до этого момента.
Ну оно у нас так работает, никто не виноват.
|
|
|
|4.107, Аноним (107), 05:56, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>возвращая success только когда угадает (методы угадава забавные, поэтому может угадывать неудачно
Да лол, что эти школьники могут понимать в архитектуре. Ждать события? Пфф, это только виндовоз может придумать. То ли дело поллинг со sleep'ами из шеллскриптов sysvinit. Вот это настоящий UNIX-way!
|
|1.22, pda (?), 15:14, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
> Предложен новый логотип NetworkManager
Даже если игнорировать на какое заняте похож логотип, то главное в том, что витую пару нельзя сгибать так, как это нарисовано в логотипе.
|
|
|
|2.25, Аноним (16), 15:22, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Тебе нельзя ты и не сгибай. А у него экранированная да еще и вон какая толстенная. Ему можно.
|
|2.76, Аноним (76), 20:44, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
кто тебе сказал что там витая пара ?
может это рука которая натягивает/стягивает ... кхм, носок
|
|
|
|2.28, АнонАнон (?), 15:38, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это технология древних.
А если серьёзно, то его никто не использует. Появился LTE
|
|2.73, fi2fi (?), 20:09, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
После отзыва лицензии на WiMAX (отдали частоты LTE) - это мертвый протокол
|
|1.31, Аноним (31), 16:34, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Почему логотип похож на двух здоровающихся людей, у одного из которых встал?
|
|
|
|
|
|
|
|4.67, Аноним (66), 19:01, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Неуместный логотип. Данный тип применяется в проводных телефонных соединениях. Рекомендуем заменить изображение на RJ-45.
|
|2.44, Аноним (44), 17:56, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Неа, это инвалида с обрубком руки кто-то держит за зад.
Хотя конечно идея о том, что там кто-то решил передёрнуть - лучше отражает суть приложения.
|
|1.42, Sluggard (ok), 17:39, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Новости скоро двое суток, а гражданина xm в комментариях почему-то нет. Кто же теперь раскроет нам глаза? Непорядок.
|
|1.53, user90 (?), 18:11, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Чот с лого пробивает на хе-хе. Но он именно такой и должен быть, 100%, тут без вопросов!
|
|1.71, freehck (ok), 19:35, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Встроенный плагин для DHCPv4 переведён с кодовой базы systemd на использование библиотеки n-dhcp4, развиваемой проектом nettools;
Чего это они развязываются... Нехорошо так поступать, на карандашик их поставим... =)
|
|
|
|2.78, Аноним (78), 21:04, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Состояние завершения запуска теперь выставляется сразу после соединения устройства (состояние "connected"), но не дожидаясь присвоения IP-адреса, что позволяет избежать блокировки "NetworkManager-wait-online.service" и "network-online.target".
Зато тут аж для всех ОС поведение поменяли, ради кривоsystemd.
|
|
|
|3.92, Аноним (44), 22:57, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> не дожидаясь присвоения IP-адреса, что позволяет избежать блокировки "NetworkManager-wait-online.service"
но ведь on-line подразумевает наличие IP!!! Есть мнение что какие-нибудь внешние сервисы, пытающиеся повиснуть на IP (вэбсэрвэр, апликейшн сэрвэр) оооочень этому удивятся.
Ну ничего, ничего, мы слипами дырки позатыкаем. Не впервой.
|
|1.89, Аноним (88), 22:37, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А почему в SLES - wicked, а в OpenSUSE - NetworkManager? Как такое возможно, а?..
|
|
|
|2.90, Аноним (34), 22:43, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Потому что Суся злая, очевидно.
Но вообще-то там своя приблуда, отключаемая.
|
|2.117, Аноним (117), 10:13, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
NetworkManager только в десктопной установке у них. Если ставить серверный шаблон, то будет wicked.
|
|
|
|3.120, Аноим (?), 11:37, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А смысл? Заставить людей знать в два раза больше о настройках сети?
|
|1.94, Аноним (94), 23:52, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Подскажите кто-нибудь, NM можно настроить таким образом, что бы он автоматически переподключался к vpn при кратковременном разрыве сети? Или только скриптовать с nm-cli?
|
|
|
|2.112, Аноним (112), 08:11, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там иногда работает, иногда нет... очередной нетестированный говнокод. Убедись, что установлено "Automatically connect to VPN when using this connection" на твоем нужном соединении (не на VPN соединении). И другие "automatically..." and "all users... " как на соединении так и на VPN.
|
|
|
|
|
|4.126, Аноним (112), 13:51, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Такой вариант не исключаю. Надо смотреть логи. Лично у меня меня, часто, там продолжается долбежка, но всё состояние встало раком и только ручные переконнекты помогают или перезапуски этого самого сервиса NM. Но иногда реконнектится само.
|
|
|
|2.119, Аноим (?), 11:36, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Одной командой конфигуришь и обычные подключения, и тимы и бриджи, и wifi
Удобно же! Знаешь всего одну команду.
...и миллиард опций для неё. (Но маркетологи про это не говорят)
|
|1.129, Аноним (-), 17:16, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Встроенный плагин для DHCPv4 переведён с кодовой базы systemd
всем шампанского за мой счет!
|
|1.130, Аноним (-), 17:18, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
а как оно дружит с настройками сделанными в обход nm? Допустим, у меня часть приложений туннелится по впн через правила iptables - если через nm-applet включить другой впн от пользователя - отвалятся? Или будут через два туннеля коннектиться? Или все по прежнему будет?
|