В ядро Linux 5.6 принят код с поддержкой VPN WireGuard и расширения MPTCP (MultiPath TCP)

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|1.1, Аноним (1), 22:46, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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там какая то проблема с логами у wireguard что то типа нельзя отрубить их полностью вроде. Кто в курсе? для впн важно отсутствие логов
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|2.21, Аноним (21), 23:32, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Мамкин хакер? Можешь скомпилировать свой модуль Wireguard для ядра, со своими хотелками. Код открыт. Один известный VPN провайдер так и сделал касательно Wireguard и логирования.
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|2.41, Fyjy (?), 03:17, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие логи??? Где, мля? Покажи мне в каком месте wireguard ведет логи, мурзилка.
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|1.2, Аноним (2), 22:52, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Перенос WireGuard на стандартное крипто апи скажется на производительности в худшую сторону.
Об этом было в рассылке. Авторы будут пробовать переносить Zinc в ядро, но это представляется большой проблемой.
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|5.29, Аноним (29), 00:23, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> А это хорошая новость!
Отличная, только с такими тенденциями, скоро такие ядра запретят в рф, а то иш чо удумали, поддержка VPN прямо ядром системы, собрались на бездуховные запрещённые ресурсы ходить?!
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|5.13, Аноним (7), 23:06, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Да почитал уже. Но еще не все перенесли.
Недостающее в 5.6 перенесут.
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|1.3, Аноним (3), 22:52, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Многие не пользуются впн, зачем в ядро тянуть этот лишний кусок г?
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|2.6, Аноним (2), 23:00, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Многие и 30% от функциональности ядра не пользуются. Это значит все удалить нужно?
Этот впн целиком ядерный(в отличие от других) и место ему в ядре.
Если вам это как-то мешает вы можете пользоваться ядром собранным без лишних кусов г.
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|2.9, Anonplus (?), 23:02, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Многие не пользуются <подставить_сюда_почти_что_угодно_что_есть_в_ядре>. Таким людям никто не запрещает собрать себе кастомное ядро.
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|2.12, llolik (ok), 23:03, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ещё, говорят, многие умеют пересобирать ядро без лишнего, с их точки зрения, "куска г".
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|1.14, Аноним (14), 23:08, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Писали ба всё на Rust, не надо бы было пользоваться вскими ssh и vpn для безопасности. Всё было бы и так безопасно.
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|2.15, Аноним (2), 23:16, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И даже пароли с ключами и прочими аутентификациями были бы не нужны.
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|3.16, Аноним (14), 23:19, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И пин-коды к банковским картам, и faceid для разблокировки телефонов
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|1.18, Аноним (18), 23:25, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> MPTCP (MultiPath TCP)
Что угодно, лишь бы утилизировать существующее оборудование. Вложены триллиарды баксов в киски. Да и винде долго не было SCTP.
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|2.27, Аноним (21), 23:49, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В микротике есть IPSec, Wireguard там не нужен, тем более он аппаратно никак не ускоряется.
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|2.26, Аноним (21), 23:43, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что в этой технологии такого крутого, можно коротко для нубов?
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|1.28, Аноним (28), 00:20, 30/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>MPTCP представляет собой расширение протокола TCP, позволяющее организовать работу TCP-соединения с доставкой пакетов одновременно по нескольким маршрутам через разные сетевые интерфейсы, привязанные к разным IP-адресам.
Проблемы с обходом VPN решили?
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|3.39, Анонимун (?), 02:31, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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WireGuard же больше для скорости, чем для работы в тяжелых условиях блокировок.
Для стран первого мира, так сказать. Только зачем он им там? Корпоратив?
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|3.45, Аноним (28), 03:57, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы ты послал запрос через vpn, а от провайдера прилетел rst.
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