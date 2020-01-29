The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В ядро Linux 5.6 принят код с поддержкой VPN WireGuard и расширения MPTCP (MultiPath TCP)

29.01.2020 22:32

Линус Торвальдс принял в состав репозитория, в котором формируется будущая ветка ядра Linux 5.6, патчи с реализацией VPN-интерфейса от проекта WireGuard и начальной поддержкой расширения MPTCP (MultiPath TCP). Ранее необходимые для работы WireGuard криптографические примитивы были перенесены из библиотеки Zinc в состав штатного Crypto API и включены в состав ядра 5.5. С особенностями WireGuard можно познакомиться в прошлом анонсе включения кода WireGuard в ветку net-next.

MPTCP представляет собой расширение протокола TCP, позволяющее организовать работу TCP-соединения с доставкой пакетов одновременно по нескольким маршрутам через разные сетевые интерфейсы, привязанные к разным IP-адресам. Для сетевых приложений подобное агрегированное соединение выглядит как обычное TCP-соединение, вся логика разделения потоков выполняется силами MPTCP. Multipath TCP может использоваться как для расширения пропускной способности, так и для увеличения надёжности. Например, MPTCP можно применять для организации передачи данных на смартфоне с использованием одновременно линков WiFi и 3G, или для сокращения расходов за счёт подключения сервера с использованием нескольких дешёвых линков вместо одного дорогого.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск MPTCP 0.91 (Multipath TCP) для Linux
  3. OpenNews: Новая версия MPTCP (Multipath TCP) для Linux
  4. OpenNews: Для включения в состав ядра Linux предложен VPN WireGuard
  5. OpenNews: Cloudflare опубликовал реализацию VPN WireGuard на языке Rust
  6. OpenNews: VPN WireGuard принят в ветку net-next и намечен для включения в ядро Linux 5.6
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mptcp, wireguard, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:46, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    там какая то проблема с логами у wireguard что то типа нельзя отрубить их полностью вроде. Кто в курсе? для впн важно отсутствие логов
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 23:32, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Мамкин хакер? Можешь скомпилировать свой модуль Wireguard для ядра, со своими хотелками. Код открыт. Один известный VPN провайдер так и сделал касательно Wireguard и логирования.
     
  • 2.41, Fyjy (?), 03:17, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие логи??? Где, мля? Покажи мне в каком месте wireguard ведет логи, мурзилка.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:52, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Перенос WireGuard на стандартное крипто апи скажется на производительности в худшую сторону.
    Об этом было в рассылке. Авторы будут пробовать переносить Zinc в ядро, но это представляется большой проблемой.
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 22:57, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://lists.zx2c4.com/pipermail/wireguard/2019-September/004560.html

    Пруф.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 23:01, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С тех пор уже всё что нужно перенесли и даже включили в ядро 5.5.

    https://lore.kernel.org/linux-crypto/CAHmME9rxGp439vNYECm85bgibkVyrN7Qc+5v3r8Q

     
     
  • 4.10, Аноним (-), 23:02, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это хорошая новость!
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 00:23, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > А это хорошая новость!

    Отличная, только с такими тенденциями, скоро такие ядра запретят в рф, а то иш чо удумали, поддержка VPN прямо ядром системы, собрались на бездуховные запрещённые ресурсы ходить?!

     
     
  • 6.30, Аноним (30), 00:37, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Заползайте обратно, откуда вылезли.. За плинтус..
     
  • 6.34, DDD_100_DDD (?), 01:23, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Просто твой мозг поврежден русофобской пропагандой. Крепись.
     
  • 4.11, Аноним (2), 23:02, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да почитал уже. Но еще не все перенесли.
     
     
  • 5.13, Аноним (7), 23:06, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Да почитал уже. Но еще не все перенесли.

    Недостающее в 5.6 перенесут.

     

  • 1.3, Аноним (3), 22:52, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Многие не пользуются впн, зачем в ядро тянуть этот лишний кусок г?
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 23:00, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Многие и 30% от функциональности ядра не пользуются. Это значит все удалить нужно?
    Этот впн целиком ядерный(в отличие от других) и место ему в ядре.
    Если вам это как-то мешает вы можете пользоваться ядром собранным без лишних кусов г.
     
  • 2.8, Аноним (-), 23:01, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Многим и на твой камент пофиг, но ты его все же выcpaл.
     
     
  • 3.19, Аноним (3), 23:25, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >сравнивать коммент и ядро

    Прет, хлебушек.

     
  • 2.9, Anonplus (?), 23:02, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многие не пользуются <подставить_сюда_почти_что_угодно_что_есть_в_ядре>. Таким людям никто не запрещает собрать себе кастомное ядро.
     
  • 2.12, llolik (ok), 23:03, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ещё, говорят, многие умеют пересобирать ядро без лишнего, с их точки зрения, "куска г".
     
  • 2.37, Аноним (37), 01:48, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если оно динамически загружается, who cares?
     

  • 1.5, крокодил мимо.. (?), 22:58, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    sshd в каждое ведро.. к этому всё шло довольно давно.. "увы"©™..
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:20, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Испокон тыщелетий: в семье клювом не щёлкай. Увы.
     

  • 1.14, Аноним (14), 23:08, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Писали ба всё на Rust, не надо бы было пользоваться вскими ssh и vpn для безопасности. Всё было бы и так безопасно.
     
     
  • 2.15, Аноним (2), 23:16, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И даже пароли с ключами и прочими аутентификациями были бы не нужны.
     
     
  • 3.16, Аноним (14), 23:19, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И пин-коды к банковским картам, и faceid для разблокировки телефонов
     

  • 1.18, Аноним (18), 23:25, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > MPTCP (MultiPath TCP)

    Что угодно, лишь бы утилизировать существующее оборудование. Вложены триллиарды баксов в киски. Да и винде долго не было SCTP.

     
  • 1.20, Аноним (21), 23:26, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Пока в Mikrotik не добавят, нах не нужен.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 23:33, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    микротик ненужен
     
  • 2.24, Аноним (24), 23:35, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Таки да, Mikrotik нах не нужен.
     
  • 2.27, Аноним (21), 23:49, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В микротике есть IPSec,  Wireguard там не нужен, тем более он аппаратно никак не ускоряется.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 01:54, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IPSec - это в циске. Все остальное - это IPsec.
     
  • 2.32, Gannet (ok), 01:13, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Некротико-сектант нарисовался.
     
  • 2.33, dimqua (ok), 01:22, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поставь openwrt уже.
     
  • 2.35, Annoynymous (ok), 01:26, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Согласен, пока в Mikrotik не добавят, Mikrotik нах не нужен.
     

  • 1.22, Аноним (23), 23:33, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    mptcp ого, это гораздо круче всяких там wireguard.
     
     
  • 2.26, Аноним (21), 23:43, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что в этой технологии такого крутого, можно коротко для нубов?
     
  • 2.44, Аноним (44), 03:45, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты трепач или серьезный мужик?
     

  • 1.25, Аноним (25), 23:37, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а mpUDP реалено ли?
     
     
  • 2.31, Весельчак У (?), 01:09, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Broadcast пакетов давным давно есть
     

  • 1.28, Аноним (28), 00:20, 30/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >MPTCP представляет собой расширение протокола TCP, позволяющее организовать работу TCP-соединения с доставкой пакетов одновременно по нескольким маршрутам через разные сетевые интерфейсы, привязанные к разным IP-адресам.

    Проблемы с обходом VPN решили?

     
     
  • 2.36, anonymous (??), 01:43, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем обходить VPN?
     
     
  • 3.39, Анонимун (?), 02:31, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WireGuard же больше для скорости, чем для работы в тяжелых условиях блокировок.
    Для стран первого мира, так сказать. Только зачем он им там? Корпоратив?
     
  • 3.45, Аноним (28), 03:57, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы ты послал запрос через vpn, а от провайдера прилетел rst.
     

  • 1.40, Анонимун (?), 02:33, 30/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие есть бесплатные провайдеры WireGuard? Потестить хочется.
     
     
  • 2.42, Аноним (-), 03:42, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесплатные - вряд ли...
     
  • 2.43, Аноним (43), 03:43, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    TovarishMajorVPN подойдет?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру