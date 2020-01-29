В ядро Linux 5.6 принят код с поддержкой VPN WireGuard и расширения MPTCP (MultiPath TCP)

Линус Торвальдс принял в состав репозитория, в котором формируется будущая ветка ядра Linux 5.6, патчи с реализацией VPN-интерфейса от проекта WireGuard и начальной поддержкой расширения MPTCP (MultiPath TCP). Ранее необходимые для работы WireGuard криптографические примитивы были перенесены из библиотеки Zinc в состав штатного Crypto API и включены в состав ядра 5.5. С особенностями WireGuard можно познакомиться в прошлом анонсе включения кода WireGuard в ветку net-next.

MPTCP представляет собой расширение протокола TCP, позволяющее организовать работу TCP-соединения с доставкой пакетов одновременно по нескольким маршрутам через разные сетевые интерфейсы, привязанные к разным IP-адресам. Для сетевых приложений подобное агрегированное соединение выглядит как обычное TCP-соединение, вся логика разделения потоков выполняется силами MPTCP. Multipath TCP может использоваться как для расширения пропускной способности, так и для увеличения надёжности. Например, MPTCP можно применять для организации передачи данных на смартфоне с использованием одновременно линков WiFi и 3G, или для сокращения расходов за счёт подключения сервера с использованием нескольких дешёвых линков вместо одного дорогого.



