Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 26.7

Опубликован релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 26.7, который в 2015 году отделился от проекта pfSense с целью разработки полностью открытого дистрибутива, который мог бы обладать функциональностью на уровне коммерческих решений для развёртывания межсетевых экранов и сетевых шлюзов. В отличие от pfSense проект позиционируется как неподконтрольный одной компании, развиваемый при непосредственном участии сообщества и обладающий полностью прозрачным процессом разработки, а также предоставляющий возможность использования любых своих наработок в сторонних продуктах, в том числе коммерческих. Исходные тексты компонентов дистрибутива, а также используемые для сборки инструменты, распространяются под лицензией BSD. Сборки подготовлены в форме LiveCD и системного образа для записи на Flash-накопители (490 МБ). Начинка дистрибутива основывается на коде FreeBSD. Среди возможностей OPNsense: полностью открытый сборочный инструментарий, поддержка установки в форме пакетов поверх обычного FreeBSD, средства балансировки нагрузки, web-интерфейс для организации подключения пользователей к сети (Captive portal), наличие механизмов отслеживания состояний соединений (stateful firewall на основе pf), система ограничения пропускной способности, фильтрация трафика, создание VPN на базе IPsec, OpenVPN и PPTP, интеграция с LDAP и RADIUS, поддержка DDNS (Dynamic DNS), система наглядных отчётов и графиков. На базе дистрибутива могут создаваться отказоустойчивые конфигурации, основанные на использовании протокола CARP и позволяющие запустить помимо основного межсетевого экрана запасной узел, который будет автоматически синхронизирован на уровне конфигурации и примет на себя нагрузку в случае сбоя первичного узла. Для администратора предлагается web-интерфейс для настройки межсетевого экрана, построенный с использованием web-фреймворка Bootstrap и Phalcon MVC. Среди изменений: Осуществлён переход на кодовую базу FreeBSD 15.1 (ранее использовался FreeBSD 14.3).

Интерфейсы для настройки правил межсетевых экранов, назначения сетевых интерфейсов (разделение между LAN и WAN) и управления группами шлюзов переведены на использование MVC-фреймворка и теперь дополнительно доступны через Web API для автоматизации управления сетевой конфигурацией.

Добавлен мастер для миграции правил трансляции адресов со старого формата конфигурации Outbound NAT на новый формат, использующий архитектуру Source NAT (SNAT).

В конфигуратор KEA DHCP добавлена поддержка DDNS (Dynamic) и автоматического выделения префиксов IPv6 (блоков адресов).

В Captive portal добавлена поддержка IPv6.

Обновлены версии OpenVPN 2.7, PHP 8.5, Python 3.13.

Устранена критическая уязвимость (CVE-2026-57155, уровень опасности 9.9 из 10), позволяющая непривилегированному пользователю без доступа к shell и ограниченному работой с алиасами (списки с именами сетей и хостов), выполнить код с правами root. Уязвимость вызвана отсутствием должных проверок при обработке данных из БД GeoIP c привязкой стран к IP-адресам. Код страны из БД GeoIP без проверки подставлялся при формировании записываемого имени файла, что позволяло перезаписать любой файл в системе, так как обработчик запускается с правами root. Через Web API непривилегированный пользователь мог указать свой URL для загрузки модифицированной БД GeoIP для алиасов. Для получения прав root в одной из записей в БД вместо кода страны можно указать "../../../../../../../../etc/newsyslog.conf.d/zzz_pwn", что приведёт к созданию файла конфигурации для системы ротации логов, в котором могут быть определены команды, запускаемые с правами root.



