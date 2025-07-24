Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 25.7

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|1.2, Аноним (2), 12:44, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Объясните нубасу - сабж заменяет собой маршрутизатор перед провайдером с продвинутыми плюшками, или это просто продвинутый фаервол для локалки?
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|2.3, x3who (?), 12:56, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это типа OpenWRT штука, всё хочу сам попробовать в виртуалочке, да руки не доходят.
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|2.6, Аноним (6), 13:15, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>решений для развёртывания межсетевых экранов и сетевых шлюзов.
Давай вместе разбираться: межсетевой экран он же брандмауэр, он же файрвол, это вроде понятно, на Винде он тоже есть.
Сетевой шлюз (англ. Gateway) — аппаратный маршрутизатор или программное обеспечение для сопряжения компьютерных сетей, использующих разные протоколы (например, локальной и глобальной).
п.с. Жаль что нет сетевого шлюза, межсетевого экрана, система виртуализации, программного обеспечения для резервного копирования от одного вендора. Чтобы поставил и настроил один раз и все работало как надо.
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|3.8, 1 (??), 14:49, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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CheckPoint-1 или Palo Alto - всё в одном флаконе и даже больше.
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|4.10, Аноним (6), 14:56, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще очень у многих айтишников проблемы с придумыванием названий для своиз проектов. Каким самовлюбленным надо быть чтобы дать название Palo Alto. По каким добавочным словам его надо гугулить.
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|6.14, Аноним (6), 15:07, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну согласись, Palo Alto Networks, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd. более очевидное название.
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|7.15, x3who (?), 15:20, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да всё равно проприетарь как ни назови... Понаставют себе всякого, а потом пейджеры взрываются!
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|1.5, Аноним (5), 13:15, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Добавлена экспериментальная возможность запуска web-интерфейса под отдельным пользователем "wwwonly" вместо "root".
однако
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|2.16, Аноним (16), 15:42, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тоже удивило, что это не было сделано изначально. Возникают сомнения в компетенции разработчиков в области сетевой безопасности.
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|2.19, Аноним (19), 15:56, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Добавлена экспериментальная возможность запуска web-интерфейса под
> отдельным пользователем "wwwonly" вместо "root".
БезопасТность на файрволе - во все поля. А curl | sh они там не выполняют? Или это оставлено на десерт?
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|2.18, Аноним (6), 15:49, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот они линуксоиды, не переваривают никаких отличных от этого ихнешнего линукса.
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|3.21, Аноним (17), 16:29, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Откуда взят вывод о линуксоидах? FreeBSD просто нет в списках тех. стеков организаций и крупных заказчиков. Предлагается под кроватью у себя серваки гонять?
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|4.22, Аноним (22), 16:56, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Предлагается под кроватью у себя серваки гонять?
А для чего по-твоему сабж? SoHo уровня палатки с шаурмой, homelab на сэкономленные на завтраках деньги, и подкроватные локалхосты. Во всех остальных случаях даже десятилетняя б/у циска или джунипер с ебея будет лучше.
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|5.23, Аноним (23), 18:13, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А для чего по-твоему сабж?
Понятия не имею. Видимо, ни для чего. Какой-то мутный файрвол на FreeBSD ни в одну нормальную контору не запустят.
>SoHo уровня палатки с шаурмой
Палатке с шаурмой не нужен отдельный МСЭ, достаточно роутера.
>homelab
Если для развития - опять таки изучать FreeBSD не имеет смысла (см. 1 пункт).
>Во всех остальных случаях даже десятилетняя б/у циска или джунипер с ебея будет лучше.
Уровень твоего понимания предельно понятен) Удачи согласовать джунипер с ебея для МСЭ (sic!) с закупками. Расскажешь потом)
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|6.31, Аноним (31), 21:04, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Понятия не имею. Видимо, ни для чего. Какой-то мутный файрвол на FreeBSD ни в одну нормальную контору не запустят.
Сразу видно школьника. Раньше cетевые шлюзы на FreeBSD из системников делали.
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|5.25, ГруднаяЖаба (?), 19:15, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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стоит в проде уже 2года, одновременно держит 20+ вайргуард впн удаленщиков на 4х ядровом корыте.
С плюсов - приятный гуй, встроенный удобный геоип, удобный фаервол с кучей плюшек по умолчанию. Куча плагинов на все случаи жизны.
С минусов - не знаю как сейчас, но с год назад, новый дшсп почти положил сегмент сети. Почему-то не умел пинговать адреса на конфликты. А и некоторые логи в вебе кривые или недостаточно информативные.
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|6.27, 0xdeadbee (-), 19:47, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему-то не умел пинговать адреса на конфликты
винда начиная с 10 по с фаером по умолчанию не отвечает на пинги.
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|5.30, Аноним (30), 20:31, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то нет. Ни у кого из крупных игроков на рынке - точно нет. Скрывают, да?
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