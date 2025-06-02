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Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense CE 2.8.0

02.06.2025 08:10

Опубликован релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов и сетевых шлюзов pfSense CE 2.8.0 (Community Edition). Дистрибутив основан на кодовой базе FreeBSD с задействованием наработок проекта m0n0wall и пакетного фильтра pf. Для загрузки подготовлен iso-образ для архитектуры amd64.

Управление дистрибутивом производится через web-интерфейс. Для организации выхода пользователей в проводной и беспроводной сети может быть использован Captive Portal, NAT, VPN (IPsec, OpenVPN) и PPPoE. Поддерживается широкий спектр возможностей по ограничению пропускной способности, лимитирования числа одновременных соединений, фильтрации трафика и создания отказоустойчивых конфигураций на базе CARP. Статистика работы отображается в виде графиков или в табличном виде. Поддерживается авторизация по локальной базе пользователей, а также через RADIUS и LDAP.

Основные изменения:

  • Компоненты базовой системы обновлены до FreeBSD 15-CURRENT. Обновлена версия PHP 8.3.
  • Переписан интерфейс пользователя для использования бесплатного сервиса ACB (Automatic Configuration Backup), позволяющего автоматически сохранять резервные копии настроек в облачном хранилище Netgate (резервные копии передаются в зашифрованном виде). Добавлена возможность смены ключа устройства, применяемого для шифрования.
  • Предложен новый бэкенд для протокола PPPoE, основанный на модуле ядра if_pppoe и демонстрирующий более высокую пропускную способность при передаче данных через сетевой интерфейс PPPoE. При этом if_pppoe отстаёт по функциональности, например, не поддерживает MLPPP. В настоящее время новый бэкенд отключён по умолчанию, но в будущих выпусках заменит старый бэкенд на базе пакета MPD.
  • Изменены правила обработки состояний соединений в межсетевом экране (State Policy). Вместо режима Floating по умолчанию задействован режим Interface Bound, при котором состояние соединения привязано к сетевому интерфейсу и попытки передачи пакета через другой сетевой интерфейс блокируются. При использовании IPsec VTI осуществляется откат на режим Floating, так как привязка к сетевым интерфейсам в этом случае создаёт проблемы.
  • Реализован Fail-Back режим для шлюзов, при котором сбрасывается состояние привязки к вторичным шлюзам после восстановления первичного шлюза.
  • Задействованы дополнительные возможности DHCP-сервера Kea, позволившие добиться паритета в функциональности с ISC DHCP. Добавлена поддержка регистрации и обновления записей в DNS о именах хостов клиентов DHCP. Реализовано расширение DHCPv6 Prefix Delegation. Появилась возможность запуска синхронизированных запасных DHCP-серверов для обеспечения высокой доступности (High Availability), упрощена настройка отказоустойчивых конфигураций. Добавлена поддержка статических ARP-адресов. Предоставлена возможность изменения настроек Kea, не охваченных графическим интерфейсов, используя блоки в формате JSON.
  • Обеспечена полная поддержка NAT64, позволяющая клиентам, имеющим только адреса IPv6, обращаться к хостам, использующим IPv4.
  • Добавлена возможность использования в пользовательских правилах межсетевого экрана системных шаблонов, ранее применимых только во внутренних правилах. Добавлены новые шаблоны для выделения зарезервированных и специализированных подсетей.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.netgate.com/blog/n...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 25.1
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.7.1
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS 25.04
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов NethSecurity 8.3
  6. OpenNews: Релизы дистрибутивов для создания межсетевых экранов IPFire 2.29 Core 186 и NethSecurity 8.0
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал OpenEcho
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63338-pfsense
Ключевые слова: pfsense
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:14, 02/06/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Может стоит указывать, что netGate блочит пользователей из России?
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  • 2.2, Аноним (2), 09:21, 02/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    pfsense.org открывается. Всё логично — общественный ресурс доступен, коммерческая американская контора — нет.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 09:24, 02/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот только www.pfsense.org/download/ ведёт на сайт коммерческоя американской конторы...
     
  • 2.4, anonymous (??), 09:28, 02/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Межконтинентальный кабель просто деградировал
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:19, 02/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы его поченит надо использовать ***!
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 10:21, 02/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.6, Аноним (7), 10:21, 02/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем такое писать это дефолтное состояние всех заграничных сервисом. Пора уже привыкать к новой нормальности.
     

  • 1.8, Ivan_83 (ok), 10:41, 02/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    > Предложен новый бэкенд для протокола PPPoE, основанный на модуле ядра if_pppoe и демонстрирующий более высокую пропускную способность при передаче данных через сетевой интерфейс PPPoE.

    Во фре такого модуля пока нет, они его портировали с net или open BSD.
    Насчёт более высокой пропускной способности - сомнительно, mpd5 использует нетграф, он тоже ядерный.
    Да и опций там куча, замучаются это всё в многострадальный ifconfig упихивать.

     

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