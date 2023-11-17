Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.7.1

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|2.23, Аноним (23), 14:00, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лайфхак: выделить на динамический диапазон отдельные прямую и обратную зоны, и делегировать их на dnsmasq, которые и будет выдавать DHCP. Quik'n'easy!
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|1.4, bOOster (ok), 11:00, 17/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну вот и пример оголтелым - где FreeBSD используется, даже скандалы есть "В качестве причины прекращения поставки pfSense Home+Lab называется злоупотребление некоторых поставщиков, которые стали предустанавливать данную редакцию на продаваемое оборудование, игнорируя условия лицензирования."
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|2.10, nox. (?), 11:39, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Приведенный Вами пример - это пример совсем другого: стащили-то не у pfSense, а у NetGate.
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|3.28, OpenEcho (?), 14:41, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> стащили-то не у pfSense, а у NetGate.
Так большой разницы то и нет, т.к. pfSense под колпаком у НетГейта.
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|2.16, Аноним (16), 12:40, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Читать глазами нужно. А вообще, такое с кем угодно случается. И что?
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|3.12, nox. (?), 11:42, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Можно, например, в учреждении поставить сабж между железным шлюзом и проводными и беспроводными пользователями и пускать последних в Интернет по тикетам, которые генерируются сабжем.
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|4.35, Аноним (35), 15:15, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жесть то какая жёсткая. Интернет по талонам на бсде. Вы где обучались, в НИИ самых важных дел?
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|2.17, Аноним (16), 12:40, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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pfSense дохляк уже, проект скатился в коммерческую помойку. А ключевые разрабы (и пользователи) ушли на OPNSense.
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|3.30, OpenEcho (?), 14:44, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А ключевые разрабы (и пользователи) ушли на OPNSense.
Ключевые разрабы вообше-то свалили в Ubiquiti... но руку на пульсе держат
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|2.18, нах. (?), 12:46, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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CE - осталась. Правда зачем она тебе - непонятно. Те кто не могут купить тебе коммерческий фиревал - они тебе и еду оплачивать тоже так же (не) станут.
А дома она так себе в общем.
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|3.21, Аноним (23), 13:57, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Конторы, готовые платить за всякую коммерческую фигню при наличии полноценных опенсорсных аналогов, скорее всего, и технарям будут выдавать только на еду, а все зарплатные фонды пойдут менеджерам.
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|4.29, Аноним (29), 14:42, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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капитализм - это не про справедливое
распределение добавленной стоимости ))
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|5.32, нах. (?), 15:09, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> капитализм - это не про справедливое
> распределение добавленной стоимости ))
А что ты-то тут "добавил"? Ты - расходная статья, наша контора продает чебуреки и валенки, а не услугу по перекладыванию байтиков.
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|6.36, Аноним (23), 15:16, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда почему бы не избавиться от этой расходной статьи?
И вести учёт проданных валенков в бумажных книжках.
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|7.39, нах. (?), 16:07, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тогда почему бы не избавиться от этой расходной статьи?
> И вести учёт проданных валенков в бумажных книжках.
можно и от уборщицы избавиться, и вести учет валенок посреди куч навоза. Но это не делает ее нерасходной статьей. Ее доля в доходах фирмы - отрицательная.
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|4.31, нах. (?), 15:08, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сценарий использования дома
> мало представляем
пфсенса - да, мало.
Если мне нужен дома еще один роутер из писюка - я просто поставлю туда линукс. Пока еще там не отменили окончательно iptables - это проще и быстрее настроить. А вот эти всякие "бэкап конфига" мне лично нафиг не сдались.
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|1.7, анонимский (?), 11:04, 17/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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pfSense дохляк уже, проект скатился в коммерческую помойку. А ключевые разрабы (и пользователи) ушли на OPNSense.
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|2.34, Аноним (35), 15:14, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То что там есть разрабы это ладно. Но пользователи... У МСЭ на бсд. В 2023 году. Ага :D
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|1.8, ghostmind (?), 11:23, 17/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше взять обычную FreeBSD, в сети лежит куча мануалов по настройке роутеров, бриджей, шлюзов и прочей фигни любых конфигураций.
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|2.9, анонимский (?), 11:34, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не проще, и не нужно это для 99% задач данного проекта. Еще можно купить мешок муки и печь самому, но булочные всё равно нужны.
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|3.33, Аноним (35), 15:12, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да тут ни фрибдсм, ни пфсекс не нужны. Куча файрволов на линуксе с гораздо более высоким уровнем готовности и безгеморности.
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|2.38, BorichL (ok), 15:39, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, лучше. Но "Средства у нас есть, у нас мозгов не хватает!" (с).
Им надо, что бы само!
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