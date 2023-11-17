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Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.7.1

17.11.2023 10:19

Опубликован релиз компактного дистрибутива для создания межсетевых экранов и сетевых шлюзов pfSense 2.7.1. Дистрибутив основан на кодовой базе FreeBSD с задействованием наработок проекта m0n0wall и активным использованием pf и ALTQ. Для загрузки подготовлен iso-образ для архитектуры amd64, размером 570 МБ.

Управление дистрибутивом производится через web-интерфейс. Для организации выхода пользователей в проводной и беспроводной сети может быть использован Captive Portal, NAT, VPN (IPsec, OpenVPN) и PPPoE. Поддерживается широкий спектр возможностей по ограничению пропускной способности, лимитирования числа одновременных соединений, фильтрации трафика и создания отказоустойчивых конфигураций на базе CARP. Статистика работы отображается в виде графиков или в табличном виде. Поддерживается авторизация по локальной базе пользователей, а также через RADIUS и LDAP.

Ключевые изменения:

  • Компоненты базовой системы обновлены до FreeBSD 14-CURRENT. Обновлены версии PHP 8.2.11 и OpenSSL 3.0.12.
  • В состав включён DHCP-сервер Kea, который можно использовать вместо ISC DHCPD.
  • В пакетном фильтре PF улучшена работа с протоколом SCTP, добавлена возможность фильтрации пакетов SCTP по номеру порта.
  • Настройки маршрутизации IPv6 перенесены в раздел "Services > Router Advertisement".
  • Часть базовой системы вынесена из монолитного пакета "base" в отдельные пакеты. Например, код из репозитория pfSense теперь поставляется в пакете "pfSense", а не в общем архиве.
  • Для работы с накопителями NVMe задействован новый драйвер nda. Для возвращения старого драйвера в загрузчике можно использовать настройку "hw.nvme.use_nvd=1".

Дополнительно можно отметить прекращение поставки компанией NetGate бесплатной сборки "pfSense Home+Lab", представлявшей собой вариант pfSense Community Edition с некоторыми расширенными возможностями, перенесёнными из коммерческой версии pfSense Plus. В качестве причины прекращения поставки pfSense Home+Lab называется злоупотребление некоторых поставщиков, которые стали предустанавливать данную редакцию на продаваемое оборудование, игнорируя условия лицензирования.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.netgate.com/blog/n...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.7.0
  3. OpenNews: Во FreeBSD 13 чуть не оказалась халтурная реализация WireGuard с нарушением лицензии и уязвимостями
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.27
  5. OpenNews: Выпуск Ventoy 1.0.90, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 23.7
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60131-pfsense
Ключевые слова: pfsense
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, оврт (?), 10:55, 17/11/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –5 +/
     
  • 1.3, bOOster (ok), 10:57, 17/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на вскидку - Кеа умеет DNS серверы обновлять? reverse zone например?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:00, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лайфхак: выделить на динамический диапазон отдельные прямую и обратную зоны, и делегировать их на dnsmasq, которые и будет выдавать DHCP. Quik'n'easy!
     

  • 1.4, bOOster (ok), 11:00, 17/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну вот и пример оголтелым - где FreeBSD используется, даже скандалы есть "В качестве причины прекращения поставки pfSense Home+Lab называется злоупотребление некоторых поставщиков, которые стали предустанавливать данную редакцию на продаваемое оборудование, игнорируя условия лицензирования."
     
     
  • 2.10, nox. (?), 11:39, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приведенный Вами пример - это пример совсем другого: стащили-то не у pfSense, а у NetGate.
     
     
  • 3.28, OpenEcho (?), 14:41, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > стащили-то не у pfSense, а у NetGate.

    Так большой разницы то и нет, т.к. pfSense под колпаком у НетГейта.

     
  • 2.16, Аноним (16), 12:40, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читать глазами нужно. А вообще, такое с кем угодно случается. И что?
     

  • 1.6, Онанимо (?), 11:04, 17/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а бесплатная версия сабжа хоть какая-нибудь осталась то?
     
     
  • 2.11, nox. (?), 11:40, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пробовал давеча. Вполне выполняет свои функции.
     
     
  • 3.12, nox. (?), 11:42, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно, например, в учреждении поставить сабж между железным шлюзом и проводными и беспроводными пользователями и пускать последних в Интернет по тикетам, которые генерируются сабжем.
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 15:15, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жесть то какая жёсткая. Интернет по талонам на бсде. Вы где обучались, в НИИ самых важных дел?
     
     
  • 5.37, Аноним (23), 15:17, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В очереди за талонами, очевидно. Все три года.
     
  • 2.17, Аноним (16), 12:40, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    pfSense дохляк уже, проект скатился в коммерческую помойку. А ключевые разрабы (и пользователи) ушли на OPNSense.
     
     
  • 3.30, OpenEcho (?), 14:44, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ключевые разрабы (и пользователи) ушли на OPNSense.

    Ключевые разрабы вообше-то свалили в Ubiquiti... но руку на пульсе держат

     
  • 2.18, нах. (?), 12:46, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    CE - осталась. Правда зачем она тебе - непонятно. Те кто не могут купить тебе коммерческий фиревал - они тебе и еду оплачивать тоже так же (не) станут.

    А дома она так себе в общем.

     
     
  • 3.21, Аноним (23), 13:57, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конторы, готовые платить за всякую коммерческую фигню при наличии полноценных опенсорсных аналогов, скорее всего, и технарям будут выдавать только на еду, а все зарплатные фонды пойдут менеджерам.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 14:42, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    капитализм - это не про справедливое
    распределение добавленной стоимости ))
     
     
  • 5.32, нах. (?), 15:09, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > капитализм - это не про справедливое
    > распределение добавленной стоимости ))

    А что ты-то тут "добавил"? Ты - расходная статья, наша контора продает чебуреки и валенки, а не услугу по перекладыванию байтиков.

     
     
  • 6.36, Аноним (23), 15:16, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда почему бы не избавиться от этой расходной статьи?
    И вести учёт проданных валенков в бумажных книжках.
     
     
  • 7.39, нах. (?), 16:07, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тогда почему бы не избавиться от этой расходной статьи?
    > И вести учёт проданных валенков в бумажных книжках.

    можно и от уборщицы избавиться, и вести учет валенок посреди куч навоза. Но это не делает ее нерасходной статьей. Ее доля в доходах фирмы - отрицательная.

     
  • 3.27, Аноним (29), 14:40, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сценарий использования дома
    мало представляем
     
     
  • 4.31, нах. (?), 15:08, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сценарий использования дома
    > мало представляем

    пфсенса - да, мало.
    Если мне нужен дома еще один роутер из писюка - я просто поставлю туда линукс. Пока еще там не отменили окончательно iptables - это проще и быстрее настроить. А вот эти всякие "бэкап конфига" мне лично нафиг не сдались.

     

  • 1.7, анонимский (?), 11:04, 17/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    pfSense дохляк уже, проект скатился в коммерческую помойку. А ключевые разрабы (и пользователи) ушли на OPNSense.
     
     
  • 2.34, Аноним (35), 15:14, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что там есть разрабы это ладно. Но пользователи... У МСЭ на бсд. В 2023 году. Ага :D
     

  • 1.8, ghostmind (?), 11:23, 17/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше взять обычную FreeBSD, в сети лежит куча мануалов по настройке роутеров, бриджей, шлюзов и прочей фигни любых конфигураций.
     
     
  • 2.9, анонимский (?), 11:34, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не проще, и не нужно это для 99% задач данного проекта. Еще можно купить мешок муки и печь самому, но булочные всё равно нужны.
     
     
  • 3.14, ghostmind (?), 12:20, 17/11/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.15, ghostmind (?), 12:22, 17/11/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.33, Аноним (35), 15:12, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да тут ни фрибдсм, ни пфсекс не нужны. Куча файрволов на линуксе с гораздо более высоким уровнем готовности и безгеморности.
     
  • 2.38, BorichL (ok), 15:39, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, лучше. Но "Средства у нас есть, у нас мозгов не хватает!" (с).
    Им надо, что бы само!
     

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