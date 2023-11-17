Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.7.1

2.11 , nox. ( ? ), 11:40, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Пробовал давеча. Вполне выполняет свои функции.

3.12 , nox. ( ? ), 11:42, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Можно, например, в учреждении поставить сабж между железным шлюзом и проводными и беспроводными пользователями и пускать последних в Интернет по тикетам, которые генерируются сабжем.

4.35 , Аноним ( 35 ), 15:15, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Жесть то какая жёсткая. Интернет по талонам на бсде. Вы где обучались, в НИИ самых важных дел?

5.37 , Аноним ( 23 ), 15:17, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В очереди за талонами, очевидно. Все три года.

2.17 , Аноним ( 16 ), 12:40, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – pfSense дохляк уже, проект скатился в коммерческую помойку. А ключевые разрабы (и пользователи) ушли на OPNSense.

3.30 , OpenEcho ( ? ), 14:44, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А ключевые разрабы (и пользователи) ушли на OPNSense. Ключевые разрабы вообше-то свалили в Ubiquiti... но руку на пульсе держат

2.18 , нах. ( ? ), 12:46, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – CE - осталась. Правда зачем она тебе - непонятно. Те кто не могут купить тебе коммерческий фиревал - они тебе и еду оплачивать тоже так же (не) станут. А дома она так себе в общем.

3.21 , Аноним ( 23 ), 13:57, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Конторы, готовые платить за всякую коммерческую фигню при наличии полноценных опенсорсных аналогов, скорее всего, и технарям будут выдавать только на еду, а все зарплатные фонды пойдут менеджерам.

4.29 , Аноним ( 29 ), 14:42, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – капитализм - это не про справедливое

распределение добавленной стоимости ))

5.32 , нах. ( ? ), 15:09, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > капитализм - это не про справедливое

> распределение добавленной стоимости )) А что ты-то тут "добавил"? Ты - расходная статья, наша контора продает чебуреки и валенки, а не услугу по перекладыванию байтиков. 6.36 , Аноним ( 23 ), 15:16, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тогда почему бы не избавиться от этой расходной статьи?

И вести учёт проданных валенков в бумажных книжках.

7.39 , нах. ( ? ), 16:07, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тогда почему бы не избавиться от этой расходной статьи?

> И вести учёт проданных валенков в бумажных книжках. можно и от уборщицы избавиться, и вести учет валенок посреди куч навоза. Но это не делает ее нерасходной статьей. Ее доля в доходах фирмы - отрицательная. 3.27 , Аноним ( 29 ), 14:40, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сценарий использования дома

мало представляем

4.31 , нах. ( ? ), 15:08, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сценарий использования дома

> мало представляем пфсенса - да, мало.

Если мне нужен дома еще один роутер из писюка - я просто поставлю туда линукс. Пока еще там не отменили окончательно iptables - это проще и быстрее настроить. А вот эти всякие "бэкап конфига" мне лично нафиг не сдались.