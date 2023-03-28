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Выпуск Ventoy 1.0.90, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей

28.03.2023 08:03

Опубликован выпуск инструментария Ventoy 1.0.90, предназначенного для создания загрузочных USB-носителей, включающих несколько операционных систем. Программа примечательна тем, что обеспечивает возможность загрузки ОС из неизменных ISO, WIM, IMG, VHD и EFI-образов, не требуя распаковки образа или переформатирования носителя. Например, достаточно просто скопировать на USB Flash с загрузчиком Ventoy интересующий набор iso-образов и Ventoy обеспечит возможность загрузки находящихся внутри операционных систем. В любой момент можно заменить или добавить новые iso-образы просто скопировав новые файлы, что удобно для тестирования и предварительного ознакомления с различными дистрибутивами и операционными системами. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

Ventoy поддерживает загрузку на системах с BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI, UEFI Secure Boot и MIPS64EL UEFI c таблицами разделов MBR или GPT. Поддерживается загрузка различных вариантов Windows, WinPE, Linux, BSD, ChromeOS, а также образов виртуальных машин Vmware и Xen. Разработчиками протестирована работа с Ventoy более 1100 iso-образов, включающих различные версии Windows и Windows Server, несколько сотен Linux-дистрибутивов (заявлено о проверке 90% дистрибутивов, представленных на distrowatch.com), более десятка BSD-систем (FreeBSD, DragonFly BSD, pfSense, FreeNAS и т.п.).

Помимо USB-носителей загрузчик Ventoy может быть установлен на локальный диск, SSD, NVMe, SD-карты и другие виды накопителей, на которых используются файловые системы FAT32, exFAT, NTFS, UDF, XFS или Ext2/3/4. Имеется режим автоматизированной установки операционной системы в один файл на переносимом носителе с возможностью добавления своих файлов в создаваемое окружение (например, для создания образов c Windows или Linux-дистрибутивами, не поддерживающими Live-режим).

В новой версии число поддерживаемых iso-образов доведено до 1100. Добавлена поддержка дистрибутивов LibreELEC 11 и Chimera Linux. Реализованы оптимизации для процесса загрузки Fedora Linux, решена проблема с определением установочных сборок Fedora Rawhide. Налажена работа опции VTOY_LINUX_REMOUNT на системах с CPU Intel Gen11+ и ядрами Linux 5.18+.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ventoy/Vent...)
  2. OpenNews: Выпуск Ventoy 1.0.88, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 11.0
  4. OpenNews: Выпуск GNU Mes 0.23, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов
  5. OpenNews: Выпуск Turnkey Linux 17, набора мини-дистрибутивов для быстрого развертывания приложений
  6. OpenNews: Опубликован инструментарий для вложенного запуска дистрибутивов Distrobox 1.4
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Тот_Самый_Анонимус
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58878-ventoy
Ключевые слова: ventoy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, alexandr_0503 (ok), 08:33, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Самая крутая утилита из тех, что я пробовал
     
     
  • 2.5, ПоджигательЛГБТ (?), 08:37, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто хорошая утилита
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:51, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    какой ты у мамы молодец
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 09:12, 28/03/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.22, ПАХОМ (?), 09:30, 28/03/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.28, Аноним (28), 10:11, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все и без тебя поняли, что пост рекламный, расслабься
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 10:13, 28/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.6, Аноним (6), 08:47, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Программа примечательна тем, что обеспечивает возможность загрузки ОС из неизменных ISO, WIM, IMG, VHD и EFI-образов"

    По поводу "неизменных" есть такой момент, что с помощью плагинов для ventoy можно вносить изменения в штатные iso, с помощью дополнительных "слоёв". Это не везде работает, но всякие live-образы, типа убунт, вполне дополняются кастомными хотелками.

     
     
  • 2.9, Аноним (7), 08:55, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то есть без танцев с бубном можно анимешные обои впиндюрить на пару с кавайной озвучкой?
     
     
  • 3.14, Аноним (6), 09:13, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > то есть без танцев с бубном можно анимешные обои впиндюрить на пару
    > с кавайной озвучкой?

    Всё относительно, для кого-то поискать и почитать документацию, как работать с плагинами и делать правильные конфиги - танцы с бубуном.

    В остальном, если образ с дистром делали не олени, то скастомизировать добавлением любых своих желаемыйх совместимых с дистром пакетов не грандиозная проблема. По мне как, это проще, чем городить свой форк образа какой-нибудь бунты с нуля, ради горстки хотелок в штатном образе.

     

  • 1.8, Ventoy boiiiii (?), 08:52, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть такой момент, что всякие live media с Alma и Rocky-линуксами по ходу до сих пор не умеют ставится с ventoy без танцев с бубном. Есть некоторый список особенных у мамы дистров, которые то не видят целевой диск для установки, то им не нравится присутствие смонтированных разделов с ventoy-носителя, благо таким не шибко много и некоторые исправляются, типа Альта (спасибо ребятам из Альта, что наконец поняли преимущества этой тулзы и пошли навстречу и теперь и их системы можно ставить современным комфортным способом!).
    В общем, не будьте ребята, как альм-овцы и всё будет работать!

    Конечно, если сильно захотеть, то можно и некоторые "из коробки" нерабочие с ventoy системы заставить работать, но это будут делать далеко не все и масса пользователей скорее забъёт, и не факт что на ventoy, уж очень удобный это инструмент, чтобы забивать на него.

    В остальном же, в большинстве случаев, ventoy работает с огромным списком образов, но этим списком не исчерпывается, т.к. список всего лишь указывает на образы, которые были проверены на работу с ventoy, так что если вы юный продолжатель дела Дениски, но не нахреновертили странного при сборке своего образа, как альм-овцы, то он также будет работать "из коробки".

     
     
  • 2.12, Аноним (-), 09:11, 28/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.16, Аноним (6), 09:15, 28/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.23, пох. (?), 09:45, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    простите, а это точно-точно они должны такое уметь, а не авторы чудо-поделки зая... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 10:02, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В очередной раз всем пох на твоё мнение. Давеча прикупил себе бесшумный миниПК под homeassistant на антресольку, раскатал на него сервер со 128Гб флешки на которой лежит архив инсталов, некоторые копии бэкапов (на случай ЕСЛИ придётся быстро разворачивать). И всё это без бубнов, форматирования всей флешки "ради одного дистра" и прочей мороки. Работает как часы. Ну а ненужнисты пусть продолжают петросянить
     

  • 1.10, Аноним (7), 09:01, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Наводку на новость прислал Тот_Самый_Анонимус

    я бы этому типу на слово не верил ...

     
  • 1.20, Аноним (-), 09:25, 28/03/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
  • 1.26, Аноним (28), 10:10, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для загрузки произвольных систем с USB-носителей
    > произвольных

    втф?

     
  • 1.27, Аноним (-), 10:11, 28/03/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.31, Аноним (31), 10:39, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проблема создания мультизагрузочных флэшек в том, как дефрагментировать добавленный образ. Этот инструмент решает проблему? Какие инструменты могут эффективно дефрагментировать большой файл на флэшке?
     

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