Выпуск Ventoy 1.0.90, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей

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|1.6, Аноним (6), 08:47, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Программа примечательна тем, что обеспечивает возможность загрузки ОС из неизменных ISO, WIM, IMG, VHD и EFI-образов"
По поводу "неизменных" есть такой момент, что с помощью плагинов для ventoy можно вносить изменения в штатные iso, с помощью дополнительных "слоёв". Это не везде работает, но всякие live-образы, типа убунт, вполне дополняются кастомными хотелками.
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|2.9, Аноним (7), 08:55, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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то есть без танцев с бубном можно анимешные обои впиндюрить на пару с кавайной озвучкой?
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|3.14, Аноним (6), 09:13, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> то есть без танцев с бубном можно анимешные обои впиндюрить на пару
> с кавайной озвучкой?
Всё относительно, для кого-то поискать и почитать документацию, как работать с плагинами и делать правильные конфиги - танцы с бубуном.
В остальном, если образ с дистром делали не олени, то скастомизировать добавлением любых своих желаемыйх совместимых с дистром пакетов не грандиозная проблема. По мне как, это проще, чем городить свой форк образа какой-нибудь бунты с нуля, ради горстки хотелок в штатном образе.
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|1.8, Ventoy boiiiii (?), 08:52, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть такой момент, что всякие live media с Alma и Rocky-линуксами по ходу до сих пор не умеют ставится с ventoy без танцев с бубном. Есть некоторый список особенных у мамы дистров, которые то не видят целевой диск для установки, то им не нравится присутствие смонтированных разделов с ventoy-носителя, благо таким не шибко много и некоторые исправляются, типа Альта (спасибо ребятам из Альта, что наконец поняли преимущества этой тулзы и пошли навстречу и теперь и их системы можно ставить современным комфортным способом!).
В общем, не будьте ребята, как альм-овцы и всё будет работать!
Конечно, если сильно захотеть, то можно и некоторые "из коробки" нерабочие с ventoy системы заставить работать, но это будут делать далеко не все и масса пользователей скорее забъёт, и не факт что на ventoy, уж очень удобный это инструмент, чтобы забивать на него.
В остальном же, в большинстве случаев, ventoy работает с огромным списком образов, но этим списком не исчерпывается, т.к. список всего лишь указывает на образы, которые были проверены на работу с ventoy, так что если вы юный продолжатель дела Дениски, но не нахреновертили странного при сборке своего образа, как альм-овцы, то он также будет работать "из коробки".
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|2.23, пох. (?), 09:45, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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простите, а это точно-точно они должны такое уметь, а не авторы чудо-поделки зая... большой текст свёрнут, показать
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|3.25, Аноним (25), 10:02, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В очередной раз всем пох на твоё мнение. Давеча прикупил себе бесшумный миниПК под homeassistant на антресольку, раскатал на него сервер со 128Гб флешки на которой лежит архив инсталов, некоторые копии бэкапов (на случай ЕСЛИ придётся быстро разворачивать). И всё это без бубнов, форматирования всей флешки "ради одного дистра" и прочей мороки. Работает как часы. Ну а ненужнисты пусть продолжают петросянить
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|1.10, Аноним (7), 09:01, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Наводку на новость прислал Тот_Самый_Анонимус
я бы этому типу на слово не верил ...
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|1.31, Аноним (31), 10:39, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Проблема создания мультизагрузочных флэшек в том, как дефрагментировать добавленный образ. Этот инструмент решает проблему? Какие инструменты могут эффективно дефрагментировать большой файл на флэшке?
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