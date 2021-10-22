Дистрибутив Chimera Linux, сочетающий ядро Linux с окружением FreeBSD

2.24 , пох. ( ? ), 11:50, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – то есть даже как игрушка не катит - цельнодеревянная и гвоздями к полу прибита.

Если уж даже pkg запустить там не удалось - что ж им удалось-то - /bin/login? А, опять нет, линуксовый, поди, сп-ли. 2.27 , Аноним ( 26 ), 11:58, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тоже обратил на это внимание. Наличие pkg было бы действительно важной киллерфичей. Я сам давно думал что хорошо было бы иметь один пакетный менеджер и на Фряхе и на Линуксе, но портировать apt на Фряху не хотелось, хотелось оставить ванильной. Нужен один пакетный менеджер и для linux, freebsd, illumos.

3.29 , lockywolf ( ok ), 12:02, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тоже обратил на это внимание. Наличие pkg было бы действительно важной киллерфичей.

> Я сам давно думал что хорошо было бы иметь один пакетный

> менеджер и на Фряхе и на Линуксе, но портировать apt на

> Фряху не хотелось, хотелось оставить ванильной. Нужен один пакетный менеджер и

> для linux, freebsd, illumos. А этот, pkgsrc ? Там не так мало пакетов.

4.32 , Аноним ( 26 ), 12:10, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не понял, перефразируй. Во Фряхе пакетный менеджер pkg https://eax.me/freebsd-packages

В САБЖе пакетный менеджер не из Фряхи, самописный, система инициализации не из Фряхи, файловая система какая? Что там из Фряхи то по сути?

4.50 , IdeaFix ( ok ), 13:15, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1. pkgsrc не работает (да, просто так);

2. pkgsrc вообще не одинаков от архитектуры к архитектуре;

3. pkgsrc нифига не в 100% (и даже не в 50% и даже... ну вы поняли) не умеет кросскомпила ни впланедругих ОС нив плане архитектур;

4. pkgsrc фрагментарно и не всегда актуально документирован;

5. разница официально собранных пакетов для разных архитектур может быть треть и более (для одной архитектуры 15 тысяч пакетов - для другой 10) и в разнице к примеру может быть bash или mc :) Т.е. нифига не архитектурозависимые пакеты; Самое главное - pkgsrc не решает ДАЖЕ задачи более или менее симметричного наполнения пакетами скажем спарк64, х86 и арм64 под нетбсд. Чего уж там говорить про линуксы и всякие бсд для девочек. Ну и моё любимое... ах ты хочешь какую-то фитюльку мелкую... так это, собери по зависимостям... перл. И еще гостскрипт. Ну и гцц той версии, которую мы решили. Что, у тебя в системе уже есть перл? Ну, сам ваиноват... что, питон 2 уже есть а мы просим питон 3? Ну так сам виноват. Что, питон2 мы раньше просили и он наш? Ну так это... всё равно сам виноват! Ой, Фортран в зависимостях.... понимаешь, тут такое дело.... оно не соберется. Нет мы не ломали фортран, он изначально был сломан - всё равно сам виноват!

3.38 , Аноним ( 18 ), 12:34, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Наличие pkg было бы действительно важной киллерфичей. Во всех смыслах этого слова. Особенно тогда, когда из-за сегфолта pkg оставляет вашу фрибзду в полуразраленом состоянии, когда и иксы уже не стартануть, и pkg больше не запускается, ибо база бита. > Нужен один пакетный менеджер и для linux, freebsd, illumos. А также - один рейх, один фюрер...

4.52 , Аноним ( - ), 13:33, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Наличие pkg было бы действительно важной киллерфичей.

> Во всех смыслах этого слова. Особенно тогда, когда из-за сегфолта pkg оставляет

> вашу фрибзду в полуразраленом состоянии, когда и иксы уже не стартануть, и pkg больше не запускается, ибо база бита. А, ты тот самый бугуртщи^W неос^W Ыксперд с кучей кулсторей "как там оно на бздах". В прошлый раз у тебя вообще было "упадёт pkg во время распаковки пакета и не запорит систему при полном апдейте.". 2.35 , Аноним ( - ), 12:23, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>изначально планировалось использовать pkg из FreeBSD, но возникли большие проблемы с его адаптацией

> То есть, игрушка. Учитывая, что оно вполне собирается (помимо бзд) под бубунту, федору и osx

https://cirrus-ci.com/build/5143027007094784

речь скорее всего о формате пакетов. 3.39 , Аноним ( 18 ), 12:36, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – It compiles - then it works! Знаю эту поговорку.

4.55 , Аноним ( - ), 13:43, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > It compiles - then it works! Знаю эту поговорку. А я тебя, балабола о "как оно там на бздах" узнал. И че?

Там не только компиляция, но и прогон кучи тестов.

https://github.com/freebsd/pkg/tree/master/tests

Так что давай конкретные проблемы - что именно не позволяет доработать до "it works", тем более принципиально нет никаких прибитостей к одной платформе? 2.41 , Аноним ( 41 ), 12:37, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>изначально планировалось использовать pkg из FreeBSD, но возникли большие проблемы с его адаптацией

> То есть, игрушка. Кстати по поводу игрушек, есть же уже другой проект Химера, который как раз для стима и прочих игрательств https://chimeraos.org/about

Налицо потенциальную путаницы в будущем вижу я.

