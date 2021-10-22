Дистрибутив Chimera Linux, сочетающий ядро Linux с окружением FreeBSD

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|3.23, Аноним (-), 11:49, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пускай бздешники побугуртят немного.
Пока что бугуртят исключительно небздешники.
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|2.28, Нанобот (ok), 11:59, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ответ во втором абзаце. Понимаю, не каждый аноним дочитает до средины первого абзаца...
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|1.5, А где же каменты (?), 10:49, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ерунда какая-то, из-за лицензии делать дистрибутив - всё равно никто форкать не будет и денег на этом не заработаешь.
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|2.22, Аноним (22), 11:48, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>денег на этом не заработаешь
Как всегда вся суть потока сознания в самом конце.
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|1.6, Амоним (ok), 10:54, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Если будет взлетать под виндой(wsl) и хромой осью (crostini), то у бздунов вполне может открыться второе дыхание.
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|3.8, Far (ok), 11:00, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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щаззз, там альпина достаточно. Еще бы туда бзду тащить
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|4.20, Аноним (18), 11:45, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бзду - нет, а линукс(вот этот, например) - да.
Честно говоря, никогда пробздулятор-прослоек не видел. Только линуксатор.
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|1.9, lockywolf (ok), 11:02, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>изначально планировалось использовать pkg из FreeBSD, но возникли большие проблемы с его адаптацией
То есть, игрушка.
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|2.24, пох. (?), 11:50, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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то есть даже как игрушка не катит - цельнодеревянная и гвоздями к полу прибита.
Если уж даже pkg запустить там не удалось - что ж им удалось-то - /bin/login? А, опять нет, линуксовый, поди, сп-ли.
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|2.27, Аноним (26), 11:58, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тоже обратил на это внимание. Наличие pkg было бы действительно важной киллерфичей. Я сам давно думал что хорошо было бы иметь один пакетный менеджер и на Фряхе и на Линуксе, но портировать apt на Фряху не хотелось, хотелось оставить ванильной. Нужен один пакетный менеджер и для linux, freebsd, illumos.
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|3.29, lockywolf (ok), 12:02, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тоже обратил на это внимание. Наличие pkg было бы действительно важной киллерфичей.
> Я сам давно думал что хорошо было бы иметь один пакетный
> менеджер и на Фряхе и на Линуксе, но портировать apt на
> Фряху не хотелось, хотелось оставить ванильной. Нужен один пакетный менеджер и
> для linux, freebsd, illumos.
А этот, pkgsrc ?
Там не так мало пакетов.
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|4.32, Аноним (26), 12:10, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не понял, перефразируй. Во Фряхе пакетный менеджер pkg https://eax.me/freebsd-packages
В САБЖе пакетный менеджер не из Фряхи, самописный, система инициализации не из Фряхи, файловая система какая? Что там из Фряхи то по сути?
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|4.50, IdeaFix (ok), 13:15, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. pkgsrc не работает (да, просто так);
2. pkgsrc вообще не одинаков от архитектуры к архитектуре;
3. pkgsrc нифига не в 100% (и даже не в 50% и даже... ну вы поняли) не умеет кросскомпила ни впланедругих ОС нив плане архитектур;
4. pkgsrc фрагментарно и не всегда актуально документирован;
5. разница официально собранных пакетов для разных архитектур может быть треть и более (для одной архитектуры 15 тысяч пакетов - для другой 10) и в разнице к примеру может быть bash или mc :) Т.е. нифига не архитектурозависимые пакеты;
Самое главное - pkgsrc не решает ДАЖЕ задачи более или менее симметричного наполнения пакетами скажем спарк64, х86 и арм64 под нетбсд. Чего уж там говорить про линуксы и всякие бсд для девочек.
Ну и моё любимое... ах ты хочешь какую-то фитюльку мелкую... так это, собери по зависимостям... перл. И еще гостскрипт. Ну и гцц той версии, которую мы решили. Что, у тебя в системе уже есть перл? Ну, сам ваиноват... что, питон 2 уже есть а мы просим питон 3? Ну так сам виноват. Что, питон2 мы раньше просили и он наш? Ну так это... всё равно сам виноват! Ой, Фортран в зависимостях.... понимаешь, тут такое дело.... оно не соберется. Нет мы не ломали фортран, он изначально был сломан - всё равно сам виноват!
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|3.38, Аноним (18), 12:34, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Наличие pkg было бы действительно важной киллерфичей.
Во всех смыслах этого слова. Особенно тогда, когда из-за сегфолта pkg оставляет вашу фрибзду в полуразраленом состоянии, когда и иксы уже не стартануть, и pkg больше не запускается, ибо база бита.
> Нужен один пакетный менеджер и для linux, freebsd, illumos.
А также - один рейх, один фюрер...
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|4.52, Аноним (-), 13:33, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Наличие pkg было бы действительно важной киллерфичей.
> Во всех смыслах этого слова. Особенно тогда, когда из-за сегфолта pkg оставляет
> вашу фрибзду в полуразраленом состоянии, когда и иксы уже не стартануть, и pkg больше не запускается, ибо база бита.
А, ты тот самый бугуртщи^W неос^W Ыксперд с кучей кулсторей "как там оно на бздах".
В прошлый раз у тебя вообще было "упадёт pkg во время распаковки пакета и не запорит систему при полном апдейте.".
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|4.55, Аноним (-), 13:43, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> It compiles - then it works! Знаю эту поговорку.
А я тебя, балабола о "как оно там на бздах" узнал. И че?
Там не только компиляция, но и прогон кучи тестов.
https://github.com/freebsd/pkg/tree/master/tests
Так что давай конкретные проблемы - что именно не позволяет доработать до "it works", тем более принципиально нет никаких прибитостей к одной платформе?
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|2.41, Аноним (41), 12:37, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>изначально планировалось использовать pkg из FreeBSD, но возникли большие проблемы с его адаптацией
> То есть, игрушка.
Кстати по поводу игрушек, есть же уже другой проект Химера, который как раз для стима и прочих игрательств https://chimeraos.org/about
Налицо потенциальную путаницы в будущем вижу я.
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|1.10, Аноним (10), 11:18, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Chimera Linux и ChimeraOS - может быть путаница. Чего им эта химера так понравилась.
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|2.21, paulus (ok), 11:47, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Название само за себя говорит - *авносмеси не нужны...
"Химе́ра (др.-греч. Χίμαιρα, букв. «коза») — в греческой мифологии огнедышащее чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в виде змеи; порождение Тифона и Ехидны. В переносном смысле — необоснованная, несбыточная идея."
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|2.33, Аноним (-), 12:13, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Мне не очень ясно как они ядро линукс в БСД-лицензию переодели.
Наверное так же, как гугл с ведроидом и куча вендоров поменьше?
Все же, стоит таки почитать за лицензии не только в комментах местных.
Ну и возможно, стоит не только петь ядру дифирамбы, но и хотя бы разок заглянуть в него - MIT/BSD и прочей "пермиссивщины" там навалом.
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|2.15, Somepony (ok), 11:32, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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в kFreeBSD ядро фряхи и окружение гнутых. Здесь наоборот, ядро Linux и фряховое окружение без примеси GNU.
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|2.30, Аноним (26), 12:05, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аноним сверху прав. Там Ядро Фряхи с юзерлендом GNU. Ян Мёрдок основатель Дебиан, под конец жизни также планировал сделать GNU OpenSolaris.
Также существуют ArcBSD переименованная в PacBSD и Gentoo/FreeBSD.
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|1.14, Аноним (14), 11:29, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>несколько дней назад удалось обеспечить загрузку с возможностью входа пользователя в консольном режиме.
Да уж... Куда они так все спешат? Почему нельзя все хорошенько подготовить и выпустить продукт?
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|1.25, bugmenot (ok), 11:53, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вообще выглядит прикольно. Юзать я это, конечно же, не буду)) Но может получиться что-то интересное. По крайней мере это не очередной форк Убунты или Фряхи с нескучными обоями.
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|1.36, Anonymous XE (?), 12:30, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>сочетающий ядро Linux с окружением FreeBSD
И вот чтобы в этом использовать обычный софт, поверх это придётся ещё навернуть Линуксулятор. Поэтому лучше бы наоборот, ядро xBSD (а то того и жди, ядро Linux может поржаветь) с окружением GNU. Ядро Стрекозы + GLibc, например.
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|2.43, Аноним (18), 12:40, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, именно здесь - чрут или контейнер с другим дистрибутивом линукса.
> Поэтому лучше бы наоборот, ядро xBSD
А вот для этого тебе и понадобится линуксулятор.
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|1.49, Аноним12345 (?), 12:48, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Линукс это конструктор
Человек берет голимое линуксовое ядро и делает на нем операцмонную систему
При этом не используя линуксовый инструментарий
Да такому человеку надо срочно давать ресурсы и открывать стартап
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|2.53, Аноним (53), 13:34, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Метлу ему надо давать, чтобы хоть чем-то общественно полезным занялся.
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|2.58, Аноним (58), 13:49, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да такому человеку надо срочно давать ресурсы и открывать стартап
Не накаркайте, а то набегут эффективные менеджеры...
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|1.54, Аноним (54), 13:40, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>The project is currently heavily WIP. It is not capable of booting yet, but is getting there. Currently it is still missing its own kernel, and the service manager is not fully set up.
Мдэ.
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|1.56, Александр (??), 13:48, 22/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что собственно осталось после выпиливания pkg ?
Единственное однозначное преимущество freebsd на пользовательском уровне - как раз пакетный менеджер и сама концепция дерева портов.
Если её выпилить, то чем оно будет отличаться?
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