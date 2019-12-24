Полностью свободный Linux-дистрибутив Hyperbola трансформируется в форк OpenBSD

|
|1.1, Аноним (1), 11:51, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
|
Вот это поворот...
Другие, вон, недавно как раз свалили от BSD. "Если в одном месте что-то убыло, значит где-то в другом месте - прибыло".
|
|1.2, Аноним (2), 11:53, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Ничего себе тренд! В то время как все пункты критики линукса одобряю, кроме гпл-навязывания, что ставится во главу угла Hyperbola.
|
|
|
|2.11, Anonymoustus (ok), 12:26, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
С чего бы? Все пункты критики нелеталикса — разумны и справедливы. Я бы мог набросить ещё с полсотни сверху.
|
|
|
|3.14, Аноним (14), 12:50, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> С чего бы? Все пункты критики нелеталикса — разумны и справедливы. Я бы
> мог набросить ещё с полсотни сверху.
Накинуть, тогда уж. :)
|
|3.15, user90 (?), 12:54, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я не буду спорить насчет разумности, а только замечу, что сей дистрибутив и раньше стоял как бы в стороне в сравнении с прочими, а теперь еще и оказался дистрибутивом не-линукса.. многовато изменений ;)
|
|
|
|4.19, Anonymoustus (ok), 13:04, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Из производных Рача мне наиболее понравилась именно Гипербола. В ней, как мне показалось, изначально была ясная разумная идеология. Даже в обсуждаемой новости это чётко видно. Мне кажется, что такой подход более соответствует духу BSD, где основополагающие идеи и цели проекта всегда имеют наибольший приоритет, а не линукса, где вертеть хвостом перед клиентами не зазорно.
|
|
|
|5.45, Аноним (45), 13:51, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
так почему же тогда на вантузе сидишь? Раз уж гипербола так понравилась.
|
|
|
|6.53, анонн (ok), 14:11, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> так почему же тогда на вантузе сидишь? Раз уж гипербола так понравилась.
А должен, как современные линухоиды опеннета (отметившиеся в комментария чуть ниже) или лидер Linux Foundation, (бывшего) Open Source Development Labs, (бывший) глава Free Standards Group - на МакОСи?
|
|
|
|
|
|8.81, анонн (ok), 15:06, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В смысле - это я громко горлопаню за Open Source Development , Free Standards ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.93, Аноним (45), 15:29, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я не на бзде, а именно на том самом линуксе, которого ни у них, ни у тебя, если ... текст свёрнут, показать
|
|6.58, Anonymoustus (ok), 14:20, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> так почему же тогда на вантузе сидишь? Раз уж гипербола так понравилась.
На вантузе ты сидишь, а я, как все вменяемые люди, ценящие своё время и уважающие себя, использую лучшее — Microsoft Windows.
Сколько там уже софта для обычных нормальных людей написали в линуксе? Сколько-сколько? Ноль? Так я и думал. Двадцать пять лет переписывают морды и намордники для мультимедийных плейеров, чинят и ломают автомонтирование флешек и до сих пор не сделали приличную морду для беспроводных сетей. Нет, не в третьегнуме и пяткокедах, а чтоб для всех было. Спасибо, я уже вдоволь насмотрелся на линуксячью пустоту прикладного софта. Да, а флешки мне в линуксах удобнее монтировать и размонтировать вручную, как в старые добрые времена. И я не хочу, чтобы какая-то уродская системда переписывала мне мой любимый вручную написанный /etc/fstab.
|
|
|
|7.72, Аноним (45), 14:44, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
На вантузе ты сидишь
> нет, в 2006-2007 годах спрыгнул
а я, как все вменяемые люди, ценящие своё время и уважающие себя, использую лучшее — Microsoft Windows.
> давно я такой дичи не слыхал. Да, ты - этанол(эталон, точнее)... Давно я так не ржал, пешы исчо!
автомонтирование флешек
> УМВР ЧЯДНТ. Я конечно могу это поломать, но оно просто работает. Ну и всё что ниже - показывает твою полную неосведомлённость в предмете.
|
|3.73, fffdd (?), 14:45, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но это не причины для того чтобы бросить более популярный дистр в котором хоть что-то работает из коробки и начать ковырять этот.
Не спроста я о нем даже не слышал. 100500 дистров со своим особым мнением и особыми двумя пользователями.
|
|1.5, Аноним (5), 12:05, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"Как пример приводятся отнесение к обязательным зависимостям PulseAudio в gnome-control-center, SystemD в GNOME, Rust в Firefox и Java в gettext."
Даже интересно, неужто смогут ублажить всех убрав пульс и оставив инитд?
|
|1.7, Нанобот (ok), 12:16, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
>DRM...Linux на языке Rust...
борцы с ветряными мельницами решили переехать в страну, где ещё не изобрели ветряные мельницы
|
|1.9, Аноним (9), 12:21, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Вот кому-кому, а им то что было жаловаться на DRM в Linux, когда у них и так был... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.12, dimqua (ok), 12:34, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Побольше разнообразия не помешает, тем более, что и так уже есть Devuan и Parabola, в чем был смысл Hyperbola GNU/Linux?
|
|2.96, Аноним (96), 15:43, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>К слову, OpenBSD самый годный BSD из всех существующих, это чтобы были в курсе те, кто не в курсе.
Расскажи этот анекдот фряшникам.
|
|1.16, Аноним (16), 12:54, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Линукс уже не тот. Все больше и больше линуксоид в уходят на винду или на мак. Я сам после 10 лет и огромного количества разочарований ушёл на мак. Теперь не могу нарадоваться. Всё просто, красиво, стабильно. Удобно! Нужный софт есть.
|
|
|
|2.18, traveler.fish (?), 12:59, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Да, только с новым обновлением производитель навязывает свои хотелки.
То просто мимо обнов,хотя железо еще могло, то просто принудительные тормоза, то хэширование в 4 гига как норма поведения системы.
П.С: Сам сижу на маке, не обновляюсь с сиеры. Очень бесит политика компании, хотя и радует,что это бсд с нормальным вм\гуи. Но свободы никакой.
|
|
|
|3.23, Аноним (16), 13:14, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Сейчас свободы нигде нет, даже на линуксе её потихоньку урезают. А жизнь повернулась так, что нужна просто рабочая система, пришлось выбирать
|
|
|
|4.39, Аноним (39), 13:43, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я что-то проспал или уже нельзя налепить тайловый вм и сцомпилировать ведро под самые экзотические хотелки (и делать это, при желании шлангом лол), всунуть uclib'ы c musl'ами и все такое прочее? Можно? Все по старому, хватит ныть про несуществующее претеснение 0.001%
|
|
|
|5.47, Аноним (16), 14:00, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я не могу собрать под линукс софт, который мне нужен, потому что его попросту нет, даже альтернатив. А потому линукс мне не нужен, как и большинству.
|
|
|
|6.69, Seymour Cray (?), 14:39, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Каникулы на носу. Контрольные написаны, началось у школоты время писать умные мысли.
Собрать он не может. Ты собирать софт умеешь?
Если есть софт в исходниках то 99 процентов он под Linux есть.
Закончи школу. Поступи в ВУЗ, научись программировать и собирай в свое удовольствие.
Или опять, как там у классиков. Maya под linux нет и ты не можешь рендерить? А блендер не умеет 100500 фич.
Прикольно слушать. Я вот знаю моралофагов, которые работают на винде в узкоспециализированном ПО, других знаю, аналогично но на маке. И те и другие ни разу не обсирали систему, т.к. они ровно работают в своем софте, и перенеси его хоть на VMS они так же будут работать, а для youtube у них есть планшеты
|
|6.88, Аноним (39), 15:20, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И ты это называешь урезанием свобод? Чего не было того не отнять. Или очередной нечтец.
|
|4.86, traveler.fish (?), 15:16, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Свобода,конечно же есть. Но за разговоры о ней,все сразу гричат что РМС параноик и фанатик. Но он прав, хочешь свободу, бери ее с ее ограничениями и т.п.
А хочу свободы , но не готов жертвовать комфортом - это оставим потомкам.
П.С:Опять же когда на макбукпро стоит линукс,у всех люто подгорает (но железо работает иной раз хуже чем в родной ОС), поэтому компромисс не ломать все и сразу,а спокойно пользовать виртуалку, не смущая людей и не капаясь в конфигах\сорцах вайфая часами.
|
|3.48, Аноним (45), 14:01, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я достаточно долго работал в компании, где было запрещено пользоваться линуксом. Нас там было менее 10 человек из 4000. Но я заметил, что если бензопастников и вицепрезидентов правильно и чётко послать нафиг, то они потом будут делать вид что тебя не замечают. Cisco-anydisconnect обмануть тоже получилось, подсунув ответ макосятного трояна с линукса через curl. Главное - желание.
|
|
|
|4.71, Seymour Cray (?), 14:43, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А зачем, спрашивается?
Если в компании есть политика безопасности и требования к ОС. Вся инфраструктура заточена под обслуживание нужд этой ОС, которая сама являетя инструментом запуска приложений и 100500 что эти все централизованно рулил админ, нахрена туда лезть со своими свистелками?
P.S. В далеком 2007 году когда устраивался на должность специалиста по безопасности linux решений в померший давно банк москвы, тоже выдали комп с виндой, это было корпоративное требование, однако это мне не мешало заниматься безопасностью linux серверов . Совсем не мешало
|
|2.21, Аноним (14), 13:11, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Я сам после 10 лет и огромного
> количества разочарований ушёл на мак.
Махнул бы рукой на те разочарования. В мире кроме них хватает порядочных женщин.
|
|2.26, pin (??), 13:18, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Всё просто, красиво, стабильно
Ты 10 лет пытался в линуксе сделать просто и красиво и это твоя ошибка. В линуксе красиво не бывает бай дезигн. Просто - тоже. Стабильно на маке - не надо ля-ля.
Бери LFS, gentoo и прочие "маргинальные" linux и запиливай себе тот софт и те зависимости, которые устраивает именно тебя, а не васяня-мантейнера. И ты удивишься. Получится система, которая слушается только тебя.
|
|
|
|3.46, Аноним (16), 13:53, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну-ну. Под линукс не соберёшь софт, которого принципиально нет на линукс. А мне такой софт нужен для работы.
|
|3.61, Аноним (-), 14:26, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Получится система, которая слушается только тебя.
но и возни с компилянием будет много... имею опыт компиляний браузеров и либре офисов... + апдейты и тп... по времени невероятно накладно... либо надо покупать производительный самолёт... либо... конечно есть слакварь, но некоторые решения патрика из коробки довольно спорны...
|
|3.77, Anonymoustus (ok), 14:57, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Получится система, которая слушается только тебя.
Ох уж эти неофиты с горящими глазами…
Чувак, проповедовать истинную веру надо было в 1995-м. Сегодня такие проповеди никто не слушает.
|
|
|
|4.94, Аноним (45), 15:31, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
То ли дело - некрософт-вантуз. Слушается тебя абсолютно во всём!
|
|2.41, Мишганпуля (?), 13:47, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Вот только очень быстро Apple перестаёт поддерживать свои девайсы. Я меньше чем два года назад купил iMac 21.5 retina и последняя Mac OS на него до сих пор не вышла. Но если при колхозить через USB ssd то на него вполне можно поставить новую Mac OS т.е. Apple специально блокирует установку новой
|
|
|
|3.42, Мишганпуля (?), 13:47, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
(случайно нажал enter) т.е. Apple специально блокирует установку новой Mac OS на внутрений HDD
|
|
|
|4.49, Аноним (49), 14:04, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
сдается что врешь. У каталины требования только по видюхе, под которые AMD не пишет дров (ну кому нужен антиквариат 10 летней давности)
|
|
|
|5.51, Мишганпуля (?), 14:09, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Нет, это просто ты дурак. iMac 21.5 middle 15 т.е. модель 15-го года куплен в MVideo в феврале 18-го. Обновления на Mac OS 10.15 нету.
|
|3.84, traveler.fish (?), 15:11, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да ничего там нет в каталине,чтоб так хотеть тех обновлений,вот реально.
Начиная с 10.10 я вообще не понимаю чего они так накручивают там,если можно было секьюрити патчи кидать годами.
Мания мажорить ежегодно , необратимо и принудительно скорее напрягает.
П.С:А главное так радикально менять UI и срубать 32 бита,чтоб половина софта уезжало в урну, это какой-то совершенно странный вид садизма над людьми,которые заносят бабки.
|
|
|
|4.95, Anonymoustus (ok), 15:43, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Да ничего там нет в каталине,чтоб так хотеть тех обновлений,вот реально.
> Начиная с 10.10 я вообще не понимаю чего они так накручивают там,если
> можно было секьюрити патчи кидать годами.
> Мания мажорить ежегодно , необратимо и принудительно скорее напрягает.
> П.С:А главное так радикально менять UI и срубать 32 бита,чтоб половина софта
> уезжало в урну, это какой-то совершенно странный вид садизма над людьми,которые
> заносят бабки.
При Джобсе такого бы не было, ага.
В какой-то момент эпловское руководство решило, что будущее за смартфонами и планшетами, а на полноценную рабочую ОС можно забить, но визуально приблизить её к гаджетам (это ж надо до такого додуматься). Ну и выкатили этот позор 10.10 и Mac Pro в форм-факторе мусорного ведра. Как видим, на пользу все эти «инновации» не пошли никому.
Впрочем, на эти ж грабли наступили и мелкие, и вся опенсорсная шушера.
|
|2.44, Мишганпуля (?), 13:51, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
А ещё тормозная фирменная мышка под маками которую нужно возить по всему столу, чтобы курсор чуть-чуть двигался. Это пипец. Техника Apple для мазохистов.
|
|
|
|3.50, Аноним (49), 14:05, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
не нашел менюшку где настраивается чувствительность?... эх ты.. не оссилятор..
|
|
|
|4.54, Мишганпуля (?), 14:11, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Во первых, даже если выкрутить на максимум настройки курсор всё равно значительно медленее чем на Linux или Венде, двигается как полусонная муха. Нужно колхозить с консолью.
Во вторых, а где то качество и вылизанность за которые хвалят Mac OS если даже скорость движения курсора нельзя настроить через GUI?
|
|
|
|
|
|6.64, Мишганпуля (?), 14:29, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Если бы курсор можно было настроить через гуй на сайтах макофилов не писали бы, как его настроить через консоль когда все настройки выкрученный на максимум. У тебя рак мозга или просто нет техники Apple?
|
|
|
|7.66, Anonymoustus (ok), 14:33, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На Маке всегда был другой алгоритм ускорения (не скорости) движения курсора. «Другой» означает: не такой, как в Винде или Иксах. «Выкручивание на максимум» не изменяет этот алгоритм. Либо привыкай, неофит, либо не используй. Да, и почини руки. Да и вообще не стоит с таким уровнем понимания предмета лазить туда, куда собака свой хвост не засунет.
|
|2.52, Аноним (52), 14:10, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Линукс уже не тот. Все больше и больше линуксоид в уходят на
> винду или на мак. Я сам после 10 лет и огромного
> количества разочарований ушёл на мак. Теперь не могу нарадоваться. Всё просто,
> красиво, стабильно. Удобно! Нужный софт есть.
Да-да, мнение еретика-отстуника "маколюба" имеет огромный вес в среде православного линуха!
Мало того что тут каминг-аут анонимный совершил, так ещё и в свою секту зазывает!
Спешу напомнить, что в РФ, например, прорпаганда нетрадиционной ориентации карается по закону!
|
|1.17, proninyaroslav (ok), 12:56, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>Развитие инициативы по разработке драйверов для ядра Linux на языке Rust
Кек конечно. Даже здесь раст пинают, только уже по лицензионным причинам.
>запрещают сохранение имени проекта в случае внесения изменений или применения патчей
С одной стороны никто форки и не именуют также как и оригинал, поэтому глупо это критиковать, с другой стороны это ограничивает дистрибутивщиков, которые любят патчить всё вокруг, чтобы оно хоть как то заработало.
|
|
|
|2.55, Аноним (55), 14:18, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> С одной стороны никто форки и не именуют также как и оригинал,
> поэтому глупо это критиковать, с другой стороны это ограничивает дистрибутивщиков, которые
> любят патчить всё вокруг, чтобы оно хоть как то заработало.
Дебиан-овцам это что-то не мешало собирать свою лису под шильдиком писца, а потом когда мозиле оказалось стрёмно, что вполне годныая сборка не рекламит её имя, они таки снизошли и разрешили дебиан-овцам выпускать их вариант лисы с традиционным логотипом и названием, типа вот мазила проверяла-проверяла и выяснила, что вот дебиан-овцы достаточно качественно собирают лису, чтобы им разрешить такое.
А не от того ли, среди прочего, что куча макиных какиров ломанулось после известног сериала искать что такого в этом самом ледяном песце какирского?!
|
|1.20, Аноним (20), 13:08, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Как пример приводятся отнесение к обязательным зависимостям ... Rust в Firefox
а вот этот момент я честно не понял
толкователи есть ?
|
|
|
|2.22, Аноним (14), 13:13, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Как пример приводятся отнесение к обязательным зависимостям ... Rust в Firefox
> а вот этот момент я честно не понял
> толкователи есть ?
Firefox переписывают с C++ на Rust же. Это ограничивает свободу.
|
|
|
|
|
|4.31, Урри (?), 13:22, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
а новость мы читаем жoпoй...
> В частности, условия использования торговых марок Rust и Cargo запрещают сохранение имени проекта в случае внесения изменений или применения патчей (пакет можно распространять под именем Rust и Cargo только если он собран из оригинальных исходных текстов, иначе требуется получение предварительного письменного разрешения от Rust Core team или смены имени).
|
|
|
|5.40, Аноним (20), 13:44, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
то есть они встали в позу только из за того что очень хотят "использовать торговые марки Rust и Cargo" при этом внося свои изменения в код проекта и выдавать всё это как оригинальный продукт Firefox ?
|
|
|
|6.57, Аноним (55), 14:19, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> то есть они встали в позу только из за того что очень
> хотят "использовать торговые марки Rust и Cargo" при этом внося свои
> изменения в код проекта и выдавать всё это как оригинальный продукт
Именно так, если верить этой новости
|
|5.59, Аноним (20), 14:22, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
да и как им в этом поможет переход на OpenBSD, там что действует какая-то другая связка Rust и Firefox ?
|
|
|
|6.90, Дон Ягон (ok), 15:24, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> да и как им в этом поможет переход на OpenBSD, там что действует какая-то другая связка Rust и Firefox ?
Такая же.
Как поможет - создаст инфоповод. В этом вся суть этого "дистрибутива".
Там "hype" не даром в названии содержится.
|
|2.24, proninyaroslav (ok), 13:17, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну так Firefox без Rust не собирается, так как наработки из движка Servo (раст) медленно бекпортируются в текущий движок. Плюс CSS движок на расте и вероятно ещё какие то компоненты.
А так как раст плох по лицензионным причинам и наличию crate.io, то и Firefox тоже плохо.
|
|
|
|3.27, Аноним (20), 13:19, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну так, они что там будут все проги игнорировать что написаны не на C++ ?
|
|
|
|4.32, proninyaroslav (ok), 13:22, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> ну так, они что там будут все проги игнорировать что написаны не
> на C++ ?
C++ не имеет единого репозитория пакетов и не ограничивает копирование имени для форка. Есть ещё питон с PyPi. Но почему то про него умолчали.
|
|
|
|3.33, proninyaroslav (ok), 13:25, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Хотят движок Firefox на JS, а не на Rust.
На плюсах + раст. Мне было бы интересно посмотреть на движок написанный на JS. Для него видимо нужен собственный движок-интерпретатор, чтобы он смог выполнить JS движка ;)
|
|2.92, Ordu (ok), 15:26, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
https://wiki.hyperbola.info/doku.php?id=en:main:rusts_freedom_flaws
Они высмотрели интересную проблему с rust'ом: мозилла держит трейдмарки, связанные с растом, так же как она держит трейдмарки связанные с firefox. И на тех же условиях. Тут очень любопытный конфликт вылезает в отношении раста: с одной стороны политика мозиллы делает его несвободным, с другой стороны, если отпустить вожжи то хз, что из этого выйдет, если каждый будет пилить свой несовместимый форк раста, то... эмм... хз. Очень интересный случай проблемы выбора между авторитаризмом и либеральностью.
|
|1.36, int13h (ok), 13:31, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Все это интересно, но есть вопросы:
1) Данный форк будет иметь академическое назначение или можно будет использовать для практических задач?
2) Файловые системы. Будет только FFS (UFS)?
3) С виртуализацией будет все печально (vmm не готов даже для "домашнего" применения)
4) Контейнеры -- есть ли планы?
|
|
|
|2.60, Аноним (55), 14:23, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 1) Данный форк будет иметь академическое назначение или можно будет использовать для
> практических задач?
Смотрели серию южного парка про то, как теppopиcты aтaкoвaли воображение, вот и тут, будут применять для практических задач в их воображении
Планов может быть море, другое дело, что они как и почти любой другой GNU-одобренный дистр, скорее занимались выпиливанием неосвящённого функционала, чем запиливанием освящённого
|
|1.43, Аноним (43), 13:49, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
ну раз rust и firefox не угодил, то самое время перейти на openbsd - это точно решит все их проблемы ;) идиоты
|
|
|
|2.62, Аноним (62), 14:27, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> ну раз rust и firefox не угодил, то самое время перейти на
> openbsd - это точно решит все их проблемы ;) идиоты
Не, ну rust может не угодить по разным причинам, но вот решать это переходом на OpenBSD действительно странно. Обычно всякие альтернативно одарённые, убегая на BSD бегут на фряху, а тут эти решили отличиться.
Хотя, может это такое завуалированное бегство от конторы Бацьки, кто знает?
|
|1.56, Аноним (56), 14:18, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Ну... Неожиданно и интересно. Вот только с названием опять креатифф закончился не начавшись. Назвали бы Hyperbola 2, да и всё.
|
|1.65, Дон Ягон (ok), 14:29, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Когда я читал первую новость про hyperbola, я думал, что бесполезнее поделия уже не придумать. Однако, сейчас они смогли превзойти себя.
Пионеры не осилили сделать свой дистрибутив в стиле openbsd на базе linux-libre и решили просто свалить на OpenBSD. Ну а чтобы врагу ничего не досталось, всё что они напишут, будут публиковать под GPL3.
Я бы даже переживал по этому поводу, возможно, но вся их текущая деятельность не позволяет предположить, что они напишут хоть что-то полезное, а не сдерут чужое под своей нескучной лицензией.
Дело попова живёт и процветает.
|
|
|
|2.80, Аноним (80), 15:05, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Дурилка, пионеры замахнулись переписать на GPL фичи из опёнки. Очень нужное дело. Им бы всем миром помочь, чем коммитить в ядро, создавая всё большую кашу.
|
|
|
|3.89, Дон Ягон (ok), 15:20, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> переписать на GPL фичи из опёнки
BSD позволяет просто взять и поменять лицензию, ничего не переписывая.
Но они собираются что-то там своё писать, да чужое переписывать и перелицензировать пол GPL.
Ну, чтобы если случайно они сделают что-то отличное от газификации лужи, чтобы обратно в OpenBSD это забрать было нельзя.
> Очень нужное дело
Да абамлеть просто, школота, не осилившая сделать свой дистрибутив линукса (и то, урезанный по самые помидоры) сейчас сядет и перепишет нам опенбсд.
> Им бы всем миром помочь
Им бы хоть на секунду прекратить что-то делать и подумать, что и зачем они делают - но нет.
Жаль они ещё в рассылки опенбсдшные со своими чудачествами не ходили, с радостью почитал бы ответы на их сообщения.
|
|1.70, Аноним (70), 14:40, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Интересно, какой браузер на каким движке они будут использовать?
Не что-то на хромиуме, там же DRM.
Не Firefox, потому, что он обижены на мозиллу.
Webkit и Palemoon тоже сомнительны, т.к. принцип неуловимого Джо тут играет против безопасности, на которую они молятся
|
|1.75, Аноним (-), 14:49, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Имеет смысл сделать запускалку на опёнке, в которой крутится гипербола с линуксовым софтом. Вот такому дистрибутиву я бы даже денег регулярно донатил. 10$ в год.
|
|1.99, Аноним (-), 15:47, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> план перехода на использование ядра и пользовательских утилит из OpenBSD
Максимально фееричный вид извращения!
|