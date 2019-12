Полностью свободный Linux-дистрибутив Hyperbola трансформируется в форк OpenBSD

2.11 , Anonymoustus ( ok ), 12:26, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – С чего бы? Все пункты критики нелеталикса — разумны и справедливы. Я бы мог набросить ещё с полсотни сверху.

3.14 , Аноним ( 14 ), 12:50, 24/12/2019
> С чего бы? Все пункты критики нелеталикса — разумны и справедливы. Я бы

> мог набросить ещё с полсотни сверху. Накинуть, тогда уж. :)

4.37 , Michael Shigorin ( ok ), 13:36, 24/12/2019
Возможно, именно набросить.

3.15 , user90 ( ? ), 12:54, 24/12/2019
Я не буду спорить насчет разумности, а только замечу, что сей дистрибутив и раньше стоял как бы в стороне в сравнении с прочими, а теперь еще и оказался дистрибутивом не-линукса.. многовато изменений ;)

4.19 , Anonymoustus ( ok ), 13:04, 24/12/2019
Из производных Рача мне наиболее понравилась именно Гипербола. В ней, как мне показалось, изначально была ясная разумная идеология. Даже в обсуждаемой новости это чётко видно. Мне кажется, что такой подход более соответствует духу BSD, где основополагающие идеи и цели проекта всегда имеют наибольший приоритет, а не линукса, где вертеть хвостом перед клиентами не зазорно.

5.45 , Аноним ( 45 ), 13:51, 24/12/2019
так почему же тогда на вантузе сидишь? Раз уж гипербола так понравилась.

6.53 , анонн ( ok ), 14:11, 24/12/2019
> так почему же тогда на вантузе сидишь? Раз уж гипербола так понравилась. А должен, как современные линухоиды опеннета (отметившиеся в комментария чуть ниже) или лидер Linux Foundation, (бывшего) Open Source Development Labs, (бывший) глава Free Standards Group - на МакОСи?

7.74 , Аноним ( 45 ), 14:45, 24/12/2019
Eat your own dog food. Это и им, и тебе адресуется.

8.81 , анонн ( ok ), 15:06, 24/12/2019
В смысле - это я громко горлопаню за Open Source Development , Free Standards ...
9.93 , Аноним ( 45 ), 15:29, 24/12/2019
Я не на бзде, а именно на том самом линуксе, которого ни у них, ни у тебя, если ...
6.58 , Anonymoustus ( ok ), 14:20, 24/12/2019

7.72 , Аноним ( 45 ), 14:44, 24/12/2019
На вантузе ты сидишь

> нет, в 2006-2007 годах спрыгнул а я, как все вменяемые люди, ценящие своё время и уважающие себя, использую лучшее — Microsoft Windows.

> давно я такой дичи не слыхал. Да, ты - этанол(эталон, точнее)... Давно я так не ржал, пешы исчо! автомонтирование флешек

> УМВР ЧЯДНТ. Я конечно могу это поломать, но оно просто работает. Ну и всё что ниже - показывает твою полную неосведомлённость в предмете. 3.73 , fffdd ( ? ), 14:45, 24/12/2019

Не спроста я о нем даже не слышал. 100500 дистров со своим особым мнением и особыми двумя пользователями.

4.76 , Anonymoustus ( ok ), 14:54, 24/12/2019
Hyperbola это (был) Arch без системды и несвободных компонентов.