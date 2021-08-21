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Выпуск Bubblewrap 0.5.0, прослойки для создания изолированных окружений

21.08.2021 14:36

Доступен выпуск инструментария для организации работы изолированных окружений Bubblewrap 0.5.0, как правило используемый для ограничения отдельных приложений непривилегированных пользователей. На практике Bubblewrap применяется проектом Flatpak в качестве прослойки для изоляции запускаемых из пакетов приложений. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv2+.

Для изоляции используются традиционные для Linux технологии контейнерной виртуализации, основанные на использовании cgroups, пространств имён (namespaces), Seccomp и SELinux. Для выполнения привилегированных операций по настройке контейнера Bubblewrap запускается с правами root (исполняемый файл c suid-флагом) с последующим сбросом привилегий после завершения инициализации контейнера.

Активация в системе пространств имён идентификаторов пользователя (user namespaces), позволяющих использовать в контейнерах собственный отдельный набор идентификаторов, для работы не требуется, так как по умолчанию не работает во многих дистрибутивах (Bubblewrap позиционируется как ограниченная suid-реализация подмножества возможностей user namespaces - для исключения всех идентификаторов пользователей и процессов из окружения, кроме текущего, используются режимы CLONE_NEWUSER и CLONE_NEWPID). Для дополнительной защиты исполняемые под управлением Bubblewrap программы запускаются в режиме PR_SET_NO_NEW_PRIVS, запрещающем получение новых привилегий, например, при наличии флага setuid.

Изоляция на уровне файловой системы производится через создание по умолчанию нового пространства имён точек монтирования (mount namespace), в котором при помощи tmpfs создаётся пустой корневой раздел. В данный раздел при необходимости прикрепляются разделы внешней ФС в режиме "mount --bind" (например, при запуске c опцией "bwrap --ro-bind /usr /usr" раздел /usr пробрасывается из основной системы в режиме только для чтения). Сетевые возможности ограничиваются доступом к loopback-интерфейсу с изоляцией сетевого стека через флаги CLONE_NEWNET и CLONE_NEWUTS.

Ключевым отличием от похожего проекта Firejail, который также использует модель запуска с применением setuid, является то, что в Bubblewrap прослойка для создания контейнеров включает только необходимый минимум возможностей, а все расширенные функции, необходимые для запуска графических приложений, взаимодействия с рабочим столом и фильтрации обращений к Pulseaudio, вынесены на сторону Flatpak и выполняются уже после сброса привилегий. Firejail же объединяет в одном исполняемом файле все сопутствующие функции, что усложняет его аудит и поддержание безопасности на должном уровне.

В новом выпуске предложены опции: "--chmod" для изменения прав доступа, "--clearenv" для очистки переменных окружения (кроме PWD) и "--perms" для определения прав доступа, применяемых при выполнении операций "--bind-data", "--dir", "--file", "--ro-bind-data" и "--tmpfs". Улучшена диагностика проблем, возникающий при сбое монтирования в режиме bind. Для zsh добавлена поддержка автодополнения команд нажатием табуляции.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/containers/...)
  2. OpenNews: Выпуск Bubblewrap 0.4.0, прослойки для создания изолированных окружений
  3. OpenNews: Выпуск системы изоляции приложений Firejail 0.9.62
  4. OpenNews: Обновление Flatpak 1.10.2 с устранением уязвимости, нарушающей sandbox-изоляцию
  5. OpenNews: Выпуск Bottlerocket 1.2, дистрибутива на базе изолированных контейнеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55667-bubblewrap
Ключевые слова: bubblewrap, container
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Виктор (??), 14:47, 21/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Думаю в будущем будут многие программы запускаться в своем окружении, это же лучше защита от вирусов
     
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