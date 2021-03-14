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Обновление Flatpak 1.10.2 с устранением уязвимости, нарушающей sandbox-изоляцию

14.03.2021 07:30

Доступно корректирующее обновление инструментарии для создания самодостаточных пакетов Flatpak 1.10.2, в котором устранена уязвимость (CVE-2021-21381), позволяющая автору пакета с приложением обойти установленный режим sandbox-изоляции и получить доступ к файлам в основной системе. Проблема проявляется начиная с выпуска 0.9.4.

Уязвимость вызвана ошибкой в реализации функции перенаправления доступа к файлу ("file forwarding"), которая даёт возможность через манипуляцию с .desktop-файлом обратится к ресурсам во внешней файловой системе, к которым запрещено обращаться запущенному приложению. При добавлении файлов с метками "@@" и "@@u" в поле Exec, flatpak посчитает что указанные целевые файлы были явно указаны пользователем и автоматически пробросит доступ к этим файлам в sandbox. Уязвимость может быть использована авторами вредоносных пакетов для организации доступа к внешним файлам, несмотря на видимость запуска в режиме изоляции.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/flatpak/fla...)
  2. OpenNews: Уязвимость во Flatpak, позволяющая обойти режим изоляции
  3. OpenNews: Уязвимость в snapd и flatpak, позволяющая обойти режим изоляции
  4. OpenNews: Уязвимость во Flatpak, позволяющая повысить привилегии в системе
  5. OpenNews: Критика Flatpak
  6. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.10.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54755-flatpak
Ключевые слова: flatpak
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Леголас (ok), 07:39, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    такая глупость тянется аж с мая 2017
     
     
  • 2.2, iPony129412 (?), 07:47, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще радует, что исправляют.
    Хоть кто-то на это внимание обращает.
    Кто прям совсем как-то уровень плинтусный в этом Flatpak.
     
  • 2.14, анонн (ok), 13:58, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > такая глупость тянется аж с мая 2017

    The 's' in Flatpak stands for 'security' ...

     

  • 1.3, Аноним (3), 08:07, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    С учётом того, что в большинстве flatpak-пакетов вообще отключают изоляцию (https://flatkill.org/2020/), все эти уязвимости для обхода sandbox выглядят странно.
    Главная проблема Flatpak не уязвимости, а то, что куча пакетов запускается в режимах
    filesystem=host или filesystem=home, но в каталоге Flathub помечена флажком sandboxed. Такие пакеты имеют полный доступ ко всей ФС или файлам пользователя, включая .bashrc и прочие автоматически запускаемые сценарии.

    Установка flatpak имеет смысл только по ссылкам с сайтов основных проектов и официальных анонсов. Запуская найденный во FlatHub или упомянутый не на официальном сайте flatpak-пакет нужно понимать, что без аудита манифеста это действие мало отличается от запуска левого бинарника, загруженного с первого попавшегося сайта. C supply chain во flathub тоже не всё гладко, нет проверки, что упаковщики именно те, за кого они себя выдают, а не просто Вася назвался участником проекта и начал публиковать собранный на коленке пакет.

     
     
  • 2.4, VINRARUS (ok), 09:53, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Главная проблема Flatpak не уязвимости, а то, что куча пакетов запускается в режимах filesystem=host или filesystem=home

    Главная проблема пакетов Flatpak шо нету одной централизованой настройки для всех пакетов.
    Я руками права запуска меняю\проверяю после установки, перед первым запуском.

     
     
  • 3.6, iPony129412 (?), 10:57, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вообще есть рулон туалетной бумаги 🧻
    https://github.com/tchx84/Flatseal
    ну так оно эксперементальное
     
     
  • 4.7, VINRARUS (ok), 11:21, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >JavaScript 95.1%

    Теперь ясно откуда такое поэтичное лого.

    Но если разведётся много Flatpakов то буду иметь ввиду, дякую.

     
  • 2.9, Аноним (9), 12:53, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Flatpack - не для безопасности, а чтобы смузихлёбы вообще могли забить почти на всё, включая безопасность.
     
     
  • 3.11, dumcha (?), 13:08, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага. Сидишь на стабильном LTS но со свеженькими пакетиками. Кто ж откажется!
     
     
  • 4.15, Аноним (9), 14:05, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /0
     

  • 1.5, YetAnotherOnanym (ok), 10:53, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > позволяющая автору пакета

    Расходимся...

     
  • 1.10, Аноним (10), 13:02, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет флатпака — нет проблем!
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:27, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет линукса - нет проблем.
     
     
  • 3.13, VINRARUS (ok), 13:41, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет процесора — нет проблем.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 15:08, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет электроэнергии - нет проблем.
     

  • 1.16, Аноним (16), 14:05, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Комменты не читал, если в первом же комменте про flatpak нет этой ссылки https://flatkill.org/ - комментаторам незачёт.

    Из 6 кроссдистрибутивных способов установки пакетов по-прежнему лучшие два - nix/guix, ибо:
    1. тарболы - колхоз
    2. appimage - причёсанный но необновляемый колхоз
    3. flatpak - тонкий вендорлок Пидоры (модераторам - это транскрипция реально существующего дистрибутива Pidora)
    4. snapd - толстый вендорлок Уебунты (модераторам - это просто описка)
    5. nix - годнота № 1, но со своим велосипедом вместо ЯП
    6. guix - годнота № 2, на Схеме


     
     
  • 2.17, iPony129412 (?), 14:14, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > транскрипция реально существующего дистрибутива

    существовавшего

     
     
  • 3.18, транскрипция (?), 14:37, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, я видел новость краем глаза, сообщество Пидора решило переименовать свой дистрибутив в Пидора Линукс.
     
  • 2.19, user90 (?), 15:08, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > guix - годнота № 2, на Схеме

    Надо же, аноним знает!)
    Годнота - это GuixSD целиком, а не один-пакетный-менеджер. Хотя я не помню уже, можно ли его называть "пакетным".

     
  • 2.21, VINRARUS (ok), 15:27, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Аноним

    от слова
    https://youtu.be/14VjJLebG2E

     

  • 1.22, Аноним (22), 15:45, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смех да и только
     

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