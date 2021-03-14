Обновление Flatpak 1.10.2 с устранением уязвимости, нарушающей sandbox-изоляцию

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|2.2, iPony129412 (?), 07:47, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще радует, что исправляют.
Хоть кто-то на это внимание обращает.
Кто прям совсем как-то уровень плинтусный в этом Flatpak.
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|2.14, анонн (ok), 13:58, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> такая глупость тянется аж с мая 2017
The 's' in Flatpak stands for 'security' ...
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|1.3, Аноним (3), 08:07, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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С учётом того, что в большинстве flatpak-пакетов вообще отключают изоляцию (https://flatkill.org/2020/), все эти уязвимости для обхода sandbox выглядят странно.
Главная проблема Flatpak не уязвимости, а то, что куча пакетов запускается в режимах
filesystem=host или filesystem=home, но в каталоге Flathub помечена флажком sandboxed. Такие пакеты имеют полный доступ ко всей ФС или файлам пользователя, включая .bashrc и прочие автоматически запускаемые сценарии.
Установка flatpak имеет смысл только по ссылкам с сайтов основных проектов и официальных анонсов. Запуская найденный во FlatHub или упомянутый не на официальном сайте flatpak-пакет нужно понимать, что без аудита манифеста это действие мало отличается от запуска левого бинарника, загруженного с первого попавшегося сайта. C supply chain во flathub тоже не всё гладко, нет проверки, что упаковщики именно те, за кого они себя выдают, а не просто Вася назвался участником проекта и начал публиковать собранный на коленке пакет.
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|2.4, VINRARUS (ok), 09:53, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Главная проблема Flatpak не уязвимости, а то, что куча пакетов запускается в режимах filesystem=host или filesystem=home
Главная проблема пакетов Flatpak шо нету одной централизованой настройки для всех пакетов.
Я руками права запуска меняю\проверяю после установки, перед первым запуском.
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|4.7, VINRARUS (ok), 11:21, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>JavaScript 95.1%
Теперь ясно откуда такое поэтичное лого.
Но если разведётся много Flatpakов то буду иметь ввиду, дякую.
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|2.9, Аноним (9), 12:53, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Flatpack - не для безопасности, а чтобы смузихлёбы вообще могли забить почти на всё, включая безопасность.
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|3.11, dumcha (?), 13:08, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага. Сидишь на стабильном LTS но со свеженькими пакетиками. Кто ж откажется!
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|1.16, Аноним (16), 14:05, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Комменты не читал, если в первом же комменте про flatpak нет этой ссылки https://flatkill.org/ - комментаторам незачёт.
Из 6 кроссдистрибутивных способов установки пакетов по-прежнему лучшие два - nix/guix, ибо:
1. тарболы - колхоз
2. appimage - причёсанный но необновляемый колхоз
3. flatpak - тонкий вендорлок Пидоры (модераторам - это транскрипция реально существующего дистрибутива Pidora)
4. snapd - толстый вендорлок Уебунты (модераторам - это просто описка)
5. nix - годнота № 1, но со своим велосипедом вместо ЯП
6. guix - годнота № 2, на Схеме
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|3.18, транскрипция (?), 14:37, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, я видел новость краем глаза, сообщество Пидора решило переименовать свой дистрибутив в Пидора Линукс.
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|2.19, user90 (?), 15:08, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> guix - годнота № 2, на Схеме
Надо же, аноним знает!)
Годнота - это GuixSD целиком, а не один-пакетный-менеджер. Хотя я не помню уже, можно ли его называть "пакетным".
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