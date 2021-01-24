Уязвимость во Flatpak, позволяющая обойти режим изоляции

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|2.35, VINRARUS (ok), 00:15, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Уязвимость в Flatpak, позволяющая сделать из установщика изолированых пакетов просто установщик пакетов в себе.
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|3.52, Аноним (52), 01:08, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Уязвимость во Flatpak, позволяющая сделать из установщика изолированых пакетов просто установщик дыр.
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|2.31, ОхотникНаОленей (?), 23:09, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему? Ставить всякий прикладной софт через snap нежели из пакетов, самое оно, когда каждая софтина живёт в своём snap-окружении (и она не может попортить/почитать конфиги соседних приложений одного юзера из его .config папки, и другие не могут, т.к. монтируется snapfs с целоостностью бинарников.
Всякие телеграмы, хромы, прочая снедь, ей самое место в снап, так надёжнее и дешевле чем заводить lxd или kata-containers для каждого.
У известных пакетов типа apache, mysql я понимаю по своему юзер/группе и это решается стандартными правами.
Но заводить по юзеру на каждое прикладное? И как оно в десктопе, в контексте одного $home жить будет?
Умных все корчат и вторят ернуду.
А ещё в snap унифицирован контроль над ресурсами приложению, можно в один чих дать или нет интернет/сеть приложению, дать или нет соединению с другими, микрофон, камера, все все видно что потребляет приложение и можно дать/забрать.
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|3.33, Аноним (33), 23:21, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> когда каждая софтина живёт в своём snap-окружении
Как и во флатпак
> А ещё в snap унифицирован контроль над ресурсами приложению
Как и во флатпак. А еще во флатпаке есть разделяемые рантаймы
Но как видим, это все не спасает, и в снапе найдут дыры когда-нибудь
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|3.44, Аноним (44), 00:48, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот вангую что через года 2 каноникал выбросит свой снап. И перейдет на flatpak...
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|1.3, Аноним (3), 20:10, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> несмотря на наличие в описании пакета метки "sandboxed"
Шедевр, девляпсы!!!
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|1.4, Аноним (2), 20:10, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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FlatHub пакеты не дают доступ к домашнему каталогу, нужно переопределение доступов.
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|2.16, ilyafedin (ok), 20:58, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у некоторых пакетов прописан доступ к домашнему каталогу по дефолту. Например, хромиум не умеет в порталы, так что электроноподелкам для работы нужен доступ к домашнему каталогу, или они становятся бесполезными.
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|3.37, Аноним (44), 00:34, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты немного бред говоришь. Flatpak умеет подсовывать фейковый /home для програм, и поделия на електроне прекрасно работают без доступа вообще ко всему.
Плюс никто не мешает отредактировать права доступа по умолчанию, если разработчик пакета неможет в сандбокс. Там одну строку изменить.
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|4.38, ilyafedin (ok), 00:35, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты немного бред говоришь. Flatpak умеет подсовывать фейковый /home для програм, и
> поделия на електроне прекрасно работают без доступа вообще ко всему.
> Плюс никто не мешает отредактировать права доступа по умолчанию, если разработчик пакета
> неможет в сандбокс. Там одну строку изменить.
Как только попытаешься открыть файловый диалог без доступа к /home, увидишь, что файловый диалог ничего не видит
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|5.41, Аноним (44), 00:40, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ммм, файловый диалог видит вообще-то все, если он системный. И еще и может передать ОДИН файл в прогу. Обнови flatpak дружище.
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|6.42, Аноним (44), 00:42, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А еще. если совсем все плохо да. можно сделать вот так
mkdir /home/user/fakehome_forapp
HOME=/home/user/fakehome_forapp flatpak run com.garbageapplication
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|6.46, ilyafedin (ok), 00:52, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ммм, файловый диалог видит вообще-то все, если он системный. И еще и
> может передать ОДИН файл в прогу. Обнови flatpak дружище.
"системный"... файловый диалог предоставялет тулкит, что ты имеешь в виду под системным? Есть, конечно, портальный, но его хромиум/электрон как раз и не умеют.
Ну и сам флатпак на это влиять не может, только версия рантайма, с которой приложение собрано и версия порталов в системе.
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|5.43, Аноним (44), 00:46, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ПОдожди а что должен увидеть файловый диалог в /home/username если он фейковый и пуст... пропиши проге папку в настройках /home/username/appfolder и дай доступ из flatpaka.
Мануалы же читать надо. А не в GUI сидеть. Нет для флатпака нормального бекенда со всеми возможностями. Надо ставить и настраивать из консоли, или будут проблемы.
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|6.47, ilyafedin (ok), 00:54, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ПОдожди а что должен увидеть файловый диалог в /home/username если он фейковый
> и пуст... пропиши проге папку в настройках /home/username/appfolder и дай доступ
> из flatpaka.
> Мануалы же читать надо. А не в GUI сидеть. Нет для флатпака
> нормального бекенда со всеми возможностями. Надо ставить и настраивать из консоли,
> или будут проблемы.
Ох, ты сам же мануалы-то и не читал, тогда бы знал, что приложение должно юзать xdg-desktop-portal в флатпаке для диалогов.
https://github.com/electron/electron/pull/19159
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|6.48, ilyafedin (ok), 00:56, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ПОдожди а что должен увидеть файловый диалог в /home/username если он фейковый
> и пуст... пропиши проге папку в настройках /home/username/appfolder и дай доступ
> из flatpaka.
> Мануалы же читать надо. А не в GUI сидеть. Нет для флатпака
> нормального бекенда со всеми возможностями. Надо ставить и настраивать из консоли,
> или будут проблемы.
Портальный диалог может ходить по хостовой системе (часть системы же) и пробрасывать файлы в песочницу. Ничего руками делать не должно быть нужно.
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|1.5, Аноним (5), 20:14, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Суидные бинарники, опять суидные бинарники. И почему меня никто не слушает?
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|2.6, Аноним (5), 20:16, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ах да, про порталы я уже тоже ныл. Порталы это тупик, как ни крути.
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|1.9, Тов Майор (?), 20:39, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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По со вершенно непонятному стечению обстоятельств практичеки все хипсторы страдают от недуга "напихай по больше про безопастнось и непофтормые фичи твоего смузи продукта даже не понимая смысла использованных терминов"
отягощенного транспозицией головного мозга и седалища.
Потому то хипстоподелки видимо и напоминают разваливающиеся китайские игрушки из 90х.
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|2.12, Аноним (12), 20:53, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как хорошо, что все лучшие разработчики мира собрались в комментах на опеннете, так мне спокойней за любимый сайт.
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|4.23, Аноним (23), 21:18, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Хороший программист умеет грамотно и понятно написать комментарий и пишет их много
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|1.13, псевдонимус (?), 20:53, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну кто бы мог подумать! Дырявые линуксконтейнеры опять показали себя во всей красе.
Но опенвзлевое использовать не будем. Там патчи не шапкины.
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|1.18, Нанобот (ok), 21:00, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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А в обычных deb/rpm пакетах вообще нету никакой изоляции, т.е. по уровню защиты deb/rpm соответствует дырявой версии flatpak. Вот только во flatpak ошибку исправили и теперь порядок, а deb/rpm как соответствовали дырявыми версиями flatpak, так и останутся такими навсегда
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|3.21, Нанобот (ok), 21:02, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не нюхай больше это волшебное что у тебя там, ок?
А ты не завидуй 😄
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|2.64, iPony129412 (?), 04:57, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А в обычных deb/rpm пакетах вообще нету никакой изоляции, т.е. по уровню защиты deb/rpm соответствует дырявой версии flatpak.
Ну это теория. На практике неочень.
Вот ставишь ты Flatpak пакет криптовалютного кошелька. А его естественно делает левый пионер, не связанный с основным проектом (это обычное явление во Flathub).
Он попионерит, и забьёт, а ты будешь с дырявой версий сидеть с возможностью пенетрации.
Ну или вообще захочет вредонос встроить — сложности не составит. Особых уж проверок нет.
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|1.26, Аноним (26), 22:17, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> GIMP, VSCodium, PyCharm, Octave, Inkscape, Audacity и VLC
Вот он, набор ненужного!) Ну кроме Audacity может быть.
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|2.27, Аноним (33), 22:25, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Опять какой то анонимный хрен в интернете лучше других знает, кому что нужно
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|3.29, Аноним (26), 22:36, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Естественно! :)
> кому что нужно
А мне это не интересно, чего там может быть нужно какой-то обезьянке.
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|1.34, Zitz (?), 23:26, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Base OS + pkg/ports = profit
Зачем они городят какие-то костыли?
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|2.40, Аноним (44), 00:38, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот хочу я на debian stable установить новый libreoffice. Или не хочу засырать систему стимом. Или хочу чтоб у меня работал последний месенджер, разрабы которого постоянного обновляют его.
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|3.45, Zitz (?), 00:50, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Вот и нужно сделать, как в нормальных ОС: базовая система и программы отдельно. Windows, macOS, FreeBSD так и работают. Там всегда самый новейший софт при том, что сама система от него вообще никак не зависит.
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|4.51, Dzen Python (ok), 01:05, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это в которых до 2021 года в \system32 кладутся левые общие либы при установке, а для реализации принципа разделяемых библиотек есть папочка \winsxs, где, подумать только, лежат хардилнки на все библиотеки, которые только есть в системе, и без работы с дисмом расплывшуюся до неприличных размеров после пары кумулятивок хрен сожмешь (удалая ненужные обновления, лишая себя возможности отката системы)?
До-до, нам в лянуксах такого шедевра костылестроения только не хватало.
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|3.49, Dzen Python (ok), 00:59, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> На дебиан-стейбл
Наркоман.
Зачем пихать в сервер-ориентед ор критикал-воркстайшн (с заранее известной смесью рабочих приложений) но-гуй-бест-вей сборку дебиана, ради которой и затевается вся это мура с фильтрацией sid-unstable-testing, патчами и заморозками мокрокисечный софт. Ну или околопрориентарь, вроде стимов/мессенджеров?
Нет, просто ход мыслей непонятен.
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|3.55, Аноним (52), 01:15, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот хочу я ... новый ...
Но не получится, ибо новый требует либо libc, которой у тебя нет в системе, либо libc вшита в пакет, но требует новое ядро. И нифига в этом фэтфаке у тебя не работает.
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|1.39, VINRARUS (ok), 00:37, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Балин, это получается шобы безопасно пользоваться контейнерами Linux нада сам Linux в контейнере виртуалки запускать, а лучше ещо пару вложеных контейнера в контейнере?
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|2.50, Dzen Python (ok), 01:01, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Контейнер на линуксе в гипервизоре контейнеризованного линукса, внутри линуксовой виртуалки на линуксовом гипервизоре.
Базарю, хакеры сами тебе денег отсыпят, лишь бы перестал так упарываться
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|1.61, leibniz (??), 04:27, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> атакующему для выполнения своего кода достаточно изменить файл ~/.bashrc
Ток баш? Или zsh или рыбку по аналогии?
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|1.63, Аноним (63), 04:55, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А может просто не нужно всякую не внушающую доверия ерунду себе устанавливать В... большой текст свёрнут, показать
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