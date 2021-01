Уязвимость во Flatpak, позволяющая обойти режим изоляции

2.16 , ilyafedin ( ok ), 20:58, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у некоторых пакетов прописан доступ к домашнему каталогу по дефолту. Например, хромиум не умеет в порталы, так что электроноподелкам для работы нужен доступ к домашнему каталогу, или они становятся бесполезными.

Ты немного бред говоришь. Flatpak умеет подсовывать фейковый /home для програм, и поделия на електроне прекрасно работают без доступа вообще ко всему.

Плюс никто не мешает отредактировать права доступа по умолчанию, если разработчик пакета неможет в сандбокс. Там одну строку изменить.

> Ты немного бред говоришь. Flatpak умеет подсовывать фейковый /home для програм, и

> поделия на електроне прекрасно работают без доступа вообще ко всему.

> Плюс никто не мешает отредактировать права доступа по умолчанию, если разработчик пакета

> неможет в сандбокс. Там одну строку изменить. Как только попытаешься открыть файловый диалог без доступа к /home, увидишь, что файловый диалог ничего не видит

Ммм, файловый диалог видит вообще-то все, если он системный. И еще и может передать ОДИН файл в прогу. Обнови flatpak дружище.

А еще. если совсем все плохо да. можно сделать вот так

mkdir /home/user/fakehome_forapp

HOME=/home/user/fakehome_forapp flatpak run com.garbageapplication

> Ммм, файловый диалог видит вообще-то все, если он системный. И еще и

> может передать ОДИН файл в прогу. Обнови flatpak дружище. "системный"... файловый диалог предоставялет тулкит, что ты имеешь в виду под системным? Есть, конечно, портальный, но его хромиум/электрон как раз и не умеют.

Ну и сам флатпак на это влиять не может, только версия рантайма, с которой приложение собрано и версия порталов в системе.

ПОдожди а что должен увидеть файловый диалог в /home/username если он фейковый и пуст... пропиши проге папку в настройках /home/username/appfolder и дай доступ из flatpaka.

Мануалы же читать надо. А не в GUI сидеть. Нет для флатпака нормального бекенда со всеми возможностями. Надо ставить и настраивать из консоли, или будут проблемы.

> ПОдожди а что должен увидеть файловый диалог в /home/username если он фейковый

> и пуст... пропиши проге папку в настройках /home/username/appfolder и дай доступ

> из flatpaka.

> Мануалы же читать надо. А не в GUI сидеть. Нет для флатпака

> нормального бекенда со всеми возможностями. Надо ставить и настраивать из консоли,

> или будут проблемы. Ох, ты сам же мануалы-то и не читал, тогда бы знал, что приложение должно юзать xdg-desktop-portal в флатпаке для диалогов.

https://github.com/electron/electron/pull/19159

> ПОдожди а что должен увидеть файловый диалог в /home/username если он фейковый

> и пуст... пропиши проге папку в настройках /home/username/appfolder и дай доступ

> из flatpaka.

> Мануалы же читать надо. А не в GUI сидеть. Нет для флатпака

> нормального бекенда со всеми возможностями. Надо ставить и настраивать из консоли,

> или будут проблемы. Портальный диалог может ходить по хостовой системе (часть системы же) и пробрасывать файлы в песочницу. Ничего руками делать не должно быть нужно.