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Уязвимость во Flatpak, позволяющая обойти режим изоляции

24.01.2021 20:07

В инструментарии для создания самодостаточных пакетов Flatpak выявлена уязвимость (CVE-2021-21261), позволяющая обойти режим sandbox-изоляции и выполнить произвольный код в окружении основной системы. Проблема устранена в версиях 1.10.0 и 1.8.5, но позднее в исправлении всплыло регрессивное изменение, вызывающее проблемы при сборке на системах с прослойкой bubblewrap, установленной с флагом setuid. Регрессия устранена в выпуске 1.10.1 (обновление для ветки 1.8.x пока недоступно).

Уязвимость присутствует в D-Bus сервисе flatpak-portal, обеспечивающем запуск "порталов", которые применяются для организации доступа к ресурсам вне контейнера. Сервис позволяет изолированным приложениям запустить собственный дочерний процесс в новом sandbox-окружении, к которому применяются те же или более усиленные настройки изоляции (например, для обработки не заслуживающего доверия содержимого). Уязвимость заключается в том, что flatpak-portal передаёт переменные окружения, специфичные для обращающегося к сервису процесса, в обработчики, не изолированные от основной системы (например, запуская команду "flatpak run"). Вредоносное приложение может выставить переменные окружения, влияющие на работу "flatpak run", и запустить любой код на стороне хост-окружения.

Следует напомнить, что многие разработчики flatpak-пакетов отключают режим изоляции или оставляют полный доступ к домашнему каталогу. Например, с ограниченным режимом изоляции поставляются пакеты GIMP, VSCodium, PyCharm, Octave, Inkscape, Audacity и VLC. В случае компрометации пакетов с доступом к домашнему каталогу, несмотря на наличие в описании пакета метки "sandboxed", атакующему для выполнения своего кода достаточно изменить файл ~/.bashrc.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.10.0
  3. OpenNews: Для Flatpak подготовлена технология управляемого доступа к ресурсам вне контейнера
  4. OpenNews: Уязвимость во Flatpak, позволяющая повысить привилегии в системе
  5. OpenNews: Уязвимость в snapd и flatpak, позволяющая обойти режим изоляции
  6. OpenNews: Выпуск Bubblewrap 0.4.0, прослойки для создания изолированных окружений
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54461-flatpak
Ключевые слова: flatpak, bubblewrap
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 20:08, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Уязвимость в Flatpak, позволяющая сделать ненужное нужным?
     
     
  • 2.35, VINRARUS (ok), 00:15, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уязвимость в Flatpak, позволяющая сделать из установщика изолированых пакетов просто установщик пакетов в себе.
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 01:08, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Уязвимость во Flatpak, позволяющая сделать из установщика изолированых пакетов просто установщик дыр.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:09, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Snap нужнее не стал.
     
     
  • 2.31, ОхотникНаОленей (?), 23:09, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему? Ставить всякий прикладной софт через snap нежели из пакетов, самое оно, когда каждая софтина живёт в своём snap-окружении (и она не может попортить/почитать конфиги соседних приложений одного юзера из его .config папки, и другие не могут, т.к. монтируется snapfs с целоостностью бинарников.

    Всякие телеграмы, хромы, прочая снедь, ей самое место в снап, так надёжнее и дешевле чем заводить lxd или kata-containers для каждого.

    У известных пакетов типа apache, mysql я понимаю по своему юзер/группе и это решается стандартными правами.

    Но заводить по юзеру на каждое прикладное? И как оно в десктопе, в контексте одного $home жить будет?

    Умных все корчат и вторят ернуду.

    А ещё в snap унифицирован контроль над ресурсами приложению, можно в один чих дать или нет интернет/сеть приложению, дать или нет соединению с другими, микрофон, камера, все все видно что потребляет приложение и можно дать/забрать.

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 23:21, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда каждая софтина живёт в своём snap-окружении

    Как и во флатпак

    > А ещё в snap унифицирован контроль над ресурсами приложению

    Как и во флатпак. А еще во флатпаке есть разделяемые рантаймы

    Но как видим, это все не спасает, и в снапе найдут дыры когда-нибудь

     
     
  • 4.58, Анон1632776693 (?), 02:51, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Охотник на оленей поймал оленя за рога
     
  • 3.44, Аноним (44), 00:48, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот вангую что через года 2 каноникал выбросит свой снап. И перейдет на flatpak...
     
     
  • 4.53, Аноним (52), 01:09, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неее, через пару лет всё это выкинут и напишут флетснапак.
     
     
  • 5.56, муу (?), 01:50, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    системд-флетснаппакд
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:10, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > несмотря на наличие в описании пакета метки "sandboxed"

    Шедевр, девляпсы!!!

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:20, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    смузихлебы
     
     
  • 3.8, Аноним (7), 20:20, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    растофаны
     

  • 1.4, Аноним (2), 20:10, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    FlatHub пакеты не дают доступ к домашнему каталогу, нужно переопределение доступов.
     
     
  • 2.16, ilyafedin (ok), 20:58, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у некоторых пакетов прописан доступ к домашнему каталогу по дефолту. Например, хромиум не умеет в порталы, так что электроноподелкам для работы нужен доступ к домашнему каталогу, или они становятся бесполезными.
     
     
  • 3.37, Аноним (44), 00:34, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты немного бред говоришь. Flatpak умеет подсовывать фейковый /home для програм, и поделия на електроне прекрасно работают без доступа вообще ко всему.
    Плюс никто не мешает отредактировать права доступа по умолчанию, если разработчик пакета неможет в сандбокс. Там одну строку изменить.
     
     
  • 4.38, ilyafedin (ok), 00:35, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты немного бред говоришь. Flatpak умеет подсовывать фейковый /home для програм, и
    > поделия на електроне прекрасно работают без доступа вообще ко всему.
    > Плюс никто не мешает отредактировать права доступа по умолчанию, если разработчик пакета
    > неможет в сандбокс. Там одну строку изменить.

    Как только попытаешься открыть файловый диалог без доступа к /home, увидишь, что файловый диалог ничего не видит

     
     
  • 5.41, Аноним (44), 00:40, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ммм, файловый диалог видит вообще-то все, если он системный. И еще и может передать ОДИН файл в прогу. Обнови flatpak дружище.
     
     
  • 6.42, Аноним (44), 00:42, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще. если совсем все плохо да. можно сделать вот так
    mkdir /home/user/fakehome_forapp
    HOME=/home/user/fakehome_forapp flatpak run com.garbageapplication
     
  • 6.46, ilyafedin (ok), 00:52, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ммм, файловый диалог видит вообще-то все, если он системный. И еще и
    > может передать ОДИН файл в прогу. Обнови flatpak дружище.

    "системный"... файловый диалог предоставялет тулкит, что ты имеешь в виду под системным? Есть, конечно, портальный, но его хромиум/электрон как раз и не умеют.
    Ну и сам флатпак на это влиять не может, только версия рантайма, с которой приложение собрано и версия порталов в системе.

     
  • 5.43, Аноним (44), 00:46, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ПОдожди а что должен увидеть файловый диалог в /home/username если он фейковый и пуст... пропиши проге папку в настройках /home/username/appfolder и дай доступ из flatpaka.
    Мануалы же читать надо. А не в GUI сидеть. Нет для флатпака нормального бекенда со всеми возможностями. Надо ставить и настраивать из консоли, или будут проблемы.
     
     
  • 6.47, ilyafedin (ok), 00:54, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ПОдожди а что должен увидеть файловый диалог в /home/username если он фейковый
    > и пуст... пропиши проге папку в настройках /home/username/appfolder и дай доступ
    > из flatpaka.
    > Мануалы же читать надо. А не в GUI сидеть. Нет для флатпака
    > нормального бекенда со всеми возможностями. Надо ставить и настраивать из консоли,
    > или будут проблемы.

    Ох, ты сам же мануалы-то и не читал, тогда бы знал, что приложение должно юзать xdg-desktop-portal в флатпаке для диалогов.
    https://github.com/electron/electron/pull/19159

     
  • 6.48, ilyafedin (ok), 00:56, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ПОдожди а что должен увидеть файловый диалог в /home/username если он фейковый
    > и пуст... пропиши проге папку в настройках /home/username/appfolder и дай доступ
    > из flatpaka.
    > Мануалы же читать надо. А не в GUI сидеть. Нет для флатпака
    > нормального бекенда со всеми возможностями. Надо ставить и настраивать из консоли,
    > или будут проблемы.

    Портальный диалог может ходить по хостовой системе (часть системы же) и пробрасывать файлы в песочницу. Ничего руками делать не должно быть нужно.

     

  • 1.5, Аноним (5), 20:14, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Суидные бинарники, опять суидные бинарники. И почему меня никто не слушает?
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 20:16, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ах да, про порталы я уже тоже ныл. Порталы это тупик, как ни крути.
     

  • 1.9, Тов Майор (?), 20:39, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    По со вершенно непонятному стечению обстоятельств практичеки все хипсторы страдают от недуга "напихай по больше про безопастнось и непофтормые фичи твоего смузи продукта даже не понимая смысла использованных терминов"
    отягощенного транспозицией головного мозга и седалища.
    Потому то хипстоподелки видимо и напоминают разваливающиеся китайские игрушки из 90х.
     
     
  • 2.11, дохтурЛол (?), 20:50, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    зачем ты пишешь чушь на опеннете?
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:53, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как хорошо, что  все лучшие разработчики мира собрались в комментах на опеннете, так мне спокойней за любимый сайт.
     
     
  • 3.19, Lex (??), 21:00, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык они ж на нем комментят а не кодят :)
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 21:18, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Хороший программист умеет грамотно и понятно написать комментарий и пишет их много
     

  • 1.10, Аноним (52), 20:49, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Без ФэтФака как-то надёжней было.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 20:58, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На самом деле нет.
     

  • 1.13, псевдонимус (?), 20:53, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну кто бы мог подумать! Дырявые линуксконтейнеры опять показали себя во всей красе.

    Но опенвзлевое использовать не будем. Там патчи не шапкины.

     
  • 1.14, псевдонимус (?), 20:55, 24/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.17, Онаним (?), 20:59, 24/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +4 +/
     
  • 1.18, Нанобот (ok), 21:00, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    А в обычных deb/rpm пакетах вообще нету никакой изоляции, т.е. по уровню защиты deb/rpm соответствует дырявой версии flatpak. Вот только во flatpak ошибку исправили и теперь порядок, а deb/rpm как соответствовали дырявыми версиями flatpak, так и останутся такими навсегда
     
     
  • 2.20, Онаним (?), 21:02, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не нюхай больше это волшебное что у тебя там, ок?
     
     
  • 3.21, Нанобот (ok), 21:02, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не нюхай больше это волшебное что у тебя там, ок?

    А ты не завидуй 😄

     
  • 2.32, ОхотникНаОленей (?), 23:13, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле ты прав :) Но люди идиоты.
     
     
  • 3.54, Аноним (52), 01:11, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > На самом деле ты прав :) Но идиот.

    Не благодари.

     
  • 2.36, VINRARUS (ok), 00:33, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В каком пакете идёт сам flatpak?
     
  • 2.64, iPony129412 (?), 04:57, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в обычных deb/rpm пакетах вообще нету никакой изоляции, т.е. по уровню защиты deb/rpm соответствует дырявой версии flatpak.

    Ну это теория. На практике неочень.

    Вот ставишь ты Flatpak пакет криптовалютного кошелька. А его естественно делает левый пионер, не связанный с основным проектом (это обычное явление во Flathub).

    Он попионерит, и забьёт, а ты будешь с дырявой версий сидеть с возможностью пенетрации.
    Ну или вообще захочет вредонос встроить — сложности не составит. Особых уж проверок нет.

     

  • 1.26, Аноним (26), 22:17, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > GIMP, VSCodium, PyCharm, Octave, Inkscape, Audacity и VLC

    Вот он, набор ненужного!) Ну кроме Audacity может быть.

     
     
  • 2.27, Аноним (33), 22:25, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Опять какой то анонимный хрен в интернете лучше других знает, кому что нужно
     
     
  • 3.28, flkghdfgklh (?), 22:35, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он просто так называемый русский, они все тупы и считают, что знают все за других.
     
  • 3.29, Аноним (26), 22:36, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Естественно! :)

    > кому что нужно

    А мне это не интересно, чего там может быть нужно какой-то обезьянке.

     
  • 3.30, Аноним (1), 22:40, 24/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Во флатпаке - точно не нужно.
     
  • 2.59, Я твой господин смерд (?), 03:52, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VLC не тронь
     

  • 1.34, Zitz (?), 23:26, 24/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Base OS + pkg/ports = profit

    Зачем они городят какие-то костыли?

     
     
  • 2.40, Аноним (44), 00:38, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот хочу я на debian stable установить новый libreoffice. Или не хочу засырать систему стимом. Или хочу чтоб у меня работал последний месенджер, разрабы которого постоянного обновляют его.
     
     
  • 3.45, Zitz (?), 00:50, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вот и нужно сделать, как в нормальных ОС: базовая система и программы отдельно. Windows, macOS, FreeBSD так и работают. Там всегда самый новейший софт при том, что сама система от него вообще никак не зависит.
     
     
  • 4.51, Dzen Python (ok), 01:05, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это в которых до 2021 года в \system32 кладутся левые общие либы при установке, а для реализации принципа разделяемых библиотек есть папочка \winsxs, где, подумать только, лежат хардилнки на все библиотеки, которые только есть в системе, и без работы с дисмом расплывшуюся до неприличных размеров после пары кумулятивок хрен сожмешь (удалая ненужные обновления, лишая себя возможности отката системы)?
    До-до, нам в лянуксах такого шедевра костылестроения только не хватало.
     
  • 3.49, Dzen Python (ok), 00:59, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > На дебиан-стейбл

    Наркоман.
    Зачем пихать в сервер-ориентед ор критикал-воркстайшн (с заранее известной смесью рабочих приложений) но-гуй-бест-вей сборку дебиана, ради которой и затевается вся это мура с фильтрацией sid-unstable-testing, патчами и заморозками мокрокисечный софт. Ну или околопрориентарь, вроде стимов/мессенджеров?
    Нет, просто ход мыслей непонятен.

     
  • 3.55, Аноним (52), 01:15, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот хочу я ... новый ...

    Но не получится, ибо новый требует либо libc, которой у тебя нет в системе, либо libc вшита в пакет, но требует новое ядро. И нифига в этом фэтфаке у тебя не работает.

     

  • 1.39, VINRARUS (ok), 00:37, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Балин, это получается шобы безопасно пользоваться контейнерами Linux нада сам Linux в контейнере виртуалки запускать, а лучше ещо пару вложеных контейнера в контейнере?
     
     
  • 2.50, Dzen Python (ok), 01:01, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Контейнер на линуксе в гипервизоре контейнеризованного линукса, внутри линуксовой виртуалки на линуксовом гипервизоре.
    Базарю, хакеры сами тебе денег отсыпят, лишь бы перестал так упарываться
     

  • 1.57, Аноним (57), 02:01, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если бы написать на Раст...
     
     
  • 2.60, Аноним (52), 04:21, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    равносильно x10 росту дыр + утечка памяти.
     

  • 1.61, leibniz (??), 04:27, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > атакующему для выполнения своего кода достаточно изменить файл ~/.bashrc

    Ток баш? Или zsh или рыбку по аналогии?

     
     
  • 2.62, iPony129412 (?), 04:51, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, это самое слово с неприличным началом.
     

  • 1.63, Аноним (63), 04:55, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А может просто не нужно всякую не внушающую доверия ерунду себе устанавливать В... большой текст свёрнут, показать
     

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