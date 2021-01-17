Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.10.0

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|1.1, Леголас (ok), 11:37, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> т.е. сбой при установке теперь не приводит к пропаданию приложения
Так тоже можно? (:
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|2.35, псевдонимус (?), 15:53, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда на срастётся что-нибудь полезное напишут. Может быть тогда и флаткал перестанет тормозить.
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|2.37, Аноним (37), 16:03, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По сути статическая линковка плюс 100500 версий жырноты Qt/KDE...
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|1.6, Аноним (6), 12:16, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Нeнyжный релиз нeнyжной системы нeнyжныx пакетов Flatpak 1.10.0
Так правильнее.
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|1.8, ilyafedin (ok), 12:24, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Snap использует компоненты окружения основной системы
Эээ, нет, как и флатпак, они предоставляют рантайм, но он основан на пакетах из убунты
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|3.39, Аноним (37), 16:07, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В одной системе может быть установлено несколько разных runtime (GNOME, KDE) или несколько версий одного runtime (GNOME 3.36, GNOME 3.38).
Вот это <белый лис>, система распухает в 100500 раз.
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|1.15, Аноним (3), 13:38, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Зачем делать эти велосипеды, которые созданы для обходов недостатков архитектуры современных линуксов, вместо того чтобы сделать нормальную архитектуру линукс дистрибутивов? Программу 5 летней давности без плясок с бубном ни на одном дистре не запустить. А возьми 25-ти летнее приложение для Win 95 и оно запустится на Win 10, вот где головой думали, а не хайпом.
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|2.16, Аноним (16), 13:44, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ты лжёшь, я без проблем пользуюсь ПО 20 летней давности, проблемы только из-за устаревших АПИ, если для них не придумали прослойку совместимости. А вот на венде если что-то не работает, то оно просто не работает, такое очень часто.
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|3.18, Аноним (16), 13:48, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По для линукса кстати превосходное, оно всегда скажет тебе чего и где им не хватает и что ему не нравится. Ты можешь сразу скачать/скомпилировать/пропатчить без проблем. Если ПО для венды не работает, то ты просто "приплыл".
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|4.19, Аноним (16), 13:51, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но что такое "не хватает" я даже не очень могу представить сейчас, обычно это поменявшийся soname у библиотеки. Можно даже симлинк с требуемым soname рядом положить и софтина с большой вероятностью будет работать. хотя часть символов могли удалить и она не обязана этого делать. В общем прекратите распространять эти сказки для бедных, в линуксе всё прекрасно.
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|2.17, Аноним (16), 13:45, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>запустится
вот это кстати тоже ложь, даже в 8 не всегда работает софт от 7, что уж о более широких периодах говорить.
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|3.22, Аноним (22), 14:53, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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За исключением дров, какой процент таких программ? 0,01? 0,001?
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|5.26, Аноним (16), 15:08, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Половина игрушек(если не больше), а что?
А вот порты сделанные loki software работают и 20 лет спустя вполне прилично, хотя пропасть между технологиями за эти оды просто безумная и в линуксе особо о совмести никогда не заботились (кроме пары проектов, где совместимость это пунктик, типа glibc).
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|2.20, Аноним (6), 13:58, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Винда - платная ширпотребная программа. Они могут себе позволить платить людям зарплату за то, чтобы у **платящего** пользователя всё было хорошо. Линукс для пользователей "бесплатно-без-смс", просто потому что на пользователей там абсолютно насрaть. Не для них делалось, поэтому как раз для них и бесплатно, объедки с барского стола. Отсюда и 12309 (на серверах обычно файрфоксы не запускают, а те, кто запускают - это серьёзные ребята с серьёзными серверами за серьёзные (по меркам серверов) деньги), отсюда и всё остальные десктопопроблемы. Корпорации, для которых делается, же платят, и нехило. Поэтому их интересы и в приоритете. Все эти SGXы и прочая копирастия в ядре - она не от вас, вам копирасты просто предложат поставить винду и использовать их программы, защищённые SGX, оттуда.
Космонавт давно уже понял, что с виндой конкурировать не может, именно поэтому тратить деньги на исправление десктопопроблем и не спешит - не окупится никогда.
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|4.24, Redhahhh (?), 14:59, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут все анонимы. Никто же паспорт не показывает. А, вдрук, ты старая бабушка, которая у внука отобрала ноутбук?
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|3.43, qasar (?), 16:40, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Отсюда и 12309
> Космонавт
Космонавт то тут причём, это всё еврофинн Торвальдс, а у его лапки, а в лапках акции Шляпки, а Шляпку проблема 12309 не ипёт.
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|2.40, Аноним (37), 16:11, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Осталось дождаться появления собственных ядер внутри пакетов...
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|1.30, Док (?), 15:34, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неудобно ручками запускать приложения flatpak run app
Есть другой способ?
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|2.34, linxon (ok), 15:48, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в федоре сделано вот так:
XDG_DATA_DIRS=/home/linxon/.local/share/flatpak/exports/share:/var/lib/flatpak/exports/share:/usr/local/share/:/usr/share/
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|1.31, Аноним (31), 15:39, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тот же snap по умолчанию не включен в Минте по соображениям безопасности, а flatpak присутствует. Кто знает почему? Системы вроде бы схожи.
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|2.36, Аноним (7), 15:59, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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снап работает демоном, чет там самостоятельно выкачивая/отсылая
у снапа нет репозиториев сообщества, основная репа контролируется каноникалом
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|1.38, Аноним (38), 16:04, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Годнота. А как определить куда лезет приложение при запуске? Типо аудита что ли.
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|1.42, qasar (?), 16:35, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Chromium и VLC в Ubuntu есть только в snap (те же яйца), жду когда им будет лень собирать Мозиллу и, сдрысну на винду, ибо там это изначально и никто ничего не обещал. Systemd, flat, snap, пошли вы в опу!
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|2.44, user90 (?), 16:52, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Systemd, flat, snap, пошли вы в опу!
Еще с размаха врежь себе по роже - дистрибутив же сам выбирал)
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