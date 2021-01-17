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Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.10.0

17.01.2021 11:27

Опубликована новая стабильная ветка инструментария Flatpak 1.10, который предоставляет систему для сборки самодостаточных пакетов, не привязанных к конкретным дистрибутивам Linux и выполняемых в специальном контейнере, изолирующем приложение от остальной системы. Поддержка выполнения Flatpak-пакетов обеспечена для Arch Linux, CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Mageia, Linux Mint, Alt Linux и Ubuntu. Пакеты с Flatpak включены в репозиторий Fedora и поддерживаются в штатной программе управления приложениями GNOME.

Ключевые новшества в ветке Flatpak 1.10:

  • Реализована поддержка нового формата репозитория, позволяющего ускорить доставку обновлений и сократить размер загружаемых данных. Репозиторий основывается на технологии OSTree, в которой для идентификации содержимого используется индексный файл, который обновляется при каждом изменении. Размер индексного файла зависит от числа пакетов и поддерживаемых архитектур. Новый формат репозитория подразумевает разделение индексных файлов для разных архитектур, а также применение delta-обновлений для загрузки только частей индекса, изменившихся с прошлой версии репозитория. Применение инкрементальных обновлений позволило в 100 раз сократить трафик и сняло ограничения по поддержке во Flathub дополнительных архитектур. Например, во Flathub общий размер индекса в настоящее время составляет 6.6 МБ (1.8 МБ сжатый), варианта для архитектуры x86-64 - 2.7 МБ (554 КБ сжатый), а при обновлении с прошлой версии требуется загрузка всего 20 КБ.
  • Добавлена новая команда "flatpak pin" для закрепления runtime (не будет удаляться при отсутствии использующих его приложений). По умолчанию закрепление применяется для runtime, установленных явно, а не автоматически загруженных в числе зависимостей при установке приложения.
  • При общем обновлении ("flatpak update") или удалении отдельных приложений обеспечено автоматическое удаление неиспользуемых runtime, которые не закреплены и имеют истекшее время жизни.
  • Улучшено определение похожих путей приложений, например, "/org/gnome/sound-juicer" теперь сопоставляется с "org.gnome.SoundJuicer".
  • Добавлена поддержка нового стандарта на оформление файлов в os-release в контейнерах.
  • Добавлен профиль для tcsh.
  • При поиске зависимостей репозиторий устанавливаемого приложения теперь имеет более высокий приоритет, чем другие репозитории.
  • Повышена эффективность кэширования индекса репозитория в памяти.
  • Запрещено указание "--filesystem=/".
  • Добавлены новые API: flatpak_installation_list_pinned_refs, flatpak_transaction_set_disable_auto_pin, flatpak_transaction_set_include_unused_uninstall_ops, flatpak_transaction_operation_get_subpaths, flatpak_transaction_operation_get_requires_authentication.
  • Обеспечена совместимость с находящимся в разработке GCC 11.
  • Улучшено определение сокетов PulseAudio в не типовых конфигурациях.
  • В sandbox-окружениях, в которых разрешён доступ к сети, открыт доступ к сокетам systemd-resolved, а также разрешено выполнение команд "--unset-env" и "--env=FOO=" для удаления или присвоения пустого значения переменным окружения.
  • При обновлении теперь вначале устанавливается новая версия приложения и только потом удаляется старая, т.е. сбой при установке теперь не приводит к пропаданию приложения.
  • Пользователю root разрешено обходить ограничения родительского контроля.

Напомним, что разработчикам приложений Flatpak даёт возможность упростить распространение своих программ, не входящих в штатные репозитории дистрибутивов за счет подготовки одного универсального контейнера без формирования отдельных сборок для каждого дистрибутива. Пользователям, заботящимся о безопасности, Flatpak позволяет выполнить вызывающее сомнение приложение в контейнере, предоставив доступ только к сетевым функциям и файлам пользователя, связанным с приложением. Пользователям, интересующимся новинками, Flatpak позволяет установить самые свежие тестовые и стабильные выпуски приложений без необходимости внесения изменений в систему. Например, в настоящее время Flatpak-пакеты уже собираются для LibreOffice, Midori, GIMP, Inkscape, Kdenlive, Steam, 0 A.D., Visual Studio Code, VLC, Slack, Skype, Telegram Desktop, Android Studio и т.д.

Для уменьшения размера пакета он включает лишь специфичные для приложения зависимости, а базовые системные и графические библиотеки (GTK, Qt, библиотеки GNOME и KDE и т.п.) оформлены в виде подключаемых типовых runtime-окружений. Ключевое отличие Flatpak от Snap заключается в том, что Snap использует компоненты окружения основной системы и изоляцию на основе фильтрации системных вызовов, в то время как Flatpak создаёт отдельный от системы контейнер и оперирует крупными runtime-наборами, предоставляя в качестве зависимостей не пакеты, а типовые системные окружения (например, все библиотеки, необходимые для работы программ GNOME или KDE).

Помимо типового системного окружения (runtime), устанавливаемого через специальный репозиторий, поставляются дополнительные зависимости (bundle), требуемые для работы приложения. В сумме runtime и bundle образуют начинку контейнера, при том, что runtime устанавливается отдельно и привязывается сразу к нескольким контейнерам, что позволяет обойтись без дублирования общих для контейнеров системных файлов. В одной системе может быть установлено несколько разных runtime (GNOME, KDE) или несколько версий одного runtime (GNOME 3.36, GNOME 3.38). Контейнер с приложением в качестве зависимости использует привязку только к определённому runtime, без учёта отдельных пакетов, из которых состоит runtime. Все недостающие элементы упаковываются непосредственно вместе с приложением. При формировании контейнера содержимое runtime монтируется как раздел /usr, а bundle монтируется в директорию /app.

Начинка runtime и контейнеров приложений формируется с использованием технологии OSTree, при которой образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища, позволяющего применять методы версионного контроля к компонентам дистрибутива (например, можно быстро откатить систему к прошлому состоянию). RPM-пакеты транслируются в репозиторий OSTree при помощи специальной прослойки rpm-ostree. Отдельная установка и обновление пакетов внутри рабочего окружения не поддерживается, система обновляется не на уровне отдельных компонентов, а целиком, атомарно меняя своё состояние. Предоставляются средства для инкрементального применения обновлений, избавляющие от необходимости полной замены образа при каждом обновлении.

Формируемое изолированное окружение полностью независимо от используемого дистрибутива и при надлежащих настройках пакета не имеет доступа к файлам и процессам пользователя или основной системы, не может напрямую обращаться к оборудованию, за исключением вывода через DRI, и сетевой подсистеме. Вывод графики и организация ввода реализованы при помощи протокола Wayland или через проброс сокета X11. Взаимодействие с внешней средой построено на основе системы обмена сообщениями DBus и специального API Portals.

Для изоляции используется прослойка Bubblewrap и традиционные для Linux технологии контейнерной виртуализации, основанные на использовании cgroups, пространств имён (namespaces), Seccomp и SELinux. Для вывода звука применяется PulseAudio. При этом изоляция может быть отключена, чем пользуются разработчики многих популярных пакетов для получения полного доступа к ФС и всем устройствам в системе.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.8.0
  3. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.6.0
  4. OpenNews: Критика Flatpak
  5. OpenNews: Уязвимость в snapd и flatpak, позволяющая обойти режим изоляции
  6. OpenNews: Уязвимость во Flatpak, позволяющая повысить привилегии в системе
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54412-flatpak
Ключевые слова: flatpak, packet, ostree
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Леголас (ok), 11:37, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > т.е. сбой при установке теперь не приводит к пропаданию приложения

    Так тоже можно? (:

     
  • 1.2, Fracta1L (ok), 11:40, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Когда оно перестанет так тормозить?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:45, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда у тебя перестанет болеть твоя дырень
     
  • 2.35, псевдонимус (?), 15:53, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда на срастётся что-нибудь полезное напишут. Может быть тогда и флаткал перестанет тормозить.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:50, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Flatpak надо переименовать в Fatpak
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 16:03, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сути статическая линковка плюс 100500 версий жырноты Qt/KDE...
     

  • 1.5, Consta (?), 11:54, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Flatpak стал официально поддерживать Альт?
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:16, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Нeнyжный релиз нeнyжной системы нeнyжныx пакетов Flatpak 1.10.0

    Так правильнее.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:18, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так ненужнее.
     
  • 2.14, анон (?), 13:33, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Единственное, что здесь не нужно - твоё мнение
     

  • 1.8, ilyafedin (ok), 12:24, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Snap использует компоненты окружения основной системы

    Эээ, нет, как и флатпак, они предоставляют рантайм, но он основан на пакетах из убунты

     
  • 1.9, Аноним (9), 12:45, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Синдром самодостаточных пакетов...
     
  • 1.10, Sergey (??), 13:09, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попробуйте сделать локальное зеркало хотя бы для пары придожений.
     
     
  • 2.23, Redhahhh (?), 14:56, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В чем проблема?
     

  • 1.11, Аноньимъ (ok), 13:16, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Счастливые хипстерско-шеябородные звуки :-O
     
  • 1.12, Тов Майор (?), 13:18, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    DLLHEll это ты?
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 15:30, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как раз, наоборот.
     
     
  • 3.39, Аноним (37), 16:07, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В одной системе может быть установлено несколько разных runtime (GNOME, KDE) или несколько версий одного runtime (GNOME 3.36, GNOME 3.38).

    Вот это <белый лис>, система распухает в 100500 раз.

     

  • 1.15, Аноним (3), 13:38, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем делать эти велосипеды, которые созданы для обходов недостатков архитектуры современных линуксов, вместо того чтобы сделать нормальную архитектуру линукс дистрибутивов? Программу 5 летней давности без плясок с бубном ни на одном дистре не запустить. А возьми 25-ти летнее приложение для Win 95 и оно запустится на Win 10, вот где головой думали, а не хайпом.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:44, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты лжёшь, я без проблем пользуюсь ПО 20 летней давности, проблемы только из-за устаревших АПИ, если для них не придумали прослойку совместимости. А вот на венде если что-то не работает, то оно просто не работает, такое очень часто.
     
     
  • 3.18, Аноним (16), 13:48, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По для линукса кстати превосходное, оно всегда скажет тебе чего и где им не хватает и что ему не нравится. Ты можешь сразу скачать/скомпилировать/пропатчить без проблем. Если ПО для венды не работает, то ты просто "приплыл".
     
     
  • 4.19, Аноним (16), 13:51, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но что такое "не хватает" я даже не очень могу представить сейчас, обычно это поменявшийся soname у библиотеки. Можно даже симлинк с требуемым soname рядом положить и софтина с большой вероятностью будет работать. хотя часть символов могли удалить и она не обязана этого делать. В общем прекратите распространять эти сказки для бедных, в линуксе всё прекрасно.
     
  • 3.32, DildoZilla (?), 15:40, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну давай, накати на свежую убунту KDE2ю
     
     
  • 4.33, Аноним (16), 15:42, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CDE же накатил.
     
  • 2.17, Аноним (16), 13:45, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >запустится

    вот это кстати тоже ложь, даже в 8 не всегда работает софт от 7, что уж о более широких периодах говорить.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:53, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    За исключением дров, какой процент таких программ? 0,01? 0,001?
     
     
  • 4.25, Аноним (16), 15:05, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Половина игрушек(если не больше), а что?
     
     
  • 5.26, Аноним (16), 15:08, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Половина игрушек(если не больше), а что?

    А вот порты сделанные loki software работают и 20 лет спустя вполне прилично, хотя пропасть между технологиями за эти оды просто безумная и в линуксе особо о совмести никогда не заботились (кроме пары проектов, где совместимость это пунктик, типа glibc).

     
  • 2.20, Аноним (6), 13:58, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Винда - платная ширпотребная программа. Они могут себе позволить платить людям зарплату за то, чтобы у **платящего** пользователя всё было хорошо. Линукс для пользователей "бесплатно-без-смс", просто потому что на пользователей там абсолютно насрaть. Не для них делалось, поэтому как раз для них и бесплатно, объедки с барского стола. Отсюда и 12309 (на серверах обычно файрфоксы не запускают, а те, кто запускают - это серьёзные ребята с серьёзными серверами за серьёзные (по меркам серверов) деньги), отсюда и всё остальные десктопопроблемы. Корпорации, для которых делается, же платят, и нехило. Поэтому их интересы и в приоритете. Все эти SGXы и прочая копирастия в ядре - она не от вас, вам копирасты просто предложат поставить винду и использовать их программы, защищённые SGX, оттуда.

    Космонавт давно уже понял, что с виндой конкурировать не может, именно поэтому тратить деньги на исправление десктопопроблем и не спешит - не окупится никогда.

     
     
  • 3.21, Леголас (ok), 14:14, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    минута анонимной аналитики на опеннет.ру
     
     
  • 4.24, Redhahhh (?), 14:59, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут все анонимы. Никто же паспорт не показывает. А, вдрук, ты старая бабушка, которая у внука отобрала ноутбук?
     
  • 3.43, qasar (?), 16:40, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отсюда и 12309
    > Космонавт

    Космонавт то тут причём, это всё еврофинн Торвальдс, а у его лапки, а в лапках акции Шляпки, а Шляпку проблема 12309 не ипёт.

     

  • 1.27, user90 (?), 15:16, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Флатфак ;) Вендовенько..
     
     
  • 2.40, Аноним (37), 16:11, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось дождаться появления собственных ядер внутри пакетов...
     

  • 1.28, Аноним (-), 15:16, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Пользователям, интересующимся новинками, Flatpak позволяет установить самые свежие тестовые и стабильные выпуски приложений

    Ну такой запах свежести https://github.com/flathub/com.xnview.XnViewMP/issues/5 "gimp не просмоторщик"

     
  • 1.30, Док (?), 15:34, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неудобно ручками запускать приложения flatpak run app
    Есть другой способ?
     
     
  • 2.34, linxon (ok), 15:48, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в федоре сделано вот так:

    XDG_DATA_DIRS=/home/linxon/.local/share/flatpak/exports/share:/var/lib/flatpak/exports/share:/usr/local/share/:/usr/share/

     

  • 1.31, Аноним (31), 15:39, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тот же snap по умолчанию не включен в Минте по соображениям безопасности, а flatpak присутствует. Кто знает почему? Системы вроде бы схожи.
     
     
  • 2.36, Аноним (7), 15:59, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    снап работает демоном, чет там самостоятельно выкачивая/отсылая
    у снапа нет репозиториев сообщества, основная репа контролируется каноникалом
     
     
  • 3.41, iPony129412 (?), 16:26, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так это одни плюсы 👌
     
     
  • 4.45, user90 (?), 16:55, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На C ничего нет?))
     

  • 1.38, Аноним (38), 16:04, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годнота. А как определить куда лезет приложение при запуске? Типо аудита что ли.
     
  • 1.42, qasar (?), 16:35, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Chromium и VLC в Ubuntu есть только в snap (те же яйца), жду когда им будет лень собирать Мозиллу и, сдрысну на винду, ибо там это изначально и никто ничего не обещал. Systemd, flat, snap, пошли вы в опу!
     
     
  • 2.44, user90 (?), 16:52, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Systemd, flat, snap, пошли вы в опу!

    Еще с размаха врежь себе по роже - дистрибутив же сам выбирал)

     
  • 2.46, iPony129412 (?), 17:17, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > VLC в Ubuntu есть только в snap

    ложь.

     

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