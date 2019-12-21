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Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.6.0

21.12.2019 13:21

Опубликована новая стабильная ветка инструментария Flatpak 1.6, который предоставляет систему для сборки самодостаточных пакетов, не привязанных к конкретным дистрибутивам Linux и выполняемым в специальном контейнере, изолирующем приложение от остальной системы. Поддержка выполнения Flatpak-пакетов обеспечена для Arch Linux, CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Mageia, Linux Mint и Ubuntu. Пакеты с Flatpak включены в репозиторий Fedora и поддерживаются в штатной программе управления приложениями GNOME.

Ключевые новшества в ветке Flatpak 1.6:

  • В API Portal добавлен метод CreateUpdateMonitor, позволяющий приложениям отслеживать появление обновлений и запрашивать установку появившегося обновления. Для запрета полномочий самостоятельной установки обновлений приложением можно использовать команду "flatpak permission-set flatpak updates $APPID no" (если указать "ask" вместо "no", то каждый раз будет выводиться диалог для подтверждения обновления);
  • Для упрощения создания обработчиков предложена библиотека libportal, которая даёт возможность обработки событий без прямого использования API Portal и разбора сигналов, приходящих через D-Bus. Libportal предоставляет простые асинхронно работающие прослойки для большинства "порталов";
  • Добавлено новое полномочие "--socket=cups" для предоставления прямого доступа к серверу печати CUPS;
  • Изменены протокол и API для обработки аутентификации. Добавлен аутентификатор для OCI (Open Container Initiative). Реализована поддержка автоматической установки аутентификаторов из внешнего репозитория flatpak. В FlatpakTransaction добавлен callback-обработчик для использования аутентификации по логину и паролю по аналогии с методом аутентификации HTTP basic;
  • Добавлена поддержка защищённых приложений и систем, требующих аутентификации при загрузке;
  • Используемая для изоляции прослойка bubblewrap обновлена до выпуска 0.4.0;
  • Добавлена опциональная поддержка родительского контроля через применение библиотеки libmalcontent, позволяющей ограничить доступ к определённым видам контента;
  • Расширения теперь устанавливаются до приложения, что позволяет получить рабочее приложение сразу после завершения его установки;
  • Переработаны манипуляции с временными файлами, что позволило улучшить работу в условиях недостатка свободного дискового пространства;
  • Для выполнения команды "flatpak enter" больше не требуется использование sudo;
  • В порталы добавлена возможность запуска вложенных изолированных окружений (sub-sandbox) для дочерних процессов;
  • Добавлены новые команды "flatpak permission-set" и "permission-remove" для управления установкой полномочий;
  • Добавлена опция "flatpak install --or-update", выполняющая обновление, если приложение уже установлено;
  • Добавлена команда "flatpak mask" для закрепления версии и запрета установки обновлений;
  • Для образов в формате OCI (Open Container Initiative) добавлена поддержка привязки меток, генерации истории изменений в образе и включения mime-типов docker, помимо mime-типов OCI;
  • В настройки добавлен ключ default-languages для определения списка используемых языков, в дополнение к системному списку.

Напомним, что разработчикам приложений Flatpak даёт возможность упростить распространение своих программ, не входящих в штатные репозитории дистрибутивов, за счет подготовки одного универсального контейнера без формирования отдельных сборок для каждого дистрибутива. Пользователям, заботящимся о безопасности, Flatpak позволяет выполнить вызывающее сомнение приложение в контейнере, предоставив доступ только к сетевым функциям и файлам пользователя, связанным с приложением. Пользователям, интересующимся новинками, Flatpak позволяет установить самые свежие тестовые и стабильные выпуски приложений без необходимости внесения изменений в систему. Например, в настоящее время Flatpak-пакеты уже собираются для LibreOffice, Firefox, GIMP, Inkscape, Kdenlive, Steam, 0 A.D., Visual Studio Code, VLC, Slack, Skype, Telegram Desktop, Android Studio и т.д.

Для уменьшения размера пакета, он включает лишь специфичные для приложения зависимости, а базовые системные и графические библиотеки (Gtk+, Qt, библиотеки GNOME и KDE и т.п.) оформлены в виде подключаемых типовых runtime-окружений. Ключевое отличие Flatpak от Snap заключается в том, что Snap использует компоненты окружения основной системы и изоляцию на основе фильтрации системных вызовов, в то время как Flatpak создаёт отдельный от системы контейнер и оперирует крупными runtime-наборами, предоставляя в качестве зависимостей не пакеты, а типовые системные окружения (например, все библиотеки, необходимые для работы программ GNOME или KDE).

Помимо типового системного окружения (runtime), устанавливаемого через специальный репозиторий, поставляются дополнительные зависимости (bundle), требуемые для работы приложения. В сумме runtime и bundle образуют начинку контейнера, при том, что runtime устанавливается отдельно и привязывается сразу к нескольким контейнерам, что позволяет обойтись без дублирования общих для контейнеров системных файлов. В одной системе может быть установлено несколько разных runtime (GNOME, KDE) или несколько версий одного runtime (GNOME 3.26, GNOME 3.28). Контейнер с приложением в качестве зависимости использует привязку только к определённому runtime, без учета отдельных пакетов, из которых состоит runtime. Все недостающие элементы упаковываются непосредственно вместе с приложением. При формировании контейнера содержимое runtime монтируется как раздел /usr, а bundle монтируется в директорию /app.

Начинка runtime и контейнеров приложений формируется с использованием технологии OSTree, при которой образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища, позволяющего применять методы версионного контроля к компонентам дистрибутива (например можно быстро откатить систему к прошлому состоянию). RPM-пакеты транслируются в репозиторий OSTree при помощи специальной прослойки rpm-ostree. Отдельная установка и обновление пакетов внутри рабочего окружения не поддерживается, система обновляется не на уровне отдельных компонентов, а целиком, атомарно меняя своё состояние. Предоставляются средства для инкрементального применения обновлений, избавляющие от необходимости полной замены образа при каждом обновлении.

Формируемое изолированное окружение полностью независимо от используемого дистрибутива, и при надлежащих настройках пакета, не имеет доступа к файлам и процессам пользователя или основной системы, не может напрямую обращаться к оборудованию, за исключением вывода через DRI, и сетевой подсистеме. Вывод графики и организация ввода реализованы при помощи протокола Wayland или через проброс сокета X11. Взаимодействие с внешней средой построено на основе системы обмена сообщениями DBus и специального API Portals. Для изоляции используется прослойка Bubblewrap и традиционные для Linux технологии контейнерной виртуализации, основанные на использовании cgroups, пространств имён (namespaces), Seccomp и SELinux. Для вывода звука применяется PulseAudio.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/mclase...)
  2. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.4.0
  3. OpenNews: Уязвимость в snapd и flatpak, позволяющая обойти режим изоляции
  4. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.0
  5. OpenNews: Проект Chef представил формат самодостаточных универсальных пакетов Habitat
  6. OpenNews: Выпуск Bubblewrap 0.4.0, прослойки для создания изолированных окружений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: flatpak
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:26, 21/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    snap значительно лучше и безопаснее.
    пишите и о релизах этого пакетного менеджера!
     
     
  • 2.2, Петр (??), 13:39, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В снап на федоре добавили поддержку селинукс?
     
  • 2.3, Аноним (-), 13:42, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > лучше

    субъективно,

    > безопаснее

    нет.

     
  • 2.4, bubblewrapper (?), 13:43, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сами пишите.
     
  • 2.5, Бен Криведко (?), 13:48, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно уже научилось работать с кастомными хомедирами?
     
  • 2.8, qetuo (?), 14:18, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем лучше-то? Чем безопаснее? Можно списки открытых и закрытых CVE для каждого из сравниваемых продуктов посмотреть? Не говоря уже о том, что поддерживается этот ваш snap полноценно разве что на Ubuntu и подобных.
     
  • 2.9, mikevmk (??), 14:22, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эскобар.джпг
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:57, 21/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такой самодостаточный, что надо еще отдавать ресурсы под доп. сервис. Не говоря про то, что даже в дженте управление пакетами проще
     
  • 1.10, Аноним (10), 14:48, 21/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Для вывода звука применяется PulseAudio.

    Надо ещё к Systemd прибить намертво, чтобы в нормальные дистрибутивы не распространялось.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 17:09, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если чё, systemd и так в 100% дистрибутивов. Не сам, так куски его, никуда не денетесь. А вот пульса совершенно не упала, я предпочитаю минимальные задержки без рассинхрона с картинкой. Я из тех людей, для которых 0.1с рассинхрона - причина упасть в припадке. Простительно не более ~0.02с (порог чувствительности около 0.03с).
     
     
  • 3.14, колба (?), 17:25, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и почему ты ещё не научился настраивать пульс? почему ты не в числе тех ранних энтузиастов которые заморочились с пайпвайр?
     
     
  • 4.17, Аноним (11), 18:33, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и почему ты ещё не научился настраивать пульс? почему ты не в
    > числе тех ранних энтузиастов которые заморочились с пайпвайр?

    Он не настраивается у меня. Постоянно то браузер на 5 секунд отстаёт, то mpv через секунду на паузу реагирует.

     
     
  • 5.19, анонимус (??), 19:11, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > то браузер на 5 секунд отстаёт, то mpv через секунду на паузу реагирует

    Судя по симптомам, у тебя проблема не только с pa.

     
     
  • 6.21, Аноним (11), 19:20, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, что-то после выкидывания пульсы проблем больше так и не было. Реалтайм приоритеты у неё настроены были, не помогло. Я каждый код ставлю и настраиваю пульсу только что потом заметить как она опять глючит.
     

  • 1.12, ан (?), 17:12, 21/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отличная вещь для установки всяких Skype, Viber, telegram, Dropbox. A я и Remmina с PyCharm от туда устанавливаю. Как-то оно так спокойнее.
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 17:22, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У этой шляпы не слишком много прав? Я хотел бы какой-нибудь runc, но только на расте, вместо го. Го это но го.
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 19:18, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Flatpak юзает даже не runc, а свою минималистичную прослойку для работы с неймспейсами: bublewrap. Которая вообще почти аналог firejail c некоторыми отличиями. Притом, оно rootless, и вообще не позволяет изнутри повышать привелегии. А вот с доступом в пределах доступного пользователю могут быть варианты. От полного доступа к хомяку, до отдельных подкаталогов. По дефолту разрешения могут быть более пермиссивные ради работоспособности софта и удобства, но это можно переопределять через flatpak override.
     
  • 2.15, iPony129412 (?), 18:18, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жесть.
    От совершенно левых людей что-то ставить.
    Да и Flatpak не обеспечивает изоляцию сам по себе — это десктоп, слишком много связей.
     
     
  • 3.23, user_name (?), 20:28, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, да. В дистре мэйнтейнер хоть часть сообщества, допущенный туда не просто так.

    А тут абы кто наваял майнеров, ловко рекламнул и - привет ненужное, все скачали.

     
  • 2.16, Ан даш м (?), 18:29, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да только вот перечисленое и будет то, кроме чего ничего не нужно.

    Получается, уходит гибкость взаимо-согласованных внутри дистров. Приходит мешанина несовместимых версий блобов больших размеров. Зато мозг можно выключить.

    Но удобство - цена возможностей и размен свободы.

     

  • 1.18, Аноним (18), 18:55, 21/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Маздай-вэй.
     
     
  • 2.22, axredneck (?), 19:41, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, маздай-вэй - это сетап.ехе
     

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