Выпуск WSL 2.7.0, прослойки для запуска Linux в Windows

Компания Microsoft опубликовала обновление инструментария WSL 2.7.0 (Windows Subsystem for Linux), позволяющего запускать Linux-приложения в Windows. Версия 2.7.0 стала вторым значительным выпуском после открытия под лицензией MIT применяемых в WSL утилит командной строки, фоновых процессов для Linux-окружений и сервисов для запуска виртуальной машины. До этого был открыт код компонентов WSL, связанных с ядром Linux и графическим стеком wslg, а весь сопутствующий инструментарий являлся проприетарным. WSL предоставляет виртуальную машину с полноценным ядром Linux (на базе ветки 6.6), в которой могут запускаться дистрибутивы Linux. Ядро включает специфичные для WSL изменения, такие как оптимизации для сокращения времени запуска и уменьшения потребления памяти, возможность возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти и настройки для исключения лишних драйверов и подсистем. Система устанавливается в отдельный дисковый образ (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером. Среди изменений: Ядро Linux обновлено до версии 6.6.114.

Обновлены версии графического стека WSLg 1.0.71, .NET, Microsoft.NETCore.App.Runtime и NuGet-пакетов.

Доработан конфигуратор wslsettings.

В wsl.conf добавлен параметр automount.cgroups для выбора версии Cgroup.

Реализовано принудительное заверение виртуальной машины при зависании во время остановки всех сервисов.

Обеспечена передача идентификатора виртуальной машины в процесс инициализации запускаемых дистрибутивов. В утилиту wslinfo добавлена опция "--vm-id".

Добавлен параметр ядра hvsocket для ведения лога событий гипервизора Hyper-V во время загрузки.

Добавлена поддержка Debian 13, Ubuntu 25.10, Fedora 43, SUSE Linux 16, openSUSE Leap 16, openSUSE Tumbleweed, Kali 2025.3 и декабрьской сборки Arch Linux.



