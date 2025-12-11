The OpenNET Project / Index page

Выпуск WSL 2.7.0, прослойки для запуска Linux в Windows

11.12.2025 09:55

Компания Microsoft опубликовала обновление инструментария WSL 2.7.0 (Windows Subsystem for Linux), позволяющего запускать Linux-приложения в Windows. Версия 2.7.0 стала вторым значительным выпуском после открытия под лицензией MIT применяемых в WSL утилит командной строки, фоновых процессов для Linux-окружений и сервисов для запуска виртуальной машины. До этого был открыт код компонентов WSL, связанных с ядром Linux и графическим стеком wslg, а весь сопутствующий инструментарий являлся проприетарным.

WSL предоставляет виртуальную машину с полноценным ядром Linux (на базе ветки 6.6), в которой могут запускаться дистрибутивы Linux. Ядро включает специфичные для WSL изменения, такие как оптимизации для сокращения времени запуска и уменьшения потребления памяти, возможность возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти и настройки для исключения лишних драйверов и подсистем. Система устанавливается в отдельный дисковый образ (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером.

Среди изменений:

  • Ядро Linux обновлено до версии 6.6.114.
  • Обновлены версии графического стека WSLg 1.0.71, .NET, Microsoft.NETCore.App.Runtime и NuGet-пакетов.
  • Доработан конфигуратор wslsettings.
  • В wsl.conf добавлен параметр automount.cgroups для выбора версии Cgroup.
  • Реализовано принудительное заверение виртуальной машины при зависании во время остановки всех сервисов.
  • Обеспечена передача идентификатора виртуальной машины в процесс инициализации запускаемых дистрибутивов. В утилиту wslinfo добавлена опция "--vm-id".
  • Добавлен параметр ядра hvsocket для ведения лога событий гипервизора Hyper-V во время загрузки.
  • Добавлена поддержка Debian 13, Ubuntu 25.10, Fedora 43, SUSE Linux 16, openSUSE Leap 16, openSUSE Tumbleweed, Kali 2025.3 и декабрьской сборки Arch Linux.


Обсуждение (1)
  • 1, СтсадминА (?), 10:43, 11/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    Надо попробовать танки через вайн запустить.
    Зачем? Затем что из бутылки с dxvk фпс на 30% выше чем нативно в винде при одинаковых настройках.
     
