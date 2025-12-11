The OpenNET Project / Index page

Первый стабильный релиз среды рабочего стола COSMIC

11.12.2025 09:28

После трёх лет разработки опубликован релиз среды рабочего стола COSMIC 1.0.0, написанной на языке Rust. Для оценки работы COSMIC 1.0 предложены тестовые iso-образы дистрибутива Pop!_OS 24.04 (3.5 ГБ). В ближайшее время ожидается формирование пакетов с COSMIC 1.0 для Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Serpent OS, Redox и CachyOS.

COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана.

Основные особенности COSMIC:

  • Несколько режимов компоновки окон: многооконный, мозаичный и стековый. В мозаичном режиме позиция для новых окон на экране выбирается автоматически и выравнивается по сетке. В стековом режиме группировка окон приложений осуществляется по аналогии со вкладками в браузере. Режимы размещения окон могут комбинироваться и включаться в привязке к определённому виртуальному рабочему столу.


  • Панель, отображающая список активных окон, ярлыки для быстрого доступа к приложениям и апплеты (встроенные приложения, выполняемые в отдельных процессах). Панель может разделяться на части, например, верхнюю часть с меню и индикаторами, и нижнюю часть со списком активных задач и ярлыков быстрого доступа. Части панели могут размещаться как вертикально, так и горизонтально, занимать всю ширину экрана или только выбранную область, использовать прозрачность, менять стиль в зависимости от выбора светлого и тёмного оформления, раздельно настраиваться для каждого виртуального рабочего стола.
  • Интерфейс запуска приложений (Launcher) и библиотека приложений, позволяющая группировать программы по тематике.

  • Апплеты с меню приложений, интерфейсом переключения между окнами и виртуальными рабочими столами, системой поиска, калькулятором, диалогом для запуска произвольных команд, индикаторами для изменения раскладки клавиатуры, управления воспроизведением мультимедийных файлов, изменения громкости, управления Wi-Fi и Bluetooth, показа уведомлений, отображения времени и вызова экрана для завершения работы.

  • Возможность использования виртуальных рабочих столов, которые можно прокручивать в обзорном режиме, перегруппировывать и перемещать на другой экран.
  • Поддержка настройки тем оформления, выбора между тёмными и светлыми темами, сохранения настроек оформления для использования на других системах, цикличного показа коллекции рабочих столов, размещения пиктограмм на рабочем столе.
  • Композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland. Поддерживается механизм VRR (Variable Refresh Rate), адаптивно меняющий частоту обновления монитора для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео.

  • Базовый набор приложений, включающий файловый менеджер, текстовый редактор, мультимедийный проигрыватель, эмулятор терминала и менеджер установки приложений. Файловый менеджер можно использовать как просмотрщик изображений с поддержкой режима галереи. В мультимедийном проигрывателе для отрисовки задействован графический API Vulkan, а для декодирования видео может использоваться VAAPI.

  • Конфигуратор, позволяющий менять настройки панели, рабочего стола, фоновых изображений, внешнего вида, окон, локализации, учётных записей, устройств ввода, экрана, режимов энергопотребления, звука, Bluetooth, проводных и беспроводных подключений.



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64410-cosmic
Ключевые слова: cosmic, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:54, 11/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Неплохо, но почему блин опять панель запуска приложений слева..
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 10:55, 11/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:59, 11/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно искать логику там где её нет!
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:06, 11/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну вот же - можно ведь писать софт на rust не засирая при этом проекты,  написанные на других языках.

    Неплохо бы сравнить потребление ресурсов с остальными DE.

     
  • 1.4, Аноним (4), 10:24, 11/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    После кед сложно с них слезть, особенно когда у тебя весь софт и виджеты на Qt. Но как второе дефолт ДЕ очень даже неплохо, главное что не гном, рад за разрабов что наконец выкатились в стэйбл. Нужно будет чекнуть что там по поддержке виджетов для проверки обновлений,мониторинга ресурсов, скорость интернета и т.д.
     
  • 1.5, Фонтимос (?), 10:24, 11/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Наконец появился киллep всех этих ваших гномав и кeд и прочих недocтолов. Вacечкин, ставлю пять с плюсом! Возьми пирожок с полочки.
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:28, 11/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Beta-версия дико жрала оперативку. Интересно, как с релизом?
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:45, 11/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    wayland only, да ? Выглядит то красиво, но чет мне подсказывает, что передача фокуса да позиционированние окон по прежнему отсутствуют.
    А раз так то зачем это все ? Для планшетов ?
     
     
  • 2.10, AleksK (ok), 10:52, 11/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что передача фокуса да позиционированние окон по прежнему отсутствуют.

    Оно надо 3.5 землекопам. Да и то вероятнее всего в будущем будет, в протоколе расширения для этого уже есть.

     

  • 1.9, Аноним (9), 10:50, 11/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично! Ждём в Fedora.
     

