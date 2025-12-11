Первый стабильный релиз среды рабочего стола COSMIC

После трёх лет разработки опубликован релиз среды рабочего стола COSMIC 1.0.0, написанной на языке Rust. Для оценки работы COSMIC 1.0 предложены тестовые iso-образы дистрибутива Pop!_OS 24.04 (3.5 ГБ). В ближайшее время ожидается формирование пакетов с COSMIC 1.0 для Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Serpent OS, Redox и CachyOS.

COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана.

Основные особенности COSMIC: