Исследование факторов выгорания разработчиков открытого ПО

Аноним (1), 10:52, 20/11/2025

> Первым ключевым фактором выгорания названы проблемы с финансированием - разработчик теряет веру в возможность получения стабильной оплаты за вклад в открытое ПО и вынужден совмещать разработку открытого ПО с основной оплачиваемой работой.
Адепты Столлмана делают удивленные глаза. 😧 Оказывается, пахать за "спасибо" - нежизнеспособная стратегия. Оказывается, нужно идти на поклон к тем, у кого есть деньги, ведь без еды долго не покодишь! Не, ну кто бы мог подумать!
Аноним (8), 11:01, 20/11/2025

Пахать "за спасибо", а лучше вообще без него - это про BSD. А у Столлмана другой принцип: "я - тебе, но и ты - мне", что для корпоратов перманентная боль дырка задница.
Аноним (11), 11:04, 20/11/2025

Ничего что Столлман придумал свою концепцию в 80х, когда время было другое? И этого вашего линукса еще и в проекте не было. Ну сидели бы сейчас на платных Unix (ТМ), использовали платные компиляторы и браузеры. Ну или пиратили. Понятно, что время изменилось, и сейчас open source перестает работать как задумывалось, но альтернативы не придумали пока.
Аноним (1), 11:15, 20/11/2025

> Ничего что Столлман придумал свою концепцию в 80х, когда время было другое?
Какое "другое"? Были толпы лопушков, пыхтящих за бесплатно? Да вроде нет: это как раз в бум расцвета IT таких работников ВУЗы начали клепать в промышленных масштабах. А в 80-е у большинства людей и ПК, и интернета не было, лол.
Аноним (1), 11:17, 20/11/2025

> Понятно, что время изменилось, и сейчас open source перестает работать как задумывалось
Ага, оказалось, что люди с деньгами могут сделать больше, чем люди без денег. Ну и ну!
Что в 80е софт пилили корпы, что сейчас. Ничего вообще не изменилось. Кроме стоимости труда наемного батрака-кодера, лол.
Ан333ним (?), 11:49, 20/11/2025

Это да, юные дурачки-идеалисты (называющие себя хакерами) были всегда.
Анонисссм (?), 11:21, 20/11/2025

>open source перестает работать как задумывалось, но альтернативы не придумали пока
уже придумали. gpt. надеюсь не надо объяснять дальше.
Аноним (41), 11:57, 20/11/2025

Ну зачем же так про Linux!? Он вот-вот дорастёт до винды и настанет "венде-капец".
Аноним (43), 12:06, 20/11/2025

> Ну сидели бы сейчас на платных Unix (ТМ)
Ты не поверишь, но многие сейчас так и делают: macOS-то сертифицированный Unix-like.
А вот бесплатный Unix в виде GNU/Linux нужен лишь 4%. А остальным он даже за бесплатно не нужен.
LaunchWiskey (ok), 12:08, 20/11/2025

Именно так. 30-40 лет назад уровень и ритм жизни был другой, тогда в западных странах и простой рабочий мог позволить себе на зарплату собственный дом, машину и семью с 4 детьми. При таком раскладе можно и за "спасибо" чего-нибудь поделать для мира в свободное время. А сейчас, когда даже высоквалифицифрованные специалисты пашут с утра до вечера, чтоб едва тянуть оплату убогой съёмной квартиры-студии, уже как-то не остаётся ни времени, ни мотивации на создание свободного ПО забесплатно.
nw (?), 10:54, 20/11/2025

В комментариях постоянно вижу критиков, которые сделают лучше, но почему-то никогда не делают :)
Аноним (7), 11:00, 20/11/2025

Вооо, хоть кто-то еще помнит с чего все начиналось!
Главная проблема выгорания в опенсорсе, что в него сейчас идут "чтобы на дядю не работать", "ща побырому запилим комьюнити и подписочную/продажную версии" и прочее
Старое банальное - "Сделал -> Зарелизил" уже всеми позабыто!
Ан333ним (?), 11:50, 20/11/2025

В него идут получать опыт, т.к. в бургер кинге работать не хочется, а в нормальную ит-контору, где платили бы лучше, не берут.
Аноним (29), 11:39, 20/11/2025

эт чо, заплатил я, а другие будут пользоваться бесплатно?
Людям странно платить за "бесплатное" (потому что идеи открытого и свободного опошлили до бесплатного)
И есть еще проблема, что в одиночку крупный проект никто не потянет оплачивать, а вариант найти разработчика, который напишет патч и добьется принятия в проект — дополнительные неудобства.
Ан333ним (?), 11:50, 20/11/2025

Потому что все уже давно написано, за что платить то? За написание альтернативы фотошопу? Но уже есть фотошоп.
Аноним (29), 12:42, 20/11/2025

за поддержку, за портирование на новые платформы и архитектуры, за добавление фи... большой текст свёрнут, показать
Соль земли2 (?), 11:01, 20/11/2025

Перегрет интерес к Open Source. Все эти проблемы естественным образом отсеивают реально нужные вещи.
Аноним (13), 11:09, 20/11/2025

Необходимость доказывать свою компетентность (потребность в самоутверждении).
--
Фраза в скобках имеет абсолютно другой смысл. Странное уточнение.
Аноним (14), 11:09, 20/11/2025

Выгорание и прочие проблемы разработчиков открытого по происходят из-за того, что они воспринимают свою деятельность как работу, за которую им обязаны платить или даже как основной свой источник заработка. Я с таким подходом не согласен. Разработка открытого по должна позиционироваться как личное хобби, разработка чего-то для себя одного и при этом распространяющееся свободно, что мол если ещё кому-то кроме самого разраба это нужно, то пусть скачивают - не жалко.
На финансирование лучше не рассчитывать изначально, а если и прилетит что-то, то уже не плохо.
Токсичное поведение сообщества, нагрузка, ответственность, необходимость что-то кому-то доказывать- плевать на всех, если ты пишешь изначально только для себя, если кому-то что-то не нравится- не используйте.
Аноним (15), 11:10, 20/11/2025

Какие там факторы, тупо надоедает, как и любое другое хобби. Фактора необходимости нет, поэтому надоело - забросил, вот и всё выгорание.
Аноним (15), 11:16, 20/11/2025

Выгорают, но кушать что-то надо, поэтому тихо матерятся, но пилят.
Анонисссм (?), 11:24, 20/11/2025

Реальная причина - ИТ бум сошёл, бабульки ушли с рынка и сейчас типичному девелоперу уже горбатиться надо на прокорм семьи. На полставки не проживёшь.
Аноним (52), 12:24, 20/11/2025

Это не важно. Сингулярность близко, но доживут до неё не все. Кто доживёт - станет бессмертным и вечно молодым.
Вы забыли заполнить поле Name. (?), 11:35, 20/11/2025

Она не учёный, она маскируется под учёного.
Достаточно пройти по ссылке и посмотреть, как её "наука" устроена:
https://ideology.group/
How can harmful ideology be changed?
Sally Haslanger says that, to achieve social justice, it is not enough to change laws or individual attitudes — we must also change culture, ie change ideologies. She suggests doing this through “social movements and contentious politics”. How can an ideology’s self-reproduction be halted or reversed? Also, how does ideology interact with laws? Cristina Bicchieri says that “when laws exist but are in conflict with social norms, social norms win”.
Её цель -- не найти истину, а "установить социальную справедливость".
Аноним (39), 11:51, 20/11/2025

Не удивлюсь если еще и онлифанщица. Как та вчерашняя, что лекцию в вашингтонском университете прочитала про коробку со свомим отходами
Аноним (52), 12:23, 20/11/2025

Доктор, откуда у вас такие картинки?! Может быть вы не доктор, а просто халат надели?
Аноним (46), 12:14, 20/11/2025

Урвал время свободы, застал золотую эпоху опенсорса. Сейчас пришло наше время делится опытом и наработками. Конечно печально видеть как соременные россияне распоряжаются своими судьбами и жизнями, руки опускаются, но ничего не поделаешь, это - их выбор. Поэтому считаю целесообазно переключаться на международную аудиторию.
|
Аноним (52), 12:21, 20/11/2025

Предлагаю забанить тролля. Если надо - то по всем автономным системам провайдера.
Аноним (50), 12:22, 20/11/2025

> застал золотую эпоху опенсорса
1990-2005?
> как соременные россияне распоряжаются своими судьбами и жизнями, руки опускаются, но ничего не поделаешь, это - их выбор
Ну да. Проприетарщики каждый первый. Работают на тупых и жадных корпоратов (раньше на зарубежных через прокладку, а теперь на местных, которые еще тупее и жаднее).
> руки опускаются
А должны подниматься. Нет чего-то нужного в опенсорсе - напиши и опубликуй под свободной лицензией. Или стань мантейнером.
Аноним (50), 12:24, 20/11/2025

>разработчик теряет веру в возможность получения стабильной оплаты за вклад в открытое ПО
Уже наверно написали, но еще раз напишу. Нужны деньги - устройся на работу.
Аноним (52), 12:30, 20/11/2025

Самый большой демотиватор в опенсорсе - это когда отправляешь PR, его 5 лет игнорят, после чего закрывают как stale и lockbot его блокирует. Ты его ребейзишь, тестируешь, пересоздаёшь, stalebot раз в месяц заходит и грозится закрыть, ты её сам закрываешь, после чего быстро открываешь, его игнорят ещё 5 лет, после чего в лучшем случчае его величество Автор заходит в проект и говорит, что ему лично это нафиг не нужно, что если бы было бы нужно, то он сам бы всё реализовал, после чего закрывает всё лично. А его либа во всех дистрах, и хрен ту объяснишь дистрам, что автор - напыщенный неадекват на букву м, и что надо использовать твой форк.
Аноним (55), 12:31, 20/11/2025

> 60% признались, что задумывались об уходе из открытых проектов
еще бы, урезали все финансирование, какой дурак работать будет за бесплатно? А с появлением ЫЫ, я думаю ставку на кодирование надо поднять, да эту ставку еще с появлением первых компиляторов надо было поднять если че.
Аноним (59), 12:35, 20/11/2025

> Выгорание рассматривается как истощение физических и умственных сил, приводящее к чувству опустошённости и характеризующееся потерей мотивации, снижением способности управлять своими эмоциями и изменением отношения к работе.
Видимо всё-таки эти условия - это "или", а не "и".
Аноним (60), 12:37, 20/11/2025

Поддержка по остаточному принципу и игнорирование проблем одновременно с "большая нагрузка и отсутствие свободного времени, гиперответственность".
"Необходимость доказывать свою компетентность" без этого даже на работу не возьмут.
