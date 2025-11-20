The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Исследование факторов выгорания разработчиков открытого ПО

20.11.2025 10:11

Миранда Хит (Miranda Heath), аспирант, изучающий психологию в Эдинбургском университете, опубликовала результаты исследования причин выгорания разработчиков открытого ПО. Выгорание рассматривается как истощение физических и умственных сил, приводящее к чувству опустошённости и характеризующееся потерей мотивации, снижением способности управлять своими эмоциями и изменением отношения к работе.

На основе анализа 57 случаев выгорания сопровождающих, интервью с разработчиками и изучения дискуссий в различных сообществах, связанных с разработкой открытого ПО, выделено 6 основных факторов выгорания разработчиков:

  • Сложность получения финансирования.
  • Токсичное поведение сообщества.
  • Большая нагрузка и отсутствие свободного времени.
  • Восприятие сопровождения проектов, как неблагодарной работы.
  • Гиперответственность.
  • Необходимость доказывать свою компетентность.

Из 26348 разработчиков открытых проектов, опрошенных в 2023 году, 73% заявили, что испытывали выгорание на каком-то этапе своей деятельности. Из 400 опрошенных в 2024 году сопровождающих 60% признались, что задумывались об уходе из открытых проектов. Помимо риска оставления проектов без сопровождение и стагнации разработки, выгорание остающихся у руля сопровождающих может приводить к переходу на поддержку по остаточному принципу с откладыванием или игнорированием важных проблем, требующих срочного решения (например, устранение уязвимостей).

Риск выгорания увеличивается при дисбалансе между трудозатратами и ресурсами для пополнения потраченной энергии. В качестве примеров негативного влияния, способствующего выгоранию, приводится длительная работа под давлением в угоду чужих интересов и отсутствие удовлетворения от проделанной работы, поддержки от коллег, должной оплаты и признания.

Первым фактором выгорания названы проблемы с финансированием - разработчик теряет веру в возможность получения стабильной оплаты за вклад в открытое ПО и вынужден совмещать разработку открытого ПО с основной оплачиваемой работой. В соответствии с опросом, проведённым компанией Tidelift, 60% сопровождающих не получают какую-либо оплату за работу над открытым кодом. С ростом популярности открытого проекта, нагрузка по его сопровождению возрастает, что приводит к недосыпанию и сокращению общения с близкими. К этому примешивается ощущение несправедливости и эксплуатации своего труда компаниями, относящимися к разработчику как к бесплатной рабочей силе, использующими продукт для получения прибыли и ничего не возвращающими взамен.

Примечательно, что появление спонсоров полностью не решает проблему - потребность в получении денежной компенсации исчезает, но риск выгорания сохраняется, на этот раз из-за непринятия наличия спонсора сообществом и опасений, что проект становится зависим от отдельных компаний, придётся принимать решения в ущерб интересов сообщества или действовать вопреки веления совести. В качестве примера приводится случай с недовольством сопровождающих RubyGems, отстранённых в ходе реализации интересов спонсоров.

Вторым фактором выгорания названо оскорбительное и токсичное поведение некоторых пользователей. С ростом популярности проекта увеличивается число пользователей, вечно чем-то недовольных, ведущих себя агрессивно и действующих так, будто сопровождающий им что-то должен. При общении с подобными людьми разработчик вынужден вести себя вежливо и сдерживать негативные эмоции, что повышает риск выгорания. Разработчики также часто испытывают избыточное чувство ответственности перед пользователями и имеют неадекватную самооценку, что создаёт дополнительную эмоциональную нагрузку из-за неумения говорить "нет" при нежелании реализовывать сомнительные запросы на добавление новшеств и из-за принятия близко к сердцу критики кода.

Угроза выгорания также возникает из-за неготовности разработчиков справляться с рутинной и однообразной работой, такой как поддержка пользователей, разбор писем и рецензирование чужих изменений. Рутина отнимает много времени и мешает заниматься любимым делом и творческими задачами, например, написанием кода. Многим сопровождающим приходится справляться со всей работой в одиночку из-за проблематичности найти и привлечь к своему проекту участников-профессионалов, способных качественно выполнять работу.

Влияние на выгорание также оказывает боязнь потерять репутацию, вынуждающая перегружать себя работой, чтобы сформировать портфолио и доказать свою состоятельность сообществу и потенциальным работодателям. По мнению некоторых разработчиков, ситуацию усугубляет сервис GitHub, метрики которого (форки, подписчики, вклады, комментарии, звёзды) становятся критерием значимости и вносят элемент геймификации в разработку.

Среди действий, которые позволяют избежать выгорания разработчиков открытых проектов, упоминаются:

  • Оплата труда - не единичные случайные пожертвования, а регулярное и предсказуемое финансирование, например, создание платформ совместного финансирования, исключающих попадание в зависимость от отдельных компаний.
  • Взращивание культуры признания и уважения.
  • Развитие сообщества через качественные программы обучения и наставничества, помогающие новичкам вносить свой вклад в общее дело.
  • Отстаивание интересов сопровождающих.


  1. Главная ссылка к новости (https://itsfoss.com/news/open-...)
  2. OpenNews: Опрос Intel показал, что выгорание и документация являются основными проблемами открытого ПО
  3. OpenNews: Проблема с выгоранием сопровождающих ядра Linux
  4. OpenNews: Лидер Asahi Linux покинул проект после проблем с продвижением Rust в ядро Linux
  5. OpenNews: Мэйнтейнер Dash to Panel сложил полномочия после критики манеры сбора пожертвований
  6. OpenNews: Инициатива Maintenance Fee, предлагающая взимать плату за доступ к сборкам релизов открытых проектов
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Fareast
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64289-opensource
Ключевые слова: opensource
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:52, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Первым ключевым фактором выгорания названы проблемы с финансированием - разработчик теряет веру в возможность получения стабильной оплаты за вклад в открытое ПО и вынужден совмещать разработку открытого ПО с основной оплачиваемой работой.

    Адепты Столлмана делают удивленные глаза. 😧 Оказывается, пахать за "спасибо" - нежизнеспособная стратегия. Оказывается, нужно идти на поклон к тем, у кого есть деньги, ведь без еды долго не покодишь! Не, ну кто бы мог подумать!

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:01, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пахать "за спасибо", а лучше вообще без него - это про BSD. А у Столлмана другой принцип: "я - тебе, но и ты - мне", что для корпоратов перманентная боль дырка задница.
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:04, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ничего что Столлман придумал свою концепцию в 80х, когда время было другое? И этого вашего линукса еще и в проекте не было. Ну сидели бы сейчас на платных Unix (ТМ), использовали платные компиляторы и браузеры. Ну или пиратили. Понятно, что время изменилось, и сейчас open source перестает работать как задумывалось, но альтернативы не придумали пока.
     
     
  • 3.17, Аноним (1), 11:15, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ничего что Столлман придумал свою концепцию в 80х, когда время было другое?

    Какое "другое"? Были толпы лопушков, пыхтящих за бесплатно? Да вроде нет: это как раз в бум расцвета IT таких работников ВУЗы начали клепать в промышленных масштабах. А в 80-е у большинства людей и ПК, и интернета не было, лол.

     
     
  • 4.28, localhostadmin (ok), 11:36, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Какое "другое"?

    Тогда софт был не настолько большим и сложным

     
  • 3.20, Аноним (1), 11:17, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Понятно, что время изменилось, и сейчас open source перестает работать как задумывалось

    Ага, оказалось, что люди с деньгами могут сделать больше, чем люди без денег. Ну и ну!

    Что в 80е софт пилили корпы, что сейчас. Ничего вообще не изменилось. Кроме стоимости труда наемного батрака-кодера, лол.

     
     
  • 4.35, Ан333ним (?), 11:49, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это да, юные дурачки-идеалисты (называющие себя хакерами) были всегда.

     
  • 3.22, Анонисссм (?), 11:21, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >open source перестает работать как задумывалось, но альтернативы не придумали пока

    уже придумали. gpt. надеюсь не надо объяснять дальше.

     
     
  • 4.40, Аноним (40), 11:52, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не надо. Мы и так поняли уровень твоей компетентности.
     
  • 3.31, Соль земли2 (?), 11:42, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну между Unix и Windows выбор очевиден. Такой мусорной ОС ещё поискать надо.
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 11:57, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну зачем же так про Linux!? Он вот-вот дорастёт до винды и настанет "венде-капец".
     
  • 3.43, Аноним (43), 12:06, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну сидели бы сейчас на платных Unix (ТМ)

    Ты не поверишь, но многие сейчас так и делают: macOS-то сертифицированный Unix-like.

    А вот бесплатный Unix в виде GNU/Linux нужен лишь 4%. А остальным он даже за бесплатно не нужен.

     
     
  • 4.58, localhostadmin (ok), 12:34, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Макосью тоже не особо хотят пользоваться
     
  • 3.44, LaunchWiskey (ok), 12:08, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Именно так. 30-40 лет назад уровень и ритм жизни был другой, тогда в западных странах и простой рабочий мог позволить себе на зарплату собственный дом, машину и семью с 4 детьми. При таком раскладе можно и за "спасибо" чего-нибудь поделать для мира в свободное время. А сейчас, когда даже высоквалифицифрованные специалисты пашут с утра до вечера, чтоб едва тянуть оплату убогой съёмной квартиры-студии, уже как-то не остаётся ни времени, ни мотивации на создание свободного ПО забесплатно.
     

  • 1.2, nw (?), 10:54, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    В комментариях постоянно вижу критиков, которые сделают лучше, но почему-то никогда не делают :)
     
     
  • 2.6, Ан333ним (?), 11:00, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что значит "сделают лучше"? Будут работать вообще без денег?
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:55, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Делать открытое по ради денег это странно.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:00, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вооо, хоть кто-то еще помнит с чего все начиналось!

    Главная проблема выгорания в опенсорсе, что в него сейчас идут "чтобы на дядю не работать", "ща побырому запилим комьюнити и подписочную/продажную версии" и прочее

    Старое банальное - "Сделал -> Зарелизил" уже всеми позабыто!

     
     
  • 3.36, Ан333ним (?), 11:50, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В него идут получать опыт, т.к. в бургер кинге работать не хочется, а в нормальную ит-контору, где платили бы лучше, не берут.

     
  • 2.24, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 11:24, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему странно? Ты заплатил -- я написал. Нормальные деловые отношения.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 11:39, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эт чо, заплатил я, а другие будут пользоваться бесплатно?

    Людям странно платить за "бесплатное" (потому что идеи открытого и свободного опошлили до бесплатного)
    И есть еще проблема, что в одиночку крупный проект никто не потянет оплачивать, а вариант найти разработчика, который напишет патч и добьется принятия в проект — дополнительные неудобства.

     
     
  • 4.37, Ан333ним (?), 11:50, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что все уже давно написано, за что платить то? За написание альтернативы фотошопу? Но уже есть фотошоп.

     
     
  • 5.61, Аноним (29), 12:42, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за поддержку, за портирование на новые платформы и архитектуры, за добавление фи... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.9, Соль земли2 (?), 11:01, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Перегрет интерес к Open Source. Все эти проблемы естественным образом отсеивают реально нужные вещи.
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:09, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Необходимость доказывать свою компетентность (потребность в самоутверждении).
    --
    Фраза в скобках имеет абсолютно другой смысл. Странное уточнение.
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:09, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Выгорание и прочие проблемы разработчиков открытого по происходят из-за того, что они воспринимают свою деятельность как работу, за которую им обязаны платить или даже как основной свой источник заработка. Я с таким подходом не согласен. Разработка открытого по должна позиционироваться как личное хобби, разработка чего-то для себя одного и при этом распространяющееся свободно, что мол если ещё кому-то кроме самого разраба это нужно, то пусть скачивают - не жалко.
    На финансирование лучше не рассчитывать изначально, а если и прилетит что-то, то уже не плохо.
    Токсичное поведение сообщества, нагрузка, ответственность, необходимость что-то кому-то доказывать- плевать на всех, если ты пишешь изначально только для себя, если кому-то что-то не нравится- не используйте.

     
     
  • 2.19, Ан333ним (?), 11:16, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тех, кто за деньги открытое по пишет, таких проблем нет.
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:10, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какие там факторы, тупо надоедает, как и любое другое хобби. Фактора необходимости нет, поэтому надоело - забросил, вот и всё выгорание.
     
  • 1.16, Анониматор (?), 11:13, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А те кто пилит проприетарь за деньги не выгорают что-ли?
     
     
  • 2.18, Аноним (15), 11:16, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Выгорают, но кушать что-то надо, поэтому тихо матерятся, но пилят.
     
  • 2.21, Ан333ним (?), 11:20, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так для них выбор вакансий огромен.
     

  • 1.25, Анонисссм (?), 11:24, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Реальная причина - ИТ бум сошёл, бабульки ушли с рынка и сейчас типичному девелоперу уже горбатиться надо на прокорм семьи. На полставки не проживёшь.
     
     
  • 2.26, Ан333ним (?), 11:26, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те, кому раньше было 18 лет, сейчас 48-58.
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 12:24, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не важно. Сингулярность близко, но доживут до неё не все. Кто доживёт - станет бессмертным и вечно молодым.
     

  • 1.27, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 11:35, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Она не учёный, она маскируется под учёного.

    Достаточно пройти по ссылке и посмотреть, как её "наука" устроена:

    https://ideology.group/

    How can harmful ideology be changed?
    Sally Haslanger says that, to achieve social justice, it is not enough to change laws or individual attitudes — we must also change culture, ie change ideologies. She suggests doing this through “social movements and contentious politics”. How can an ideology’s self-reproduction be halted or reversed? Also, how does ideology interact with laws? Cristina Bicchieri says that “when laws exist but are in conflict with social norms, social norms win”.


    Её цель -- не найти истину, а "установить социальную справедливость".

     
     
  • 2.34, Аноним (15), 11:49, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sjwшница? Может ещё и трансформер?
     
     
  • 3.38, Ан333ним (?), 11:51, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие люди там нужны, надеюсь "она" член сообщества.
     
  • 3.45, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 12:09, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А не пофиг ли? На сайте есть фотка, можешь сходить поглядеть, но, честно, мне без разницы кто занимается прoпагандoй шuзофренuu.
     
  • 2.39, Аноним (39), 11:51, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не удивлюсь если еще и онлифанщица. Как та вчерашняя, что лекцию в вашингтонском университете прочитала про коробку со свомим отходами
     
     
  • 3.47, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 12:15, 20/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.51, Аноним (52), 12:23, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доктор, откуда у вас такие картинки?! Может быть вы не доктор, а просто халат надели?
     

  • 1.42, 12yoexpert (ok), 11:58, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    зачем здесь высеры llm-ок?
     
  • 1.46, Аноним (46), 12:14, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Урвал время свободы, застал золотую эпоху опенсорса. Сейчас пришло наше время делится опытом и наработками. Конечно печально видеть как соременные россияне распоряжаются своими судьбами и жизнями, руки опускаются, но ничего не поделаешь, это - их выбор. Поэтому считаю целесообазно переключаться на международную аудиторию.
     
     
  • 2.48, Ан333ним (?), 12:19, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жёлудь будешь?
     
     
  • 3.49, Аноним (52), 12:21, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Предлагаю забанить тролля. Если надо - то по всем автономным системам провайдера.
     
  • 2.50, Аноним (50), 12:22, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > застал золотую эпоху опенсорса

    1990-2005?

    > как соременные россияне распоряжаются своими судьбами и жизнями, руки опускаются, но ничего не поделаешь, это - их выбор

    Ну да. Проприетарщики каждый первый. Работают на тупых и жадных корпоратов (раньше на зарубежных через прокладку, а теперь на местных, которые еще тупее и жаднее).

    >  руки опускаются

    А должны подниматься. Нет чего-то нужного в опенсорсе - напиши и опубликуй под свободной лицензией. Или стань мантейнером.

     
     
  • 3.56, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 12:31, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У нашим мантейнеров лучшие манты, пельмени, вареники, хинкали и баозцы.
     
  • 3.57, Ан333ним (?), 12:32, 20/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.53, Аноним (50), 12:24, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >разработчик теряет веру в возможность получения стабильной оплаты за вклад в открытое ПО

    Уже наверно написали, но еще раз напишу. Нужны деньги - устройся на работу.

     
  • 1.54, Аноним (52), 12:30, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самый большой демотиватор в опенсорсе - это когда отправляешь PR, его 5 лет игнорят, после чего закрывают как stale и lockbot его блокирует. Ты его ребейзишь, тестируешь,  пересоздаёшь, stalebot раз в месяц заходит и грозится закрыть, ты её сам закрываешь, после чего быстро открываешь, его игнорят ещё 5 лет, после чего в лучшем случчае его величество Автор заходит в проект и говорит, что ему лично это нафиг не нужно, что если бы было бы нужно, то он сам бы всё реализовал, после чего закрывает всё лично. А его либа во всех дистрах, и хрен ту объяснишь дистрам, что автор - напыщенный неадекват на букву м, и что надо использовать твой форк.
     
  • 1.55, Аноним (55), 12:31, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 60% признались, что задумывались об уходе из открытых проектов

    еще бы, урезали все финансирование, какой дурак работать будет за бесплатно? А с появлением ЫЫ, я думаю ставку на кодирование надо поднять, да эту ставку еще с появлением первых компиляторов надо было поднять если че.

     
  • 1.59, Аноним (59), 12:35, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Выгорание рассматривается как истощение физических и умственных сил, приводящее к чувству опустошённости и характеризующееся потерей мотивации, снижением способности управлять своими эмоциями и изменением отношения к работе.

    Видимо всё-таки эти условия - это "или", а не "и".

     
  • 1.60, Аноним (60), 12:37, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддержка по остаточному принципу и игнорирование проблем одновременно с "большая нагрузка и отсутствие свободного времени, гиперответственность".
    "Необходимость доказывать свою компетентность" без этого даже на  работу не возьмут.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру