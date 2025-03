Мэйнтейнер Dash to Panel сложил полномочия после критики манеры сбора пожертвований

Чарльз Ганьон (Charles Gagnon), мэйнтейнер проекта Dash to Panel, объявил, о поиске нового сопровождающего, которому он мог бы передать управление. Проект Dash to Panel развивает дополнение к GNOME Shell с реализацией панели, включающей меню приложений, ярлыки для запуска приложений, пиктограммы запущенных задач и системный лоток, по аналогии с панелями KDE Plasma и Windows 7+. Панель создана в 2016 году на основе проекта Dash to Dock и насчитывает более 4 млн загрузок. Чарльз участвует в разработке с 2018 года и в своё время сменил на посту мэйнтейнера Джейсона ДеРоуза (Jason DeRose), основателя проекта. Объявление об уходе Чарльза спровоцировала негативная реакция сообщества на попытки собрать пожертвования, которые были восприняты как слишком назойливые и агрессивные. Чарльз закрепил в панели на первом месте в области ярлыков приложений анимированную кнопку с изображением красного сердца, при нажатии на которую появлялось сообщение о сборе пожертвований. Закрыть сообщение можно было только после истечения 20-секундного обратного отчёта. В контекстное меню была добавлена секция "Параметры пожертвования", но они не позволяли сразу убрать кнопку (опция для скрытия кнопки появлялась через какое-то время). Недовольство вызвало то, что кнопка занимает первое место в панели (смещает горячую клавишу для вызова первого ярлыка), отвлекает назойливой анимацией и отнимает время на ожидание возможности скрытия. Один из участников обсуждения поставил вопрос: насколько можно доверять проекту, ключевой разработчик которого позволяет себе подобное неуважение к пользователям. В ответ Чарльз не стал убирать кнопку, а лишь переместил её в конец списка. К обсуждению подключился Джейсон ДеРоуз, основатель проекта, отошедший от разработки в 2021 году, который написал, что реализованная навязчивая реклама противоречит духу созданного им проекта. Отмечается, что проект существует благодаря вкладу многих людей, как тех что непосредственно участвовали в разработке Dash to Panel, так и тех, что развивают системы на которых работает панель и с которыми она взаимодействует. Джейсон предложил представить ситуацию, в которой каждый компонент дистрибутива начнёт закреплять собственный надоедливый постоянной висящий экран сбора пожертвований. По мнению создателя Dash to Panel, если Чарльз достиг точки недовольства и чувствует приближение выгорания, стоит предложить сообществу подхватить эстафету сопровождения, а не пытаться использовать раздражающие сомнительные методы для возвращения собственной мотивации. Чарльз ответил, что он всё ещё получает удовольствие от работы над Dash to Panel, но к сожалению не может уделять разработке столько времени, сколько ему бы хотелось. По словам Чарльза он посчитал, что сбор пожертвований поможет решить эту проблему, но похоже был не прав и поэтому удалил все запросы пожертвований и начнёт искать себе замену как мэйнтейнеру.