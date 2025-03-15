Мэйнтейнер Dash to Panel сложил полномочия после критики манеры сбора пожертвований

2.10 , пох. ( ? ), 20:31, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если бы пользователи нормально донатили "Отмечается, что проект существует благодаря вкладу многих людей, как тех что непосредственно участвовали в разработке Dash to Panel, так и тех, что развивают системы на которых работает панель и с которыми она взаимодействует." Поэтому ни о каком "нормально донатили" речи быть просто не может - НЕТ у тебя столько денег, на каждую панельку и каждую кнопочку донатить так чтоб кто-то мог позволить себе тратить рабочее время на них, и еще оставалось на пиво с колбасой в нерабочее. Либо это твое затратное хобби, либо ты продаешься редбиэм или лучшему другу опенсорса и делаешь что менеджер велит. Увы. 3.20 , Аноним ( - ), 20:46, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > "Отмечается, что проект существует благодаря вкладу многих людей" Кем отмечается?))

Загляни в репу сего поделия. Там целых 108 Contributors. С 2016 года и на более 4 млн загрузок. github.com/home-sweet-gnome/dash-to-panel/graphs/contributors Из который три "пахали", а у четвертого аж 21 commit))

У остальных "вложившихся" еще меньше. Можно конечно было сделать pro версию. Но гнурак не дает автору никакого шанса. > Либо это твое затратное хобби, либо ты продаешься редбиэм

> или лучшему другу опенсорса и делаешь что менеджер велит. Угу. Поэтому опенсорс додыхает. Если еще не уже.

4.38 , пох. ( ? ), 21:16, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Можно конечно было сделать pro версию. тоже нет - ну кто будет платить - за док в панельке?!

"профессиональный", мама дорогая... Ну то есть может парочка уникумов найдется, автору один раз рваные кроссовки на почти новые из секонда поменять хватит. А дальше? > Но гнурак не дает автору никакого шанса. чо вдруг? Никто не запрещает то же самое с черного хода за деньги продавать. Количество покупателей будет, что характерно, вероятно тем же самым. > Угу. Поэтому опенсорс додыхает. Если еще не уже. не поэтому. Умерла утопическая идея "вкалывают роботы, счастлив человек", выяснилось, что хозяева роботов вовсе не стремятся сделать счастливым все человечество. 5.52 , AleksK ( ok ), 22:10, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > тоже нет - ну кто будет платить - за док в панельке?! "профессиональный", мама дорогая... Под виндой то платят за всякие "классические" кнопки пуск. И ничего

6.69 , Аноним ( 69 ), 23:04, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> тоже нет - ну кто будет платить - за док в панельке?! "профессиональный", мама дорогая...

> Под виндой то платят за всякие "классические" кнопки пуск. И ничего Главный вопрос - сколько? В смысле, хотя бы пара сотен зеленых в месяц набегает?

Ведь ЦА "кнопка пуск под венду", при самых оптимистичных подсчетах (окружение рабочего столла там-то одно) - в пару-тройку _десятков_ раз побольше будет.

3.27 , Fjyj (-), 20:51, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Поэтому ни о каком "нормально донатили" речи быть просто не может - НЕТ у тебя столько денег, на каждую панельку и каждую кнопочку донатить так чтоб кто-то мог позволить себе тратить рабочее время на них, и еще оставалось на пиво с колбасой в нерабочее. Погоди, так сам Столлман в Манифесте ГНУ (а сабж это gpl2) писал:





Люди с новыми идеями могли бы поставлять бесплатные программы[9], принимая дары от довольных пользователей или продавая услуги по помощи. Я встречал людей, которые уже успешно работают так.





Неужели он соврал 🙀. > Либо это твое затратное хобби, либо ты продаешься редбиэм или лучшему другу опенсорса и делаешь что менеджер велит. Увы.



Если я буду получать денежные пожертвования, я смогу нанять немного людей на полный рабочий день или по совместительству. Заработок не будет высок по понятиям программистов, но я ищу людей, для которых создание атмосферы товарищества так же важно, как получение денег. Я рассматриваю это как способ дать возможность самоотверженным людям посвятить все свои силы работе над GNU, избавив их от нужды зарабатывать на жизнь другим способом.





Но ведь пожертования...

И атмосфера товарищества (хорошо видна по обсуждению на гитхабе, бгг)

Ричард подставил столько людей, которые взяли его лицензию((( 4.33 , пох. ( ? ), 21:09, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я встречал людей, которые уже успешно работают так.

> Неужели он соврал чо вдруг? Я, конечно, брезговал, но знаком лично с людьми которые его встречали живем. Успешно работает, именно так. Обрати внимание - код для этого писать ВООБЩЕ нафиг не надо (и даже вредно). > Но ведь пожертования... ну вот ему хватило. Для тех кого он там понанимал - да, так себе заработки, но можно гордиться сопричастностью (не так давно искали л.. э... неудачника готового поадминить гнутые сайты, примерно с такими вот бонусами). А на каждую панельку - не напасешься. Ну нету у людей столько лишних денег. > Ричард подставил столько людей, которые взяли его лицензию((( жила была девочка...сама виновата!

Полагаю, большинство этих людей не рассчитывали на "пожертвования" (все же сомнительно что сущеглупые могут написать действительно работающий код, не говоря уж про кому-то еще и полезный). На гранты каких-нибудь универов - это вот да, было дело. Но тоже войдите в положение - потепление климата, борьба с пластиком и гендерные штудии тоже хотят грантик. Причем обычным людям, не больным гикам, они ближе и понятнее. А денег в природе все еще ограниченное количество. 2.23 , Аноним ( 23 ), 20:48, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сообщество тут ни причём, это заговор корпорация и государств, которые не хотят чтобы просты е пользователя стали пользовать Операционными системами без слежки.

3.26 , Аноним ( - ), 20:51, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Сообщество тут ни причём, это заговор корпорация и государств О! Так это гендир мелкософта или Байден на пенсии пришли в репу и начали требовать убрать кнопку? Спасибо что открыл мне глаза!

Так и знал что они сделают подляну, но не думал что смогут так хорошо замаскироваться!

4.29 , Аноним ( 23 ), 20:55, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если этот ваш линукс вдруг станет популярнее винды и мака, среди народа, то как следить за народом?

5.37 , dannyD ( ? ), 21:14, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – пока "он станет", уж чо нить придумают.

3.48 , Аноним ( 48 ), 21:56, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С чего ты взял что они без слежки? Зондофоксу или хромому без разницы, сливать твои персональные данные из-под винды или из-под на десктопе не нужного. А наличие телеметрии во всяких федорах, убунтах и прочем ширпотребе их создателями особо и не скрывалось никогда.

