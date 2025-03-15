Мэйнтейнер Dash to Panel сложил полномочия после критики манеры сбора пожертвований

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|1.1, Аноним (1), 20:08, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Печально, но опенсорс это тебе не стриминг, тут поддерживать автора любимого контента никто не будет
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|2.4, 12yoexpert (ok), 20:28, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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почему? я доначу на проекты, которыми пользуюсь. не супер много, но я не миллиардер
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|2.7, Аноним (7), 20:30, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Большинство людей ненавидит авторов любимого опенсорса. Тем более что, каждый раз, когда ты донатишь, тебе делают хуже. В большинстве случаев у чуваков, падких на деньги, там своё готовое "видение". И оно сводится к всё сломать и создавать видимость активности.
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|3.12, tty2 (?), 20:33, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Он не автор, но какая разница нам, комментаторам на опеннете
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|4.36, Аноним (-), 21:13, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Он не автор, но какая разница нам, комментаторам на опеннете
Ну да, разумеется не автор, просто топ-коммитер #1 с 823 commits.
"Но какая разница вам, комментаторам на опеннете"
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|3.18, Аноним (16), 20:42, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ведь надо каждый раз когда включаешь Gnome или KDE, благодарить основателей.
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|4.41, Аноним (7), 21:27, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кстати да, я каждый раз поражаюсь, были же нормальные разработчики у опенсорса. Где мы свернули не туда?
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|5.53, Аноним (-), 22:22, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как комитер тебе говорю это не даёт никакого преимущества ни в чем. Это может быть просто хобби от добродушия. Тем не менее открытый код работает по разному - где-то кто-то за это получает деньги, где-то это прикрытие для крупных фирм, где-то для власти. И в том что он сделал попросив денег нет ничего удивительного. Он как-бы получил таким образом ответ что он никому не нужен.
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|5.59, Дмитрий (??), 22:31, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А это как в той... поговорке?
"Страшно не то, что мы взрослые. Страшно, что взросмые - это мы".
Ответ на вопрос прост:
Не туда свернули в том месте, где решили, что строчить комментарии веселее, чем писать код опен сорс проекта.
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|6.63, Аноним (7), 22:34, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не всё так просто. Любой может писать код опенсорс проекта. А вот бороться при этом с ветряными мельницами уже далеко не каждый.
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|7.66, Аноним (-), 22:39, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну уж извините, без денег не каждый жить может. Хорошо об этом говорить когда с ними проблема решена
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|5.71, Аноним (71), 23:22, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А в компаниях за труд платят деньги. И это точно кому-то нужно.
В microsoft оплачиваемый труд, но компания скатывается в посмешище.
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|1.3, Аноним (-), 20:26, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> ключевой разработчик которого позволяет себе
> подобное неуважение к пользователям.
Ахаха! Гнилое "сообщество" в очередной раз показало свою натуру.
Только "дай-дай-дай" и "вы абязаны!!11". Если бы пользователи нормально донатили, то никакую кнопку добавлять не пришлось бы.
Но большинству даже в голову не приходи, что чел 7+ лет делал им удобно и вообще-то нужно его как-то поддержать.
> и начнёт искать себе замену как мэйнтейнеру
Надеюсь не найдет и проект загнется.
Тогда "сообщество" получит то, что заслуживает.
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|2.10, пох. (?), 20:31, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если бы пользователи нормально донатили
"Отмечается, что проект существует благодаря вкладу многих людей, как тех что непосредственно участвовали в разработке Dash to Panel, так и тех, что развивают системы на которых работает панель и с которыми она взаимодействует."
Поэтому ни о каком "нормально донатили" речи быть просто не может - НЕТ у тебя столько денег, на каждую панельку и каждую кнопочку донатить так чтоб кто-то мог позволить себе тратить рабочее время на них, и еще оставалось на пиво с колбасой в нерабочее.
Либо это твое затратное хобби, либо ты продаешься редбиэм или лучшему другу опенсорса и делаешь что менеджер велит. Увы.
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|3.20, Аноним (-), 20:46, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> "Отмечается, что проект существует благодаря вкладу многих людей"
Кем отмечается?))
Загляни в репу сего поделия. Там целых 108 Contributors. С 2016 года и на более 4 млн загрузок. github.com/home-sweet-gnome/dash-to-panel/graphs/contributors
Из который три "пахали", а у четвертого аж 21 commit))
У остальных "вложившихся" еще меньше.
Можно конечно было сделать pro версию. Но гнурак не дает автору никакого шанса.
> Либо это твое затратное хобби, либо ты продаешься редбиэм
> или лучшему другу опенсорса и делаешь что менеджер велит.
Угу. Поэтому опенсорс додыхает. Если еще не уже.
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|4.38, пох. (?), 21:16, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Можно конечно было сделать pro версию.
тоже нет - ну кто будет платить - за док в панельке?!
"профессиональный", мама дорогая...
Ну то есть может парочка уникумов найдется, автору один раз рваные кроссовки на почти новые из секонда поменять хватит. А дальше?
> Но гнурак не дает автору никакого шанса.
чо вдруг? Никто не запрещает то же самое с черного хода за деньги продавать. Количество покупателей будет, что характерно, вероятно тем же самым.
> Угу. Поэтому опенсорс додыхает. Если еще не уже.
не поэтому. Умерла утопическая идея "вкалывают роботы, счастлив человек", выяснилось, что хозяева роботов вовсе не стремятся сделать счастливым все человечество.
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|5.52, AleksK (ok), 22:10, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> тоже нет - ну кто будет платить - за док в панельке?! "профессиональный", мама дорогая...
Под виндой то платят за всякие "классические" кнопки пуск. И ничего
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|6.69, Аноним (69), 23:04, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> тоже нет - ну кто будет платить - за док в панельке?! "профессиональный", мама дорогая...
> Под виндой то платят за всякие "классические" кнопки пуск. И ничего
Главный вопрос - сколько? В смысле, хотя бы пара сотен зеленых в месяц набегает?
Ведь ЦА "кнопка пуск под венду", при самых оптимистичных подсчетах (окружение рабочего столла там-то одно) - в пару-тройку _десятков_ раз побольше будет.
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|3.27, Fjyj (-), 20:51, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Поэтому ни о каком "нормально донатили" речи быть просто не может - НЕТ у тебя столько денег, на каждую панельку и каждую кнопочку донатить так чтоб кто-то мог позволить себе тратить рабочее время на них, и еще оставалось на пиво с колбасой в нерабочее.
Погоди, так сам Столлман в Манифесте ГНУ (а сабж это gpl2) писал:
Люди с новыми идеями могли бы поставлять бесплатные программы[9], принимая дары от довольных пользователей или продавая услуги по помощи. Я встречал людей, которые уже успешно работают так.
Неужели он соврал 🙀.
> Либо это твое затратное хобби, либо ты продаешься редбиэм или лучшему другу опенсорса и делаешь что менеджер велит. Увы.
Если я буду получать денежные пожертвования, я смогу нанять немного людей на полный рабочий день или по совместительству. Заработок не будет высок по понятиям программистов, но я ищу людей, для которых создание атмосферы товарищества так же важно, как получение денег. Я рассматриваю это как способ дать возможность самоотверженным людям посвятить все свои силы работе над GNU, избавив их от нужды зарабатывать на жизнь другим способом.
Но ведь пожертования...
И атмосфера товарищества (хорошо видна по обсуждению на гитхабе, бгг)
Ричард подставил столько людей, которые взяли его лицензию(((
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|4.33, пох. (?), 21:09, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я встречал людей, которые уже успешно работают так.
> Неужели он соврал
чо вдруг? Я, конечно, брезговал, но знаком лично с людьми которые его встречали живем.
Успешно работает, именно так. Обрати внимание - код для этого писать ВООБЩЕ нафиг не надо (и даже вредно).
> Но ведь пожертования...
ну вот ему хватило. Для тех кого он там понанимал - да, так себе заработки, но можно гордиться сопричастностью (не так давно искали л.. э... неудачника готового поадминить гнутые сайты, примерно с такими вот бонусами).
А на каждую панельку - не напасешься.
Ну нету у людей столько лишних денег.
> Ричард подставил столько людей, которые взяли его лицензию(((
жила была девочка...сама виновата!
Полагаю, большинство этих людей не рассчитывали на "пожертвования" (все же сомнительно что сущеглупые могут написать действительно работающий код, не говоря уж про кому-то еще и полезный). На гранты каких-нибудь универов - это вот да, было дело. Но тоже войдите в положение - потепление климата, борьба с пластиком и гендерные штудии тоже хотят грантик.
Причем обычным людям, не больным гикам, они ближе и понятнее. А денег в природе все еще ограниченное количество.
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|2.23, Аноним (23), 20:48, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сообщество тут ни причём, это заговор корпорация и государств, которые не хотят чтобы просты е пользователя стали пользовать Операционными системами без слежки.
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|3.26, Аноним (-), 20:51, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Сообщество тут ни причём, это заговор корпорация и государств
О! Так это гендир мелкософта или Байден на пенсии пришли в репу и начали требовать убрать кнопку? Спасибо что открыл мне глаза!
Так и знал что они сделают подляну, но не думал что смогут так хорошо замаскироваться!
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|4.29, Аноним (23), 20:55, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если этот ваш линукс вдруг станет популярнее винды и мака, среди народа, то как следить за народом?
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|3.48, Аноним (48), 21:56, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С чего ты взял что они без слежки? Зондофоксу или хромому без разницы, сливать твои персональные данные из-под винды или из-под на десктопе не нужного. А наличие телеметрии во всяких федорах, убунтах и прочем ширпотребе их создателями особо и не скрывалось никогда.
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|1.9, Аноним (16), 20:31, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А можно ведь не только на панели закрепить, можно на всех элементах меню.
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|1.15, Аноним (16), 20:39, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну вот а могло бы получится нормальный Gnome, с агрессивным маркетингом и клевым Market Place ом.
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|1.21, prokoudine (ok), 20:47, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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До появления иконки в панели даже не знал, что автору можно донатить. А теперь когда знаю, то и донатить уже некому. Неработающая схема, в общем. Жаль, проект отличный.
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|1.24, Афроним (?), 20:49, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Просто этот Опен Сурс стали замечать не только гики,корпы,но и хомячки. 4% это тоже популярность которая накладывает на каждого прчастного. Бгг. я постоянно требую прямо тут прикола ради и что, сколько снежинок расстаяло и перегорело? По-моему у презренных кодеров тоже есть чувство юмора и это нормально. Вообще финиш виноват,я точно знаю.)
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|2.28, Аноним (23), 20:53, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я сейчас буду шатать твои взгляды, но у нас давно и в школах и в остальных окололюбжетных стоит этот ваш линукс.
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|1.32, Ivan_83 (ok), 21:06, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Безрукие меинтейнеры.
Я бы просто выпилил к фигам её на месте любого меинтейнера, я и меньшее выкидываю не раздумывая.
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|1.34, Аноним (34), 21:12, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Всё просто: Чарльз Ганьон захотел повторить бизнес-модель Бендера с продажей билетов в Провал под Пятигорском. Между прочим, Бендер тоже не особенно запрещал свободный проход, лишь напоминал прохожим, что вход платный и предусмотрены скидки, что отнимало некоторое время у прохожих, и кое-кто вёлся на эту муть. Так и тут. Ну, нет у тебя времени на это, фигли ты начинаешь продавать билеты в провал? Найди замену и иди зарабатывай бабло в коммерческую организацию. Так нет же! Чарльз возжелал и на принципиальной халяве нажиться. Экий предприимчивый Чарльз попался. Ничего это об свободном ПО не говорит, просто люди-Чарльзы бывают слишком жадные до бабла.
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|2.39, пох. (?), 21:19, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Всё просто: Чарльз Ганьон захотел повторить бизнес-модель Бендера с продажей билетов в
> Провал под Пятигорском.
Бендер провал не рыл, и даже ремонтировать не собирался.
А этот Васян, между прочим - работал. Наивный...
> Так и тут. Ну, нет у тебя времени на это, фигли
и ты остаешься без панельки. Потому что времени на самом деле есть только у миллиардеров, но те почему-то не хотят тебе кодить нахаляву.
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|2.40, Аноним (-), 21:22, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Так и тут
Ух какое эталонное передергивание!
В отличии от Бендера (не Родригеса) вклад Чарльза можно увидеть прямо сейчас на гитхабе. При этом он работал годами.
Более того "собирать пожертвования" советовал сам создатель gpl.
> Так нет же! Чарльз возжелал и на принципиальной халяве нажиться.
Нажиться?
Мне кажетсям охамевшие пользователи, забыли, что
- без неблагодарных потребялтелей у мейнтера будет больше свободного времени
- а без ментенера эта наглая шобла дружно пойдет на хурд
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|3.58, АнонимЗлой (?), 22:29, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>без неблагодарных потребялтелей у мейнтера будет больше свободного времени
Конечно много! Вот сейчас этот дядя пойдет на фиг и будет у него много этого времени.
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|1.35, Аноним (35), 21:13, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Просто эти бескорыстные опенсорсники - непуганные идеалисты меряющие всех по себе, как и многие учёные, ребята из академических кругов. Они похоже считают что находятся в мире эльфов. Люди, полностью оторванные от суровой реальности.
И главное скажи болезным что-нибудь про маркетинг, про бизнес - только визжать будут в ответ.
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|1.42, Аноним (42), 21:27, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
Это абсолютно иррелевантно Когда вам ПРИХОДИТСЯ доверять - тогда вы и доверяете... большой текст свёрнут, показать
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|1.43, Аноним (42), 21:32, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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1. Ключевой разраб и сопровождающий в своём праве вносить откровенно вредоносные изменения, вроде криптолокера. Лицензия позволяет. Даже GPL. Написано же: AS IS. Так что Чарльз в своём праве. Не нравится - сами сопровождайте и разрабатывайте. Лицензия позволяет. А даже если бы не позволяла - то болт на неё положить проблем не особо много. Или на старой версии сидите.
2. Это не отменяет того, что Чарльз поступил неэтично.
3. Джейсон вот критикует ... но что-то не спешит взять сопровождение на себя.
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|1.44, Аноним (44), 21:38, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Давно изобрели пункт меню help- about, куда и надо класть все эти ссылки на репы... большой текст свёрнут, показать
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|2.50, Аноним (50), 22:03, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Это все очень хорошо, но есть маааленькая проблемка - туда никто не заходит И с... большой текст свёрнут, показать
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|3.56, Аноним (35), 22:23, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Блестяще раскрыта тема! Даже нечего добавить. Именно так и работает ловушка корпораций.
Сообщество хиппи-коммуно-анархистов оказалось не способно противостоять давлению крупного капитала из-за недостатка специалистов в области маркетинга, бизнес-планирования, отсутствия системы распределения средств, отсутствия способов популяризации личных брендов авторов, отсутствия унифицированной рекламной модели монетизации.
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|4.65, Аноним (-), 22:38, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эм... все намного проще:
> Сообщество хиппи-коммуно-анархистов оказалось не способно
И всё)) Причем не только в области опенсорса.
Самыми успешными оказали комми, но и их выкидыш загнулся.
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|3.68, Аноним (44), 22:48, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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туда заходят те кому интересны авторы проекта испособы их поддержки. Удивительно, что виноват во всех бедах оказался я, потому что имею свободу форкать и менять открытый код. Закрывайте код - не форкнут.
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|1.45, Аноним (-), 21:41, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Чарльз поддерживал проект на протяжении 6+ лет, и когда совершил всего одну ошибку, все подняли дикий вой. Ну да, попросил пожервований несколько навязчиво, но и оскорблять его тоже за это не стоило. Комментарии могли бы быть куда более осознанными и сдержанными. Вряд ли после такого любой уважающий себя человек захочет продолжать. А жаль, дополнение очень полезное и нужное.
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|2.61, bonifatium (?), 22:33, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> совершил всего одну ошибку
логическая ошибка тут. Ошибок было много. Это сопутствует любой разработке и это нормально. А вой поднялся, когда разработчик с ума сошел.
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|1.46, Аноним (46), 21:43, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У них что, в ванилле нет панели? А кнопка Пуск тогда где, посередине рабочего стола что-ли?
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|2.49, eugener (ok), 22:03, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть, и док и панель. И кнопка есть, только слова "пуск" нет.
А этот экстеншн делает док и панель объединёнными, как в винде.
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|3.67, Аноним (46), 22:43, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну понятно, что слово Пуск это условность. Я же не знаю, что там написано/нарисовано.
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|1.47, Нуину (?), 21:54, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Почему по прошествии стольких лет в таких проектах с не очень большим кол-ва кода по прежнему столько багов? (судя по трекеру).
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|2.51, bdrbt (ok), 22:09, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А потому, что всё, что за это время сделал "сопровождающий" - это локер с донатами.
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|3.54, Аноним (-), 22:23, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А потому, что всё, что за это время сделал "сопровождающий" - это локер с донатами.
Есть ложь.
Есть наглая ложь.
И есть сообщения хейтеров на опеннете 🤦
"сопровождающий" топ коммитер этой панели.
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|1.72, Аноним (-), 23:28, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Чарльз закрепил в панели на первом месте в области ярлыков приложений анимированную кнопку с изображением красного сердца,
> при нажатии на которую появлялось сообщение о сборе пожертвований. Закрыть сообщение можно было только после
> истечения 20-секундного обратного отчёта.
Опенсорс с nag скрином? Ждемс когда он заимплементит your_trial_period_is_over.jpg (тот который с пилотом)
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|1.73, freehck (ok), 23:31, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Офигеть, народ, вы тоже это видите? =)
Впервые за долгое время (если не вообще за всю историю) где-то в среде GNOME сложилась ситуация, когда ВСЕ участники событий, описанных в новости, повели себя адекватно и разумно! =)
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|1.74, Ося Бендер (?), 23:49, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чарльз все правильно сделал. Кто не хочет платить должны идти в сад, или отключить им водопровод. Я так считаю.
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