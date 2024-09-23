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Итоги опроса более 400 мэйнтейнеров открытых проектов

23.09.2024 18:51

Компания Tidelift опубликовала результаты опроса более 400 мэйнтейнеров открытых проектов. Наиболее интересные выводы:

  • 60% мэйнтейнеров открытых проектов не получают оплаты за работу по сопровождению проектов, при этом из них 14% считают данное занятие хобби и не заинтересованы в получении за него денег, в то время как 44% были бы не против получить финансирование. У 24% мэйнтейнеров часть получаемого заработка связана с данной работой, а у 12% с сопровождением связан основной доход. 24% получают оплату в виде зарплаты у работодателя, а 32% получают средства от сторонних организаций или частных лиц (в 25% случаев это донаты через платформы, такие как GitHub Sponsors, Open Collective и Patreon, 5% - прямые переводы и 3% участие фондов). Получающие оплату мэйнтейнеры в 74% случаях имеют помощников, в то время как у тех кто не получает оплату помощники имеются в 39% случаев.
  • 11% времени мэйнтейнеры тратят на задачи, связанные с обеспечением безопасности (в 2021 году этот показатель составлял 4%), 50% (в 2021 году 53%) на рутинную работу, 35% (в 2021 году 25%) на разработку новых возможностей. Получающие оплату мэйнтейнеры тратят на задачи, связанные с безопасностью, 13% времени, а не получающие - 10%.
  • 71% (76% получающих оплату и 68% не получающих оплату) мэйнтейнеров применяют двухфакторную аутентификацию, 65% (75% / 59%) применяют инструменты для статического анализа кода, 60% (70% / 54%) занимаются созданием патчей для устранения уязвимостей, 36% (50% / 28%) заверяют релизы цифровой подписью, 29% (37% / 23%) применяют защищённый сборочный инструментарий.
  • Используемые практики сопровождения: 53% (51% не получающих оплату) - повторяемые или верифицируемые сборки, 46% (34%) - правила по обеспечению обратной совместимости, 40% (24%) - формализованный процесс управления зависимостями, 37% (33%) - рецензирование кода несколькими участниками.
  • Документирование в проектах: 93% документируют лицензию, 76% - документируют примечания к выпуску и рекомендации по обновлению, 61% - предоставляют руководства для участников разработки, 53% - создают кодекс поведения, 17% документируют правила разрешения конфликтов и 13% имеют план на случай ухода мэйнтейнера из проекта.
  • 48% мэйнтейнеров ощущают свою работу недооценённой. 38% обдумывают возможность ухода с поста сопровождающего.
  • После инцидента с бэкдором в библиотеке xz 66% опрошенных стали меньше доверять pull-запросам от разработчиков, не являющихся мэйнтейнерами, а 37% стали меньше доверять ко-мэйнтейнерам.
  • 31% (9% - крайне положительно, 22% - сдержанно положительно) опрошенных положительно оценивают влияние AI-инструментов для написания кода, 45% (23% - крайне отрицательно, 22% - сдержанно отрицательно) - негативно, 24% - нейтрально.
  • 27% опрошенных скорее всего не стали бы рецензировать и принимать в проект изменения, подготовленные AI-инструментами, 37% возможно не стали бы принимать такие изменения. Готовность принять изменения от AI выразили всего 3% (более вероятно) и 6% (возможно).
  • 45% опрошенных не используют AI-инструменты разработки и не планируют использовать в будущем, 6% - не используют сейчас, но планируют начать использовать в будущем, 15% используют более одного раза в день, 13% используют более одного раза в неделю, 20% используют менее одного раза в неделю. Доли использующих хотя бы изредка AI-инструменты мэйнтейнеров: 71% - до 26 лет, 58% - 26-35 лет, 39% - 36-45 лет, 42% - старше 45 лет.
  • 45% опрошенных занимаются сопровождение более 10 лет, 24% - 6-10 лет, 23% - 2-5 лет, 7% - 1-2 года, 2% - менее года.
  • 48% мэйнтейнеров проживают в Европе, 38% в Северной Америке, 8% в Азии (в 2021 году из Азии было 24% мэйнтейнеров, 35% из Европы и 35% из Северной Америки).
  • Наблюдается увеличение возраста мэйнтейнеров - по сравнению с 2021 годом удвоилось число мэйнтейнеров в возрастной категории от 46 до 65 лет (в 2021 году таких мэйнтейнеров было 11%, в 2023 году - 27%, а в 2024 году - 21%). Число мэйнтейнеров младше 26 лет снизилось с 25% в 2021 году до 12% в 2023 году и 10% в 2024 году.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Линус Торвальдс о проблемах с поиском мэйнтейнеров, Rust и рабочих процессах
  3. OpenNews: Лишь 9.27% мэйнтейнеров пакетов NPM используют двухфакторную аутентификацию
  4. OpenNews: Результаты опроса пользователей FreeBSD и план устранения выявленных проблем
  5. OpenNews: Сокращение срока поддержки LTS-ядер Linux и проблема с выгоранием сопровождающих
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61916-maintainer
Ключевые слова: maintainer, survey
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:28, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До 26 лет упало в 2.5 раза. Молодежь совсем не идёт в опенсорс. Что нас ждёт в будущем? Наверное знаменитые открытые проекты типа линукса будут отмерать один за другим.
     
     
  • 2.3, 123 (??), 19:36, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    потому что молодёжи надо зарабатывать деньги чтобы найти самку для размножения и снабжения детёнышей питательными веществами.
    а дед в 65 лет может и хоббями типа опенсурса позаниматься чтобы деменцию отгонять.
     
     
  • 3.11, Карлос Сношайтилис (ok), 20:00, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А два-три года назад, самки в хозтоварах продавались, по десять центов за пучок, искать на надо было?
     
  • 2.5, Гильгамеш (?), 19:44, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    просто молодняк выгорает быстро в отличии от железнорождённых дедов
     
  • 2.6, Анонимище (?), 19:46, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Более простое объяснение это то, что население самой планеты стареет. Стариков становится больше чем детей. Смотрите на Японию, это наше коллективное будущее. Стоит ли удивляться что средний мейнтейнер стареет?
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:56, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Молодежь совсем не идёт в опенсорс

    все правильно делает, себе цену знает. А быть рабом не запретишь, вот в чем свобода у раба.

     
  • 2.10, Аноним (10), 19:59, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более интересно что уменьшение доли молодёжи - почти совпадает с уменьшением доли азиатов .
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:02, 23/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы хотите бесплатно работать? Зачем, если можно заработать больше?
     
  • 2.13, НяшМяш (ok), 20:03, 23/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, бух. (?), 19:28, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > удвоилось число мэйнтейнеров в возрастной категории от 46 до 65 лет

    айти стареет, смены поколений не предвидится

     
  • 1.4, ник (??), 19:42, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не забывай что это зазеркалье и маргулис его руководитель. Сейчас ии бум , все програмисты остаються без работы. Тупо тов.майор бедным несчастным прикидывается ,чтоб за него понаяривали.
     
  • 1.7, Аноним (7), 19:52, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вспомнилась классика.
    Десять васянов сказали, что участвуют в опен-сурс проектах.
    По факту один на з/п у альфабета/ойбиэма/мс, один за бабки правит по заказу конкретного клиента, один энтузиаст в свободное время, остальные просто шлют исправления опечаток в комментариях и строчат ишью с требованиями.
     
  • 1.8, Аноним (8), 19:52, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Диды рулят!
     
  • 1.14, Карлос Сношайтилис (ok), 20:04, 23/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как видно, получающие оплату тратят больше времени на безопасность и защиту
     

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