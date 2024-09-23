Итоги опроса более 400 мэйнтейнеров открытых проектов

Компания Tidelift опубликовала результаты опроса более 400 мэйнтейнеров открытых проектов. Наиболее интересные выводы: 60% мэйнтейнеров открытых проектов не получают оплаты за работу по сопровождению проектов, при этом из них 14% считают данное занятие хобби и не заинтересованы в получении за него денег, в то время как 44% были бы не против получить финансирование. У 24% мэйнтейнеров часть получаемого заработка связана с данной работой, а у 12% с сопровождением связан основной доход. 24% получают оплату в виде зарплаты у работодателя, а 32% получают средства от сторонних организаций или частных лиц (в 25% случаев это донаты через платформы, такие как GitHub Sponsors, Open Collective и Patreon, 5% - прямые переводы и 3% участие фондов). Получающие оплату мэйнтейнеры в 74% случаях имеют помощников, в то время как у тех кто не получает оплату помощники имеются в 39% случаев.

11% времени мэйнтейнеры тратят на задачи, связанные с обеспечением безопасности (в 2021 году этот показатель составлял 4%), 50% (в 2021 году 53%) на рутинную работу, 35% (в 2021 году 25%) на разработку новых возможностей. Получающие оплату мэйнтейнеры тратят на задачи, связанные с безопасностью, 13% времени, а не получающие - 10%.

71% (76% получающих оплату и 68% не получающих оплату) мэйнтейнеров применяют двухфакторную аутентификацию, 65% (75% / 59%) применяют инструменты для статического анализа кода, 60% (70% / 54%) занимаются созданием патчей для устранения уязвимостей, 36% (50% / 28%) заверяют релизы цифровой подписью, 29% (37% / 23%) применяют защищённый сборочный инструментарий.

Используемые практики сопровождения: 53% (51% не получающих оплату) - повторяемые или верифицируемые сборки, 46% (34%) - правила по обеспечению обратной совместимости, 40% (24%) - формализованный процесс управления зависимостями, 37% (33%) - рецензирование кода несколькими участниками.

Документирование в проектах: 93% документируют лицензию, 76% - документируют примечания к выпуску и рекомендации по обновлению, 61% - предоставляют руководства для участников разработки, 53% - создают кодекс поведения, 17% документируют правила разрешения конфликтов и 13% имеют план на случай ухода мэйнтейнера из проекта.

48% мэйнтейнеров ощущают свою работу недооценённой. 38% обдумывают возможность ухода с поста сопровождающего.

После инцидента с бэкдором в библиотеке xz 66% опрошенных стали меньше доверять pull-запросам от разработчиков, не являющихся мэйнтейнерами, а 37% стали меньше доверять ко-мэйнтейнерам.

31% (9% - крайне положительно, 22% - сдержанно положительно) опрошенных положительно оценивают влияние AI-инструментов для написания кода, 45% (23% - крайне отрицательно, 22% - сдержанно отрицательно) - негативно, 24% - нейтрально.

27% опрошенных скорее всего не стали бы рецензировать и принимать в проект изменения, подготовленные AI-инструментами, 37% возможно не стали бы принимать такие изменения. Готовность принять изменения от AI выразили всего 3% (более вероятно) и 6% (возможно).

45% опрошенных не используют AI-инструменты разработки и не планируют использовать в будущем, 6% - не используют сейчас, но планируют начать использовать в будущем, 15% используют более одного раза в день, 13% используют более одного раза в неделю, 20% используют менее одного раза в неделю. Доли использующих хотя бы изредка AI-инструменты мэйнтейнеров: 71% - до 26 лет, 58% - 26-35 лет, 39% - 36-45 лет, 42% - старше 45 лет.

45% опрошенных занимаются сопровождение более 10 лет, 24% - 6-10 лет, 23% - 2-5 лет, 7% - 1-2 года, 2% - менее года.

48% мэйнтейнеров проживают в Европе, 38% в Северной Америке, 8% в Азии (в 2021 году из Азии было 24% мэйнтейнеров, 35% из Европы и 35% из Северной Америки).

Наблюдается увеличение возраста мэйнтейнеров - по сравнению с 2021 годом удвоилось число мэйнтейнеров в возрастной категории от 46 до 65 лет (в 2021 году таких мэйнтейнеров было 11%, в 2023 году - 27%, а в 2024 году - 21%). Число мэйнтейнеров младше 26 лет снизилось с 25% в 2021 году до 12% в 2023 году и 10% в 2024 году.







