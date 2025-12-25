Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 32.2

Опубликован выпуск OBS Studio 32.2, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux (flatpak), Windows и macOS. Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в PeerTube, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC, Intel QSV, Apple Video Toolbox и VAAPI). Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов. Ключевые изменения: Реализован отдельный диалог добавления источников вещания, пришедший на смену контекстному меню с выпадающим списком. В диалоге отображаются эскизы, имеется возможность выбора сразу нескольких источников, поддерживается перемещение элементов мышью в основное окно без закрытия диалога.

Добавлен фильтр для встраивания обычного контента (SDR) в поток с расширенным динамическим диапазоном (HDR), выполняющий нормализацию для правильного отображения чёрного цвета и сохранения контрастности.

Предоставлена поддержка динамического изменения битрейта в трансляциях с несколькими видеопотоками для его повышения или снижения в зависимости от изменения качества канала связи на стороне вещающего.

Обеспечен вывод предупреждения со списком всех недостающих файлов при импорте сцен, в которых отсутствуют некоторые файлы, привязанные к фильтрам.

Предоставлена возможность назначения плагинами собственных пиктограмм для новых типов источников вещания.

Улучшен интерфейс выставления частоты кадров (FPS).

В API для фронтэнда добавлены функции копирования и вставки элементов сцены через буфер обмена.

В источнике вещания "Image Slide Show" реализована обработка изображений в формате webp при добавлении каталога с файлами.

Повышена производительность OpenGL на маломощных системах.



