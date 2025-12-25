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Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 32.2

22.07.2026 11:07 (MSK)

Опубликован выпуск OBS Studio 32.2, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux (flatpak), Windows и macOS.

Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в PeerTube, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC, Intel QSV, Apple Video Toolbox и VAAPI).

Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.

Ключевые изменения:

  • Реализован отдельный диалог добавления источников вещания, пришедший на смену контекстному меню с выпадающим списком. В диалоге отображаются эскизы, имеется возможность выбора сразу нескольких источников, поддерживается перемещение элементов мышью в основное окно без закрытия диалога.
  • Добавлен фильтр для встраивания обычного контента (SDR) в поток с расширенным динамическим диапазоном (HDR), выполняющий нормализацию для правильного отображения чёрного цвета и сохранения контрастности.
  • Предоставлена поддержка динамического изменения битрейта в трансляциях с несколькими видеопотоками для его повышения или снижения в зависимости от изменения качества канала связи на стороне вещающего.
  • Обеспечен вывод предупреждения со списком всех недостающих файлов при импорте сцен, в которых отсутствуют некоторые файлы, привязанные к фильтрам.
  • Предоставлена возможность назначения плагинами собственных пиктограмм для новых типов источников вещания.
  • Улучшен интерфейс выставления частоты кадров (FPS).
  • В API для фронтэнда добавлены функции копирования и вставки элементов сцены через буфер обмена.
  • В источнике вещания "Image Slide Show" реализована обработка изображений в формате webp при добавлении каталога с файлами.
  • Повышена производительность OpenGL на маломощных системах.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/obsproject/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 32.1
  3. OpenNews: Выпуск серверов для потокового вещания Roc 0.1, Ant 1.7 и Red5 1.1.1
  4. OpenNews: Проекту Fedora пригрозили иском из-за поставки сбойного flatpak-пакета с OBS Studio
  5. OpenNews: В TikTok Live Studio выявлено заимствование кода OBS, нарушающее лицензию GPL
  6. OpenNews: Выпуск сервера потокового вещания Icecast 2.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65950-obs
Ключевые слова: obs, studio
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