Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.58.0 с поддержкой CLAT и GENEVE

Опубликован стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.58.0. Плагины для поддержки VPN (Libreswan, OpenConnect, Openswan, SSTP и др.) развиваются в рамках собственных циклов разработки. Основные новшества NetworkManager 1.58: Добавлена поддержка механизма CLAT (Customer-side Translator, 464XLAT), позволяющего на хосте, на котором используется только протокол IPv6, организовать работу приложений, поддерживающих только IPv4. CLAT реализован в форме выполняемого на уровне ядра BPF-обработчика, создающего виртуальный сетевой интерфейс с внутренним адресом IPv4. Отправляемые через этот интерфейс IPv4-пакеты преобразуются в IPv6 и через сеть IPv6 перенаправляются на шлюз NAT64, транслирующий обращение IPv6-клиентов к серверам IPv4. Для автоматического использования CLAC в зависимости от настроек в профиле, свойство "pv4.dhcp-ipv6-only-preferred" выставлено по умолчанию в значение auto.

Добавлена поддержка создания и управления туннелями GENEVE (Generic Network Virtualization Encapsulation), применяемыми в программно-определяемых сетях (SDN) и для построения виртуальных сетей поверх физической сети.

Расширены возможности текстового конфигуратора nmtui. В интерфейс создания профиля для физических сетевых интерфейсов (Ethernet и Wi-Fi) добавлена кнопка "Select..." для выбора устройств из списка вместо ручного ввода имени. В списках соединений, выводимых командами "nmtui connect" и "nmtui edit", добавлена возможность поиска элементов списка в стиле vim-команды "/" с фильтрацией вывода по мере набора.

На экран активации соединения добавлена кнопка "Rescan Wi-Fi" для повторного сканирования доступных сетей. При запросе пароля во время активации соединения добавлен флаг для показа вводимых символов. В интерфейс редактирования соединений добавлена кнопка "Share QR" для показа пароля подключения к Wi-Fi в форме QR-кода.

Расширены возможности, связанные с Wi-Fi: В настройки Wi-Fi добавлена возможность выставления диапазона частот 6GHz. При сканировании командой "nmcli scan" обеспечен показ диапазонов для каждой точки доступа. Реализована поддержка свойства powersave при использовании бэкенда iwd. Добавлена поддержка ввода учётных данных WPS с паролем из 64 шестнадцатеричных символов.

Добавлена возможность использования nmcli и API D-Bus для сохранения состояния устройства между перезагрузками.

Для выполнения проверок доступности сети, если выставлена настройка connection.gateway-ping-timeout или connection.ip-ping-addresses, теперь используется встроенная реализация ping вместо вызова системной утилиты.

Для установки unit-файлов systemd в initramfs задействован systemd generator.

Объявлена устаревшей и отключена по умолчанию поддержка API Wext (Wireless Extensions).

Удалена сборочная опция modify_system, при указании которой в polkit настраивались права для создания общесистемных соединений без прав администратора

Прекращена поддержка DHCP-бэкенда dhclient, объявленного устаревшим в NetworkManager 1.50.

Устранена уязвимость CVE-2026-10805, позволявшая повысить свои привилегии в системе через указание специально оформленной ссылки на MUD (Manufacturer Usage Description). Из-за отсутствия фильтрации спецсимволов при помощи подобной ссылки можно было добавить дополнительные строки в конфигурацию бэкенда dhclient и добиться выполнения своих команд при применении данного бэкенда (по умолчанию не используется).

Задействована схема версионирования экспериментальных выпусков с использованием суффиксов "-rcX" и "-dev", например, 1.59.0-dev и 1.59.0-dev.



