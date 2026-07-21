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Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.58.0 с поддержкой CLAT и GENEVE

21.07.2026 11:46 (MSK)

Опубликован стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.58.0. Плагины для поддержки VPN (Libreswan, OpenConnect, Openswan, SSTP и др.) развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.58:

  • Добавлена поддержка механизма CLAT (Customer-side Translator, 464XLAT), позволяющего на хосте, на котором используется только протокол IPv6, организовать работу приложений, поддерживающих только IPv4. CLAT реализован в форме выполняемого на уровне ядра BPF-обработчика, создающего виртуальный сетевой интерфейс с внутренним адресом IPv4. Отправляемые через этот интерфейс IPv4-пакеты преобразуются в IPv6 и через сеть IPv6 перенаправляются на шлюз NAT64, транслирующий обращение IPv6-клиентов к серверам IPv4. Для автоматического использования CLAC в зависимости от настроек в профиле, свойство "pv4.dhcp-ipv6-only-preferred" выставлено по умолчанию в значение auto.
  • Добавлена поддержка создания и управления туннелями GENEVE (Generic Network Virtualization Encapsulation), применяемыми в программно-определяемых сетях (SDN) и для построения виртуальных сетей поверх физической сети.
  • Расширены возможности текстового конфигуратора nmtui. В интерфейс создания профиля для физических сетевых интерфейсов (Ethernet и Wi-Fi) добавлена кнопка "Select..." для выбора устройств из списка вместо ручного ввода имени.

    В списках соединений, выводимых командами "nmtui connect" и "nmtui edit", добавлена возможность поиска элементов списка в стиле vim-команды "/" с фильтрацией вывода по мере набора.

  • На экран активации соединения добавлена кнопка "Rescan Wi-Fi" для повторного сканирования доступных сетей. При запросе пароля во время активации соединения добавлен флаг для показа вводимых символов. В интерфейс редактирования соединений добавлена кнопка "Share QR" для показа пароля подключения к Wi-Fi в форме QR-кода.
  • Расширены возможности, связанные с Wi-Fi: В настройки Wi-Fi добавлена возможность выставления диапазона частот 6GHz. При сканировании командой "nmcli scan" обеспечен показ диапазонов для каждой точки доступа. Реализована поддержка свойства powersave при использовании бэкенда iwd. Добавлена поддержка ввода учётных данных WPS с паролем из 64 шестнадцатеричных символов.
  • Добавлена возможность использования nmcli и API D-Bus для сохранения состояния устройства между перезагрузками.
  • Для выполнения проверок доступности сети, если выставлена настройка connection.gateway-ping-timeout или connection.ip-ping-addresses, теперь используется встроенная реализация ping вместо вызова системной утилиты.
  • Для установки unit-файлов systemd в initramfs задействован systemd generator.
  • Объявлена устаревшей и отключена по умолчанию поддержка API Wext (Wireless Extensions).
  • Удалена сборочная опция modify_system, при указании которой в polkit настраивались права для создания общесистемных соединений без прав администратора
  • Прекращена поддержка DHCP-бэкенда dhclient, объявленного устаревшим в NetworkManager 1.50.
  • Устранена уязвимость CVE-2026-10805, позволявшая повысить свои привилегии в системе через указание специально оформленной ссылки на MUD (Manufacturer Usage Description). Из-за отсутствия фильтрации спецсимволов при помощи подобной ссылки можно было добавить дополнительные строки в конфигурацию бэкенда dhclient и добиться выполнения своих команд при применении данного бэкенда (по умолчанию не используется).
  • Задействована схема версионирования экспериментальных выпусков с использованием суффиксов "-rcX" и "-dev", например, 1.59.0-dev и 1.59.0-dev.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.freedesktop.org...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.56.0
  3. OpenNews: Выпуск iwd 3.0, пакета для организации подключения к Wi-Fi в Linux
  4. OpenNews: Релиз программы для настройки сетевых соединений Wicd 1.7
  5. OpenNews: Выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38
  6. OpenNews: Уязвимость в NetworkManager-libreswan и guix-daemon, позволяющие повысить привилегии в системе
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65943-networkmanager
Ключевые слова: networkmanager
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:55, 21/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кажется, кеды отвязали от сабжа, в 6.7.0-6.7.3 были прибиты. Как там у гнома с этим?
     
  • 1.2, Tron is Whistling (?), 13:07, 21/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давайте уже 46644646464XLAT, а то IPv6 даже на полном фейле выглядит ещё чуть-чуть жизнеспособным.
     

  • 1.3, q (ok), 13:15, 21/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ненужная вещь, учитывая, что не учитывает реальную ситуацию на земле. Какой Openswan нафиг? Какой OpenVPN? В реальном мире, это не работает. Режется DPI. Сабж — это софт-отрицалово, отрицающее объективную реальность, данную нам в ощущениях.
     
     
  • 2.5, Vitto74 (ok), 13:22, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это у тебя блочат, у большей части людей таких проблем нет. Хочется тебе другие протоколы - реализуй поддержку
     
  • 2.7, Tron is Whistling (?), 13:26, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В реальном мире как раз таки ipsec и openvpn - единственное, что реально работает.
    И с появлением ядерной акселерации у второго как в ведре, так и в винде - 99% ставка, что openvpn взлетит примерно на равных с ipsec.
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:45, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все работает, если использовать OpenVPN и IPsec по прямому назначению а не для обхода блокировок РКН.
     

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