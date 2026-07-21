Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.58.0 с поддержкой CLAT и GENEVE

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|1.1, Аноним (1), 12:55, 21/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кажется, кеды отвязали от сабжа, в 6.7.0-6.7.3 были прибиты. Как там у гнома с этим?
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|1.3, q (ok), 13:15, 21/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ненужная вещь, учитывая, что не учитывает реальную ситуацию на земле. Какой Openswan нафиг? Какой OpenVPN? В реальном мире, это не работает. Режется DPI. Сабж — это софт-отрицалово, отрицающее объективную реальность, данную нам в ощущениях.
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|2.5, Vitto74 (ok), 13:22, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это у тебя блочат, у большей части людей таких проблем нет. Хочется тебе другие протоколы - реализуй поддержку
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|2.7, Tron is Whistling (?), 13:26, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В реальном мире как раз таки ipsec и openvpn - единственное, что реально работает.
И с появлением ядерной акселерации у второго как в ведре, так и в винде - 99% ставка, что openvpn взлетит примерно на равных с ipsec.
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|2.10, Аноним (10), 13:45, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все работает, если использовать OpenVPN и IPsec по прямому назначению а не для обхода блокировок РКН.
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