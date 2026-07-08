Вредительство со стороны разработчика OpenMandriva, которое могло причинить вред пользователям

В результате конфликта с лидером проекта OpenMandriva разработчик Давиде Беатричи (Davide Beatrici), имевший доступ к репозитоориям с правами администратора, совершил вредительство, которое привело к повреждению инфраструктуры разработки и нарушению работоспособности систем некоторых пользователей. Беатричи удалил часть GitHub-репозиториев, используемых для разработки компонентов OpenMandriva, а также совершил вредоносные действия в репозитории Cooker, в котором ведётся разработка нестабильной ветки дистрибутива. В частности, он опубликовал пустой пакет, который переводил в категорию устаревших все пакеты GNOME и Cosmic (при помощи тега "Obsoletes:"), что могло нарушить работоспособность систем пользователей, использующих данные среды рабочего стола. Отмечается, что команда разработчиков OpenMandriva провела аудит активности Беатричи и не выявила других вредоносных действий, помимо вышеупомянутых. В настоящее время ведётся работа по восстановлению удалённых репозиториев и возвращению работоспособности пакетов, переведённых в разряд устаревших. Действия Беатричи стали реакцией на череду событий, возникших после удаления из чата его товарища, отличавшегося токсичным поведением. Давиде Беатричи известен как один из главных разработчиков приложения для голосового общения Mumble и у команды OpenMandriva не было оснований не доверять ему. Вклад Беатричи в разработку OpenMandriva был не велик, но выступал с инициативой перевода инфраструктуры разработки с GitHub на принадлежащий ему сервер с платформой OneDev. Инициатива была воспринята неоднозначно, так как часть разработчиков была против перевода репозиториев на систему, контролируемую одним участником, и дело не продвинулось дальше создания зеркал на OneDev. В связанном с инцидентом заявлении лидера OpenMandriva, указано, что вместе с Беатричи к проекту OpenMandriva присоединились два его знакомых, один из которых через некоторое время стал вести себя оскорбительно по отношению к другим разработчикам и пользователям, некоторые из которых после этого покинули проект. Недопустимое поведение не было замечено сразу, так как по большей части проявлялось в личной переписке. После нападок на одного из участников в matrix-чате и в обсуждениях на GitHub, лидер проекта удалил абьюзера из чата. Удаление вызвало недовольство двух участников, включая Беатричи, которые в знак протеста покинули проект. Не видя смысла поддерживать зеркала в инфраструктуре, контролируемой Беатричи, лидер проекта решил отключить для них доступ. В ответ Беатричи злоупотребил остающимися у него правами администратора и скатился до вредительства.



