Вредительство со стороны разработчика OpenMandriva, которое могло причинить вред пользователям

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|2.8, Dzen Python (ok), 22:24, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Интересно, что вскроется им из внутренней кухни опенмандривы чуть позже, когда аффект пройдет и надо будет как-то оправдываться.
Интересно-интересно.
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|3.44, Аноним (44), 23:50, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ничего конечно. Обычные мелкие бытовые ссорки и технический долг (где из-за сложности, где из-за лени). Но проблем в поиске работы он себе наделал много. Глупый, не понимает последствий.
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|4.46, Dzen Python (ok), 23:54, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обычно такие начинают бывшие команды топить, раздувая из мух - слонов, лишь бы себя хоть немного отстирать.
Но да, удачи ему в опенсорце - тут бы желательно намекнуть его бывшим коллегам попроверять его mumble на предмет закладок, желательно публично и пристрастно.
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|1.5, Аноним (3), 22:14, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Т.е. он сломал то, к чему даже не прикладывал усилий ?
Какой есть аналог Премии Дарвина для таких случаев ?
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|1.7, Dzen Python (ok), 22:22, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хех. Вот так вот, буквально одним действием скатил свою репутацию среди людей с памятью (а не у рАкушек-мидЯек) в отрицательные значения.
Теперь, по хорошему, стоило бы, провести полный аудит самого mumble и, допустим, десятка его обновлений.
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|2.18, Dzen Python (ok), 22:44, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда уж ждать Mumble++. С лозунгами "в не-опен Мандриве - редиски и <свежий повесточный жупел>'ы!" в ссылках на тарболл и в релизах.
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|1.27, Аноним (27), 23:02, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Раз уж.. говорят, в самом, их, начале место не могли кто-то поделить в матке?
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|1.30, freehck (ok), 23:07, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну ё-моё, ну детский сад, честное слово. То политические лозунги в xsnow, то удаление репозиториев из-за мелкой обидки...
Неужели их вообще не заботит то, насколько теряют лицо и репутацию после подобных инцидентов?
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|2.32, Dzen Python (ok), 23:15, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Не-а. Погугли такое определение "kidult". Они просто не понимают ни смысла института репутации (мама порешает за них), ни смысла сохранения лица (как пятилетка, который уверен, что все всё забудут через два дня).
Плохо не это. Плохо то, что они пишут востребованный (а иногда и критичный) софт и теперь нужно реально быть тыщщаглазз'ом, чтобы не залететь на снежинку, повесточного, политикуна, который просто так, по приколу или добавит что-то в программу, или хлопнет дверью с вредительством. А самое херовое - они часто до времени производят впечатление нормальных.
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|3.57, corvuscor (ok), 01:02, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Посмотрел определение в википедии, какой-то типичный дедовский гундеж прямиком из 80-х на тему "видеоигры вызывают отупение".
Но в целом это вызывает сожаление, что так люди поступают. Опенсорс - это философия доверия. Даже в аду Данте предатели стоят ниже всех грешников, на последнем круге.
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|4.72, Аноним (72), 05:33, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> философия доверия
Если бы люди всегда поступали "правильно", то вероятнее они бы вообще не появились, или их бы просто сьели какие-нибудь хищники, потому что хищники часто обманывают своих жертв прикидываясь чем-то другим, есть мнение (некоторых ученых) что развитие мозгов обязано именно необходимостью обманывать и необходимостью обман распознавать.
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|1.31, Frestein (ok), 23:13, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Последние два абзаца новости не придерживаются нейтральной позиции, это выражение собственной точки зрения и её навязывание. Требуется редактирование текста. Как вообще такое допустили к публикации, это не профессионально.
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|4.37, q (ok), 23:31, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Раз уж вызвался в адвокаты главного героя новости, то попробуй оправдать его действия. Разве они не были вредительством, как абсолютно верно указано в тексте?
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|5.45, Dzen Python (ok), 23:52, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Эти СВОЛОЧИ не оценили его усилий! Он даже разрешил им использовать его ЛИЧНЫЙ хостинг вместо гидХаба, но они посмеялись над ним... А затем они побанили его друзяшек, причём беспруфно (всё в личной переписке, это уточнено, а кто даст читать личную переписку?) и - по тамошним распоняткам - с волчьим билетом в один конец (по тамошним понятиям - "токсичность" можно повесить к любой фразе, только если она не yes-man'ная, раболепствующе-заискивающая, а "абузер" - это просто дефолное наименование тех, кто не нравится). И он решил отомстить этому гадюшнику, но не просто хлопнув дверью в чатике, а так, чтобы поработали, поразребали...
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|5.50, Аноним (50), 00:38, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Раз уж вызвался в адвокаты главного героя новости
Он не вызывался в адвокаты, а говорил о нейтральной и непредвзятой подаче материала.
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|6.55, q (ok), 00:47, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Разве "вредительство" -- не нейтральное/непредвзятое слово? Вот серьезно. Загляни в толковый словарь и приведи мне, как эти действия не подпадают под определение.
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|6.56, Аноним (56), 00:50, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там нейтрально написано:
"В связанном с инцидентом заявлении лидера OpenMandriva, указано"
т.е. это мнение одной из сторон. Это очень ясно. Нет попыток выдать за единственную правду.
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|7.58, Аноним (50), 01:10, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Там нейтрально написано
Нет, "нападки", "абьюзер" и "скатился до вредительства" - это не нейтрально. Это что-то уровня Твиттера.
> "В связанном с инцидентом заявлении лидера OpenMandriva, указано" т.е. это мнение одной из сторон.
Мнением стороны это было бы, если бы дальше шла цитата со всеми этими "абъюзерами" и прочим. А так имеем предвзятое мнение того, кто написал текст новости в лучших традициях Твиттера и желтой прессы.
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|1.39, Sluggard (ok), 23:32, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как же вы задрали применять слово «токсичность» по отношению к людям и их поведению/поступкам! Повбывав бы...
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|2.42, Аноним (42), 23:48, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тебя не спросили какие слова применять. Но ради интереса можешь предложить альтернативу.
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|2.47, Аноним (47), 00:03, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Термин "токсичное поведение" вполне себе применяется в психологии. Чем по вашему его можно заменить, чтобы и агрессию и обесценивание и нарциссизм и манипуляции и нарушение личных границ разом охватить?
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|3.53, Аноним (50), 00:43, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Термин "токсичное поведение" вполне себе применяется в психологии.
Нет, он применяется сугубо в Твитторе и прочих соцпомойках.
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|3.71, Вася (??), 05:07, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Термин "токсичное поведение" вполне себе применяется в психологии. Чем по вашему его можно заменить, чтобы и агрессию и обесценивание и нарциссизм и манипуляции и нарушение личных границ разом охватить?
Может так прямо и писать? Агрессия, нарциссизм и пр. - хотя бы понятно что имеется в виду. Когда же пишут токсичное поведение появляется пространство для толкования, то ли кому то показалось что на него косо посмотрели, то ли в пятую точку не поцеловали, а он так этого хотел.
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|1.41, _kp (ok), 23:47, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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удалил часть GitHub-репозиториев - у них что ни бэкапа, ни отката назад? Дикари :)
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|1.43, Аноним (43), 23:49, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> переводил в категорию устаревших все пакеты GNOME и Cosmic
Так в чём проблема, GNOME-3 на момент выхода в 2010 году был устаревшим куском этого самого.
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|1.49, Аноним (49), 00:22, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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вообще есть смысл в этом дистре? хоть что то умеет лучше традиционных топ 5?
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|1.51, Аноним (51), 00:40, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Вредительство со стороны разработчика OpenMandriva, которое могло причинить вред пользователям
Каким пользователям?
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|1.52, Аноним (51), 00:42, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне кажется эти все новости про OpenMandriva только для привлечения внимания, мол смотрите мы существуем, у нас движуха есть.
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|1.67, Аноним (67), 03:53, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> удалил часть GitHub-репозиториев, используемых для разработки компонентов OpenMandriva, а также совершил вредоносные действия в репозитории Cooker, в котором ведётся разработка нестабильной ветки дистрибутива
But nothing of value has been lost.
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|2.70, Аноним (72), 05:06, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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то есть из-за одной паршивой овцы все стадо под нож? а это не является ли вредительством само по себе?
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|3.73, BrainFucker (ok), 05:41, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> то есть из-за одной паршивой овцы
Так не одна. У меня после торчания в околоайтишных сообществах типа лора, швабра и этого сложилось впечатление что там в основном контингент с повадками школьников, даже если им уже за 40. Но мне думалось что это особенность постсоветского пространства. Впрочем, судя по фамилиям, это итальянцы, может у них тоже такой нрав и не стоит грести всех под одну гребёнку таки.
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|1.75, Аноним (75), 05:51, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот почему и не вызывают доверия разного рода маргинальные дистрибутивы.
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