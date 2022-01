Выпуск платформы голосового общения Mumble 1.4

1.1 , Аноним ( 1 ), 15:41, 17/01/2022 [ответить] + / – шэринга экрана больше всего не хватает

2.3 , keydon ( ok ), 15:55, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – И остальных функций мессенджера и соцсетей?

Тут относительно простая штука для относительно простой задачи, которая просто работает, не нужно делать из неё камбайн.

2.6 , YetAnotherOnanym ( ok ), 16:48, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Надеюсь, это был сарказм.



1.2 , keydon ( ok ), 15:54, 17/01/2022 [ответить] + / – Для созвона топ.

Быстро, надёжно, минимальная задержка, относительно просто настраивается.

1.4 , Аноним ( 4 ), 16:34, 17/01/2022 [ответить] + / – >Из дополнительных применений упоминается запись совместных подкастов и поддержка позиционного живого звука в играх (источник звука связан с игроком и исходит от его местоположения в игровом пространстве), Античиту OK, что кто-то выковыривает местоположение игрока из памяти процесса?

1.5 , Аноним ( 5 ), 16:46, 17/01/2022 [ответить] + / – А оно нужно если есть discord?

2.7 , анон ( ? ), 16:55, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем дискорд, когда есть скайп?



1.8 , Аноним ( 8 ), 16:56, 17/01/2022 [ответить] + / – Всё здесь хорошо, если бы не сертификаты. Простым людям эти сертификаты нафиг не упёрлись, какими бы секурными ни были, так они ещё истекают. Вроде, можно настроить авторизацию по паролю, но я не разобрался. Был у меня бесплатный сертификат от Comodo, потому что пишут, что даже для Mumble лучше иметь сертификат доверенный, а не самоподписанный. Когда он истекал - продлевал, и сервер спокойно авторизовывал вход в мой акк по новому сертификату. Но бесплатный Comodo приказал долго жить, и, когда Mumble снова понадобился, я взял сертификат от CACert. Сертификат истёк, я его продлил, а сервер больше не пускает! Всё, каюк акку. Хотя в доках пишут, что достаточно совпадения емейла, а в новом сертификате всё то же самое, что и в старом, только дата обновилась. Я подумал, на кой чёрт мне эта мямля, когда даже зайти на сервер нормально нельзя. И удалил. Приходится для голосовых чатов использовать чудовище под названием Discord, потому что он хотя бы мозги не компостирует с такой тривиальной вещью как авторизация. Да и контакты приходилось уговаривать зайти в Mumble, тогда как Discord уже есть у них всех.