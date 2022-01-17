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Выпуск платформы голосового общения Mumble 1.4

17.01.2022 14:23

После более двух лет разработки представлен релиз платформы Mumble 1.4, ориентированной на создание голосовых чатов, обеспечивающих низкие задержки и высокое качество передачи голоса. Ключевой областью применения Mumble является организация общения игроков в процессе прохождения компьютерных игр. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Проект состоит из двух модулей - клиента mumble и сервера murmur. Графический интерфейс базируется на Qt. Для передачи звуковой информации применяется аудиокодек Opus. Предоставляется гибкая система разграничения доступа, например, возможно создание голосовых чатов для нескольких изолированных групп с предоставлением возможности отдельного общения лидеров во всех группах. Данные передаются только по шифрованному каналу связи, по умолчанию применяется аутентификация на основе открытых ключей.

В отличие от централизованных сервисов Mumble позволяет хранить данные пользователей на собственных серверах и полностью контролировать работу инфраструктуры, при необходимости подключая дополнительные скрипты-обработчики, для написания которых доступен специальный API на основе протоколов Ice и GRPC. В том числе можно использовать существующие базы пользователей для аутентификации или подключать звуковых ботов, которые, например, могут проигрывать музыку. Возможно управление сервером через web-интерфейс. Для пользователей доступны функции поиска друзей на разных серверах.

Из дополнительных применений упоминается запись совместных подкастов и поддержка позиционного живого звука в играх (источник звука связан с игроком и исходит от его местоположения в игровом пространстве), включая игры насчитывающие сотни участников (например, Mumble используется в сообществах игроков в Eve Online и Team Fortress 2). В играх также поддерживается режим оверлея, при котором пользователь видит с каким именно игроком он разговаривает и может посмотреть FPS и локальное время.

Основные новшества:

  • Реализована возможность разработки плагинов общего назначения, которые можно устанавливать и обновлять, независимо от основного приложения. В отличие от ранее предоставляемых встроенных плагинов, новый механизм может применяться для реализации произвольных дополнений и не ограничен средствами для извлечения информации о местонахождении игрока для реализации позиционного звука.
  • Добавлен полноценный диалог поиска пользователей и каналов, доступных на сервере. Диалог может вызываться через комбинацию Ctrl+F или через меню. Поддерживается как поиск по маске, так и использование регулярных выражений.
  • Добавлен режим прослушивания канала, позволяющий пользователю слышать все звуки, которые слышат участники канала, но без непосредственного подключения к каналу. При этом слушающие пользователи отражаются в списке участников канала, но помечены специальным значком (только в новых версиях, в старых клиентах подобные пользователи не отображаются). Режим однонаправленный, т.е. если слушающий пользователь захочет высказаться, ему необходимо будет подключиться к каналу. Для администраторов канала предоставлены ACL и настройки для запрета подключения в слушающем режиме.
  • Добавлен интерфейс TalkingUI, позволяющий понять кто именно сейчас говорит. Интерфейс предоставляет всплывающее окно со списком говорящих в данный момент пользователей, выступающее аналогом всплывающей подсказки в игровом режиме, но предназначенное для повседневного использования не игроками.
  • В интерфейс добавлены индикаторы ограничения доступа, позволяющие понять сможет пользователь подключиться к каналу или нет (например, если канал допускает только вход по паролю или привязан к определённой группе на сервере).
  • В текстовых сообщениях реализована поддержка разметки Markdown, которую например, можно использовать для отправки в чат списков, отрывков кода, цитат, подсвечивания частей текста жирным или курсивом, оформления ссылок.
  • Добавлена возможность воспроизведения стереозвука, позволяющая серверу отправлять звуковой поток в режиме стерео, который не будет преобразовываться клиентом в моно. Указанная возможность может применяться например для создания музыкальных ботов. Отправка звука из официального клиента по-прежнему возможна только в режиме моно.
  • Добавлена возможность назначения пользователям ников, что даёт возможность привязать более понятное имя к пользователям, которые злоупотребляют слишком длинными именами или часто меняют имя. Назначенные имена могут показываться в списке участников как дополнительные метки или полностью заменять исходное имя. Ники привязываются к сертификатам пользователя, не зависят от выбранного сервера и не меняются после перезапуска.
  • На сервере появилась функции отправки приветственного текста в широковещательном режиме при помощи протокола Ice. Добавлена поддержка отражения в логе ACL и всех изменений в группах. Добавлены отдельные ACL для управления сбросом комментариев и аватаров. По умолчанию разрешено использование пробелов в именах пользователей. Снижена нагрузка на CPU благодаря включению по умолчанию режима TCP_NODELAY.
  • Добавлены плагины для поддержки позиционного звука в игре Among Us и в произвольных играх на базе движка Source. Обновлены плагины для игр Call of Duty 2 и GTA V.
  • Звуковой кодек Opus обновлён до версии 1.3.1.
  • Удалена поддержка Qt4, DirectSound и CELT 0.11.0. Удалена классическая тема оформления.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mumble.info/blog/m...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы голосового общения Mumble 1.3
  3. OpenNews: Выпуск Dendrite 0.1.0, коммуникационного сервера с реализацией протокола Matrix
  4. OpenNews: Первый выпуск коммуникационной платформы Fosscord, совместимой с Discord
  5. OpenNews: Проект Revolt развивает открытую альтернативу платформе Discord
  6. OpenNews: Опубликован децентрализованный коммуникационный клиент Jami "Taranis"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56524-mumble
Ключевые слова: mumble, chat, voip
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:41, 17/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    шэринга экрана больше всего не хватает
     
     
  • 2.3, keydon (ok), 15:55, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И остальных функций мессенджера и соцсетей?
    Тут относительно простая штука для относительно простой задачи, которая просто работает, не нужно делать из неё камбайн.
     
  • 2.6, YetAnotherOnanym (ok), 16:48, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надеюсь, это был сарказм.
     

  • 1.2, keydon (ok), 15:54, 17/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    Для созвона топ.
    Быстро, надёжно, минимальная задержка, относительно просто настраивается.
     
  • 1.4, Аноним (4), 16:34, 17/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    >Из дополнительных применений упоминается запись совместных подкастов и поддержка позиционного живого звука в играх (источник звука связан с игроком и исходит от его местоположения в игровом пространстве),

    Античиту OK, что кто-то выковыривает местоположение игрока из памяти процесса?

     
  • 1.5, Аноним (5), 16:46, 17/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    А оно нужно если есть discord?
     
     
  • 2.7, анон (?), 16:55, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем дискорд, когда есть скайп?
     

  • 1.8, Аноним (8), 16:56, 17/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    Всё здесь хорошо, если бы не сертификаты. Простым людям эти сертификаты нафиг не упёрлись, какими бы секурными ни были, так они ещё истекают. Вроде, можно настроить авторизацию по паролю, но я не разобрался.

    Был у меня бесплатный сертификат от Comodo, потому что пишут, что даже для Mumble лучше иметь сертификат доверенный, а не самоподписанный. Когда он истекал - продлевал, и сервер спокойно авторизовывал вход в мой акк по новому сертификату.

    Но бесплатный Comodo приказал долго жить, и, когда Mumble снова понадобился, я взял сертификат от CACert. Сертификат истёк, я его продлил, а сервер больше не пускает! Всё, каюк акку. Хотя в доках пишут, что достаточно совпадения емейла, а в новом сертификате всё то же самое, что и в старом, только дата обновилась.

    Я подумал, на кой чёрт мне эта мямля, когда даже зайти на сервер нормально нельзя. И удалил. Приходится для голосовых чатов использовать чудовище под названием Discord, потому что он хотя бы мозги не компостирует с такой тривиальной вещью как авторизация. Да и контакты приходилось уговаривать зайти в Mumble, тогда как Discord уже есть у них всех.

     
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