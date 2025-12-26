Линус Торвальдс раскритиковал связанное с GPL разбирательство между SFС и Vizio

Окружной суд штата Калифорния вынес предварительное решение в инициированном правозащитной организацией Software Freedom Conservancy (SFC) судебном разбирательстве против компании Vizio, обвиняемой в невыполнении требований лицензии GPL при распространении прошивок к умным телевизорам на базе платформы SmartCast. Суд постановил, что компания Vizio обязана предоставить доступ к исходному коду в форме, позволяющей третьим лицам загружать и изменять код. При этом суд принял ходатайство компании Vizio и согласился с тем, что применение лицензий GPLv2 и LGPLv2.1 не даёт оснований требовать у производителя информации, необходимой для установки модифицированного варианта прошивки на принадлежащий пользователю телевизор. Производитель, использующий в своих продуктах проекты под копилефт лицензиями, обязан предоставить исходный код, включая код производных работ. Помимо этого организация SFC настаивала на том, что требование GPL о возможности модификации продукта подразумевает предоставление производителем информации, необходимой для установки модифицированного варианта изначально поставляемых компонентов прошивки, например, ключей, необходимых для перепрошивки. Без подобной информации пользователь может самостоятельно исправить ошибки, добавить новые возможности и удалить лишнюю функциональность, но не способен воспользоваться результатом. Внесение изменений может потребоваться для защиты своей конфиденциальности, устранения своими силами проблем, которые отказывается устранить производитель, и продления жизненного цикла устройства после прекращения его официальной поддержки. Суд обязал Vizio предоставить код, включая сборочные и установочные скрипты, но не потребовал предоставления средств для повторной установки модифицированных компонентов на телевизор. Подразумевается, что пользователь может дорабатывать исходный код для другого применения или использовать его в других программах, но производитель не обязан предоставлять инструменты для замены его на устройстве, на котором код изначально применялся. Иск против Vizio подан в 2021 году после трёхлетних попыток добиться выполнения требований лицензии GPL мирным путём. В прошивках умных телевизоров Vizio выявлены такие GPL-пакеты, как ядро Linux, U-Boot, Bash, gawk, GNU tar, glibc, FFmpeg, Bluez, BusyBox, Coreutils, glib, dnsmasq, DirectFB, libgcrypt и systemd, но компания не предоставила возможность запроса пользователем исходных текстов GPL-компонентов прошивки, а в информационных материалах не упомянула об использовании программного обеспечения под копилефт-лицензиями и предоставляемых данными лицензиями правах. Иск не предусматривает выплаты денежной компенсации, организация SFC лишь просит суд обязать Vizio выполнить условия GPL в своих продуктах и информировать потребителей о правах, которые предоставляют копилефт лицензии. В отличие от прошлых разбирательств, иск был подан не от имени разработчика, которому принадлежат имущественные права на код, а со стороны потребителя, которому не был предоставлен исходный код компонентов, распространяемых под лицензией GPL. Изначально, компания Vizio попыталась доказать, что потребители не являются бенефициарами и не имеют прав подавать подобные иски, и добилась переноса дела в Федеральный суд, полномочный рассматривать дела в области авторского права. Организация SFC возразила, что GPL имеет элементы договора и потребитель, которому лицензия предоставляет определённые права, является его участником и может потребовать исполнения своих прав на получение кода производного продукта. Федералный суд согласился с возражениями SFC и в 2022 году вернул рассмотрение дела в Окружной суд штата Калифорния и упомянул в постановлении о возвращении дела о том, что GPL действует одновременно и как лицензия на использование работы, защищённой авторским правом, и как договорное соглашение. К обсуждению решения суда подключился Линус Торвальдс, по мнению которого обе стороны показали себя с плохой стороны и единственным компетентным участников разбирательства оказался судья. Компания Vizio не права, так как использовала Linux без предоставления кода, а организация SFC не права так как добивалась распространения полномочий GPL на оборудование и пыталась спорить на тему того, что GPL обязывает раскрывать такую информацию, как ключи для перепрошивки. Линус полагает, что вместо обеспечения соблюдения GPLv2, организация SFC ввязалась в отстаивание ложной интерпретации GPLv2 и продвижение некорректной повестки, противоречащей волеизъявлению действительных правообладателей. По мнению Линуса, GPLv2 не накладывает подобные обязательства и представители SFC прекрасно это знали, но в суде утверждали обратное и выглядели некомпетентно ("incompetent a**holes"). Именно по этой причине ядро остаётся только под лицензией GPLv2 и никогда не будет под GPLv3. Линус призвал не приплетать ядро Linux при отстаивании ложных юридических аргументов и при попытках расширить область действия GPLv2 на то, для чего эта лицензия не предназначена. По словам Линуса, условия GPLv2 очевидны - лицензия требует предоставления исходного кода, но не даёт контроля над доступом к оборудованию, на котором этот код выполняется, по аналогии с тем как лицензия на ядро не распространяется на работающие поверх ядра пользовательские программы.



