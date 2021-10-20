Против компании Vizio подан судебный иск с обвинением в нарушении лицензии GPL

Правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC) подала судебный иск против компании Vizio, связанный с невыполнением требований лицензии GPL при распространении прошивок к умным телевизорам на базе платформы SmartCast. Разбирательство примечательно тем, что это первый в истории иск, поданный не от имени участника разработки, которому принадлежат имущественные права на код, а со стороны потребителя, которому не были предоставлены исходные тексты компонентов, распространяемых под лицензией GPL.

Используя в своих продуктах код под копилефт лицензиями производитель для сохранения свободы ПО обязан предоставить исходные тексты, включая код производных работ и инструкции по установке. Без подобных действий пользователь теряет контроль над программным обеспечением, не может самостоятельно исправить ошибки, добавить новые возможности и удалить лишнюю функциональность. Внесение изменений может потребоваться для защиты своей конфиденциальности, устранения своими силами проблем, которые отказывается устранить производитель, и продления жизненного цикла устройства после прекращения его официальной поддержки или искусственного устаревания для стимулирования покупки новой модели.

Изначально организация SFC пыталась договориться мирным путём, но действия через убеждение и информирование не оправдали себя и в индустрии устройств интернета возникла ситуация со всеобщим игнорированием требований GPL. Для выхода из сложившейся ситуации и формирования прецедента было решено использовать более жёсткие юридические меры для привлечения нарушителей к ответственности и устроить показательный процесс над одним из злостных нарушителей.

Иск не предусматривает выплаты денежной компенсации, SFC лишь просит суд обязать компанию выполнить условия GPL в своих продуктах и информировать потребителей о правах, которые предоставляют копилефт лицензии. В случае устранения нарушений, выполнения всех требований и предоставления обязательства соблюдать GPL в будущем, SFC готов сразу завершить судебное разбирательство.

Изначально компания Vizio была уведомлена о наличии нарушения GPL в августе 2018 года. Около года предпринимались попытки урегулирования конфликта дипломатическим путём, но в январе 2020 года компания полностью отстранилась от переговоров и перестала отвечать на письма представителей SFC. В июле 2021 года был завершён цикл поддержки модели телевизора, в прошивке которого были выявлены нарушения, но представители SFC обнаружили, что рекомендации SFC не были учтены и в более новых моделях устройств также нарушаются условия GPL.

В частности, продукты Vizio не предусматривают возможности запроса пользователем исходных текстов GPL-компонентов прошивки, основанной на ядре Linux и типовом системном окружении, в котором выявлены такие GPL-пакеты, как U-Boot, Bash, gawk, GNU tar, glibc, FFmpeg, Bluez, BusyBox, Coreutils, glib, dnsmasq, DirectFB, libgcrypt и systemd. Кроме того, в информационных материалах отсутствует упоминание использования программного обеспечения под копилефт-лицензиями и предоставляемых данными лицензиями прав.

В случае компании Vizio выполнение требований лицензии GPL особенно важно с учётом прошлых разбирательств, в которых компания обвинялась в нарушении конфиденциальности и отправке с устройств персональной информации о пользователях, включая сведения о просматриваемых фильмах и телепередачах.



