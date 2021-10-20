Против компании Vizio подан судебный иск с обвинением в нарушении лицензии GPL

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|2.4, ET (?), 10:55, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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в данном случае какие-то совсем уж недальновидные товарищи, или юридически неподкованные, или вообще глупые в своей алчности
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|3.18, Аноним (18), 11:25, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто знают что им ничего не будет. В иске даже суммы нет, которую они могут потерять. Т.е. это беспроигрышная для них игра.
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|4.50, Аноним (50), 12:31, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен. Странное решение.
В худшем случае они сделают то, что и так должны сделать.
В лучшем - "прокатит".
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|2.24, QwertyReg (ok), 11:58, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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> корпорасты получат по заслугам.
За что? Лол, когда "свободное сообщество" ворует софт и медиа, то это доблесть и норма. Когда компании воруют код, который "свободному сообществу" даже не принадлежит, то кипит наш разум возмущённый.
И да, в смысле "украли" код? Код же нельзя украсть, ведь у авторов ничего не исчезло.
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|3.27, _hide_ (ok), 12:04, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так почему бы тогда исходники свои не выложить? Ведь ничего не убудет?
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|5.36, Аноним (36), 12:12, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Security by obscurity - плавали, знаем. Именно это ломают и в первую очередь.
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|5.37, _hide_ (ok), 12:12, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> Закрытый код безопаснее.
Да все Мы знаем про неуловимого Джо со своим закрытым дырявым кодом. А если его открыть, то и дырявость становится очень даже уловимой.
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|3.31, Аноним (31), 12:06, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не украли код, а нарушили лицензию под которой он распространяется.
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|3.32, prokoudine (ok), 12:07, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> когда "свободное сообщество" ворует софт и медиа
Для срыва покровов маловато конкретики.
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|3.46, Anonymous XE (?), 12:25, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>когда "свободное сообщество" ворует софт и медиа
А где ты видел, чтобы FSF или LF призывали это делать? Или программисты, пишущие свободный софт, воруют код у проприетарщиков? (Как же его украсть при отсутствии оного)
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|1.2, Аноним (2), 10:52, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Не под той лицензией выбрали компоненты. Нужно было сразу правильную BSD использовать...
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|1.5, lockywolf (ok), 10:58, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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И конечно, FSF ни хера не делает, а судятся какие-то третьи лица.
За что я им плачу?
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|2.25, QwertyReg (ok), 12:03, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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За расовое разнообразие 🧎🏿♂и дивёрсити 👨❤👨в команде свободных разработчиков.
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|1.8, Аноним (8), 11:04, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А чего такое? Где иски против анальных зондов гугла? Где иски против блобописателей, которые искусственно ограничивают жизненный цикл устройств не поставляя блобы под новые версии андроид, и по сути являются производными работами и скорее всего содержат линукс внутри. гугл ведь использует ядро, upstart в работе системы.
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|2.12, пох. (?), 11:07, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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ну ты уже совсем что-ли рамсы попутал?! Ведроид - кого надо нога!
А это - три китайца, ободрать их на корм жырным адвокатам - сам божок-с-пальцем велел.
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|2.13, Урри (ok), 11:10, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Так вперед, подавай. А то чужими руками все горазды жар загребать.
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|2.26, QwertyReg (ok), 12:04, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ты-то поддерживал, до-о-о. Ты хоть одну программу-то в жизни купил? Или с торрентов воровал?
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|3.60, пох. (?), 13:12, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чувак, это ТЕЛЕВИЗОРЫ!
Шоплифтинг - это тебе не с торрента воровать. Тут бегать уметь надо.
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|2.22, пох. (?), 11:52, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну и смотри себе прон на лопатке размером всего лишь с две ладошки - и смотри не урони и не заляпай. А нормальные пацаны - с дивана др...наслаждаются киноискусством.
И да, в это время телеэкран смотрит на тебя. Ну, собственно, и с твоей лопатки тоже смотрит, причем какой стороной ее ни поверни.
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|1.17, Аноним (18), 11:22, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В тему новости можно посмотреть сериал «Код на миллиард долларов» там про то как корпорация добра разобралась с двумя патентными троллями.
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|1.19, Аноним (19), 11:37, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я не знаю... это просто натуральное свинство - взять чужой код и забить на все обязательства. Пишите свой код и делайте с ним что хотите. Напрасно они не хотят наказать их рублем - люди совсем оскатинились.
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|2.21, Firebreathing wizard (?), 11:51, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так не выставляйте код в открытом доступе со слоганом "свободное открытое ПО". Передавайте только с подписанием договора (об исполнении тех самых обязательств), по почте или на бумаге. В каждой программе очень много зависимостей и подзависимостей, скопированного напрямую или с рерайтом, вдохновляясь решением, кода. Приходится просто голову себе сломать, высматривая в этих гигантских кодовых базах, написанных миллионами прекрасных людей, в поисках отравленного GPL пакета или куска кода с токсичным автором, который обязательно накопает что ты используешь его код, засудит, посадит и покарает. Это ведь главное в свободности и открытости GPL и родственников. Приглашаю всех авторов переходить на Zlib, потому что даже MIT/BSD тоже через каких-нибудь десять лет начнут судиться про исполнение обязательств (а там для каждого пакета зависимостей и зависимостей зависимостей и так далее по всему дереву ты обязан копипастить туда-сюда копирайты, ведь это самая любимая и важная работа программистов [это сарказм, прям очень не хочу заниматься paperwork, это для бюрократов и юристов и судов])
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|3.33, Firebreathing wizard (?), 12:08, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Примеры классных вещей с лицензией Zlib:
SDL2
raylib
glfw
dxvk
SFML
allegro
sokol/sokol-gfx
armory3d
Kha
raygui
zlib
d9vk
nanosvg
cAudio
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|3.34, _hide_ (ok), 12:10, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> Приходится просто голову себе сломать, высматривая в этих гигантских кодовых базах
Не ломайте голову, купите чужую кодовую базу или напишите сами.
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|4.38, Firebreathing wizard (?), 12:13, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это работа сотен тысяч людей, её нельзя написать самому или "купить". Если вы имеете ввиду что-нибудь вроде Unity или Unreal, то там тоже активно используется открытый код.
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|5.44, _hide_ (ok), 12:19, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это работа сотен тысяч людей, её нельзя написать самому или "купить". Если
> вы имеете ввиду что-нибудь вроде Unity или Unreal, то там тоже
> активно используется открытый код.
Так вот у этих людей и попросите использовать их код в своей закрытой поделке. Что на форуме ныть и бред писать?
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|6.47, Firebreathing wizard (?), 12:28, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> Не ломайте голову, купите чужую кодовую базу или напишите сами.
Ну вот смотри, твоя концепция ломается в том, что открытый и свободный код под GPL на самом деле использовать нельзя - это ты написал сам.
>>> Так вот у этих людей и попросите использовать их код в своей закрытой поделке. Что на форуме ныть и бред писать?
Я пишу на форуме программистам, что если использовать лицензию Zlib - то их код будут использовать, другие программисты, корпорации, кто угодно. Эта лицензия лучше чем MIT или BSD, потому что она не накладывает обязательство копипастить копирайт нотисы. Я пишу об открытом ПО и предлагаю находящимся здесь разработчикам при выборе лицензии подумать о Zlib, потому что это даст открытые и свободные проекты, которыми можно будет ПОЛЬЗОВАТЬСЯ - а не "покупать чужую кодовую базу" или "написать самому". Настоящий опенсорс.
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|7.53, Аноним (50), 12:47, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это прекрасно, но все уже ушли на MIT и Apache-2.0.
Пара библиотек с ZLib лицензией погоды не сделает.
Если хотя бы одна библиотека требует указывать и протаскивать Copyright Notices и таскать саму лицензию... тебе уже неважно... одна или тысяча. Ты уже настроил скрипты, CI/CD, окошко в приложении с указанием используемых библиотек и т.п.
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|7.57, PaleMoon (?), 13:04, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну все же целью "настоящего опенсорса" имеется в виду возможность исправления, модификации и сопровождения имеющихся в _собственности_ программ. А вы больше имеете в виду бесплатный код как бесплатное пиво. И тут для разработчика, желающего подарить сообществу код, на котором другие можут заработать денег (и таким образом сделать больше мира в мире, развить человечество и спасти голодающих детей в африке) лучше лицензия Apache
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|3.35, Anonymous XE (?), 12:10, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Приглашаю всех авторов переходить на Zlib
Ну и зачем поощрять корпорастов использоваать труд свободного прграммиста?
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|4.45, Firebreathing wizard (?), 12:20, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что в этом смысл открытого ПО. Труд свободного программиста под Zlib именно тем и хорош, что его МОЖНО использовать и не бояться. Мы открываем код, чтобы им пользовались. Если кто-то напишет на базе нашей библиотеки свою и будет продавать - ну и хорошо, и пусть. Платная закрытая библиотека - не конкурент открытой под zlib. Если напишут открытую под zlib - тоже хорошо, это практически дополнительный мейнтейнер на случай bus-фактора, мейнтейнер которому не нужны разрешения и кодовладельцы, который работает с кодом и делает его лучше.
Я потому и люблю открытый код, что не обязан например за каждый из трех тысяч установленных у меня линукс-пакетов отчитываться и кланяться их разработчикам. Но это я люблю как пользователь, а вот как программист в случае с GPL кланяться придётся, поэтому и нужен по-настоящему открытый код. Это такой опенсорс, где пользователи - программисты и всё делается для удобства использующих ваш код программистов. Потому что программисты тоже люди и они не должны рыться в бумажках с копирайтами и копилефтами. Для программиста кстати копирайт и копилефт - это одно и то же - патент, обязательства, которые ты кому-то должен просто за то, что нашел выложенный в открытом доступе код и преднамеренно или непреднамеренно его использовал
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|7.54, Аноним (54), 12:51, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в Сомали-то ты уже выехал? А то тебя законы какие-то ограничивают, даже во всяких там Европах и США.
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|7.59, PaleMoon (?), 13:11, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну для дискусии вы уж определитесь за что топите - за открытый код (вплоть до ограничений, что на код можно только смотреть) или за свободный код (в смыле бесплатное пиво)
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|6.52, Firebreathing wizard (?), 12:38, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это позволяет например судиться за "А вы наверняка чего-то в нашей библиотеке дописали и не вернули изменения", потом для судебной экспертизы высылай код, разбирайся... В общем всё что ведет к судам и заставляет программиста, использующего библиотеку, заниматься бюрократией и панически параноидально бояться использовать открытый код - оно всё уже есть в GPL, и это грустно. Программисты для программистов создают опасность судебных разбирательств, зарабатывать на этом конечно будут юристы и адвокаты. А нам, программистам, только лишние нервы, паранойя и фобия на использование кода, которым с нами поделились на гитхабе или в чате каком-нибудь.
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|2.23, Аноним (2), 11:58, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Отчего же свинство ? Другие лицензии позволяют использовать код в любых целях.
На GPL как видно из новости можно просто забить и так же использовать. На крайний случай можно просто пообещать что скоро откроешь. На худой конец можно выжрать всю заначку FSF на юристов за несколько лет тяжб и продолжать тереть про добросовестное использование, но вывалить какую-нибудь хрень на гитхаб под предлогом шага навстречу сообществу.
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|2.29, QwertyReg (ok), 12:05, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лол, красть игры и фильмы с торрентов - не свинство. Лишать доходов владельцев сервисов, отключая рекламу это тоже не свинство. Вот позаимствовать "свободный" код - вот оно, настоящее свинство!
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|3.40, Anonymous XE (?), 12:16, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты смешиваешь потреблятелей контента и честно купивших изделие производителя, нарушающего лицензию на встроенное ПО. В общем случае, это разные множества.
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|3.42, Аноним (42), 12:16, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть свободный донат
И это настолько круто, что вот это всё капиталистическое принудительное дерьмо(а мой продукт стоит столько огого) - дерьмо
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|1.55, Аноним (55), 12:56, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> судебный иск против компании Vizio, связанный с невыполнением требований лицензии GPL при распространении прошивок
> компания обвинялась в нарушении конфиденциальности и отправке с устройств персональной информации о пользователях, включая сведения о просматриваемых фильмах и телепередачах.
Засудить на лярд баксов чтобы оно закрылось раз и навсегда.
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|1.56, Firebreathing wizard (?), 12:58, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно как у телевизоров Samsung и LG с опенсорсом - у них какие-то свои операционные системы, они каким-то чудом удовлетворили GPL или просто до них еще не добрались?
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