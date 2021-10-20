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Против компании Vizio подан судебный иск с обвинением в нарушении лицензии GPL

20.10.2021 10:35

Правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC) подала судебный иск против компании Vizio, связанный с невыполнением требований лицензии GPL при распространении прошивок к умным телевизорам на базе платформы SmartCast. Разбирательство примечательно тем, что это первый в истории иск, поданный не от имени участника разработки, которому принадлежат имущественные права на код, а со стороны потребителя, которому не были предоставлены исходные тексты компонентов, распространяемых под лицензией GPL.

Используя в своих продуктах код под копилефт лицензиями производитель для сохранения свободы ПО обязан предоставить исходные тексты, включая код производных работ и инструкции по установке. Без подобных действий пользователь теряет контроль над программным обеспечением, не может самостоятельно исправить ошибки, добавить новые возможности и удалить лишнюю функциональность. Внесение изменений может потребоваться для защиты своей конфиденциальности, устранения своими силами проблем, которые отказывается устранить производитель, и продления жизненного цикла устройства после прекращения его официальной поддержки или искусственного устаревания для стимулирования покупки новой модели.

Изначально организация SFC пыталась договориться мирным путём, но действия через убеждение и информирование не оправдали себя и в индустрии устройств интернета возникла ситуация со всеобщим игнорированием требований GPL. Для выхода из сложившейся ситуации и формирования прецедента было решено использовать более жёсткие юридические меры для привлечения нарушителей к ответственности и устроить показательный процесс над одним из злостных нарушителей.

Иск не предусматривает выплаты денежной компенсации, SFC лишь просит суд обязать компанию выполнить условия GPL в своих продуктах и информировать потребителей о правах, которые предоставляют копилефт лицензии. В случае устранения нарушений, выполнения всех требований и предоставления обязательства соблюдать GPL в будущем, SFC готов сразу завершить судебное разбирательство.

Изначально компания Vizio была уведомлена о наличии нарушения GPL в августе 2018 года. Около года предпринимались попытки урегулирования конфликта дипломатическим путём, но в январе 2020 года компания полностью отстранилась от переговоров и перестала отвечать на письма представителей SFC. В июле 2021 года был завершён цикл поддержки модели телевизора, в прошивке которого были выявлены нарушения, но представители SFC обнаружили, что рекомендации SFC не были учтены и в более новых моделях устройств также нарушаются условия GPL.

В частности, продукты Vizio не предусматривают возможности запроса пользователем исходных текстов GPL-компонентов прошивки, основанной на ядре Linux и типовом системном окружении, в котором выявлены такие GPL-пакеты, как U-Boot, Bash, gawk, GNU tar, glibc, FFmpeg, Bluez, BusyBox, Coreutils, glib, dnsmasq, DirectFB, libgcrypt и systemd. Кроме того, в информационных материалах отсутствует упоминание использования программного обеспечения под копилефт-лицензиями и предоставляемых данными лицензиями прав.

В случае компании Vizio выполнение требований лицензии GPL особенно важно с учётом прошлых разбирательств, в которых компания обвинялась в нарушении конфиденциальности и отправке с устройств персональной информации о пользователях, включая сведения о просматриваемых фильмах и телепередачах.

  1. Главная ссылка к новости (https://sfconservancy.org/copy...)
  2. OpenNews: Апелляционный суд встал на сторону VMware в деле о нарушении GPL
  3. OpenNews: Бывший лидер Netfilter прекратил дело о нарушении GPL и выплатит судебные издержки
  4. OpenNews: Суд посчитал, что GPL попадает в область договорных отношений
  5. OpenNews: В немецком суде выиграно дело о нарушении лицензии GPL компанией FANTEC
  6. OpenNews: Проект Stockfish подал иск против компании ChessBase и отозвал лицензию GPL
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56000-vizio
Ключевые слова: vizio, gpl, law, sfc
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Обсуждение (58) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, protonesso (?), 10:51, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Приятно видеть, что корпорасты получат по заслугам.
     
     
  • 2.4, ET (?), 10:55, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    в данном случае какие-то совсем уж недальновидные товарищи, или юридически неподкованные, или вообще глупые в своей алчности
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:22, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или из особой касты, имунной к нежелательным для них законам.
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:25, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто знают что им ничего не будет. В иске даже суммы нет, которую они могут потерять. Т.е. это беспроигрышная для них игра.
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 12:31, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Странное решение.

    В худшем случае они сделают то, что и так должны сделать.

    В лучшем - "прокатит".

     
  • 2.24, QwertyReg (ok), 11:58, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    > корпорасты получат по заслугам.

    За что? Лол, когда "свободное сообщество" ворует софт и медиа, то это доблесть и норма. Когда компании воруют код, который "свободному сообществу" даже не принадлежит, то кипит наш разум возмущённый.

    И да, в смысле "украли" код? Код же нельзя украсть, ведь у авторов ничего не исчезло.

     
     
  • 3.27, _hide_ (ok), 12:04, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так почему бы тогда исходники свои не выложить? Ведь ничего не убудет?
     
     
  • 4.30, QwertyReg (ok), 12:06, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Закрытый код безопаснее.
     
     
  • 5.36, Аноним (36), 12:12, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Security by obscurity - плавали, знаем. Именно это ломают и в первую очередь.
     
  • 5.37, _hide_ (ok), 12:12, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Закрытый код безопаснее.

    Да все Мы знаем про неуловимого Джо со своим закрытым дырявым кодом. А если его открыть, то и дырявость становится очень даже уловимой.

     
  • 5.43, кураторы QwertyReg (?), 12:19, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе двойная оплата за этот пост и бонус!
     
  • 3.31, Аноним (31), 12:06, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не украли код, а нарушили лицензию под которой он распространяется.
     
  • 3.32, prokoudine (ok), 12:07, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда "свободное сообщество" ворует софт и медиа

    Для срыва покровов маловато конкретики.

     
  • 3.46, Anonymous XE (?), 12:25, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >когда "свободное сообщество" ворует софт и медиа

    А где ты видел, чтобы FSF или LF призывали это делать? Или программисты, пишущие свободный софт, воруют код у проприетарщиков? (Как же его украсть при отсутствии оного)

     
  • 2.39, Тот_Самый_Анонимус (?), 12:15, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >получат

    Это вы от Маска научились о перемогах заранее вещать? Пусть сначала получат.

     
  • 2.41, Аноним (41), 12:16, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ограбили гэпэльщиков ууу гады)))
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:52, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Не под той лицензией выбрали компоненты. Нужно было сразу правильную BSD использовать...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:53, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у вас в аббревиатуре MIT 3 опечатки
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 11:00, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, BSD нет букоф ['M','I','T']
     
  • 3.51, Аноним (50), 12:36, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В MIT достаточно дыр. Только Apache-2.0. Лучшая лицензия.
     

  • 1.5, lockywolf (ok), 10:58, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И конечно, FSF ни хера не делает, а судятся какие-то третьи лица.

    За что я им плачу?

     
     
  • 2.25, QwertyReg (ok), 12:03, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    За расовое разнообразие 🧎🏿♂и дивёрсити 👨❤👨в команде свободных разработчиков.
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:04, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чего такое? Где иски против анальных зондов гугла? Где иски против блобописателей, которые искусственно ограничивают жизненный цикл устройств не поставляя блобы под новые версии андроид, и по сути являются производными работами и скорее всего содержат линукс внутри. гугл ведь использует ядро, upstart в работе системы.
     
     
  • 2.12, пох. (?), 11:07, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    ну ты уже совсем что-ли рамсы попутал?! Ведроид - кого надо нога!

    А это - три китайца, ободрать их на корм жырным адвокатам - сам божок-с-пальцем велел.

     
  • 2.13, Урри (ok), 11:10, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так вперед, подавай. А то чужими руками все горазды жар загребать.
     

  • 1.11, BratishkaErik (ok), 11:05, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вывод – не поддерживать кошельком в будущем.
     
     
  • 2.26, QwertyReg (ok), 12:04, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты-то поддерживал, до-о-о. Ты хоть одну программу-то в жизни купил? Или с торрентов воровал?
     
     
  • 3.60, пох. (?), 13:12, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, это ТЕЛЕВИЗОРЫ!

    Шоплифтинг - это тебе не с торрента воровать. Тут бегать уметь надо.

     

  • 1.14, ryoken (ok), 11:16, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Долой зомбоящик!!! (Или уже надо сказать - "телекран"?)
     
     
  • 2.22, пох. (?), 11:52, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и смотри себе прон на лопатке размером всего лишь с две ладошки - и смотри не урони и не заляпай. А нормальные пацаны - с дивана др...наслаждаются киноискусством.

    И да, в это время телеэкран смотрит на тебя. Ну, собственно, и с твоей лопатки тоже смотрит, причем какой стороной ее ни поверни.

     
     
  • 3.28, Anonymous XE (?), 12:05, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открыть корпус и вытащить фронтальную камеру их разъёма.
     

  • 1.17, Аноним (18), 11:22, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В тему новости можно посмотреть сериал «Код на миллиард долларов» там про то как корпорация добра разобралась с двумя патентными троллями.
     
  • 1.19, Аноним (19), 11:37, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я не знаю... это просто натуральное свинство - взять чужой код и забить на все обязательства. Пишите свой код и делайте с ним что хотите. Напрасно они не хотят наказать их рублем - люди совсем оскатинились.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:50, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Добро пожаловать в дикий капитализм мрачного 21 века
     
  • 2.21, Firebreathing wizard (?), 11:51, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так не выставляйте код в открытом доступе со слоганом "свободное открытое ПО". Передавайте только с подписанием договора (об исполнении тех самых обязательств), по почте или на бумаге. В каждой программе очень много зависимостей и подзависимостей, скопированного напрямую или с рерайтом, вдохновляясь решением, кода. Приходится просто голову себе сломать, высматривая в этих гигантских кодовых базах, написанных миллионами прекрасных людей, в поисках отравленного GPL пакета или куска кода с токсичным автором, который обязательно накопает что ты используешь его код, засудит, посадит и покарает. Это ведь главное в свободности и открытости GPL и родственников. Приглашаю всех авторов переходить на Zlib, потому что даже MIT/BSD тоже через каких-нибудь десять лет начнут судиться про исполнение обязательств (а там для каждого пакета зависимостей и зависимостей зависимостей и так далее по всему дереву ты обязан копипастить туда-сюда копирайты, ведь это самая любимая и важная работа программистов [это сарказм, прям очень не хочу заниматься paperwork, это для бюрократов и юристов и судов])
     
     
  • 3.33, Firebreathing wizard (?), 12:08, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Примеры классных вещей с лицензией Zlib:
    SDL2
    raylib
    glfw
    dxvk
    SFML
    allegro
    sokol/sokol-gfx
    armory3d
    Kha
    raygui
    zlib
    d9vk
    nanosvg
    cAudio
     
  • 3.34, _hide_ (ok), 12:10, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Приходится просто голову себе сломать, высматривая в этих гигантских кодовых базах

    Не ломайте голову, купите чужую кодовую базу или напишите сами.

     
     
  • 4.38, Firebreathing wizard (?), 12:13, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это работа сотен тысяч людей, её нельзя написать самому или "купить". Если вы имеете ввиду что-нибудь вроде Unity или Unreal, то там тоже активно используется открытый код.
     
     
  • 5.44, _hide_ (ok), 12:19, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это работа сотен тысяч людей, её нельзя написать самому или "купить". Если
    > вы имеете ввиду что-нибудь вроде Unity или Unreal, то там тоже
    > активно используется открытый код.

    Так вот у этих людей и попросите использовать их код в своей закрытой поделке. Что на форуме ныть и бред писать?

     
     
  • 6.47, Firebreathing wizard (?), 12:28, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Не ломайте голову, купите чужую кодовую базу или напишите сами.

    Ну вот смотри, твоя концепция ломается в том, что открытый и свободный код под GPL на самом деле использовать нельзя - это ты написал сам.

    >>> Так вот у этих людей и попросите использовать их код в своей закрытой поделке. Что на форуме ныть и бред писать?

    Я пишу на форуме программистам, что если использовать лицензию Zlib - то их код будут использовать, другие программисты, корпорации, кто угодно. Эта лицензия лучше чем MIT или BSD, потому что она не накладывает обязательство копипастить копирайт нотисы. Я пишу об открытом ПО и предлагаю находящимся здесь разработчикам при выборе лицензии подумать о Zlib, потому что это даст открытые и свободные проекты, которыми можно будет ПОЛЬЗОВАТЬСЯ - а не "покупать чужую кодовую базу" или "написать самому". Настоящий опенсорс.

     
     
  • 7.53, Аноним (50), 12:47, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это прекрасно, но все уже ушли на MIT и Apache-2.0.

    Пара библиотек с ZLib лицензией погоды не сделает.

    Если хотя бы одна библиотека требует указывать и протаскивать Copyright Notices и таскать саму лицензию... тебе уже неважно... одна или тысяча. Ты уже настроил скрипты, CI/CD, окошко в приложении с указанием используемых библиотек и т.п.

     
     
  • 8.58, Firebreathing wizard (?), 13:05, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничего, будут еще новые люди, новые проекты и новые лицензии, лучше и адекватнее... текст свёрнут, показать
     
  • 7.57, PaleMoon (?), 13:04, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну все же целью "настоящего опенсорса" имеется в виду возможность исправления, модификации и сопровождения имеющихся в _собственности_ программ. А вы больше имеете в виду бесплатный код как бесплатное пиво. И тут для разработчика, желающего подарить сообществу код, на котором другие можут заработать денег (и таким образом сделать больше мира в мире, развить человечество и спасти голодающих детей в африке) лучше лицензия Apache
     
     
  • 8.61, Firebreathing wizard (?), 13:12, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программы под Zlib имеющиеся в собственности так же можно менять и исправлять ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.35, Anonymous XE (?), 12:10, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Приглашаю всех авторов переходить на Zlib

    Ну и зачем поощрять корпорастов использоваать труд свободного прграммиста?

     
     
  • 4.45, Firebreathing wizard (?), 12:20, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что в этом смысл открытого ПО. Труд свободного программиста под Zlib именно тем и хорош, что его МОЖНО использовать и не бояться. Мы открываем код, чтобы им пользовались. Если кто-то напишет на базе нашей библиотеки свою и будет продавать - ну и хорошо, и пусть. Платная закрытая библиотека - не конкурент открытой под zlib. Если напишут открытую под zlib - тоже хорошо, это практически дополнительный мейнтейнер на случай bus-фактора, мейнтейнер которому не нужны разрешения и кодовладельцы, который работает с кодом и делает его лучше.

    Я потому и люблю открытый код, что не обязан например за каждый из трех тысяч установленных у меня линукс-пакетов отчитываться и кланяться их разработчикам. Но это я люблю как пользователь, а вот как программист в случае с GPL кланяться придётся, поэтому и нужен по-настоящему открытый код. Это такой опенсорс, где пользователи - программисты и всё делается для удобства использующих ваш код программистов. Потому что программисты тоже люди и они не должны рыться в бумажках с копирайтами и копилефтами. Для программиста кстати копирайт и копилефт - это одно и то же - патент, обязательства, которые ты кому-то должен просто за то, что нашел выложенный в открытом доступе код и преднамеренно или непреднамеренно его использовал

     
     
  • 5.48, Anonymous XE (?), 12:28, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поправил: Мы открываем код, чтобы им пользовались и возвращали изменения и улучшения.
     
     
  • 6.49, Firebreathing wizard (?), 12:30, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. Возвращать изменения и улучшения - по желанию, иначе это не свободный код, а обложенный обязательствами.
     
     
  • 7.54, Аноним (54), 12:51, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в Сомали-то ты уже выехал? А то тебя законы какие-то ограничивают, даже во всяких там Европах и США.
     
  • 7.59, PaleMoon (?), 13:11, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну для дискусии вы уж определитесь за что топите - за открытый код (вплоть до ограничений, что на код можно только смотреть) или за свободный код (в смыле бесплатное пиво)
     
     
  • 8.62, Firebreathing wizard (?), 13:14, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответил подробно под другим вашим комментарием - стремлюсь к чему-то за пределам... текст свёрнут, показать
     
  • 6.52, Firebreathing wizard (?), 12:38, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это позволяет например судиться за "А вы наверняка чего-то в нашей библиотеке дописали и не вернули изменения", потом для судебной экспертизы высылай код, разбирайся... В общем всё что ведет к судам и заставляет программиста, использующего библиотеку, заниматься бюрократией и панически параноидально бояться использовать открытый код - оно всё уже есть в GPL, и это грустно. Программисты для программистов создают опасность судебных разбирательств, зарабатывать на этом конечно будут юристы и адвокаты. А нам, программистам, только лишние нервы, паранойя и фобия на использование кода, которым с нами поделились на гитхабе или в чате каком-нибудь.
     
  • 2.23, Аноним (2), 11:58, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Отчего же свинство ? Другие лицензии позволяют использовать код в любых целях.
    На GPL как видно из новости можно просто забить и так же использовать. На крайний случай можно просто пообещать что скоро откроешь. На худой конец можно  выжрать всю заначку FSF на юристов за несколько лет тяжб и продолжать тереть про добросовестное использование, но вывалить какую-нибудь хрень на гитхаб под предлогом шага навстречу сообществу.
     
  • 2.29, QwertyReg (ok), 12:05, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лол, красть игры и фильмы с торрентов - не свинство. Лишать доходов владельцев сервисов, отключая рекламу это тоже не свинство. Вот позаимствовать "свободный" код - вот оно, настоящее свинство!
     
     
  • 3.40, Anonymous XE (?), 12:16, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты смешиваешь потреблятелей контента и честно купивших изделие производителя, нарушающего лицензию на встроенное ПО. В общем случае, это разные множества.
     
  • 3.42, Аноним (42), 12:16, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть свободный донат
    И это настолько круто, что вот это всё капиталистическое принудительное дерьмо(а мой продукт стоит столько огого) - дерьмо
     

  • 1.55, Аноним (55), 12:56, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > судебный иск против компании Vizio, связанный с невыполнением требований лицензии GPL при распространении прошивок
    > компания обвинялась в нарушении конфиденциальности и отправке с устройств персональной информации о пользователях, включая сведения о просматриваемых фильмах и телепередачах.

    Засудить на лярд баксов чтобы оно закрылось раз и навсегда.

     
  • 1.56, Firebreathing wizard (?), 12:58, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно как у телевизоров Samsung и LG с опенсорсом - у них какие-то свои операционные системы, они каким-то чудом удовлетворили GPL или просто до них еще не добрались?
     

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