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Проект Stockfish подал иск против компании ChessBase и отозвал лицензию GPL

20.07.2021 21:01

Проект Stockfish, распространяемый под лицензией GPLv3, подал в суд на компанию ChessBase, отозвав у той лицензию GPL на использование своего кода. Stockfish представляет собой сильнейший из шахматных движков, использующихся на шахматных сервисах lichess.org и chess.com. Иск подан в связи с включением кода Stockfish в проприетарный продукт без открытия исходных текстов производной работы.

Компания ChessBase, известна своей шахматной программой Fritz с 1990-х годов. В 2019 году она выпустила движок Fat Fritz, основанной на нейросети открытого движка Leela Chess Zero, в своё время основанного на наработках проекта AlphaZero, открытого Google. Это не являлось нарушением какого-либо законодательства, хотя разработчики Leela были недовольны тем, что ChessBase позиционировала Fat Fritz, как самостоятельную разработку, не признавая заслуг команд AlphaZero и LeelaZero.

В 2020 году компания ChessBase выпустила продукт Fat Fritz 2.0, основанный на движке Stockfish 12, имеющем собственную архитектуру нейронной сети NNUE (ƎUИИ, Efficiently Updatable Neural Networks). Команда Stockfish при помощи юристов смогла добиться отзыва из торговых сетей DVD с программой Fat Fritz 2.0 в Германии, но, не удовлетворённая результатом, заявила об отзыве лицензии GPL на Stockfish у ChessBase, и подала иск в суд.

Это не первый сезон драмы вокруг кода Stockfish, который коммерческие движки заимствуют с игнорированием GPL. Например, ранее случился казус с утечкой исходных текстов проприетарного движка Houdini 6, по которым стало ясно, что он основан на коде Stockfish. Houdini 5 участвовал в соревновании TCEC и добрался до суперфинала девятого сезона, но в конечном итоге уступил Stockfish'у. В 2017 году следующая версия Houdini 6 смогла выиграть у Komodo суперфинал TCEC десятого сезона. Исходные тексты, утёкшие в 2020 году, раскрыли этот нечестивый обман, попирающий один из краеугольных камней FOSS - GPL.

Напомним, что лицензия GPL предусматривает возможность отзыва лицензии у нарушителя и прекращения всех прав лицензиата, предоставленных ему данной лицензией. В соответствии с принятыми в GPLv3 правилами расторжения лицензии, если нарушения были выявлены впервые и устранены за 30 дней с момента уведомления, права на лицензию восстанавливаются, и лицензия полностью не отзывается (договор остаётся не нарушен). Права возвращаются сразу также в случае устранения нарушений, если правообладатель не уведомил о нарушении в течение 60 дней. Если сроки истекли, то нарушение лицензии можно трактовать как нарушение договора, за которое у суда можно добиться финансовых взысканий.

  1. Главная ссылка к новости (https://stockfishchess.org/blo...)
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Автор новости: Ordu
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55523-gpl
Ключевые слова: gpl, chess
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:14, 20/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    Поставили мат копиразмам по системе Ботвинника.
     
  • 2, Аноним (2), 22:15, 20/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    > что лицензия GPL предусматривает возможность отзыва лицензии у нарушителя и прекращения всех прав лицензиата

    А есть контрибуторы Audacity которые не согласны с Muse? Так как Muse нарушает GPL коллективный иск мог бы отозвать у новых владельцев лицензию на код.

     
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