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Устранение нарушения GPL в библиотеке mimemagic привело к сбою в Ruby on Rails

25.03.2021 12:23

Автор популярной Ruby-библиотеки mimemagic, насчитывающей более 100 млн загрузок, был вынужден сменить лицензию с MIT на GPLv2 из-за обнаружения в проекте нарушения лицензии GPLv2. В RubyGems были оставлены только версии 0.3.6 и 0.4.0, поставляемые под GPL, а все старые выпуски под лицензией MIT были удалены. Более того, разработка mimemagic была остановлена, а репозиторий на GitHub переведён в архивное состояние.

Данные действия привели к нарушению возможности сборки проектов, использующих mimemagic в качестве зависимости и поставляемых под лицензиями, несовместимыми с GPLv2. При использовании новой версии mimemagic разработчики других проектов, включая проприетарные (лицензия MIT допускает такое использование), обязаны перелицензировать свой код под GPL. Проблему усугубило то, что старые версии под лицензией MIT перестали отдаваться с RubyGems.org. Если на сборочном сервере не включено кэширование пакетов, попытка сборки проектов с прошлыми версиями mimemagic приведёт к сбою.

Под удар попал в том числе фреймворк Ruby on Rails, загружающий mimemagic в числе зависимостей. Ruby on Rails поставляется под лицензией MIT и не может включать компоненты под GPL. Проблема приняла глобальный характер - если напрямую изменение затронуло 172 пакета, то с учётом зависимостей пострадало более 577 тысяч репозиториев.

Нарушение лицензии GPL в проекте mimemagic связано с поставкой в коде файла freedesktop.org.xml, являющегося копией базы данных MIME-типов из библиотеки shared-mime-info. Указанный файл распространяется под лицензией GPLv2, а сама библиотека shared-mime-info под лицензией ISC, совместимой с GPL. Исходные тексты mimemagic поставлялась под лицензией MIT и поставка компонентов под лицензией GPlv2 требует распространения производного продукта под лицензией, совместимой с GPLv2. Сопровождающий shared-mime-info обратил на это внимание и автор mimemagic согласился с требованием изменить лицензию.

Выходом стало бы выполнение разбора XML-файла на лету, без поставки freedesktop.org.xml в составе библиотеки, но сопровождающий mimemagic заморозил репозиторий проекта, поэтому данную работу оперативно должен будет выполнить кто-то другой. Возможно, если автор mimemagic не пожелает вернуть своей проект в строй (пока он отказывается), потребуется создание форка mimemagic и замена зависимости во всех связанных проектах. В качестве варианта также рассматривается переход завязанных на mimemagic проектов на библиотеку libmagic.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: В RubyGems выявлено 724 вредоносных пакета
  3. OpenNews: Удаление Gem-пакета в знак протеста привело к проблемам в ряде систем на базе Chef
  4. OpenNews: Rubygems.org подвергся взлому
  5. OpenNews: Инцидент с захватом прав на NPM-модуль привёл к сбою в работе проектов, использующих NPM
  6. OpenNews: Атака на зависимости позволила выполнить код на серверах PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber и ещё 30 компаний
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54829-ruby
Ключевые слова: ruby, gems, rails
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 12:33, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    shared-mime-info

    License:
    Public Domain

    ?????

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:37, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    и кто там венькал что GPL есть самая правильная лицензия? тфу, эксперты фиговы!
     
     
  • 3.5, Омноним (?), 12:38, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что не так?
     
     
  • 4.16, TheFotoMag (ok), 12:57, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В лицензии ЖэБлюэль всё не так.
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:45, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так нефиг всякой проприетарью пользоваться
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 14:06, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так нефиг всякой проприетарью пользоваться

    Надеюсь, ты писал через links и использовал прокси?
    > curl -I opennet.ru
    > HTTP/1.1 301 Moved Permanently
    > Server: nginx

    Или как обычно на опеннете, запостил громкие про-гпл лозунги из под макоси? 🤣

     
  • 3.14, Аноним (14), 12:52, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и кто там венькал что GPL есть самая правильная лицензия? тфу, эксперты
    > фиговы!

    Не знаю, что там венькал, может GPL не самая правильная, самую правильную изобретут сверхчеловеки в слетлом будущем, но GPL лучшая из того что есть на сегодняшний день.
    А GPL-фобы пусть брызжат слюной и тьфукают от злости, а отличная лицензия будет выявлять паразитов и дальше.

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:34, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ох уж этот копитыринг.
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:35, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А по ссылке библиотеки shared-mime-info
    LICENSE:
    PUBLIC DOMAIN

    А не GPL

     
     
  • 2.6, Сырок Глазированный (?), 12:40, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/minad/mimemagic/issues/97

    > You will also need to re-add the GPL header to the shared-mime-info XML file as a matter of urgency. It was stripped in release tarballs by the tool used to merge translations, but is visible in the .in version of the same file.

     

  • 1.7, Аноним (7), 12:41, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всё баста! Выкладывайте теперь свои проприетраные поделки в общий доступ. Вы заражены GPL, а прививка MIT-лицензией не поможет, нечего скрываться.
     
     
  • 2.13, Аноним (10), 12:49, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а прививка MIT-лицензией

    это как прививаться не лекарством от ковида, а самим ковидом.

     

  • 1.9, Аноним (10), 12:44, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Проприетарщики со сн ули
     
  • 1.11, Аноним (11), 12:48, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, правильно хотели извернуться и нарушать GPL, не прокатило, а в итоге опять GPL-фобопроблемушки, очередной раз ныть и опсираться, что это GPL плохая, лишь бы не работать под GPL всем связанным проектам, которые по лицензии по идее должны были это сделать, а продолжать изворачиваться и создавать замудрённые схемы.
    Тяжела участь GPL-фобов, какие же они бедненькие, жалко их [нет]!

     
     
  • 2.22, asdasd (?), 13:44, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чукча не читатель, чукча писатель?
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:49, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Автор популярной Ruby-библиотеки mimemagic, насчитывающей более 100 млн загрузок, из-за нарушения в коде лицензии GPLv2 был вынужден сменить лицензию с MIT на GPLv2.

    Несколько раз перечитал и смысла предложения не понял, но язык с виду русский.

     
     
  • 2.19, AnonPlus (?), 13:36, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём проблема? Больше сотни (или сколько там в этом вашем твиттере) символов в памяти не умещается?
     
  • 2.26, Ordu (ok), 14:05, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я рекомендую иногда почитывать классиков, они вырабатывают навык чтения длинных предложений.
     

  • 1.15, mos87 (ok), 12:53, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а либтарды не паряццо и обмазываются BSD-стайл, т.к. их корпы на палке вертят.
     
     
  • 2.17, White Crow (?), 12:59, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты сам-то хоть строчку кода написал на каком-нибудь сраном бейсике?
     
  • 2.23, Жорш (?), 13:46, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GPL и есть самая левацкая лицензия из возможных.
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:23, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Що, и никакого нытья и поминания анонами лифпада ?)
    Ах да, это ж руби. Про него или хорошо или никак
     
  • 1.20, Аноним (20), 13:38, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Более того, разработка mimemagic была остановлена, а репозиторий на GitHub переведён в архивное состояние

    Не понятно в чём проблема.

    >При использовании новой версии mimemagic разработчики других проектов, включая проприетарные (лицензия MIT допускает такое использование), обязаны перелицензировать свой код под GPL.

    Не понятно в чём проблема.

     
  • 1.21, Аноним (21), 13:44, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Еще одна причина проходить мимо библиотек GPL-братвы. Придут и "освободят" тебя, насильственно "демократизируют" по-американски.
     
     
  • 2.25, DildoZilla (?), 13:58, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GPL как царь Мидас, всё к чему прикасается превращается в GPL и уходит по парадигме управления под контроль корпораций через ручных "лидеров проектов", жестоко и беспощадно определяющих направление разработки, удовлетворение интересов корпораций тобишь..
     
  • 2.32, пох. (?), 14:23, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только библиотек, а любых их поделок. Биологическая угроза третьей степени. Kill it with fire!
    Я вот тоже когда-то давно думал - "ну зачем freebsd с и так недостаточными ресурсами заменяет банальные утилиты на не-вонючие аналоги? Какой вред может быть от gnu awk?"

    А потом херак - и "случайно" забытое в gcc исключение. И собирать проект больше нельзя вообще никак.

    Да, очень жаль что куча труда хороших разработчиков (большинство которых вовсе не было на голову больными, просто не придавало особого значения какой-то там лицензии, да и не читало ее дотошно - код можно использовать и изменять - ну и прекрасно) пропадет без пользы. Но, к сожалению, один больной на голову sjwшник может нанести ущерба больше, чем удавалось какой-нибудь SCO поздних 200х.

    А там тоже когда-то были хорошие разработчики и немало потрудились. Ну и зря.

     

  • 1.24, Аноним (24), 13:47, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Молодцы. Еще бы в Rust найти какой компонент полностью уничтожающий возможность его работы.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:19, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Rust шикарен, не надо его уничтожить.
     

  • 1.28, msgod (ok), 14:09, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шизики бомбят на пустом месте.
    Как и автор.
    А по сути лишь нужно запилить генератор...
     
     
  • 2.29, пох. (?), 14:17, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же жаль что ты не умеешь кодить, правда?

    А то ж прям щас бы запилил и всех спас!

     
     
  • 3.31, msgod (ok), 14:22, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говно не пиши мне.
    И да я круды мапперы да трансформеры на жяве с кокотлином пишу по благо корпорашек.
    Мне некогда
     

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