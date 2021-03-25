Устранение нарушения GPL в библиотеке mimemagic привело к сбою в Ruby on Rails

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|2.4, Аноним (4), 12:37, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и кто там венькал что GPL есть самая правильная лицензия? тфу, эксперты фиговы!
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|4.27, Аноним (27), 14:06, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так нефиг всякой проприетарью пользоваться
Надеюсь, ты писал через links и использовал прокси?
> curl -I opennet.ru
> HTTP/1.1 301 Moved Permanently
> Server: nginx
Или как обычно на опеннете, запостил громкие про-гпл лозунги из под макоси? 🤣
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|3.14, Аноним (14), 12:52, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и кто там венькал что GPL есть самая правильная лицензия? тфу, эксперты
> фиговы!
Не знаю, что там венькал, может GPL не самая правильная, самую правильную изобретут сверхчеловеки в слетлом будущем, но GPL лучшая из того что есть на сегодняшний день.
А GPL-фобы пусть брызжат слюной и тьфукают от злости, а отличная лицензия будет выявлять паразитов и дальше.
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|1.3, Аноним (3), 12:35, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А по ссылке библиотеки shared-mime-info
LICENSE:
PUBLIC DOMAIN
А не GPL
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|1.7, Аноним (7), 12:41, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Всё баста! Выкладывайте теперь свои проприетраные поделки в общий доступ. Вы заражены GPL, а прививка MIT-лицензией не поможет, нечего скрываться.
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|2.13, Аноним (10), 12:49, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>а прививка MIT-лицензией
это как прививаться не лекарством от ковида, а самим ковидом.
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|1.11, Аноним (11), 12:48, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, правильно хотели извернуться и нарушать GPL, не прокатило, а в итоге опять GPL-фобопроблемушки, очередной раз ныть и опсираться, что это GPL плохая, лишь бы не работать под GPL всем связанным проектам, которые по лицензии по идее должны были это сделать, а продолжать изворачиваться и создавать замудрённые схемы.
Тяжела участь GPL-фобов, какие же они бедненькие, жалко их [нет]!
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|1.12, Аноним (12), 12:49, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Автор популярной Ruby-библиотеки mimemagic, насчитывающей более 100 млн загрузок, из-за нарушения в коде лицензии GPLv2 был вынужден сменить лицензию с MIT на GPLv2.
Несколько раз перечитал и смысла предложения не понял, но язык с виду русский.
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|2.19, AnonPlus (?), 13:36, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чём проблема? Больше сотни (или сколько там в этом вашем твиттере) символов в памяти не умещается?
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|2.26, Ordu (ok), 14:05, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я рекомендую иногда почитывать классиков, они вырабатывают навык чтения длинных предложений.
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|1.15, mos87 (ok), 12:53, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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а либтарды не паряццо и обмазываются BSD-стайл, т.к. их корпы на палке вертят.
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|1.18, Аноним (18), 13:23, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Що, и никакого нытья и поминания анонами лифпада ?)
Ах да, это ж руби. Про него или хорошо или никак
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|1.20, Аноним (20), 13:38, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Более того, разработка mimemagic была остановлена, а репозиторий на GitHub переведён в архивное состояние
Не понятно в чём проблема.
>При использовании новой версии mimemagic разработчики других проектов, включая проприетарные (лицензия MIT допускает такое использование), обязаны перелицензировать свой код под GPL.
Не понятно в чём проблема.
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|1.21, Аноним (21), 13:44, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Еще одна причина проходить мимо библиотек GPL-братвы. Придут и "освободят" тебя, насильственно "демократизируют" по-американски.
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|2.25, DildoZilla (?), 13:58, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GPL как царь Мидас, всё к чему прикасается превращается в GPL и уходит по парадигме управления под контроль корпораций через ручных "лидеров проектов", жестоко и беспощадно определяющих направление разработки, удовлетворение интересов корпораций тобишь..
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|2.32, пох. (?), 14:23, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не только библиотек, а любых их поделок. Биологическая угроза третьей степени. Kill it with fire!
Я вот тоже когда-то давно думал - "ну зачем freebsd с и так недостаточными ресурсами заменяет банальные утилиты на не-вонючие аналоги? Какой вред может быть от gnu awk?"
А потом херак - и "случайно" забытое в gcc исключение. И собирать проект больше нельзя вообще никак.
Да, очень жаль что куча труда хороших разработчиков (большинство которых вовсе не было на голову больными, просто не придавало особого значения какой-то там лицензии, да и не читало ее дотошно - код можно использовать и изменять - ну и прекрасно) пропадет без пользы. Но, к сожалению, один больной на голову sjwшник может нанести ущерба больше, чем удавалось какой-нибудь SCO поздних 200х.
А там тоже когда-то были хорошие разработчики и немало потрудились. Ну и зря.
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|1.24, Аноним (24), 13:47, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Молодцы. Еще бы в Rust найти какой компонент полностью уничтожающий возможность его работы.
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|1.28, msgod (ok), 14:09, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Шизики бомбят на пустом месте.
Как и автор.
А по сути лишь нужно запилить генератор...
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|2.29, пох. (?), 14:17, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как же жаль что ты не умеешь кодить, правда?
А то ж прям щас бы запилил и всех спас!
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|3.31, msgod (ok), 14:22, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Говно не пиши мне.
И да я круды мапперы да трансформеры на жяве с кокотлином пишу по благо корпорашек.
Мне некогда
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