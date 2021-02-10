Атака на зависимости позволила выполнить код на серверах PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber и ещё 30 компаний

|
|
|
|
|
|
|
|4.12, Лудакрис (?), 11:31, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
будь осторожен в своих желаниях: мой сарказм обладает силой, разрушающей любую логику
|
|2.8, Аноним (8), 11:18, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Не зря же в расте даже базовые возможности - во внешних модулях. Растаманы приготовили благодатную почву...
|
|
|
|3.53, Аноним (58), 13:18, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Раст никогда и не был про безопасность. Это скорее про смузи и других фракталят.
|
|2.10, Аноним (10), 11:20, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Больше зависимостей богу зависимостей! Да здравствует leftpad.
|
|2.48, Аноним (48), 13:08, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Правильно, если у тебя в большом проекте 1 000 000 однострочников и ты использовал этот проект как платформу для 1000 других проектов, то весь код между проектами нужно копировать. И не в коем случае не использовать менеджеры зависимости! И когда ты фиксишь например 100 функций-однострочников в одном проекте, то все их вручную нужно копировать в 100 других проектов. Гениально, надо продвигать эту идею в массы.
|
|
|
|3.84, YetAnotherOnanym (ok), 14:19, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вообще-то, когда приходится фиксить сотни чужих пакетов, это достаточный повод сесть, подумать, и выбрать какую-то более другую платформу.
|
|3.102, Аноним (102), 15:06, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так писали наши деды. Раньше позорным считалось переиспользование кода не только в соседних отделах, но даже в рамках одной программы. Если ты не можешь написать оригинальный код ad-hoc, то ты даже не программист, ты просто макака-копипастер.
|
|
|
|2.51, AHOHUM (?), 13:14, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Природа красива в простоте сложности и сложности простоты. Не удаётся скрыться от сложности в простоту.
|
|
|
|2.18, Лудакрис (?), 11:36, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
а есть упоминание? читайте внимательнее, глупые аноны, это нелегко, знаю, но пытайтесь!
|
|
|
|3.21, Аноним (21), 11:41, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нет упоминанй, потому что Растом и его пакетником в не пользуются?
|
|3.49, Аноним (48), 13:12, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Я не тот анон, но там написано "в других системах, таких как..." и дальше приводится пример (именно пример, а не весь список!!!) систем "таких как". То есть из текста следует, что проблеме может быть подвержен любой менеджер зависимостей даже если он не перечислен в данной статье.
|
|2.30, cheater (?), 12:03, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Не раста, а cargo.
Именно эта не касается, тк. зависимости качаются по дефолту с crates.io, если явно не сказано иное.
Проблемам компрометации пакетов cargo подвержен так же как и все остальные, например если указать в конфиге Cargo.toml version ">=0.2" то никто не мешает скомпрометировать v0.3 в репозитории
|
|
|
|3.32, Аноним (5), 12:09, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Да, это проблема и не только cargo, но и всего раста, потому что все используют cargo. В общем, недостатки - это продолжение достоинств. Хотелось бы, чтобы появилась полноценная возможность опираться в пакетах (крейтах) только на то, что идет с самим дистрибутивом линукса, не компрометируя себя связями с единственным иностранным внешним репозиторием. Обычно всем пофиг на это, но есть области программирования, где совсем не пофиг. Короче, исходная тема новости лишний говорит, что бесплатного сыра [в мышеловке] не бывает.
|
|
|
|
|
|5.39, Dzen Python (ok), 12:53, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И?
На локальные пакеты он сможет сослаться в уже скомпилированном состоянии?
А на локальные системные либы при сборке?
Или для этого все равно нужно тянуть обертки с крейтс?
Просто интересно
|
|
|
|6.68, Аноним (68), 13:38, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В уже скомпилированном состоянии он будет содержать крейты в себе.
Раст все растовые (в т.ч. удаленные крейты) зависимости вкомпиливает статически. В нем нет динамической линковки, поскольку нет стабильно ABI https://github.com/rust-lang/rfcs/issues/600 . Динамическая линковка доступна только при FFI (с либами, написанными на других языках)
Лично мне это нравится благодаря достигаемой скорости исполнения при использовании LTO. Понимаю тех, у кого места на диске мало. Или кому нужно множество связанных раст-процессов запускать.
|
|
|
|7.79, Аноним (8), 13:58, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> В нем нет динамической линковки, поскольку нет стабильно ABI
Карл, а что делали растаманы 15 лет?!
|
|
|
|8.90, Ordu (ok), 14:30, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ничего не делали, я уже говорил в соседнем топике Раскручивали язык, чтобы взят... текст свёрнут, показать
|
|5.41, Аноним (5), 12:54, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Мне интереснее, а можно ли при сборке приложения с помощью cargo использовать только то, что идет с дистрибутивом, вообще, не залезая в интернет (например, если это запрещено или даже, если нет интернета)?
|
|1.7, тоже Аноним (ok), 11:17, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Рекомендации по защите не работают.
Работает только система, которая безопасна из коробки и требует чтения рекомендаций для того, чтобы сделать ее небезопасной.
|
|1.11, Lex (??), 11:20, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
> Проблема в том, что пакетные менеджеры, такие как npm .. пытаются загрузить внутренние зависимости компаний в том числе и из публичных репозиториев
Они что, объявляли их просто как пакеты, а не ссылкой на каталог/файл типа file:// или ссылки на конкретную гитОвую репу типа git://github.com/<user>/<project>.git#<branch> !?
-Если так, то руководителей отделов разработки тех контор надо гнать сс.ными тряпками, поскольку в противном случае пакет вообще почти откуда угодно может стягиваться даже просто ввиду случайного совпадения имен
|
|
|
|2.40, Dzen Python (ok), 12:54, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Ты что! Там жЫ уважаемые девляпсы и сениоры! Они такой код пишуть - аж закачаешься (от эмоций!)!
|
|
|
|3.54, AHOHUM (?), 13:20, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не пишут[b]ь[/b]! А рисуют[b]Ъ[/b]!!! :)) Баги фиксят в продукте исправлением пары строк в конфигурации запуска.
Как стройбат: такие звери, что даже автомат не выдают.
|
|1.23, Аноним (-), 11:46, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> а также внутренние зависимости, которые не распространяются публично и загружаются из собственных репозиториев.
Руст или вообще какой-нибудь петон. Мы то знаем.
|
|
|
|2.26, Аноним (24), 11:55, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> как исследователь случайно обратил внимание, что в публикуемом на GitHub общедоступном коде многие компании не очищают из manifest-файлов упоминание дополнительных зависимостей, применяемых во внутренних проектах или при реализации расширенной функциональности.
А если кто то забудет там пароли ?
|
|2.29, kissmyass (?), 12:02, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
ну например если дотнет то прям в файле проекта
<PackageReference Include="Fck.U.MS" Vesion="666-go-to-hell-beta2" />
|
|
|
|3.85, Аноним (24), 14:20, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В смысле ? Разве оно первым делом не локальный файл ищет ?
Весь смысл подобных штук, проксей, кешей и т.д. в начале ЭТО ищут локально и если нет то тогда уже в ...
|
|
|
|4.100, kissmyass (?), 15:03, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В смысле ? Разве оно первым делом не локальный файл ищет ?
> Весь смысл подобных штук, проксей, кешей и т.д. в начале ЭТО
> ищут локально и если нет то тогда уже в ...
Локально это где? Nuget пакет не поставляется с самим проектом.
|
|2.31, kissmyass (?), 12:04, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а если доступа к коду нет, но есть к бинарникам, то обычно одна ассембли - один nuget пакет
|
|1.28, kissmyass (?), 11:58, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я тоже немного офигел когда приватные пакеты искались на nuget.org
Самый очевидный но не самый простой способ на мой взгляд это юзать что-то типа Sonatype Nexus и проксировать nuget.org... полностью убрав nuget.org из списка источников.
|
|
|
|2.86, JL2001 (ok), 14:21, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я тоже немного офигел когда приватные пакеты искались на nuget.org
> Самый очевидный но не самый простой способ на мой взгляд это юзать
> что-то типа Sonatype Nexus и проксировать nuget.org... полностью убрав nuget.org из
> списка источников.
а Nexus не накачает с nuget.org более новых версий, чем локальные??
|
|1.42, Аноним (42), 12:54, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>многие компании не очищают из manifest-файлов упоминание дополнительных зависимостей
Защита методом "безопасность через неясность" - говно.
В нормальных компаниях просто с публичных репозиториев ничего не ставится. Ставится со своего, все чужие пакеты в котором проверены службой безопасности.
|
|
|
|2.44, Dzen Python (ok), 12:58, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В нормальных компаниях к тому моменту, когда они выкладывают код/имеют зрелый продукт на руках уже есть набор нормальных опенсорцных .so'шников ИЛИ свой набор отлаженных, оптимизированных homebrew-либ. Ни или в сама крайнем случае - нормальная купленная библитека на внутреннем сервере. А не набор васянских лефтпадов из NPM
|
|2.46, Аноним (46), 13:05, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если уж этим на "проверены службой безопасности" не хватает, то где тогда "нормальные" водятся?
|
|2.87, JL2001 (ok), 14:23, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ставится со своего, все чужие пакеты в котором проверены службой безопасности.
втф? ловите эльфа/наркомана!!
|
|1.45, Gogi (??), 13:02, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Этот случай только лишний раз доказывает ущербность идеи "автоматических пакетов". Сеть априори считается ОПАСНЫМ местом. А вы оттуда тягаете пакеты на автомате и надеетесь, что хакеры это пропустят?? :)
Я уже несколько лет выступаю против нюГетов и подобных rовноподелий - им не место в продакшене! Для самопальных перделок - ради бога, но где идёт коммерческое ПО - сразу вон поганой метлой!
|
|
|
|2.47, Аноним (-), 13:06, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Может наоборот ? Там где комерческое - то пофиг, барин то платит.
|
|2.89, JL2001 (ok), 14:28, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Этот случай только лишний раз доказывает ущербность идеи "автоматических пакетов". Сеть
> априори считается ОПАСНЫМ местом. А вы оттуда тягаете пакеты на автомате
> и надеетесь, что хакеры это пропустят?? :)
> Я уже несколько лет выступаю против нюГетов и подобных rовноподелий - им
> не место в продакшене! Для самопальных перделок - ради бога, но
> где идёт коммерческое ПО - сразу вон поганой метлой!
а линуксы в продакшене ты как обновляешь, братюнь?
зы: какова ответственность редхата за появление в его репозитории дырявого или протрояненого самим автором программы пакета?
|
|
|
|2.60, Аноним (58), 13:27, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это фича. А сабж это атака через фичу. Почти что социнженерия.
|
|2.62, Аноним (62), 13:28, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это квантовое программирование, багофича Шредингера. Будущее наступило.
|
|1.52, Аноним (58), 13:15, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
И как раст от такого спасет? А вы говорите безопасный язык. А раст такая же дырень со своим крейтсом.
|
|1.55, Аноним (55), 13:21, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Не глупо ли это само по себе - выкладывать на публику проекты, зависящие от неопубликованных библиотек.
|
|
|
|2.91, JL2001 (ok), 14:32, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не глупо ли это само по себе - выкладывать на публику проекты,
> зависящие от неопубликованных библиотек.
они и не выкладывают
в манифесте внутри опубликованного "бинарника" осталась инфа о том, из чего он собран, включая внутренние пакеты
|
|1.61, Аноним (61), 13:27, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
запускайте npm/pip/gems install на машинах разработчиков без изоляции, он вам и shell установит пользователям для кражи ssh-keys агента и вместе с вашими криптокошельками и рабочими местами.
|
|1.66, JL2001 (ok), 13:36, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> добавив в скрипт, запускаемый перед началом установки (preinstall в NPM), код для сбора информации о системе и отправки полученных сведений на внешний хост
pred/post-install запускать от рута, говорили они, ничего не будет, всегда так делали, говорили они
ей, пацаны с репозиториями, вас там ещё не во все дыры?
мантейнеры успевают все патчи мониторить, или как с Kubernetes - напихали с гита в пакет, и всё отлично?
|
|1.71, PetrG (ok), 13:44, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Мой любимый кошмар на работе - почти каждый проект закачивает пол интернета при сборке. И мало кто понимает что там.
|
|
|
|2.93, Аноним (58), 14:46, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Выкачать всё в локальный репозиторий, сделать локальные пакеты. Запретить качать из инета, но не полностью. И ждать когда из интернет к тебе прилетит его клон.
|
|
|
|3.99, Аноним (61), 14:58, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чем отличается фиксация пакетов с малварями от скачивания актуальной версии малвари?
|
|1.80, Аноним (80), 14:01, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Очевидная атака. Удивительно что такие компании при сборке используют зависимости с инетов и не проверяют даже их подписи.
Всегда пишу eбылды и скачиваю все необходимые пакеты задолго до начала сборки.
|
|
|
|2.82, Аноним (61), 14:06, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Проверки подписи не у всех есть, да и проверяет вначале публичные репы и только потом приватные. Компании сами должен присылать патчи.
|
|1.83, Аноним (74), 14:07, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Для пистона это норма. Даже прожекты с мегатоннами звест на гитхубе, имеют мегатонны же проблем с зависимостями и всякого дерьма в своем составе. npm уже вообще что-то вроде мема. Go ждёт такое же будущее ибо язык рассчитан на идиотов. Это не значит что на нём пишут токма дураки, но даун-френдли политика, не доводит до добра.
|
|
|
|2.92, Аноним (58), 14:44, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну все значит нам нужна единая платформа, которая будет монолитна полностью запрещающая сторонние зависимости и имеет богатую дефолтную библиотеку. Только как её сделать?
|
|
|
|3.97, Аноним (97), 14:56, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Может не нужна платформа, а достаточно просто научиться программировать и делать зеродеп проги весом в десяток килобайт ? Или так не учили ?
|
|1.94, Аноним (24), 14:54, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А что разве в GO уже переделали ? Раньше в GO чтобы цеплять файлы с гитхаба нужно было писать "github.com/mattn/go-sqlite3"
|
|
|
|2.98, Аноним (24), 14:58, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тем проще ее заметить. Вон в ядре поди чего только нет ... исходники то открыты а толку от этого.
|