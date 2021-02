Атака на зависимости позволила выполнить код на серверах PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber и ещё 30 компаний

2.18 , Лудакрис ( ? ), 11:36, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – а есть упоминание? читайте внимательнее, глупые аноны, это нелегко, знаю, но пытайтесь!

3.21 , Аноним ( 21 ), 11:41, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет упоминанй, потому что Растом и его пакетником в не пользуются?

3.22 , Аноним ( 5 ), 11:42, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не хами!

3.49 , Аноним ( 48 ), 13:12, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Я не тот анон, но там написано "в других системах, таких как..." и дальше приводится пример (именно пример, а не весь список!!!) систем "таких как". То есть из текста следует, что проблеме может быть подвержен любой менеджер зависимостей даже если он не перечислен в данной статье.

2.25 , Ананимус ( ? ), 11:53, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет, там нужно указывать registry, откуда качать пакет.

2.30 , cheater ( ? ), 12:03, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Не раста, а cargo. Именно эта не касается, тк. зависимости качаются по дефолту с crates.io, если явно не сказано иное. Проблемам компрометации пакетов cargo подвержен так же как и все остальные, например если указать в конфиге Cargo.toml version ">=0.2" то никто не мешает скомпрометировать v0.3 в репозитории

3.32 , Аноним ( 5 ), 12:09, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Да, это проблема и не только cargo, но и всего раста, потому что все используют cargo. В общем, недостатки - это продолжение достоинств. Хотелось бы, чтобы появилась полноценная возможность опираться в пакетах (крейтах) только на то, что идет с самим дистрибутивом линукса, не компрометируя себя связями с единственным иностранным внешним репозиторием. Обычно всем пофиг на это, но есть области программирования, где совсем не пофиг. Короче, исходная тема новости лишний говорит, что бесплатного сыра [в мышеловке] не бывает.

4.37 , Siborgium ( ok ), 12:28, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – cargo умеет работать с git-репозиториями и локальными пакетами.

5.39 , Dzen Python ( ok ), 12:53, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И?

На локальные пакеты он сможет сослаться в уже скомпилированном состоянии?

А на локальные системные либы при сборке?

Или для этого все равно нужно тянуть обертки с крейтс?

Просто интересно

6.68 , Аноним ( 68 ), 13:38, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В уже скомпилированном состоянии он будет содержать крейты в себе. Раст все растовые (в т.ч. удаленные крейты) зависимости вкомпиливает статически. В нем нет динамической линковки, поскольку нет стабильно ABI https://github.com/rust-lang/rfcs/issues/600 . Динамическая линковка доступна только при FFI (с либами, написанными на других языках) Лично мне это нравится благодаря достигаемой скорости исполнения при использовании LTO. Понимаю тех, у кого места на диске мало. Или кому нужно множество связанных раст-процессов запускать.

7.79 , Аноним ( 8 ), 13:58, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > В нем нет динамической линковки, поскольку нет стабильно ABI Карл, а что делали растаманы 15 лет?!

8.90 , Ordu ( ok ), 14:30, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ничего не делали, я уже говорил в соседнем топике Раскручивали язык, чтобы взят... 6.78 , cheater ( ? ), 13:57, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > На локальные пакеты он сможет сослаться в уже скомпилированном состоянии? Вопрос некорректен, тк скомпилированный бинарник на расте - это обычный ELF или PE32 или какой там бинарный формат на целевой платформе. Он может динамически линковаться с системными .so файлами, а также с растовыми .so (динамическими библиотеками с растовым ABI а не C ABI). См. https://users.rust-lang.org/t/what-is-the-difference-between-dylib-and-cdylib/

> А на локальные системные либы при сборке? Да, см. https://doc.rust-lang.org/reference/items/external-blocks.html#the-link-attrib

5.41 , Аноним ( 5 ), 12:54, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Мне интереснее, а можно ли при сборке приложения с помощью cargo использовать только то, что идет с дистрибутивом, вообще, не залезая в интернет (например, если это запрещено или даже, если нет интернета)?

6.70 , Аноним ( 68 ), 13:43, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Позволен git, путь, и crates.io. Можно создать свой https://github.com/rust-lang/crates.io если вы совсем большие, и указать в проекте адрес на него.

7.72 , Аноним ( 68 ), 13:45, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Называется это (crates.io) registry https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/registries.html

3.34 , Аноним ( 68 ), 12:22, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если у тебя конечно есть доступ к репозиторию.

2.35 , Аноним ( 68 ), 12:24, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – А при чем тут Раст? Он же не скриптовый вроде

3.59 , pda ( ? ), 13:26, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Проблема не в языках, а в пакетных менеджерах.