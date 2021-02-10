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Атака на зависимости позволила выполнить код на серверах PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber и ещё 30 компаний

10.02.2021 09:31

Представлен поразительный по своей простоте метод атаки на зависимости в приложениях, при разработке которых используются внутренние репозитории пакетов. Выявившие проблему исследователи смогли выполнить свой код на внутренних серверах 35 компаний, среди которых PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber, Tesla и Shopify. Взломы проводились в рамках программ Bug Bounty, согласованно с атакуемыми компаниями, и уже принесли авторам 130 тысяч долларов, выплаченных в форме вознаграждений за выявление уязвимостей (выплаты продолжают поступать).

Метод основан на том, что многие компании используют в своих внутренних приложениях зависимости из стандартных репозиториев NPM, PyPI и RubyGems, а также внутренние зависимости, которые не распространяются публично и загружаются из собственных репозиториев. Проблема в том, что пакетные менеджеры, такие как npm, pip и gem, пытаются загрузить внутренние зависимости компаний в том числе и из публичных репозиториев. Для атаки достаточно определить имена пакетов со внутренними зависимостями и создать собственные пакеты с такими же именами в публичных репозиториях NPM, PyPI и RubyGems. Проблема не специфична для NPM, PyPI и RubyGems, и также проявляется в других системах, таких как NuGet, Maven и Yarn.

Идея предложенного метода появилась после того, как исследователь случайно обратил внимание, что в публикуемом на GitHub общедоступном коде многие компании не очищают из manifest-файлов упоминание дополнительных зависимостей, применяемых во внутренних проектах или при реализации расширенной функциональности. Подобные следы были найдены в JavaScript-коде web-сервисов, а также Node.JS, Python и Ruby проектах многих компаний. Основные утечки были связаны со встраиванием содержимого файлов package.json в публично доступный JavaScript-код в процессе сборки проекта, а также использованием элементов реальных путей в вызовах require(), по которым можно судить об именах внутренних зависимостей.

Сканирование нескольких миллионов корпоративных доменов позволило выделить несколько тысяч имён JavaScript-пакетов, отсутствующих в репозитории NPM. Собрав базу внутренних имён пакетов исследователь решился на эксперимент по взлому инфраструктуры компаний, участвующих в программах Bug Bounty. Результаты оказались неожиданно эффективными и исследователю удалось выполнить свой код на многих компьютерах разработчиков и серверах, отвечающих за сборку или тестирование на базе систем непрерывной интеграции.

При загрузке зависимостей пакетные менеджеры npm, pip и gem в первую очередь устанавливали пакеты из первичных публичных репозиториев NPM, PyPI и RubyGems, которые рассматривались как более приоритетные. Наличие аналогичных пакетов с теми же именами в приватных репозиториях компаний игнорировалось без вывода какого-либо предупреждения и не приводя к сбоям, которые бы привлекли внимание администраторов. В PyPI на приоритет загрузки влиял номер версии (независимо от репозитория загружалась наиболее свежая версия пакета). В NPM и RubyGems приоритет зависел только от репозитория.

Исследователь разместил в репозиториях NPM, PyPI и RubyGems пакеты, пересекающиеся с названиями найденных внутренних зависимостей, добавив в скрипт, запускаемый перед началом установки (preinstall в NPM), код для сбора информации о системе и отправки полученных сведений на внешний хост. Все опубликованные дубликаты пакетов был снабжены примечанием о проведении исследования. Для передачи сведений об успехе взлома в обход межсетевых экранов, блокирующих внешний трафик, использовался метод организации скрытого канала связи поверх протокола DNS. Запускаемый код осуществлял резолвинг хоста в подконтрольном атакующему домене, что позволяло на DNS-сервере собирать информацию об успешных операциях. Передавались сведения о хосте, имени пользователя и текущем пути.

75% от всех зафиксированных запусков кода были связаны с загрузкой NPM-пакетов, в основном из-за того, что имён внутренних JavaScript модулей было найдено значительно больше, чем имён зависимостей на Python и Ruby. Имена внутренних gem-пакетов были обнаружены всего у 8 компаний, из которых 4 удалось успешно атаковать через создание дубликата пакета в RubyGems. В том числе таким способом была атакована компания Shopify, сборочный сервер которой автоматически установил поддельный gem-пакет shopify-cloud спустя всего несколько часов после публикации. Поддельный Node.js-пакет idms-pmrpc был установлен на нескольких компьютерах во внутренней сети компании Apple, в том числе на сервере, связанном с сервиcом Apple ID.

В инфраструктуре Microsoft удалось выполнить Python-пакет, который был установлен на серверах, отвечающих за сборку платформы .NET Core, из публичного репозитория PyPI из-за подключения внутреннего репозитория при помощи опции "--extra-index-url", при которой источник загрузки определяет версия пакета. В проектах на Ruby похожий эффект достигается при использовании "gem install --source". В случае, если бы атака проводилась злоумышленниками, полученного доступа было бы достаточно для внедрения бэкдора в .NET Core.

Компания Microsoft опубликовала рекомендации по защите сборочных систем от атак на зависимости:

  • В PyPI рекомендуется использовать опцию "--index-url" для переопределения приоритета обработки зависимостей, а не "--extra-index-url"
  • В NuGet в nuget.config в секции packageSources рекомендуется использовать запись <clear /> для удаления наследуемых конфигураций и явно добавлять приватные репозитории через запись <add />.
  • В Maven рекомендуется настроить одно общее зеркало при помощи опций <mirrorOf>*</mirrorOf> и перенаправлять в него все запросы к репозиториям. Другим вариантом является переопределение репозиториев по умолчанию при помощи настройки <releases>.
  • В NPM и Yarn в пакетах рекомендуется определить scopeprefix для привязки репозитория к каждому пакету (возможна привязка только одного репозитория).


  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/@alex.birsa...)
  2. OpenNews: В RubyGems выявлено 724 вредоносных пакета
  3. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
  4. OpenNews: Уязвимость в NPM, позволяющая изменить произвольные файлы при установке пакета
  5. OpenNews: Техника скрытой передачи данных через изменение яркости LCD-экрана
  6. OpenNews: Техника скрытой передачи данных через генерацию чипами памяти сигнала, улавливаемого по Wi-Fi
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54566-hack
Ключевые слова: hack, dependency, npm, gem, pip
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (95) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Leftpad (?), 11:03, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Нужно больше зависимостей и скриптов установки.
     
     
  • 2.3, Лудакрис (?), 11:08, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нужно больше содержательных комментариев на опеннет.ру
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:15, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нужно больше коментариев
    пытающихся в сарказм
     
     
  • 4.12, Лудакрис (?), 11:31, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    будь осторожен в своих желаниях: мой сарказм обладает силой, разрушающей любую логику
     
  • 4.58, Аноним (58), 13:24, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно больше подстрекателей к сарказму.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:18, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не зря же в расте даже базовые возможности - во внешних модулях. Растаманы приготовили благодатную почву...
     
     
  • 3.53, Аноним (58), 13:18, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Раст никогда и не был про безопасность. Это скорее про смузи и других фракталят.
     
  • 3.65, Аноним (65), 13:30, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.reddit.com/r/rust/comments/lgl7bf/is_cargo_vulnerable_to_this_supp
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:20, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Больше зависимостей богу зависимостей! Да здравствует leftpad.
     
     
  • 3.101, Аноним (-), 15:04, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да здравствует Haskell!
     
  • 2.38, Dzen Python (ok), 12:50, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нужно больше васянских библиотек и костылей "на вызов одной функции"
     
  • 2.48, Аноним (48), 13:08, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Правильно, если у тебя в большом проекте 1 000 000 однострочников и ты использовал этот проект как платформу для 1000 других проектов, то весь код между проектами нужно копировать. И не в коем случае не использовать менеджеры зависимости! И когда ты фиксишь например 100 функций-однострочников в одном проекте, то все их вручную нужно копировать в 100 других проектов. Гениально, надо продвигать эту идею в массы.
     
     
  • 3.56, Аноним (58), 13:21, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо просто уметь в мозг.
     
     
  • 4.95, Деанон чик (?), 14:56, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продемонстрируй-ка, как ты в него умеешь.
     
  • 3.84, YetAnotherOnanym (ok), 14:19, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще-то, когда приходится фиксить сотни чужих пакетов, это достаточный повод сесть, подумать, и выбрать какую-то более другую платформу.
     
  • 3.102, Аноним (102), 15:06, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так писали наши деды. Раньше позорным считалось переиспользование кода не только в соседних отделах, но даже в рамках одной программы. Если ты не можешь написать оригинальный код ad-hoc, то ты даже не программист, ты просто макака-копипастер.
     

  • 1.2, Леголас (ok), 11:06, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    всё гениальное просто
     
     
  • 2.51, AHOHUM (?), 13:14, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Природа красива в простоте сложности и сложности простоты. Не удаётся скрыться от сложности в простоту.
     

  • 1.4, DildoZilla (?), 11:14, 10/02/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:15, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дыра. Раста проблема тоже касается?
     
     
  • 2.18, Лудакрис (?), 11:36, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а есть упоминание? читайте внимательнее, глупые аноны, это нелегко, знаю, но пытайтесь!
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:41, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет упоминанй, потому что Растом и его пакетником в не пользуются?
     
  • 3.22, Аноним (5), 11:42, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не хами!
     
  • 3.49, Аноним (48), 13:12, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я не тот анон, но там написано "в других системах, таких как..." и дальше приводится пример (именно пример, а не весь список!!!) систем "таких как". То есть из текста следует, что проблеме может быть подвержен любой менеджер зависимостей даже если он не перечислен в данной статье.
     
  • 2.25, Ананимус (?), 11:53, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, там нужно указывать registry, откуда качать пакет.
     
  • 2.30, cheater (?), 12:03, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не раста, а cargo.

    Именно эта не касается, тк. зависимости качаются по дефолту с crates.io, если явно не сказано иное.

    Проблемам компрометации пакетов cargo подвержен так же как и все остальные, например если указать в конфиге Cargo.toml version ">=0.2" то никто не мешает скомпрометировать v0.3 в репозитории

     
     
  • 3.32, Аноним (5), 12:09, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, это проблема и не только cargo, но и всего раста, потому что все используют cargo. В общем, недостатки - это продолжение достоинств. Хотелось бы, чтобы появилась полноценная возможность опираться в пакетах (крейтах) только на то, что идет с самим дистрибутивом линукса, не компрометируя себя связями с единственным иностранным внешним репозиторием. Обычно всем пофиг на это, но есть области программирования, где совсем не пофиг. Короче, исходная тема новости лишний говорит, что бесплатного сыра [в мышеловке] не бывает.
     
     
  • 4.37, Siborgium (ok), 12:28, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    cargo умеет работать с git-репозиториями и локальными пакетами.
     
     
  • 5.39, Dzen Python (ok), 12:53, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И?
    На локальные пакеты он сможет сослаться в уже скомпилированном состоянии?
    А на локальные системные либы при сборке?
    Или для этого все равно нужно тянуть обертки с крейтс?
    Просто интересно
     
     
  • 6.68, Аноним (68), 13:38, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В уже скомпилированном состоянии он будет содержать крейты в себе.

    Раст все растовые (в т.ч. удаленные крейты) зависимости вкомпиливает статически. В нем нет динамической линковки, поскольку нет стабильно ABI https://github.com/rust-lang/rfcs/issues/600 . Динамическая линковка доступна только при FFI (с либами, написанными на других языках)

    Лично мне это нравится благодаря достигаемой скорости исполнения при использовании LTO. Понимаю тех, у кого места на диске мало. Или кому нужно множество связанных раст-процессов запускать.

     
     
  • 7.79, Аноним (8), 13:58, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В нем нет динамической линковки, поскольку нет стабильно ABI

    Карл, а что делали растаманы 15 лет?!

     
     
  • 8.90, Ordu (ok), 14:30, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего не делали, я уже говорил в соседнем топике Раскручивали язык, чтобы взят... текст свёрнут, показать
     
  • 6.78, cheater (?), 13:57, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > На локальные пакеты он сможет сослаться в уже скомпилированном состоянии?

    Вопрос некорректен, тк скомпилированный бинарник на расте - это обычный ELF или PE32 или какой там бинарный формат на целевой платформе. Он может динамически линковаться с системными .so файлами, а также с растовыми .so (динамическими библиотеками с растовым ABI а не C ABI). См. https://users.rust-lang.org/t/what-is-the-difference-between-dylib-and-cdylib/


    > А на локальные системные либы при сборке?

    Да, см. https://doc.rust-lang.org/reference/items/external-blocks.html#the-link-attrib

     
  • 5.41, Аноним (5), 12:54, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мне интереснее, а можно ли при сборке приложения с помощью cargo использовать только то, что идет с дистрибутивом, вообще, не залезая в интернет (например, если это запрещено или даже, если нет интернета)?
     
     
  • 6.70, Аноним (68), 13:43, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Позволен git, путь, и crates.io. Можно создать свой https://github.com/rust-lang/crates.io если вы совсем большие, и указать в проекте адрес на него.
     
     
  • 7.72, Аноним (68), 13:45, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Называется это (crates.io) registry https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/registries.html
     
  • 3.34, Аноним (68), 12:22, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у тебя конечно есть доступ к репозиторию.
     
  • 2.35, Аноним (68), 12:24, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А при чем тут Раст? Он же не скриптовый вроде
     
     
  • 3.59, pda (?), 13:26, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблема не в языках, а в пакетных менеджерах.
     

  • 1.7, тоже Аноним (ok), 11:17, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Рекомендации по защите не работают.
    Работает только система, которая безопасна из коробки и требует чтения рекомендаций для того, чтобы сделать ее небезопасной.
     
  • 1.11, Lex (??), 11:20, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Проблема в том, что пакетные менеджеры, такие как npm .. пытаются загрузить внутренние зависимости компаний в том числе и из публичных репозиториев

    Они что, объявляли их просто как пакеты, а не ссылкой на каталог/файл типа file:// или ссылки на конкретную гитОвую репу типа git://github.com/<user>/<project>.git#<branch> !?

    -Если так, то руководителей отделов разработки тех контор надо гнать сс.ными тряпками, поскольку в противном случае пакет вообще почти откуда угодно может стягиваться даже просто ввиду случайного совпадения имен

     
     
  • 2.40, Dzen Python (ok), 12:54, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты что! Там жЫ уважаемые девляпсы и сениоры! Они такой код пишуть - аж закачаешься (от эмоций!)!
     
     
  • 3.54, AHOHUM (?), 13:20, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не пишут[b]ь[/b]! А рисуют[b]Ъ[/b]!!! :)) Баги фиксят в продукте исправлением пары строк в конфигурации запуска.

    Как стройбат: такие звери, что даже автомат не выдают.

     

  • 1.14, ryoken (ok), 11:32, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Так им всем и надо.
     
  • 1.23, Аноним (-), 11:46, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > а также внутренние зависимости, которые не распространяются публично и загружаются из собственных репозиториев.

    Руст или вообще какой-нибудь петон. Мы то знаем.

     
  • 1.24, Аноним (24), 11:51, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как они узнали их имена ?
     
     
  • 2.26, Аноним (24), 11:55, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > как исследователь случайно обратил внимание, что в публикуемом на GitHub общедоступном коде многие компании не очищают из manifest-файлов упоминание дополнительных зависимостей, применяемых во внутренних проектах или при реализации расширенной функциональности.

    А если кто то забудет там пароли ?

     
  • 2.29, kissmyass (?), 12:02, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ну например если дотнет то прям в файле проекта

    <PackageReference Include="Fck.U.MS" Vesion="666-go-to-hell-beta2" />

     
     
  • 3.85, Аноним (24), 14:20, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле ? Разве оно первым делом не локальный файл ищет ?

    Весь смысл подобных штук,  проксей, кешей и т.д. в начале ЭТО ищут локально и если нет то тогда уже  в ...

     
     
  • 4.100, kissmyass (?), 15:03, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В смысле ? Разве оно первым делом не локальный файл ищет ?
    > Весь смысл подобных штук,  проксей, кешей и т.д. в начале ЭТО
    > ищут локально и если нет то тогда уже  в ...

    Локально это где? Nuget пакет не поставляется с самим проектом.

     
  • 2.31, kissmyass (?), 12:04, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а если доступа к коду нет, но есть к бинарникам, то обычно одна ассембли - один nuget пакет
     

  • 1.27, bsdun (?), 11:58, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использовали бы FreeBSD и её дерево портов, проблем бы не было!
     
  • 1.28, kissmyass (?), 11:58, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я тоже немного офигел когда приватные пакеты искались на nuget.org

    Самый очевидный но не самый простой способ на мой взгляд это юзать что-то типа Sonatype Nexus и проксировать nuget.org... полностью убрав nuget.org из списка источников.

     
     
  • 2.86, JL2001 (ok), 14:21, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я тоже немного офигел когда приватные пакеты искались на nuget.org
    > Самый очевидный но не самый простой способ на мой взгляд это юзать
    > что-то типа Sonatype Nexus и проксировать nuget.org... полностью убрав nuget.org из
    > списка источников.

    а Nexus не накачает с nuget.org более новых версий, чем локальные??

     

  • 1.33, Fracta1L (ok), 12:10, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Зависимости эт плохо пнятненько
     
     
  • 2.57, Аноним (58), 13:23, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тебе и дырень в твоём расте.
     

  • 1.36, qweqwe (?), 12:27, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    composer у php не подвержен такой бяке?
     
     
  • 2.88, Аноним (88), 14:24, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если сам не наделаешь
     

  • 1.42, Аноним (42), 12:54, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >многие компании не очищают из manifest-файлов упоминание дополнительных зависимостей

    Защита методом "безопасность через неясность" - говно.

    В нормальных компаниях просто с публичных репозиториев ничего не ставится. Ставится со своего, все чужие пакеты в котором проверены службой безопасности.

     
     
  • 2.43, Аноним (-), 12:57, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это где так ?
     
  • 2.44, Dzen Python (ok), 12:58, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нормальных компаниях к тому моменту, когда они выкладывают код/имеют зрелый продукт на руках уже есть набор нормальных опенсорцных .so'шников ИЛИ свой набор отлаженных, оптимизированных homebrew-либ. Ни или в сама крайнем случае - нормальная купленная библитека на внутреннем сервере. А не набор васянских лефтпадов из NPM
     
  • 2.46, Аноним (46), 13:05, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если уж этим на "проверены службой безопасности" не хватает, то где тогда "нормальные" водятся?
     
  • 2.87, JL2001 (ok), 14:23, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ставится со своего, все чужие пакеты в котором проверены службой безопасности.

    втф? ловите эльфа/наркомана!!

     

  • 1.45, Gogi (??), 13:02, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Этот случай только лишний раз доказывает ущербность идеи "автоматических пакетов". Сеть априори считается ОПАСНЫМ местом. А вы оттуда тягаете пакеты на автомате и надеетесь, что хакеры это пропустят?? :)

    Я уже несколько лет выступаю против нюГетов и подобных rовноподелий - им не место в продакшене! Для самопальных перделок - ради бога, но где идёт коммерческое ПО - сразу вон поганой метлой!

     
     
  • 2.47, Аноним (-), 13:06, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может наоборот ? Там где комерческое - то пофиг, барин то платит.
     
  • 2.89, JL2001 (ok), 14:28, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Этот случай только лишний раз доказывает ущербность идеи "автоматических пакетов". Сеть
    > априори считается ОПАСНЫМ местом. А вы оттуда тягаете пакеты на автомате
    > и надеетесь, что хакеры это пропустят?? :)
    > Я уже несколько лет выступаю против нюГетов и подобных rовноподелий - им
    > не место в продакшене! Для самопальных перделок - ради бога, но
    > где идёт коммерческое ПО - сразу вон поганой метлой!

    а линуксы в продакшене ты как обновляешь, братюнь?

    зы: какова ответственность редхата за появление в его репозитории дырявого или протрояненого самим автором программы пакета?

     

  • 1.50, Андрей (??), 13:13, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так я и не понял, это баг или фича.
     
     
  • 2.60, Аноним (58), 13:27, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это фича. А сабж это атака через фичу. Почти что социнженерия.
     
  • 2.62, Аноним (62), 13:28, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это квантовое программирование, багофича Шредингера. Будущее наступило.
     

  • 1.52, Аноним (58), 13:15, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И как раст от такого спасет? А вы говорите безопасный язык. А раст такая же дырень со своим крейтсом.
     
     
  • 2.63, pda (?), 13:30, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    crate не подвержен этой проблеме.
     
     
  • 3.67, Аноним (58), 13:37, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще один Иван-дурачок.
     
  • 3.73, Платные Эксплоиты и Шифровальщики (?), 13:47, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Исследования по crate в закрытом доступе, оплата на Patreon.
     

  • 1.55, Аноним (55), 13:21, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не глупо ли это само по себе - выкладывать на публику проекты, зависящие от неопубликованных библиотек.
     
     
  • 2.91, JL2001 (ok), 14:32, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не глупо ли это само по себе - выкладывать на публику проекты,
    > зависящие от неопубликованных библиотек.

    они и не выкладывают
    в манифесте внутри опубликованного "бинарника" осталась инфа о том, из чего он собран, включая внутренние пакеты

     

  • 1.61, Аноним (61), 13:27, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    запускайте npm/pip/gems install на машинах разработчиков без изоляции, он вам и shell установит пользователям для кражи ssh-keys агента и вместе с вашими криптокошельками и рабочими местами.
     
     
  • 2.69, Аноним (58), 13:40, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное чтобы смузи не тырил
     

  • 1.64, JL2001 (ok), 13:30, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чо там, пацаны, давно в vlc-ppa публиковали linux-generic-7.0.1 ?
     
  • 1.66, JL2001 (ok), 13:36, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > добавив в скрипт, запускаемый перед началом установки (preinstall в NPM), код для сбора информации о системе и отправки полученных сведений на внешний хост

    pred/post-install запускать от рута, говорили они, ничего не будет, всегда так делали, говорили они

    ей, пацаны с репозиториями, вас там ещё не во все дыры?
    мантейнеры успевают все патчи мониторить, или как с Kubernetes - напихали с гита в пакет, и всё отлично?

     
     
  • 2.76, Аноним (61), 13:50, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно и без рута отлично линукс юзерам установит сервисы.
     

  • 1.71, PetrG (ok), 13:44, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мой любимый кошмар на работе - почти каждый проект закачивает пол интернета при сборке. И мало кто понимает что там.
     
     
  • 2.93, Аноним (58), 14:46, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выкачать всё в локальный репозиторий, сделать локальные пакеты. Запретить качать из инета, но не полностью. И ждать когда из интернет к тебе прилетит его клон.
     
     
  • 3.99, Аноним (61), 14:58, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем отличается фиксация пакетов с малварями от скачивания актуальной версии малвари?
     

  • 1.74, Аноним (74), 13:49, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как же Perl? :3
     
     
  • 2.75, Аноним (61), 13:50, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Залатали временно
     
  • 2.81, Аноним (81), 14:06, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как же Perl? :3

    Вернули домен

     

  • 1.77, Аноним (77), 13:55, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    вот тебе и DevУпс!
     
  • 1.80, Аноним (80), 14:01, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очевидная атака. Удивительно что такие компании при сборке используют зависимости с инетов и не проверяют даже их подписи.

    Всегда пишу eбылды и скачиваю все необходимые пакеты задолго до начала сборки.

     
     
  • 2.82, Аноним (61), 14:06, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проверки подписи не у всех есть, да и проверяет вначале публичные репы и только потом приватные. Компании сами должен присылать патчи.
     

  • 1.83, Аноним (74), 14:07, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для пистона это норма. Даже прожекты с мегатоннами звест на гитхубе, имеют мегатонны же проблем с зависимостями и всякого дерьма в своем составе. npm уже вообще что-то вроде мема. Go ждёт такое же будущее ибо язык рассчитан на идиотов. Это не значит что на нём пишут токма дураки, но даун-френдли политика, не доводит до добра.
     
     
  • 2.92, Аноним (58), 14:44, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну все значит нам нужна единая платформа, которая будет монолитна полностью запрещающая сторонние зависимости и имеет богатую дефолтную библиотеку. Только как её сделать?
     
     
  • 3.97, Аноним (97), 14:56, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может не нужна платформа, а достаточно просто научиться программировать и делать зеродеп проги весом в десяток килобайт ? Или так не учили ?
     

  • 1.94, Аноним (24), 14:54, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что разве в GO уже переделали ? Раньше в GO чтобы цеплять файлы с гитхаба нужно было писать "github.com/mattn/go-sqlite3"
     
  • 1.96, Оуноуним (?), 14:56, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем проще разработка, тем проще эксплуатация уязвимостей.
     
     
  • 2.98, Аноним (24), 14:58, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем проще ее заметить. Вон в ядре поди чего только нет ... исходники то открыты а толку от этого.
     

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