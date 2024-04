Google представил библиотеку jpegli для более эффективного сжатия JPEG-изображений

2.17 , Аноним ( 50 ), 12:30, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мань, сабж на плюсах написан. И ты каждый раз бежишь внедрять все сырые поделки корп? Тот же guetzli оказался весьма дорого и крайне не без потерь, libjpeg-turbo хотя бы предсказуема. А что касается jpegxl, то я очень доволен. Кроме того случая, когда все прошлые файлы внезапно оказались битыми (декодируются с зелёными артефактами местами) для всех новых версий библиотеки, совместимость-с.

3.21 , Zenitur ( ok ), 12:46, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И ты каждый раз бежишь внедрять все сырые поделки корп Я делаю домашние сборки некоторого ПО. Вот пример такой сборки: https://github.com/OpenXRay/xray-16/files/14234005/S.T.A.L.K.E.R.-.Call.of.Pri Свои сборки линкую с libpng12 и libjpeg62. Я выбрал их для совместимости: эти версии библиотек у всех есть (в отличие от libpng15, который сегодня заменили на libpng16, а завтра заменят на libpng17). Однако хочется же с libjpeg8 слинковаться? Чтобы софтина работала быстрее. Но вдруг у юзера нет этой библиотеки? Я понимаю что "стандарт де-факто", но вдруг завтра поломают ABI и выпустят libjpeg9? Такое уже было с libjpeg7. Поэтому я сейчас положу в архив с моей сборкой - сабж. Он такой же быстрый, как libjpeg8, но при этом имеет прежний ABI libjpeg62.

4.28 , Аноним ( 50 ), 13:07, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У плюсов перечень забавных приколов с аби и библиотекой раскрутки стека, это ещё если исключения не используются, такая библиотека менее универсальна и переносима. Зачем тебе чтобы софтина работала быстрее, ценой замены аутентичного компонента на непонятно что с непонятно какими непредсказуемыми последствиями? Наоборот, стоит бороться за сохранение и презервацию аутентичного кода для будущих поколений и тут чем меньше васянства и отклонений от оригинала, тем лучше.

4.29 , Аноним ( 29 ), 13:12, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >libpng15, который сегодня заменили на libpng16 Очнись! Твое "сегодня" - это сентябрь 2017 года.

5.31 , Zenitur ( ok ), 13:14, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В RHEL всё ещё libpng15

6.33 , Аноним ( 34 ), 13:24, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что все остальные версии либы насквозь протроянены похуже xz.

7.36 , Zenitur ( ok ), 13:27, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Потому что все остальные версии либы насквозь протроянены похуже xz. Не, потому что последний RHEL релизнулся хрен знает когда. Я тут загуглил - оказывается, 9-й уже вышел... Я не знал. Тогда в актуальном RHEL уже libpng16. Извиняюсь, был не прав.