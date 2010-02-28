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Google представил библиотеку jpegli для более эффективного сжатия JPEG-изображений

04.04.2024 11:15

Компания Google представила новую открытую библиотеку jpegli с реализацией кодировщика и декодировщика изображений в формате JPEG. Библиотека включает дополнительные оптимизации для повышения эффективности кодирования, позволяющие на 35% увеличить степень сжатия высококачественных изображений, по сравнению с традиционными кодеками JPEG. В сравнении с libjpeg-turbo библиотека jpegli позволяет добиться аналогичного уровня качества при снижении битрейта на 32%. На уровне API и ABI библиотека полностью совместима с libjpeg62 и может применяться для её прозрачной замены. Код библиотеки написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.

Повышение уровня сжатия достигается применением продвинутых технологий для сокращения шумов на изображении и увеличения качества, использующих более эффективные методы психовизуального моделирования для уменьшения возникающих артефактов. В частности, в jpegli задействована адаптивная эвристика квантования, используемая проектом JPEG XL, а также улучшенные алгоритмы выбора матриц квантования и расчёта промежуточных результатов.

Библиотека jpegli позволяет кодировать изображения с выделением 10 и более битов на цветовой компонент. При этом результат работы новых алгоритмов кодирования адаптируется для традиционной для формата JPEG модели, допускающей использование только 8 бит на цветовой компонент. Подобная особенность позволяет сохранить совместимость с уже существующими декодировщиками, рассчитанными на 8-битовое представление цветовых составляющих.

Кодируемые при помощи jpegli изображения полностью соответствуют стандарту JPEG, не требуют специфичных декодировщиков и могут просматриваться в существующих просмотрщиках JPEG и web-браузерах. Применение для распаковки изображений, сжатых при помощи jpegli, собственного декодировщика позволяет добиться дополнительного снижения артефактов. Скорость кодирования при помощи jpegli сопоставима с библиотеками libjpeg-turbo и MozJPEG.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Доступен MozJPEG 3.0, высокоэффективный кодировщик JPEG-изображений от проекта Mozilla
  3. OpenNews: Samsung обеспечил поддержку формата изображений JPEG XL
  4. OpenNews: Доступна библиотека libjpeg-turbo 3.0
  5. OpenNews: Новый проект для удаления артефактов из JPEG
  6. OpenNews: Компания Google открыла код эффективного JPEG-кодировщика Guetzli
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60921-jpegli
Ключевые слова: jpegli, jpeg
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Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:50, 04/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ни webp, ни avif, ни jpeg-xl до сих пор не зашли... Удивительно, почему сразу не могли улучшать обычный jpeg, с обратной совместимостью?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:59, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так потому и улучшают что альтернативно одарённые навязать не удаётся .
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 13:13, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так потому и улучшают что альтернативно одарённые навязать не удаётся .

    Софт порой инерционен с поддержкой. Попробуйте анимированый webp вообще открыть чем?! Кроме хрома/файрфокса, конечно. И как, получается? Даже с анимацией? И всех версий webp? А чтоб еще и отредактировать анимаху и разобрать на фреймы - слабо?! Не, это даже ffmpeg не сожрет с его более 9000 форматов. Вот скроить это может - но билет в одну сторону! А потом это только в хроме и лисе и смотреть. И все, по сути. Write-only формат. Оказывается так можно было.

     
     
  • 4.32, Аноним (32), 13:19, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В telegram же, ну
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 13:25, 04/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.45, 12yoexpert (ok), 13:52, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это та социалочка, которая хранит переписку в открытом виде?
     
  • 2.5, DZgas (?), 12:00, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потому что сначала надо было придумать эти avif webp jpeg XL что бы брать от туда технологии, которые можно применить в jpeg
    Точно так же как с AQ-3 из HEVC в AVC
    Или та же технология butteraugli придуманная для jpeg XL и далее используемая в другом гугл jpeg кодировщике guetzli
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 12:04, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Фичи можно было изначально для джпега разрабатывать , без прокладок и памперсов .
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 13:00, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > без прокладок и памперсов

    А как ты тогда тут комментить будешь?

     
  • 3.13, Аноним (1), 12:16, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Точно так же как с AQ-3 из HEVC в AVC

    Можно подробнее? В интернете мало инфы.

     
  • 2.10, нитгитлистер (?), 12:10, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а разве только гугл причастна к разработке всех перечисленных вами форматов?
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:15, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему сразу перешли на полупроводники, а не улучшали электронные лампы с обратной совместимостью?
    Почему не взлетело — потому что не нужно уже. JPEG без цветовой субдискретизации и так покрывает 99% потребностей, а времена, когда размер картинок был так уж важен, прошли.
    Впрочем, насчёт WEBP это зря. Его как раз гугл пропихнул.
     
     
  • 3.14, прохожий (?), 12:22, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "времена, когда размер картинок был так уж важен, прошли"
    Я что-то пропустил, или хранение данных резко подешевело?
     
     
  • 4.20, Аноним (-), 12:44, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, подешевело.
    Не так резко как хотелось бы, но с 2017 года примерно в 2 раза.
    С 3 центов на гиг, до примерно 1.5

    В 2005 average cost per gigabyte было 65 центов, а в 2000 вообще за гиг приходилось отдавать 12 баксов)

    С другой стороны кол-во мегапикселей, телефонов с камерами и фотографий "я и моя сарная кошка" увеличилось, причем думаю не пропорцианально)

     
     
  • 5.22, Аноним (12), 12:46, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соцсеточки всё равно пережмут всё в хлам и уменьшат до пары мегапикселей.
     
  • 2.46, Барабас (-), 13:53, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю несколько сайтов, где выкладывали HD-фотки в обычном jpeg, а потом стали конвертить их в webp, качество стало заметно хуже. Не знаю, какой в этом смысл, фотки занимают не так много места, а webp портит качество.
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 14:35, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скилл ишью. webp жмет по качеству не хуже чем jpeg с таким же параметром качества. Видимо его выкрутили пониже, чтобы жать сильнее, от сайта с hd-фотками в jpeg другого не стоит ожидать.
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 14:45, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вебп цвета прореживает.
     

  • 1.2, нитгитлистер (?), 11:56, 04/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    я правильно понимаю что эта технология сугубо для веба? или она всётаки в ближайшие полгода перекочует в графические проги?
     
     
  • 2.7, Аноним (4), 12:02, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Картинкам надо откуда то браться - появится и в прогах .
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:57, 04/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Просто праздник какой-то.
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:00, 04/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В частности, в jpegli задействован адаптивная эвристика квантования, используемая проектом JPEG XL…

    Только что Гугл пищал, что там ничего интересного и вообще не нужно.

     
  • 1.9, IdeaFix (ok), 12:07, 04/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    там же жпег2000 был и многие, очень многие решили форкаться...
     
  • 1.11, Аноним (11), 12:12, 04/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто нибудь уже смотрел код? Интересно за счет чего бустится производительность, неужто SIMD используют?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:49, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SIMD не позволяет увеличить эффективность сжатия, он только скорость сжатия увеличивает
     

  • 1.15, Zenitur (ok), 12:22, 04/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как знал, не переходил на libjpeg8 с libjpeg62! Сейчас заменю libjpeg62 на jpegli. Надеюсь, для сборки не потребуется какой-нибудь meson и llvm?

    Upd: уже глянул - cmake и clang-7 или новее. Норм, на apt.llvm.org есть готовая сборка LLVM 7 даже для Debian 7. Так что проблем со сборкой не возникнет.

     
     
  • 2.17, Аноним (50), 12:30, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мань, сабж на плюсах написан. И ты каждый раз бежишь внедрять все сырые поделки корп? Тот же guetzli оказался весьма дорого и крайне не без потерь, libjpeg-turbo хотя бы предсказуема. А что касается jpegxl, то я очень доволен. Кроме того случая, когда все прошлые файлы внезапно оказались битыми (декодируются с зелёными артефактами местами) для всех новых версий библиотеки, совместимость-с.
     
     
  • 3.21, Zenitur (ok), 12:46, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И ты каждый раз бежишь внедрять все сырые поделки корп

    Я делаю домашние сборки некоторого ПО. Вот пример такой сборки:

    https://github.com/OpenXRay/xray-16/files/14234005/S.T.A.L.K.E.R.-.Call.of.Pri

    Свои сборки линкую с libpng12 и libjpeg62. Я выбрал их для совместимости: эти версии библиотек у всех есть (в отличие от libpng15, который сегодня заменили на libpng16, а завтра заменят на libpng17).

    Однако хочется же с libjpeg8 слинковаться? Чтобы софтина работала быстрее. Но вдруг у юзера нет этой библиотеки? Я понимаю что "стандарт де-факто", но вдруг завтра поломают ABI и выпустят libjpeg9? Такое уже было с libjpeg7.

    Поэтому я сейчас положу в архив с моей сборкой - сабж. Он такой же быстрый, как libjpeg8, но при этом имеет прежний ABI libjpeg62.

     
     
  • 4.28, Аноним (50), 13:07, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У плюсов перечень забавных приколов с аби и библиотекой раскрутки стека, это ещё если исключения не используются, такая библиотека менее универсальна и переносима. Зачем тебе чтобы софтина работала быстрее, ценой замены аутентичного компонента на непонятно что с непонятно какими непредсказуемыми последствиями? Наоборот, стоит бороться за сохранение и презервацию аутентичного кода для будущих поколений и тут чем меньше васянства и отклонений от оригинала, тем лучше.
     
  • 4.29, Аноним (29), 13:12, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >libpng15, который сегодня заменили на libpng16

    Очнись! Твое "сегодня" - это сентябрь 2017 года.

     
     
  • 5.31, Zenitur (ok), 13:14, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В RHEL всё ещё libpng15
     
     
  • 6.33, Аноним (34), 13:24, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что все остальные версии либы насквозь протроянены похуже xz.
     
     
  • 7.36, Zenitur (ok), 13:27, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что все остальные версии либы насквозь протроянены похуже xz.

    Не, потому что последний RHEL релизнулся хрен знает когда. Я тут загуглил - оказывается, 9-й уже вышел... Я не знал.

    Тогда в актуальном RHEL уже libpng16. Извиняюсь, был не прав.

     

  • 1.18, uis (??), 12:35, 04/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда арифметическое кодирование?
     
  • 1.19, Аноним (19), 12:37, 04/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    С сегодняшними скоростями Интернет можно PNG использовать и не париться.
     
     
  • 2.26, нах. (?), 13:04, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    использовать можно, не париться не получится - гугль еще не написал для него "более эффективного кодировщика" (и, главное - декодировщика). А референсный - тот еще тормоз (и никогда, разумеется, не будет сопоставим с жпегом со своими вейвлетами и прочей заумью)

     
  • 2.43, 12yoexpert (ok), 13:49, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    согласен, сейчас основной объём - это джаваскрипт
     

  • 1.25, Аноним (25), 13:04, 04/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пытаются оптимизировать йобибайты 100-мегапиксельных селфи в гуглофото... 35% от йобибайта это пара датацентров.
     
  • 1.35, Аноним (35), 13:26, 04/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему jpegli, а не jpeglib?
     
     
  • 2.51, google (??), 14:49, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему jpegli, а не jpeglib?

    у нас в rsx11m имена не 8.3 а только 6.3 (зато 6.3;1 !)

     

  • 1.37, Аноним (37), 13:28, 04/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не очень понял. Если это новая разработка гугла, почему они её написали на загибающихся плюсах?
     
     
  • 2.40, Аноним (35), 13:45, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверно потому что С и С++ на данный момент единственные универсальные языки, с помощью которых можно просто сделать свою работу, а не заниматься "высшей алгоритмической акробатикой". А то, что кто-то там загибается - это сказки для Васянов в шортиках на гироскутерах.
     
  • 2.42, 12yoexpert (ok), 13:48, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто гугл из загнивающего запада. логично, что они используют загибающиеся плюсы
     

  • 1.39, Аноним12345 (?), 13:38, 04/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а нет ли тут бэкдора ?
     
  • 1.41, 12yoexpert (ok), 13:47, 04/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    почему не на раст? о чём думали разработчики? о том, чтобы это работало и не жрало ресурсы? абсурд
     
     
  • 2.48, Аноним (3), 14:27, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сожми булки и переписывай, ты же тут самый умный!
     

  • 1.44, Аноним (-), 13:52, 04/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.47, Аноним (47), 14:14, 04/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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