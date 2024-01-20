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Samsung обеспечил поддержку формата изображений JPEG XL

20.01.2024 12:28

Компания Samsung добавила поддержку формата изображений JPEG XL в приложение для работы с камерой, поставляемое в смартфонах Galaxy S24. Ранее в числе сторонников формата также выступили компании Apple, Facebook, Adobe, Mozilla, Intel, Krita, The Guardian, libvips, Cloudinary, Shopify и Free Software Foundation. До этого компания Google удалила экспериментальную реализацию JPEG XL из кодовой базы Chromium, мотивируя данное решение отсутствием достаточного интереса к формату со стороны экосистемы.

Среди преимуществ JPEG XL упоминается снижение размера до 60% по сравнению с изображениями JPEG идентичного качества и наличие расширенных возможностей, таких как HDR, анимация, прозрачность, режим прогрессивной загрузки, плавное ухудшение качества при уменьшении битрейта, сжатие JPEG без потерь (уменьшение размера JPEG до 21% c возможностью восстановления исходного состояния), поддержка до 4099 каналов и большой диапазон глубин цвета. Кодек JPEG XL не требует отчислений и предлагает открытую эталонную реализацию под лицензией BSD. Применяемые в JPEG XL технологии не пересекаются с запатентованными технологиями, за исключением принадлежащего Microsoft патента на метод rANS (range Asymmetric Number System), но для данного патента выявлен факт более раннего использования ("prior art").

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В Safari 17 и WebKit включена поддержка формата изображений JPEG XL
  3. OpenNews: Доступна библиотека libjpeg-turbo 3.0
  4. OpenNews: Google упраздняет поддержку JPEG XL в Chrome
  5. OpenNews: Результаты тестирования AV1 в Facebook. Новый формат JPEG XS
  6. OpenNews: Компания Google открыла код эффективного JPEG-кодировщика Guetzli
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60467-jpegxl
Ключевые слова: jpegxl
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:50, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > До этого компания Google удалила экспериментальную реализацию JPEG XL из кодовой базы Chromium, мотивируя данное решение отсутствием достаточного интереса к формату со стороны экосистемы.

    Под «экосистемой», видимо, подразумевается Хром.

     
     
  • 2.5, Петрович69 (?), 13:05, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на момент удаления из кода - decoding \ encoding был почти на уровне с AVIF, нок учей багов...
    Большинство разрабов JPEG XL - именно из гугла. Как допилят - вернут. Слишком много плюшек)
     
     
  • 3.37, fuggy (ok), 17:13, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и так был под экспериментальным флагом. Как они измерили интерес? А так, хром, добро пожаловать в отстающие. Ведь даже обычно отстающий сафари внедрил jpegxl.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:02, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > поддержка до 4099 каналов и большой диапазон глубин цвета.

    Молодцы, человеки, готовитесь к интеграции в галактическое сообщество

     
  • 1.3, Петрович69 (?), 13:03, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как оно в сравнении с AVIF себя показало? JPEG XL почти везде порвал AVIF)
    https://tonisagrista.com/blog/2023/jpegxl-vs-avif/
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:18, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Авиф принципиально не умеет в настоящий лосслесс, всегда искажает цвета, замыливает. Смысл сравнивать. По сравнению с вебп (с твиками) больше актуальных стандартизированных возможностей у формата, намного выше эффективность кодирования лосслесс, более эффективное лосси, у которого нет лестниц на градиентах. Цвета больше теряет при уменьшении качества, но на сопоставимом размере лучше. Сабж при перекодировании из жпег в лосси скрывает артефакты жпег, из жпег в лосси упаковывает пиксели более эффективно без потерь.
     
     
  • 3.10, Аноним (9), 13:20, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >из жпег в лосси упаковывает

    из жпег в лосcлесс-жпег переупаковывает, если точнее

     
  • 3.29, Аноним (29), 16:26, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Авиф принципиально не умеет в настоящий лосслесс
    >намного выше эффективность кодирования лосслесс, более эффективное лосси

    Кажется, есть противоречие, не?

     
     
  • 4.30, Аноним (9), 16:28, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В первом случае речь об авиф, который нет смысла обсуждать. Во втором, про устаревший вебп.
     

  • 1.4, Ефрщ (?), 13:04, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > плавное ухудшение качества при уменьшении битрейта

    Откуда в формате изображений JPEG XL битрейт? Это же статичная картинка, а не потоковое аудио/видео...

     
     
  • 2.19, diablocrp (?), 13:51, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    .....наличие расширенных возможностей, таких как HDR, [b]анимация[/b], прозрачность, режим прогрессивной загрузки.....
     
     
  • 3.25, Аноним (2), 15:12, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не имеет отношения к анимации, автор оригинала не понимает язык на котором пишет
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:01, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Откуда в формате изображений JPEG XL битрейт?

    "graceful quality degradation across a large range of bitrate"

    "JPEG XL is visually lossless at about half the bitrate required by JPEG, i.e. at compression ratios of around 20:1 (1.2 bpp) where JPEG would compress only around 10:1 (2.4 bpp)"

    https://ds.jpeg.org/whitepapers/jpeg-xl-whitepaper.pdf

     
     
  • 3.26, Аноньимъ (ok), 15:48, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > JPEG XL is visually lossless
    > visually

    А как они измеряли - вот вопрос.

    Потому что, если взять H256 и новомодный AV1, то там похожие заявления, а подтверждают они их MSE метрикой, которая к мылу нечувствительна вообще.

    Что-то я подозреваю, они классические жпег квадраты заменили новым прогрессивным жперИКС-ЭЛЬ мылом.

     
     
  • 4.28, Аноним (9), 16:09, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    jxl это не видеокодек, вполне паритет по качеству с жпегом (лучше оригинального жпега всё ещё ничего не придумали в плане сохранения пикселей). Я могу подтвердить, что jxl-97 в несколько раз меньше размером jpeg-100 и лучше качеством, меньше дефектов, визуально отличий с оригиналом будет сложно найти даже на 2000-кратном увеличении, у jpeg-100 они будут несмотря на размер файла.
     
     
  • 5.32, Аноньимъ (ok), 16:34, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > jxl это не видеокодек, вполне паритет по качеству с жпегом (лучше оригинального
    > жпега всё ещё ничего не придумали в плане сохранения пикселей). Я
    > могу подтвердить, что jxl-97 в несколько раз меньше размером jpeg-100 и
    > лучше качеством, меньше дефектов, визуально отличий с оригиналом будет сложно найти
    > даже на 2000-кратном увеличении, у jpeg-100 они будут несмотря на размер
    > файла.

    Понятно что не видео.
    Это пример того как лучшее на бумаге не обязательно такое на практике. По этому и спрашиваю.

    Я не могу найти сравнения по SSIM метрике в сети. Все используют SSIMULACRA2, что не тоже самое.

    По это ссылке видно https://giannirosato.com/blog/post/image-comparison/ использующей симулякру выходит что JPEG_XL  в целом лучше жепега, и особенно на "очень высоком" качестве, которое обычный jpeg достичь не может. Но!!! Покажите мне SSIM метрику!

     
     
  • 6.33, Аноним (9), 16:46, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, рекомендую метрику PAE. Есть в Image Magick, только jpegxl там через одно место работает и кодировать надо самому референсным кодером. Эта метрика вполне совпадает с оценкой глазами, сколько я ни сравнивал. Обычно, это означает, что лучше всего будет jpegxl и следом webp с -define webp:image-hint=picture -define webp:alpha-filtering=2 -define webp:alpha-quality=100 -define webp:partition-limit=0 -define webp:use-sharp-yuv=1 (ещё может быть webp:filter-type) при понижении "качества" вебп выходит вперёд. Все остальные гораздо хуже, особенно, на "сложных" файлах.
     
     
  • 7.34, Аноньимъ (ok), 16:48, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочу SSIM.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:08, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    GIF, JPEG и PNG хватит всем!
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:46, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    хватит и советского калькулятора. зачем тебе эти искушающие буржуазные картинки
     
     
  • 3.27, Аноньимъ (ok), 15:49, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Советский калькулятор то чудо техники. Вон в гноме нет и такого.
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:25, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >поставляемое в смартфонах Galaxy S24

    Хорошее обновление получилось:
    https://www.samsung.com/ru/smartphones/galaxy-s24-ultra/compare/

     
  • 1.15, Аноним (15), 13:43, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда QOI?
     
  • 1.18, Аноним (18), 13:50, 20/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.20, Аноним (20), 13:56, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Видимо других вариантов продать этот завязанный на облака и AI лапоть тем, у кого есть что-то хотя бы уровня S10 нет)
     
  • 1.21, Аноним (21), 13:56, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это лучше avif? Если да, то чем?
     
     
  • 2.23, Аноним (12), 14:31, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде со сжатием немного лучше:
    https://opennet.ru/59276-jpegxl
    Но так не сильно отличаются.
     
     
  • 3.31, Петрович 69 (?), 16:31, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на encoding тратят сильно больше с avif.
    jpeg xl зачастую весит чуть меньше и качество заметно лучше.
    ну и последний может loseless пережать все текущие jpeg, png, gif - получив 25-30% сжатия
     
     
  • 4.36, Аноним (9), 17:08, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на encoding тратят сильно больше с avif

    не соответствует действительности, avif гораздо дольше и дороже в лосси режиме, файлы получаются раздутые и с кучей дефектов, а лосслесс у него ненастоящий

    >25-30% сжатия

    10-99.9% сжатия, 60% экономии в среднем относительно стандартного png (оптимизированный адобовский может оказаться всего процента 3 меньше или вообще на 5% больше файл получится, но это редко такие файлы встречаются).

    Для лосслесс жпег реконструкции (которая быстрая и нет буквально никаких причин хранить старые жпеги) в среднем 20%, но опять же легко и 99% может оказаться.

     

  • 1.35, Oe (?), 16:59, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно до сих пор шакалит людей на переднем плане если высокочастотный задний фон предварительно не заблюрить? Т.е. они в 2024 году до сир пор не прикрутили открытую библиотеку для определения людей в кадре, чтобы отдавать им приоритет битрейта, а не асфальту на заднем фоне? Да там даже api такого нет, чтобы можно было передавать кодеру маску приоритета битрейта. Какой позор.
     
     
  • 2.38, Аноним (9), 17:22, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем блюрить фон? С чего ты вообще решил, что рассматривать будут не фон. Видимо, именно благодаря подобным эвристикам, av1 такой шакальный и ни для чего не пригоден, да? Весь битрейт идёт на очень важные сгалюционированные гличи и мыло ничуть не спасает (оно спасает hevc в индусском исполнении).
     

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