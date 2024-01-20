Samsung обеспечил поддержку формата изображений JPEG XL

2.19 , diablocrp ( ? ), 13:51, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – .....наличие расширенных возможностей, таких как HDR, [b]анимация[/b], прозрачность, режим прогрессивной загрузки.....

3.25 , Аноним ( 2 ), 15:12, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не имеет отношения к анимации, автор оригинала не понимает язык на котором пишет

2.22 , Аноним ( 22 ), 14:01, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Откуда в формате изображений JPEG XL битрейт? "graceful quality degradation across a large range of bitrate" "JPEG XL is visually lossless at about half the bitrate required by JPEG, i.e. at compression ratios of around 20:1 (1.2 bpp) where JPEG would compress only around 10:1 (2.4 bpp)" https://ds.jpeg.org/whitepapers/jpeg-xl-whitepaper.pdf

3.26 , Аноньимъ ( ok ), 15:48, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > JPEG XL is visually lossless

> visually А как они измеряли - вот вопрос. Потому что, если взять H256 и новомодный AV1, то там похожие заявления, а подтверждают они их MSE метрикой, которая к мылу нечувствительна вообще. Что-то я подозреваю, они классические жпег квадраты заменили новым прогрессивным жперИКС-ЭЛЬ мылом.

4.28 , Аноним ( 9 ), 16:09, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – jxl это не видеокодек, вполне паритет по качеству с жпегом (лучше оригинального жпега всё ещё ничего не придумали в плане сохранения пикселей). Я могу подтвердить, что jxl-97 в несколько раз меньше размером jpeg-100 и лучше качеством, меньше дефектов, визуально отличий с оригиналом будет сложно найти даже на 2000-кратном увеличении, у jpeg-100 они будут несмотря на размер файла.

5.32 , Аноньимъ ( ok ), 16:34, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > jxl это не видеокодек, вполне паритет по качеству с жпегом (лучше оригинального

> жпега всё ещё ничего не придумали в плане сохранения пикселей). Я

> могу подтвердить, что jxl-97 в несколько раз меньше размером jpeg-100 и

> лучше качеством, меньше дефектов, визуально отличий с оригиналом будет сложно найти

> даже на 2000-кратном увеличении, у jpeg-100 они будут несмотря на размер

> файла. Понятно что не видео.

Это пример того как лучшее на бумаге не обязательно такое на практике. По этому и спрашиваю. Я не могу найти сравнения по SSIM метрике в сети. Все используют SSIMULACRA2, что не тоже самое. По это ссылке видно https://giannirosato.com/blog/post/image-comparison/ использующей симулякру выходит что JPEG_XL в целом лучше жепега, и особенно на "очень высоком" качестве, которое обычный jpeg достичь не может. Но!!! Покажите мне SSIM метрику!

6.33 , Аноним ( 9 ), 16:46, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не, рекомендую метрику PAE. Есть в Image Magick, только jpegxl там через одно место работает и кодировать надо самому референсным кодером. Эта метрика вполне совпадает с оценкой глазами, сколько я ни сравнивал. Обычно, это означает, что лучше всего будет jpegxl и следом webp с -define webp:image-hint=picture -define webp:alpha-filtering=2 -define webp:alpha-quality=100 -define webp:partition-limit=0 -define webp:use-sharp-yuv=1 (ещё может быть webp:filter-type) при понижении "качества" вебп выходит вперёд. Все остальные гораздо хуже, особенно, на "сложных" файлах.

7.34 , Аноньимъ ( ok ), 16:48, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хочу SSIM.

