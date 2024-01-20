Samsung обеспечил поддержку формата изображений JPEG XL

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|1.1, Аноним (1), 12:50, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> До этого компания Google удалила экспериментальную реализацию JPEG XL из кодовой базы Chromium, мотивируя данное решение отсутствием достаточного интереса к формату со стороны экосистемы.
Под «экосистемой», видимо, подразумевается Хром.
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|2.5, Петрович69 (?), 13:05, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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на момент удаления из кода - decoding \ encoding был почти на уровне с AVIF, нок учей багов...
Большинство разрабов JPEG XL - именно из гугла. Как допилят - вернут. Слишком много плюшек)
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|3.37, fuggy (ok), 17:13, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он и так был под экспериментальным флагом. Как они измерили интерес? А так, хром, добро пожаловать в отстающие. Ведь даже обычно отстающий сафари внедрил jpegxl.
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|1.2, Аноним (2), 13:02, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> поддержка до 4099 каналов и большой диапазон глубин цвета.
Молодцы, человеки, готовитесь к интеграции в галактическое сообщество
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|2.9, Аноним (9), 13:18, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Авиф принципиально не умеет в настоящий лосслесс, всегда искажает цвета, замыливает. Смысл сравнивать. По сравнению с вебп (с твиками) больше актуальных стандартизированных возможностей у формата, намного выше эффективность кодирования лосслесс, более эффективное лосси, у которого нет лестниц на градиентах. Цвета больше теряет при уменьшении качества, но на сопоставимом размере лучше. Сабж при перекодировании из жпег в лосси скрывает артефакты жпег, из жпег в лосси упаковывает пиксели более эффективно без потерь.
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|3.10, Аноним (9), 13:20, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>из жпег в лосси упаковывает
из жпег в лосcлесс-жпег переупаковывает, если точнее
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|3.29, Аноним (29), 16:26, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Авиф принципиально не умеет в настоящий лосслесс
>намного выше эффективность кодирования лосслесс, более эффективное лосси
Кажется, есть противоречие, не?
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|4.30, Аноним (9), 16:28, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В первом случае речь об авиф, который нет смысла обсуждать. Во втором, про устаревший вебп.
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|1.4, Ефрщ (?), 13:04, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> плавное ухудшение качества при уменьшении битрейта
Откуда в формате изображений JPEG XL битрейт? Это же статичная картинка, а не потоковое аудио/видео...
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|2.19, diablocrp (?), 13:51, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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.....наличие расширенных возможностей, таких как HDR, [b]анимация[/b], прозрачность, режим прогрессивной загрузки.....
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|3.25, Аноним (2), 15:12, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не имеет отношения к анимации, автор оригинала не понимает язык на котором пишет
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|2.22, Аноним (22), 14:01, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Откуда в формате изображений JPEG XL битрейт?
"graceful quality degradation across a large range of bitrate"
"JPEG XL is visually lossless at about half the bitrate required by JPEG, i.e. at compression ratios of around 20:1 (1.2 bpp) where JPEG would compress only around 10:1 (2.4 bpp)"
https://ds.jpeg.org/whitepapers/jpeg-xl-whitepaper.pdf
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|3.26, Аноньимъ (ok), 15:48, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> JPEG XL is visually lossless
> visually
А как они измеряли - вот вопрос.
Потому что, если взять H256 и новомодный AV1, то там похожие заявления, а подтверждают они их MSE метрикой, которая к мылу нечувствительна вообще.
Что-то я подозреваю, они классические жпег квадраты заменили новым прогрессивным жперИКС-ЭЛЬ мылом.
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|4.28, Аноним (9), 16:09, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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jxl это не видеокодек, вполне паритет по качеству с жпегом (лучше оригинального жпега всё ещё ничего не придумали в плане сохранения пикселей). Я могу подтвердить, что jxl-97 в несколько раз меньше размером jpeg-100 и лучше качеством, меньше дефектов, визуально отличий с оригиналом будет сложно найти даже на 2000-кратном увеличении, у jpeg-100 они будут несмотря на размер файла.
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|5.32, Аноньимъ (ok), 16:34, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> jxl это не видеокодек, вполне паритет по качеству с жпегом (лучше оригинального
> жпега всё ещё ничего не придумали в плане сохранения пикселей). Я
> могу подтвердить, что jxl-97 в несколько раз меньше размером jpeg-100 и
> лучше качеством, меньше дефектов, визуально отличий с оригиналом будет сложно найти
> даже на 2000-кратном увеличении, у jpeg-100 они будут несмотря на размер
> файла.
Понятно что не видео.
Это пример того как лучшее на бумаге не обязательно такое на практике. По этому и спрашиваю.
Я не могу найти сравнения по SSIM метрике в сети. Все используют SSIMULACRA2, что не тоже самое.
По это ссылке видно https://giannirosato.com/blog/post/image-comparison/ использующей симулякру выходит что JPEG_XL в целом лучше жепега, и особенно на "очень высоком" качестве, которое обычный jpeg достичь не может. Но!!! Покажите мне SSIM метрику!
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|6.33, Аноним (9), 16:46, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, рекомендую метрику PAE. Есть в Image Magick, только jpegxl там через одно место работает и кодировать надо самому референсным кодером. Эта метрика вполне совпадает с оценкой глазами, сколько я ни сравнивал. Обычно, это означает, что лучше всего будет jpegxl и следом webp с -define webp:image-hint=picture -define webp:alpha-filtering=2 -define webp:alpha-quality=100 -define webp:partition-limit=0 -define webp:use-sharp-yuv=1 (ещё может быть webp:filter-type) при понижении "качества" вебп выходит вперёд. Все остальные гораздо хуже, особенно, на "сложных" файлах.
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|2.16, Аноним (16), 13:46, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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хватит и советского калькулятора. зачем тебе эти искушающие буржуазные картинки
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|1.20, Аноним (20), 13:56, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Видимо других вариантов продать этот завязанный на облака и AI лапоть тем, у кого есть что-то хотя бы уровня S10 нет)
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|3.31, Петрович 69 (?), 16:31, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на encoding тратят сильно больше с avif.
jpeg xl зачастую весит чуть меньше и качество заметно лучше.
ну и последний может loseless пережать все текущие jpeg, png, gif - получив 25-30% сжатия
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|4.36, Аноним (9), 17:08, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>на encoding тратят сильно больше с avif
не соответствует действительности, avif гораздо дольше и дороже в лосси режиме, файлы получаются раздутые и с кучей дефектов, а лосслесс у него ненастоящий
>25-30% сжатия
10-99.9% сжатия, 60% экономии в среднем относительно стандартного png (оптимизированный адобовский может оказаться всего процента 3 меньше или вообще на 5% больше файл получится, но это редко такие файлы встречаются).
Для лосслесс жпег реконструкции (которая быстрая и нет буквально никаких причин хранить старые жпеги) в среднем 20%, но опять же легко и 99% может оказаться.
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|1.35, Oe (?), 16:59, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Оно до сих пор шакалит людей на переднем плане если высокочастотный задний фон предварительно не заблюрить? Т.е. они в 2024 году до сир пор не прикрутили открытую библиотеку для определения людей в кадре, чтобы отдавать им приоритет битрейта, а не асфальту на заднем фоне? Да там даже api такого нет, чтобы можно было передавать кодеру маску приоритета битрейта. Какой позор.
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|2.38, Аноним (9), 17:22, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем блюрить фон? С чего ты вообще решил, что рассматривать будут не фон. Видимо, именно благодаря подобным эвристикам, av1 такой шакальный и ни для чего не пригоден, да? Весь битрейт идёт на очень важные сгалюционированные гличи и мыло ничуть не спасает (оно спасает hevc в индусском исполнении).
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