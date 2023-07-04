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Доступна библиотека libjpeg-turbo 3.0

04.07.2023 07:57

Спустя пять лет с момента формирования ветки 2.x представлен релиз libjpeg-turbo 3.0.0, высокопроизводительной библиотеки для кодирования и декодирования изображений в формате JPEG. Libjpeg-turbo представляет собой совместимый на уровне API/ABI форк классической библиотеки libjpeg, нацеленный на обеспечение максимальной скорости кодирования и декодирования. Кроме стандартного libjpeg API библиотека предоставляет собственный TurboJPEG API и ряд расширений с моделями представления цвета, дающих возможность сжимать изображения в 32-разрядные пиксельные буферы (RGBX, XBGR) или декодировать из них. Код распространяется под тремя BSD-подобными лицензиями IJG, модифицированной BSD и zlib, бинарные сборки подготовлены для Linux (rpm, deb), macOS и Windows.

По сравнению с libjpeg библиотека libjpeg-turbo позволяет добиться ускорения операций кодирования и декодирования JPEG в 2-4 раза, благодаря использованию инструкций SIMD (MMX, SSE2, NEON, AltiVec VMX) на архитектурах x86, x86-64, PowerPC и ARM. На других архитектурах ускорение не столь значительное, но за счёт применения оптимизированных функций кодирования Хаффмана библиотека всё равно заметно быстрее libjpeg и близка по своим показателям к высококачественным проприетарным кодекам JPEG. Отдельно развивается mozjpeg, форк libjpeg-turbo, который движется в сторону оптимизации размера результирующих изображений.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка цветовой субдискретизации 4:1:1, позволяющей без потери качества преобразовывать, обрезать и поворачивать JPEG-изображения с субдискретизацией 4:1:1, а также распаковывать их и переводить в цветовую модель YUV.
  • Значительно ускорены вычисления оптимальных таблиц Хаффмана. Для мелких изображений (256x256) изменение позволило до двух раз сократить время сжатия.
  • Добавлена возможность применения арифметического энтропийного кодирования для JPEG-изображений с 12-битным представлением цвета на канал.
  • С целью устранения имевшихся ограничений и повышения расширяемости значительно переработан API TurboJPEG. Например, все Си-функции теперь снабжены префиксом "tj3". Многие флаги и режимы преобразованы из аргументов функций в общие параметры API.
  • В API libjpeg и TurboJPEG добавлена поддержка изображений с 12 и 16 битами цветности на канал в режимах с потерей и без потери качества.
  • Добавлен режим работы с JPEG-файлами без потери качества, который доступен для изображений с 8, 12 и 16 битами цветности на канал. Добавлена новая функция jpeg_enable_lossless() и опция командной строки "-lossless".
  • Удалены устаревшие поля, конструкторы и методы в TurboJPEG Java API.

В дальнейшем автор libjpeg-turbo намерен ограничить работу над проектом и выпускать только обновления с исправлениями ошибок. Разработка новой ветки 3.1 не начнётся пока не удастся получить финансирование работы над проектом. Сейчас получаемых для libjpeg-turbo средств хватает на 8-10 часов работы в месяц и в проекте наблюдается перерасход - при финальной стадии стабилизации ветки 3.0 ресурсы уже потрачены наперёд до сентября 2024 года. До получения финансирования работа над реализацией и рассмотрением новых возможностей для libjpeg-turbo будет приостановлена, а техническая поддержка выпусков будет ограничена, как минимум в течение следующих 15 месяцев. Основной доход автор libjpeg-turbo получает от других своих проектов - VirtualGL и TurboVNC, которым он намерен уделить первичное внимание, чтобы не повторить негативный опыт разработки ветки libjpeg-turbo 2.0, который привёл к тому, что из-за отсутствия контроля над трудозатратами разработчик был вынужден влезть в долги.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/g/li...)
  2. OpenNews: В Safari 17 и WebKit включена поддержка формата изображений JPEG XL
  3. OpenNews: Новый проект для удаления артефактов из JPEG
  4. OpenNews: Уязвимость в библиотеке libjpeg-turbo
  5. OpenNews: Доступна библиотека libjpeg-turbo 2.0
  6. OpenNews: Компания Google открыла код эффективного JPEG-кодировщика Guetzli
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59378-libjpeg-turbo
Ключевые слова: libjpeg-turbo, jpeg
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, timur.davletshin (ok), 08:28, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Арифметическое кодирование и 12 бит никто не умеет просматривать. Даже FF, который использует оную библиотеку (она собирается статически), отбоярился от арифметического кодирования. Lossless тоже никто не умеет.

    Но оптимизации - это хорошо. Новые эти ваши алгоритмы ну никуда не годятся по скорости. Один JPEG XL вроде обещает пережатие старого JPEG без потери кач-ва и этим немного скрашивает общий зоопарк, который развели за последнее время.

     
     
  • 2.3, An onymous (?), 08:45, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В начале функционал появляется в библиотеке и затем имеет шанс появиться в прикладном ПО.
     
     
  • 3.6, n00by (ok), 09:49, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Откуда берутся такие мнения? Этому где-то специально учат?

    Когда метр был длиннее а килограмм тяжелее, из ПО выносили части кода в библиотеки, что бы была возможность их переиспользовать.

    Вот сейчас и имеем "средств хватает на 8-10 часов работы в месяц и в проекте наблюдается перерасход". Потому что никакой libreoffice или firefox не сказали автору "нам надо вот такую фичу". Они ждут, пока она сама-собой появится и протестируется.

     
     
  • 4.8, Аноним (8), 09:55, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя опять затяжной приступ? Или уже наклюкался с утра.
     
     
  • 5.9, n00by (ok), 09:57, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иди собирай скорее пакетик, пока автор не сменил лицензию на проприетарь, как вон там пугают в #4.
     
  • 4.16, Аноним (16), 11:59, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно. Разрабы софта слишком ленивы, чтобы городить малонужный функционал самим. А вот переиспользовать сделанный другими - очень любят. Поэтому тезис про появления фич в либах - очень верный. Сначала пусть кто-то реализует, а мы потом заюзаем.
     
  • 2.7, Аноним (8), 09:52, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как проверить? Вроде, в gwenview показывалось норм? Тема конечно странная, жпег убожество даже на максимальном качестве (это уже размер лосслесс), а тут ему какие-то расширенные цвета пихают. Оно конечно приятно, что поменьше искажений цвета с нормального исходника, но возьмите вы уже лосслесс, а от сабжа пора отучать обывателей. Тот же Jpeg2000 для лосси получше будет, ещё бы он не был таким  мутным и поддерживался нормально.
     
     
  • 3.11, timur.davletshin (ok), 11:45, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > жпег убожество даже на максимальном качестве

    Был у меня коллега-аудиофил, примерно так же выражался. Так заколебал, что мы ему слепой тест устроили. После этого дорогие кабеля из правильной меди и усилки-колонки не таскал на работу )))

     
     
  • 4.13, Аноним (8), 11:51, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, с картинкой и кодеками можно ведь сравнить объективно, глаза всё же не уши. Когда детали исчезают из картины, или замещаются какими-то случайными глитчами, это сразу видно. С искажениями цветов посложнее, но легко видно, если переключать туда-сюда 2 кадра.
     
     
  • 5.23, timur.davletshin (ok), 12:24, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, с картинкой и кодеками можно ведь сравнить объективно, глаза всё же
    > не уши. Когда детали исчезают из картины, или замещаются какими-то случайными
    > глитчами, это сразу видно. С искажениями цветов посложнее, но легко видно,
    > если переключать туда-сюда 2 кадра.

    В дикой природе у 99,99 процентов людей нет компаратора и им JPEG в кач-ве на 95 заходит безо всяких проблем.

     
  • 3.21, timur.davletshin (ok), 12:20, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как проверить?

    GIMP открой и закодируй в нём с соответствующим арифметическим кодированием (в расширенных диалога кодирования). Расскажешь, кто из софта умеет его открывать.

     
  • 2.17, Здрасьте (?), 12:02, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    12 бит — это серые изображения, их умеют просматривать буквально все.
     
     
  • 3.18, timur.davletshin (ok), 12:09, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 12 бит — это серые изображения, их умеют просматривать буквально все.

    Задай себе вопрос, зачем же его запилили 30 лет спустя, если его умеют просматривать буквально все?

     

  • 1.2, Аноним (2), 08:42, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Palemoon  умеет jpegxl.
     
     
  • 2.12, timur.davletshin (ok), 11:50, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://jpegxl.info/art/2021-04_jon.html - всё это классно, но тормозноватее миниму раз в два. И это ещё лайтовый вариант. Все эти AVIF вообще на порядок медленнее. Нафига козе бОян такой?
     
     
  • 3.14, Аноним (8), 11:53, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меньше артефактов при меньшем размере, а отличия в скорости декодирования не самые фатальные на самом деле -- вполне сравнимо с пнг. Про фичи можно не вспоминать, это понятно.
     
     
  • 4.19, timur.davletshin (ok), 12:11, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Меньше артефактов при меньшем размере, а отличия в скорости декодирования не самые
    > фатальные на самом деле -- вполне сравнимо с пнг. Про фичи
    > можно не вспоминать, это понятно.

    Порядок - это 10 раз, два порядка - 100. Если не веришь, то можешь бенчмарки посмотреть. Если тебе одинаково ехать со скоростью 90 км в час и на 900 км в час, то для многих это имеет решающее значение.

     
     
  • 5.20, Аноним (8), 12:18, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, я про jxl, если что, avif понятное дело убожество про которое надо поскорее забыть.
     
     
  • 6.22, timur.davletshin (ok), 12:22, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А, я про jxl, если что, avif понятное дело убожество про которое
    > надо поскорее забыть.

    Всё это тоже классно, но AVIF уже пропихнули, куда надо. А JPEG XL, вероятно, будет игрушкой для маргинальной части населения.

     

  • 1.4, Tron is Whistling (?), 09:11, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я бы как-то остерёгся на это завязываться - в любой момент может скатиться в проприетарное лицензирование. С другой стороны, если пользовать только совместимый с libjpeg api и возможности, why not.
     
     
  • 2.5, n00by (ok), 09:45, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор libjpeg-turbo пишет https://libjpeg-turbo.org/About/Jpeg-9
    что libjpeg api непонятно зачем сменили на 9-ю версию, и он её поддерживать не планирует.

    Every version of the IJG's software from v7 onward has broken backward ABI compatibility with previous releases, and in fact, it was not necessary to do so in the case of libjpeg v9.
    ...
    It's more that they are unproven, and thus we feel that a stable, de facto standard JPEG codec library is not the right place to introduce them.
     
  • 2.15, leap42 (ok), 11:56, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эм, что? Open source же. Форкните себе последнюю версию и наслаждайтесь. Последующие версии да, могут иметь какую-то другую лицензию, но та, ваша, будет всегда законна к использованию.
     

  • 1.10, Бывалый смузихлёб (?), 11:30, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > благодаря использованию инструкций SIMD (MMX, SSE2, NEON, AltiVec VMX) на архитектурах x86, x86-64, PowerPC и ARM

    Означает ли это, что на есп с его экстенсой ускорения ждать не стоит и вообще не факт что в озу влезет

     
  • 1.24, Аноним (24), 12:34, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Турбо?
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