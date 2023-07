Доступна библиотека libjpeg-turbo 3.0

2.5 , n00by ( ok ), 09:45, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Автор libjpeg-turbo пишет https://libjpeg-turbo.org/About/Jpeg-9

что libjpeg api непонятно зачем сменили на 9-ю версию, и он её поддерживать не планирует.



Every version of the IJG's software from v7 onward has broken backward ABI compatibility with previous releases, and in fact, it was not necessary to do so in the case of libjpeg v9.

...

It's more that they are unproven, and thus we feel that a stable, de facto standard JPEG codec library is not the right place to introduce them.

2.15 , leap42 ( ok ), 11:56, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эм, что? Open source же. Форкните себе последнюю версию и наслаждайтесь. Последующие версии да, могут иметь какую-то другую лицензию, но та, ваша, будет всегда законна к использованию.