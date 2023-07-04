Доступна библиотека libjpeg-turbo 3.0

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|1.1, timur.davletshin (ok), 08:28, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Арифметическое кодирование и 12 бит никто не умеет просматривать. Даже FF, который использует оную библиотеку (она собирается статически), отбоярился от арифметического кодирования. Lossless тоже никто не умеет.
Но оптимизации - это хорошо. Новые эти ваши алгоритмы ну никуда не годятся по скорости. Один JPEG XL вроде обещает пережатие старого JPEG без потери кач-ва и этим немного скрашивает общий зоопарк, который развели за последнее время.
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|2.3, An onymous (?), 08:45, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В начале функционал появляется в библиотеке и затем имеет шанс появиться в прикладном ПО.
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|3.6, n00by (ok), 09:49, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Откуда берутся такие мнения? Этому где-то специально учат?
Когда метр был длиннее а килограмм тяжелее, из ПО выносили части кода в библиотеки, что бы была возможность их переиспользовать.
Вот сейчас и имеем "средств хватает на 8-10 часов работы в месяц и в проекте наблюдается перерасход". Потому что никакой libreoffice или firefox не сказали автору "нам надо вот такую фичу". Они ждут, пока она сама-собой появится и протестируется.
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|5.9, n00by (ok), 09:57, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иди собирай скорее пакетик, пока автор не сменил лицензию на проприетарь, как вон там пугают в #4.
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|4.16, Аноним (16), 11:59, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот именно. Разрабы софта слишком ленивы, чтобы городить малонужный функционал самим. А вот переиспользовать сделанный другими - очень любят. Поэтому тезис про появления фич в либах - очень верный. Сначала пусть кто-то реализует, а мы потом заюзаем.
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|2.7, Аноним (8), 09:52, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как проверить? Вроде, в gwenview показывалось норм? Тема конечно странная, жпег убожество даже на максимальном качестве (это уже размер лосслесс), а тут ему какие-то расширенные цвета пихают. Оно конечно приятно, что поменьше искажений цвета с нормального исходника, но возьмите вы уже лосслесс, а от сабжа пора отучать обывателей. Тот же Jpeg2000 для лосси получше будет, ещё бы он не был таким мутным и поддерживался нормально.
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|3.11, timur.davletshin (ok), 11:45, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> жпег убожество даже на максимальном качестве
Был у меня коллега-аудиофил, примерно так же выражался. Так заколебал, что мы ему слепой тест устроили. После этого дорогие кабеля из правильной меди и усилки-колонки не таскал на работу )))
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|4.13, Аноним (8), 11:51, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, с картинкой и кодеками можно ведь сравнить объективно, глаза всё же не уши. Когда детали исчезают из картины, или замещаются какими-то случайными глитчами, это сразу видно. С искажениями цветов посложнее, но легко видно, если переключать туда-сюда 2 кадра.
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|5.23, timur.davletshin (ok), 12:24, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну, с картинкой и кодеками можно ведь сравнить объективно, глаза всё же
> не уши. Когда детали исчезают из картины, или замещаются какими-то случайными
> глитчами, это сразу видно. С искажениями цветов посложнее, но легко видно,
> если переключать туда-сюда 2 кадра.
В дикой природе у 99,99 процентов людей нет компаратора и им JPEG в кач-ве на 95 заходит безо всяких проблем.
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|3.21, timur.davletshin (ok), 12:20, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А как проверить?
GIMP открой и закодируй в нём с соответствующим арифметическим кодированием (в расширенных диалога кодирования). Расскажешь, кто из софта умеет его открывать.
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|3.18, timur.davletshin (ok), 12:09, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 12 бит — это серые изображения, их умеют просматривать буквально все.
Задай себе вопрос, зачем же его запилили 30 лет спустя, если его умеют просматривать буквально все?
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|3.14, Аноним (8), 11:53, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меньше артефактов при меньшем размере, а отличия в скорости декодирования не самые фатальные на самом деле -- вполне сравнимо с пнг. Про фичи можно не вспоминать, это понятно.
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|4.19, timur.davletshin (ok), 12:11, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Меньше артефактов при меньшем размере, а отличия в скорости декодирования не самые
> фатальные на самом деле -- вполне сравнимо с пнг. Про фичи
> можно не вспоминать, это понятно.
Порядок - это 10 раз, два порядка - 100. Если не веришь, то можешь бенчмарки посмотреть. Если тебе одинаково ехать со скоростью 90 км в час и на 900 км в час, то для многих это имеет решающее значение.
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|5.20, Аноним (8), 12:18, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, я про jxl, если что, avif понятное дело убожество про которое надо поскорее забыть.
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|6.22, timur.davletshin (ok), 12:22, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А, я про jxl, если что, avif понятное дело убожество про которое
> надо поскорее забыть.
Всё это тоже классно, но AVIF уже пропихнули, куда надо. А JPEG XL, вероятно, будет игрушкой для маргинальной части населения.
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|1.4, Tron is Whistling (?), 09:11, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я бы как-то остерёгся на это завязываться - в любой момент может скатиться в проприетарное лицензирование. С другой стороны, если пользовать только совместимый с libjpeg api и возможности, why not.
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|2.5, n00by (ok), 09:45, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автор libjpeg-turbo пишет https://libjpeg-turbo.org/About/Jpeg-9
что libjpeg api непонятно зачем сменили на 9-ю версию, и он её поддерживать не планирует.
Every version of the IJG's software from v7 onward has broken backward ABI compatibility with previous releases, and in fact, it was not necessary to do so in the case of libjpeg v9.
...
It's more that they are unproven, and thus we feel that a stable, de facto standard JPEG codec library is not the right place to introduce them.
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|2.15, leap42 (ok), 11:56, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эм, что? Open source же. Форкните себе последнюю версию и наслаждайтесь. Последующие версии да, могут иметь какую-то другую лицензию, но та, ваша, будет всегда законна к использованию.
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|1.10, Бывалый смузихлёб (?), 11:30, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> благодаря использованию инструкций SIMD (MMX, SSE2, NEON, AltiVec VMX) на архитектурах x86, x86-64, PowerPC и ARM
Означает ли это, что на есп с его экстенсой ускорения ждать не стоит и вообще не факт что в озу влезет
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