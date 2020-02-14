Новый проект для удаления артефактов из JPEG

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|1.1, EuPhobos (ok), 09:40, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Вставьте в новость третью картинку "Оригинал", что бы можно было сравнивать.
Т.к. видно, что проект этот просто мылит картинку, а артефакты всё равно просматриваются.
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|2.2, NULL (??), 09:46, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–15 +/–
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Не надо тут! Он сделяль! (с) У человека Проект! Алгоритм! Вписал себя в историю Computer Science! Все работодатели будут течь
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|3.3, Аноним (3), 09:47, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот ты смеёшься, а Сберу такая софтина очень была бы нужна, лiл.
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|4.21, Аноним (21), 10:41, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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по-моему они справляются со сливом персональных данных и без подобной софтины
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|1.4, Аноним (4), 09:55, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>JPEG
Давно уже пора похоронить этого кадавра из прошлого тысячелетия, ибо сейчас у нас есть webp и flif.
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|2.14, Аноним (11), 10:21, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Был еще HEVC Still Picture, что по сути является одним кадром видео H264/AVC.
> A compression efficiency study of HEVC, JPEG, JPEG XR, and WebP was done in October 2013 by Mozilla. The study showed that HEVC was significantly better at compression than the other image formats that were tested.
Вроде Apple его использовали для сохранения фотографий, но больше об этом формате ничего не слышно.
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|3.22, Cykooz (ok), 10:51, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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HEVC - это H265, и Apple как раз его и использует в своих, не самых старых iPhone-ах как кодек для хранения фоток в формате HEIC. А не слышно о нём наверное потому, что если "поделиться" такой фоткой в iOS, то он автоматом конвертит её в JPEG и "делится" именно им. Это делается из-за обратной совместимости. На HEIC можно быстро напороться если использовать на iPhone сторонние сервисы для хранения файлов/фоток в "облаке" - они как правило сохраняют фотки в оригинальном формате.
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|3.25, нах. (?), 11:08, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ничего с ними не делать - фотоиндустрия, к счастью, чудовищно инертна - так что все уже забудут названия хипстохлама "webp" и прочих, а фотоаппараты по прежнему будут снимать в слабожатые jpeg, которых, в большинстве реальных случаев, более чем и достаточно, и которые не требуют запихивать в них греющих матрицу модных процессоров.
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|4.60, rshadow (ok), 15:37, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Фотоиндустрия это теперь 1,5 землекопа с зеркалками. Они могут думать и делать что хотят.
большинство же пользователей будет использовать что сказал гугл и эпл.
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|3.27, Аноним (11), 11:25, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это дешевые мыльницы могут сохранять только в jpeg, у остальных есть свои raw форматы.
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|6.52, Аноним (20), 14:03, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет. Мне хватает jpeg в хорошем аппарате.
А ты каждую минуту проявляешь?
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|8.55, Аноним (20), 14:29, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В большинстве случаях не замечаю Во многих случаях такой широкой динамики совер... текст свёрнут, показать
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|9.57, колба (?), 14:35, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
конечно шерсть у кота на фотках должна быть прекрасной, поэтому в ход идут и ра... текст свёрнут, показать
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|8.58, Аноним (11), 14:38, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Субдескритезация хромы не зависит от качества, но 4 2 0 - это режим по умолчанию... текст свёрнут, показать
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|9.65, Аноним (65), 17:08, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ура осталось вставить эти опции в фотопарат Не подскажешь как это вписать в Ca... текст свёрнут, показать
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|8.59, Аноним (11), 14:57, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Справедливости ради - фотоаппараты не просто так сохраняют с уменьшением разреше... текст свёрнут, показать
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|4.64, Аноним (9), 17:05, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ужасный секрет открою вам: даже профессионалы далеко не всегда снимают в RAW. Есть много ситуаций, где просто не нужно это (плюс дополнительные тормоза при записи).
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|3.67, Аноним (67), 17:37, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я даже не видел ни разу ни одного применения. Но heif с h264, а следом и heif с h265 являются стандартом качества и эффективности на сегодняшний день. Webp с его vp8 на сегодня совершенно не конкурентоспособен, поскольку вносит артефакты и искажения почище jpeg уже при малейшем сжатии (а зачем ещё он нужен?).
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|2.54, Сишник (?), 14:20, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жипег хлам конечно, но простой и быстрее на порядок как минимум, чем webp и flif. Даже убогие микроконтроллеры типа ESP32 способны жать видеопоток кривым софтварным кодеком в реалтайм.
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|2.17, Аноним (17), 10:30, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Артефакт в виде библиотеки и биндинги для других языков, отличных от СИ, отсутствуют. Поэтому нет
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|3.19, Аноним (11), 10:36, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Исходники же есть, делай форк и вперёд. Может кто-нибудь сделает со временем.
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|3.28, Аноним (28), 11:29, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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вот и подросло поколение, которое не знает, как использовать сишную библиотеку...
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|2.36, InuYasha (?), 11:35, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Принесёт, если запилить в виде фильтра к ФШ и XnView - чтобы не всю картинку обрабатывало, а выделенную область.
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|3.44, Аноним (11), 12:01, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не фильтр в традиционном понимании, должно работать на стадии декодера, а не над RGB пикселями. То есть, как плагин для чтения файлов. Если в вьюерах/редакторах можно переопределить стандартный ридер jpeg, то такой плагин можно сделать.
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|1.13, Тоска (?), 10:18, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Рельтата не видно, проект красив только в README. Это фэйк. Пора понять, что не всё то золото, что ни гитхабе.
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|2.15, Аноним (11), 10:23, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поэтому и примеры работы увеличены, в 1:1 на мониторе почти не заметно.
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|2.26, Аноним (11), 11:11, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что это уточнение коэффициентов, которые сохраняются обратно в JPEG без переконвертаций в RGB, в этом сохранении не происходит потерь.
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|1.32, InuYasha (?), 11:32, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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М-да, с волосами всё-таки фэйл. (
Ждём когда для раскукоживания жипегов припашут модные негросети и машинное облучение. :D
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|2.47, Аноним (11), 12:23, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде есть несколько подобных на гитхабе, и даже в waifu2x был фильтр для jpeg артефактов. Но они как пост-фильтры работают, а не как дополнение декодера. Если их не тренировали на волосах, то хороших результатов можно не ожидать.
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|1.34, prokoudine (ok), 11:34, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Стыдновато в 2020 использовать картинки из "Плейбоя" для демонстрации алгоритма. Уже и Лена глубокая пенсионерка и многажды бабушка, а они всё теребят и теребят.
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|4.71, Аноним (67), 17:54, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так чтобы теребить в 2020. Конечно, чёрная гейлезботранни более отвечает нынешним актуальным течениям в обществе. Можете начать с внедрения h256 в heif.
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|2.42, Аноним (42), 11:53, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Уже и Лена глубокая пенсионерка
Можно подумать, она этому рада...
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|3.70, prokoudine (ok), 17:47, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Уже и Лена глубокая пенсионерка
> Можно подумать, она этому рада...
Ну ваще последний раз когда её вытаскивали на свет божий, она не выглядела человеком, который о чём-то сожалеет. У неё прекрасно сложилась жизнь.
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|2.43, VEG (ok), 11:56, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это классика. Без неё в кодировании изображений никуда.
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|1.48, Аноним (48), 12:30, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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О, это круто!
Столько старых книг с гавённой оцифровкой...
Подобные проекты должны быть!
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|1.56, Аноним (56), 14:33, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне кажется, что описание не совсем полное. Иначе от чего мылится буква "а" при правильно восстановленных коэффициентах? Я бы поставил на некоторую пост-обработку после "восстановления".
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|2.66, Аноним (67), 17:33, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нейронки с эти лучше справляются. И без мыла. Да и без нейронок можно фильтровать, например, видео, только результат какой-то излишне пластмассовый.
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