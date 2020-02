Новый проект для удаления артефактов из JPEG

Был еще HEVC Still Picture, что по сути является одним кадром видео H264/AVC. > A compression efficiency study of HEVC, JPEG, JPEG XR, and WebP was done in October 2013 by Mozilla. The study showed that HEVC was significantly better at compression than the other image formats that were tested. Вроде Apple его использовали для сохранения фотографий, но больше об этом формате ничего не слышно.