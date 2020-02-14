Новый проект для удаления артефактов из JPEG

На GitHub опубликован проект JPEG Quant Smooth, предназначенный для удаления артефактов сжатия из JPEG-изображений. Это достигается за счёт восстановления точности коэффициентов дискретного косинус преобразования. Но в тех пределах, что позволяет таблица квантизации, это не даёт алгоритму перефильтровать изображение. Код написан на Си с оптимизациями для SSE2, AVX2 и ARM Neon. Также доступна WebAssembly-версия, позволяющая обработать изображения в браузере (но медленнее нативной версии из-за отсутствия SIMD-оптимизаций и многопоточности).

По заверениям автора, его алгоритм работает значительно быстрее похожего проекта jpeg2png и выдаёт более чёткие изображения. Но автор признаёт, что jpeg2png может отработать лучше в сложных случаях. Ещё один проект, knusperli, опубликованный под аккаунтом Google - который тоже должен удалять JPEG артефакты, по утверждению автора "ни на что не годен" и "тяжело заметить улучшения от его работы".