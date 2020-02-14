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Новый проект для удаления артефактов из JPEG

14.02.2020 08:10

На GitHub опубликован проект JPEG Quant Smooth, предназначенный для удаления артефактов сжатия из JPEG-изображений. Это достигается за счёт восстановления точности коэффициентов дискретного косинус преобразования. Но в тех пределах, что позволяет таблица квантизации, это не даёт алгоритму перефильтровать изображение. Код написан на Си с оптимизациями для SSE2, AVX2 и ARM Neon. Также доступна WebAssembly-версия, позволяющая обработать изображения в браузере (но медленнее нативной версии из-за отсутствия SIMD-оптимизаций и многопоточности).

По заверениям автора, его алгоритм работает значительно быстрее похожего проекта jpeg2png и выдаёт более чёткие изображения. Но автор признаёт, что jpeg2png может отработать лучше в сложных случаях. Ещё один проект, knusperli, опубликованный под аккаунтом Google - который тоже должен удалять JPEG артефакты, по утверждению автора "ни на что не годен" и "тяжело заметить улучшения от его работы".



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ilyakurdyuk...)
  2. OpenNews: Компания Google открыла код эффективного JPEG-кодировщика Guetzli
  3. OpenNews: Использование нейронной сети для восстановления повреждённых изображений
  4. OpenNews: Доступен MozJPEG 3.0, высокоэффективный кодировщик JPEG-изображений от проекта Mozilla
  5. OpenNews: В рамках проекта subpixel подготовлена нейронная сеть для восстановления изображений
  6. OpenNews: Компания Intel опубликовала библиотеку для шумоподавления и фильтрации изображений
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: jpeg, filter
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (65) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, EuPhobos (ok), 09:40, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вставьте в новость третью картинку "Оригинал", что бы можно было сравнивать.
    Т.к. видно, что проект этот просто мылит картинку, а артефакты всё равно просматриваются.
     
     
  • 2.2, NULL (??), 09:46, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –15 +/

    Не надо тут! Он сделяль! (с) У человека Проект! Алгоритм! Вписал себя в историю Computer Science! Все работодатели будут течь
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 09:47, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот ты смеёшься, а Сберу такая софтина очень была бы нужна, лiл.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 10:11, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем Сберу нужна?
     
     
  • 5.16, Аноним (3), 10:27, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У них на картиночках на сайте иногда те ещё шакалы.
     
     
  • 6.61, Аноним (61), 16:14, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да они и сами те еще шакалы...
     
  • 4.21, Аноним (21), 10:41, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    по-моему они справляются со сливом персональных данных и без подобной софтины
     
     
  • 5.33, Суп из потрошков (?), 11:33, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё закмамки у них и телепузотерия.
     
  • 5.35, Суп из потрошков (?), 11:34, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Я вот пользуюсь линукс-банком. Пользуюсь и теку.
     
  • 3.6, Антоним23 (?), 09:56, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, так можно было ? (с)Стетхем
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:08, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    > Вставьте в новость третью картинку "Оригинал"

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Лена_(изображение)

     
  • 2.62, Аноним (62), 16:31, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    http://www.lenna.org/full/len_full.jpg
    Полный оригинал
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:55, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >JPEG

    Давно уже пора похоронить этого кадавра из прошлого тысячелетия, ибо сейчас у нас есть webp и flif.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:00, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    GIF похоронить не могут, а вы про JPEG.
     
  • 2.12, Аноним (11), 10:13, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которые не открываются большинством графических редакторов?
     
  • 2.14, Аноним (11), 10:21, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был еще HEVC Still Picture, что по сути является одним кадром видео H264/AVC.

    > A compression efficiency study of HEVC, JPEG, JPEG XR, and WebP was done in October 2013 by Mozilla. The study showed that HEVC was significantly better at compression than the other image formats that were tested.

    Вроде Apple его использовали для сохранения фотографий, но больше об этом формате ничего не слышно.

     
     
  • 3.22, Cykooz (ok), 10:51, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    HEVC - это H265, и Apple как раз его и использует в своих, не самых старых iPhone-ах как кодек для хранения фоток в формате HEIC. А не слышно о нём наверное потому, что если "поделиться" такой фоткой в iOS, то он автоматом конвертит её в JPEG и "делится" именно им. Это делается из-за обратной совместимости. На HEIC можно быстро напороться если использовать на iPhone сторонние сервисы для хранения файлов/фоток в "облаке" - они как правило сохраняют фотки в оригинальном формате.
     
  • 3.24, iPony129412 (?), 10:59, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вроде Apple его использовали для сохранения фотографий,

    Не только.

    HEIC и Samsung использует в своих Android смартфонах

    https://www.technologieshare.com/heres-how-to-make-galaxy-s10-camera-photos-ta

     
  • 2.20, Аноним (20), 10:41, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А с фотоаппаратами что делать?
     
     
  • 3.25, нах. (?), 11:08, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ничего с ними не делать - фотоиндустрия, к счастью, чудовищно инертна - так что все уже забудут названия хипстохлама "webp" и прочих, а фотоаппараты по прежнему будут снимать в слабожатые jpeg, которых, в большинстве реальных случаев, более чем и достаточно, и которые не требуют запихивать в них греющих матрицу модных процессоров.

     
     
  • 4.60, rshadow (ok), 15:37, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фотоиндустрия это теперь 1,5 землекопа с зеркалками. Они могут думать и делать что хотят.
    большинство же пользователей будет использовать что сказал гугл и эпл.
     
  • 3.27, Аноним (11), 11:25, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это дешевые мыльницы могут сохранять только в jpeg, у остальных есть свои raw форматы.
     
     
  • 4.50, Аноним (20), 13:49, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше делать нечего, кроме как проявлять.
     
     
  • 5.51, Crazy Alex (ok), 14:01, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда тебе смартфона явно хватит
     
     
  • 6.52, Аноним (20), 14:03, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Мне хватает jpeg в хорошем аппарате.
    А ты каждую минуту проявляешь?
     
     
  • 7.53, Сишник (?), 14:18, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит ты не замечаешь уменьшение разрешения цветовых каналов (uv) в 4 раза, лол. Жипег даже при 100% качестве (что бы это не значило) уменьшает количество информации о цвете вчетверо. https://ru.wikipedia.org/wiki/YUV
     
     
  • 8.55, Аноним (20), 14:29, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В большинстве случаях не замечаю Во многих случаях такой широкой динамики совер... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.57, колба (?), 14:35, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    конечно шерсть у кота на фотках должна быть прекрасной, поэтому в ход идут и ра... текст свёрнут, показать
     
  • 8.58, Аноним (11), 14:38, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Субдескритезация хромы не зависит от качества, но 4 2 0 - это режим по умолчанию... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.65, Аноним (65), 17:08, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ура осталось вставить эти опции в фотопарат Не подскажешь как это вписать в Ca... текст свёрнут, показать
     
  • 8.59, Аноним (11), 14:57, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Справедливости ради - фотоаппараты не просто так сохраняют с уменьшением разреше... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.63, Сишник (?), 16:33, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ъ это https ru wikipedia org wiki 3CCD, там нет такой проблемы Но это конечно... текст свёрнут, показать
     
  • 4.64, Аноним (9), 17:05, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ужасный секрет открою вам: даже профессионалы далеко не всегда снимают в RAW. Есть много ситуаций, где просто не нужно это (плюс дополнительные тормоза при записи).
     
  • 3.37, Суп из потрошков (?), 11:36, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня всё в vorbos и opsus.
     
  • 2.29, prokoudine (ok), 11:30, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > flif

    Он где-то реально применяется?

     
     
  • 3.67, Аноним (67), 17:37, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я даже не видел ни разу ни одного применения. Но heif с h264, а следом и heif с h265 являются стандартом качества и эффективности на сегодняшний день. Webp с его vp8 на сегодня совершенно не конкурентоспособен, поскольку вносит артефакты и искажения почище jpeg уже при малейшем сжатии (а зачем ещё он нужен?).
     
  • 2.54, Сишник (?), 14:20, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жипег хлам конечно, но простой и быстрее на порядок как минимум, чем webp и flif. Даже убогие микроконтроллеры типа ESP32 способны жать видеопоток кривым софтварным кодеком в реалтайм.
     

  • 1.5, Любитель Монеточки (?), 09:55, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    МНе интересно, эта штуковина принесет кому-то пользу?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:30, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Артефакт в виде библиотеки и биндинги для других языков, отличных от СИ, отсутствуют. Поэтому нет
     
     
  • 3.19, Аноним (11), 10:36, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходники же есть, делай форк и вперёд. Может кто-нибудь сделает со временем.
     
  • 3.28, Аноним (28), 11:29, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    вот и подросло поколение, которое не знает, как использовать сишную библиотеку...
     
     
  • 4.68, Аноним (17), 17:44, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там нет библиотеки. Очнитесь!...
     
  • 2.36, InuYasha (?), 11:35, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Принесёт, если запилить в виде фильтра к ФШ и XnView - чтобы не всю картинку обрабатывало, а выделенную область.
     
     
  • 3.44, Аноним (11), 12:01, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не фильтр в традиционном понимании, должно работать на стадии декодера, а не над RGB пикселями. То есть, как плагин для чтения файлов. Если в вьюерах/редакторах можно переопределить стандартный ридер jpeg, то такой плагин можно сделать.
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:57, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что вы понимаете? Гугл мазахист, вот недавно Jpeg XL ещё запердолил.
     
  • 1.13, Тоска (?), 10:18, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Рельтата не видно, проект красив только в README. Это фэйк. Пора понять, что не всё то золото, что ни гитхабе.
     
     
  • 2.15, Аноним (11), 10:23, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому и примеры работы увеличены, в 1:1 на мониторе почти не заметно.
     

  • 1.23, Аноним (9), 10:53, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Особо доставляет то, что результат сохраняется опять-таки в JPEG.
     
     
  • 2.26, Аноним (11), 11:11, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что это уточнение коэффициентов, которые сохраняются обратно в JPEG без переконвертаций в RGB, в этом сохранении не происходит потерь.
     
     
  • 3.45, Аноним (9), 12:02, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошая шутка.
     

  • 1.30, Аноним (28), 11:31, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дайте угадаю, что произойдёт с песком на пляже...
     
  • 1.32, InuYasha (?), 11:32, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    М-да, с волосами всё-таки фэйл. (
    Ждём когда для раскукоживания жипегов припашут модные негросети и машинное облучение. :D
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 11:41, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для видео применяют и норм получается.
     
  • 2.47, Аноним (11), 12:23, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде есть несколько подобных на гитхабе, и даже в waifu2x был фильтр для jpeg артефактов. Но они как пост-фильтры работают, а не как дополнение декодера. Если их не тренировали на волосах, то хороших результатов можно не ожидать.
     

  • 1.34, prokoudine (ok), 11:34, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Стыдновато в 2020 использовать картинки из "Плейбоя" для демонстрации алгоритма. Уже и Лена глубокая пенсионерка и многажды бабушка, а они всё теребят и теребят.
     
     
  • 2.41, Аноним (67), 11:50, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По-вашему, необходимо нечто более лr6тшное?
     
     
  • 3.69, prokoudine (ok), 17:45, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По-вашему, необходимо нечто более лr6тшное?

    Чтобы что?

     
     
  • 4.71, Аноним (67), 17:54, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так чтобы теребить в 2020. Конечно, чёрная гейлезботранни более отвечает нынешним актуальным течениям в обществе. Можете начать с внедрения h256 в heif.
     
  • 2.42, Аноним (42), 11:53, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Уже и Лена глубокая пенсионерка

    Можно подумать, она этому рада...

     
     
  • 3.70, prokoudine (ok), 17:47, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Уже и Лена глубокая пенсионерка
    > Можно подумать, она этому рада...

    Ну ваще последний раз когда её вытаскивали на свет божий, она не выглядела человеком, который о чём-то сожалеет. У неё прекрасно сложилась жизнь.

     
  • 2.43, VEG (ok), 11:56, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это классика. Без неё в кодировании изображений никуда.
     

  • 1.38, Аноним (39), 11:40, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше артефакты чем блюр.
     
  • 1.40, commiethebeastie (ok), 11:49, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где оптимизации? Код недавно прочитавшего K&R я увидел, а оптимизации то где?
     
  • 1.48, Аноним (48), 12:30, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    О, это круто!
    Столько старых книг с гавённой оцифровкой...
    Подобные проекты должны быть!
     
  • 1.49, пажилой человек писятчетыре года (?), 12:40, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надо попробовать на своих фотках
     
  • 1.56, Аноним (56), 14:33, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне кажется, что описание не совсем полное. Иначе от чего мылится буква "а" при правильно восстановленных коэффициентах? Я бы поставил на некоторую пост-обработку после "восстановления".
     
     
  • 2.66, Аноним (67), 17:33, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нейронки с эти лучше справляются. И без мыла. Да и без нейронок можно фильтровать, например, видео, только результат какой-то излишне пластмассовый.
     

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